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  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 4. Стадион: .
Фенербахче
1:0
Второй тайм: 63'
Аланьяспор
0'
1:0
43' Гол
Тадич Душан
46' Желтая карточка
Алмейда Ричард
56' Желтая карточка
Остерволде Джейден
59' Желтая карточка
Макута Гайус

Ход матча

43'
Тадич Душан
(Джеко Эдин)
1:0
46'
 
Алмейда Ричард
56'
Остерволде Джейден
 
59'
 
Макута Гайус
61'
Кавечи Ирфан
Сен-Максимен Аллан
 
61'
Бекао Родриго
Джику Александер
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 1
  • 3 Офсайды 4
  • 8 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 46 Владение мячом, % 54
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фенербахче
Ничья
Аланьяспор
6.10
9.10
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40
Ливакович
Доминик
16
Мюлдюр
Мерт
2
Сёюнджю
Чаглар
6
Джику
Александер
24
Остерволде
Джейден
13
Фред
Сантос
5
Юксек
Исмаил
10
Тадич
Душан
53
Шиманьски
Себастьян
97
Сен-Максимен
Аллан
9
Джеко
Эдин
1
Ташкиран
Махмут
94
Хадергьонай
Флорент
4
Байыр
Фуркан
5
Алити
Фидан
29
Балковец
Юре
25
Алмейда
Ричард
42
Макута
Гайус
9
Кордова
Серхио
7
Караджа
Эфеджан
88
Оздемир
Юсуф
10
Дурсун
Сердар
Фенербахче
4-2-3-1
Аланьяспор
4-2-3-1

История личных встреч

Фенербахче
Аланьяспор

15 матчей

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
20%
13.3%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

53.3%
26.7%
20%
8 побед 4 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 4 победы

21 матч

52.4%
28.6%
19%
11 побед 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

47.6%
38.1%
14.3%
10 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

38.1%
42.9%
19%
8 побед 9 ничьих 4 победы

История матчей

С
2:2
С
0:1
С
1:3
ТМК
2:4
С
5:0
С
2:5
С
1:2
С
0:0
С
2:1
ТМС
1:1
С
1:1
С
3:1
С
1:0
С
2:0
С
3:0
С
1:4
С
2:3
С
1:1
ТМК
2:2
ТМС
2:1
К
3:10

Голы

Всего голов

18
34

Голов в среднем за матч

2
2.83

Среднее время на гол

45
31

Всего голов

19
8

Голов в среднем за матч

1.58
0.89

Среднее время на гол

56
101

Всего голов

37
42

Голов в среднем за матч

1.76
2

Тотал матчей

2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
14
Больше 67%
Меньше 33%
7
10
Больше 48%
Меньше 52%
11
6
Больше 29%
Меньше 71%
15
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

51
45

Бомбардиры внутри турнира

Фенербахче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джеко Эдин 3 (1) 0.75
Фред Сантос 3 0.75
Тадич Душан 1 0.25
Эн-Несири Юссеф 1 0.25
Сен-Максимен Аллан 0 0
Шиманьски Себастьян 0 0
Мюлдюр Мерт 0 0
Аланьяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кордова Серхио 2 0.5
Оздемир Юсуф 1 0.25
Балковец Юре 1 (1) 0.25
Аугусто Лойде 0 0
Макута Гайус 0 0

Карточки

Фенербахче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джеко Эдин 1 0
Фред Сантос 1 0
Сен-Максимен Аллан 1 0
Сёюнджю Чаглар 1 0
Остерволде Джейден 1 0
Элмаз Бартуг 1 0
Жозе Моуринью 1 0
Аланьяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алмейда Ричард 2 0
Караджа Эфеджан 1 0
Балковец Юре 1 0
Алити Фидан 1 0
Лима Нуно 1 0

Результаты матчей

Фенербахче
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Аланьяспор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2
Фенербахче
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Аланьяспор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

6
2
Фенербахче
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Аланьяспор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

6
4

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
100%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

6
2
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
1
50%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

7
4
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
3
43%
1
25%
31-45
2
29%
1
25%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

3
6
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
67%
1
17%
61-75
1
33%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Фенербахче
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Ризеспор - Фенербахче 0:5 Гёзтепе - Фенербахче 2:2 Фенербахче - Лилль 1:1 Фенербахче - Адана Демирспор 1:0
Лилль - Фенербахче 2:1 Фенербахче - Лугано 2:1 Лугано - Фенербахче 3:4 Фенербахче - Халл Сити 5:1 Страсбург - Фенербахче 0:4 Фенербахче - Хайдук 0:1 Адмира - Фенербахче 1:1 Фенербахче - Петролул Плоешти 2:1 Фенербахче - Истанбулспор 6:0 Галатасарай - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Кайсериспор 3:0 Коньяспор - Фенербахче 0:0 Фенербахче - Бешикташ 2:1 Сивасспор - Фенербахче 2:2 Фенербахче - Олимпиакос 1:0 Фатих Карагюмрюк - Фенербахче 1:2
Аланьяспор
(20 матчей)
30%
55%
15%
6 побед 11 ничьих 3 поражения
Аланьяспор - Гёзтепе 1:1 Истанбул Башакшехир - Аланьяспор 4:2 Аланьяспор - Эюпспор 1:1 Аланьяспор - Антальяспор 1:1
Самсунспор - Аланьяспор 1:1 Аланьяспор - Бешикташ 1:1 Анкарагюджю - Аланьяспор 1:1 Аланьяспор - Истанбулспор 6:0 Коньяспор - Аланьяспор 0:2 Аланьяспор - Галатасарай 0:4 Газиантеп - Аланьяспор 0:3 Аланьяспор - Кайсериспор 1:0 Сивасспор - Аланьяспор 1:2 Аланьяспор - Трабзонспор 3:1 Фатих Карагюмрюк - Аланьяспор 1:1 Аланьяспор - Адана Демирспор 3:3 Фенербахче - Аланьяспор 2:2 Касымпаша - Аланьяспор 2:1 Аланьяспор - Пендикспор 1:1 Хатайспор - Аланьяспор 1:1

Результаты матчей

Фенербахче
Аланьяспор

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:1
2 раза 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
2 раза 100%

Точный счет

0:5
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
4:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
5
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:5
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
1:1
2 раза 67%
4:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Фенербахче
Аланьяспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
3.5
1
1
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
1
2
2.5
1
2
3.5
1
2
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 1:0 Заявка 4 3 1 0 9 - 2 10
2.
Эюпспор
 Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
3.
Бешикташ
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
4.
Галатасарай
 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
5.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
6.
Сивасспор
 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
7.
Антальяспор
 Заявка 3 1 1 1 5 - 6 4
8.
Ризеспор
 Заявка 3 1 1 1 3 - 7 4
9.
Газиантеп
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
10.
Самсунспор
 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
11.
Коньяспор
 Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
12.
Бодрумспор
 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
13.
Гёзтепе
 Заявка 3 0 3 0 3 - 3 3
14.
Касымпаша
 Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
15.
Аланьяспор
 0:1 Заявка 4 0 2 2 4 - 7 2
16.
Трабзонспор
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
17.
Адана Демирспор
 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
18.
Хатайспор
 Заявка 3 0 1 2 4 - 6 1
19.
Кайсериспор
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 1:0 Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
2.
Антальяспор
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Эюпспор
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Бешикташ
 Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
5.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
6.
Галатасарай
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Бодрумспор
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
8.
Аланьяспор
 0:1 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
9.
Хатайспор
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Гёзтепе
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Касымпаша
 Заявка 2 0 1 1 4 - 5 1
12.
Сивасспор
 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
13.
Ризеспор
 Заявка 2 0 1 1 1 - 6 1
14.
Трабзонспор
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Кайсериспор
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Коньяспор
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Адана Демирспор
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Газиантеп
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19.
Самсунспор
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 1:0 Заявка 2 1 1 0 7 - 2 4
2.
Эюпспор
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Бешикташ
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Галатасарай
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Сивасспор
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Ризеспор
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Газиантеп
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Самсунспор
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Коньяспор
 Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
10.
Гёзтепе
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
11.
Касымпаша
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Трабзонспор
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Адана Демирспор
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
15.
Кайсериспор
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Антальяспор
 Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
17.
Бодрумспор
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
18.
Хатайспор
 Заявка 2 0 0 2 3 - 5 0
19.
Аланьяспор
 0:1 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Касымпаша Да Кошта Нуну 3 (1)
Фенербахче Джеко Эдин 3 (1)
Фенербахче Фред Сантос 3
Антальяспор Самудио Брайан 3
Хатайспор Фернандеш Желсон II 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Сивасспор Чифтчи Угюр 1 1
Газиантеп Добен Квентин 1 1
Хатайспор Чорекчи Камил 2
Бешикташ Масуаку Артур 2
Аланьяспор Алмейда Ричард 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Прогноз на матч от Liveresult
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Ничья
Аланьяспор
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