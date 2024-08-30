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  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 4. Стадион: .
Фенербахче
3:0
Конец матча
Аланьяспор
0'
1:0
43' Гол
Тадич Душан
46' Желтая карточка
Алмейда Ричард
55' Желтая карточка
Дурсун Сердар
56' Желтая карточка
Остерволде Джейден
59' Желтая карточка
Макута Гайус
2:0
65' Гол
Тадич Душан
3:0
67' Гол
Джеко Эдин
80' Желтая карточка
Хадергьонай Флорент
90'+6

Ход матча

43'
Тадич Душан
(Джеко Эдин)
1:0
46'
 
Алмейда Ричард
55'
 
Дурсун Сердар
56'
Остерволде Джейден
 
59'
 
Макута Гайус
61'
Кавечи Ирфан
Сен-Максимен Аллан
 
61'
Бекао Родриго
Джику Александер
 
65'
Тадич Душан
2:0
67'
Джеко Эдин
(Кавечи Ирфан)
3:0
73'
Эн-Несири Юссеф
Джеко Эдин
 
73'
 
Жанвье Николя
Караджа Эфеджан
73'
 
Лопеш Рони
Кордова Серхио
74'
 
Juan Christian
Оздемир Юсуф
78'
 
Buluthan Bulut
Алмейда Ричард
80'
 
Хадергьонай Флорент
83'
Яндаш Мерт Хакан
Шиманьски Себастьян
 
83'
Тосун Дженк
Тадич Душан
 
89'
 
Bera Ceken
Дурсун Сердар

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 4
  • 7 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 1
  • 3 Офсайды 4
  • 12 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 48 Владение мячом, % 52
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
40
Ливакович
Доминик
16
Мюлдюр
Мерт
2
Сёюнджю
Чаглар
6
Джику
Александер
24
Остерволде
Джейден
13
Фред
Сантос
5
Юксек
Исмаил
10
Тадич
Душан
53
Шиманьски
Себастьян
97
Сен-Максимен
Аллан
9
Джеко
Эдин
1
Ташкиран
Махмут
94
Хадергьонай
Флорент
4
Байыр
Фуркан
5
Алити
Фидан
29
Балковец
Юре
25
Алмейда
Ричард
42
Макута
Гайус
9
Кордова
Серхио
7
Караджа
Эфеджан
88
Оздемир
Юсуф
10
Дурсун
Сердар
Фенербахче
4-2-3-1
Аланьяспор
4-2-3-1

История личных встреч

Фенербахче
Аланьяспор

15 матчей

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
20%
13.3%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

53.3%
26.7%
20%
8 побед 4 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 4 победы

21 матч

52.4%
28.6%
19%
11 побед 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

47.6%
38.1%
14.3%
10 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

38.1%
42.9%
19%
8 побед 9 ничьих 4 победы

История матчей

С
2:2
С
0:1
С
1:3
ТМК
2:4
С
5:0
С
2:5
С
1:2
С
0:0
С
2:1
ТМС
1:1
С
1:1
С
3:1
С
1:0
С
2:0
С
3:0
С
1:4
С
2:3
С
1:1
ТМК
2:2
ТМС
2:1
К
3:10

Голы

Всего голов

18
34

Голов в среднем за матч

2
2.83

Среднее время на гол

45
31

Всего голов

19
8

Голов в среднем за матч

1.58
0.89

Среднее время на гол

56
101

Всего голов

37
42

Голов в среднем за матч

1.76
2

Тотал матчей

2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
14
Больше 67%
Меньше 33%
7
10
Больше 48%
Меньше 52%
11
6
Больше 29%
Меньше 71%
15
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

51
45

Бомбардиры внутри турнира

Фенербахче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джеко Эдин 4 (1) 1
Фред Сантос 3 0.75
Тадич Душан 2 0.5
Эн-Несири Юссеф 1 0.25
Сен-Максимен Аллан 0 0
Кавечи Ирфан 0 0
Шиманьски Себастьян 0 0
Мюлдюр Мерт 0 0
Аланьяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кордова Серхио 2 0.5
Оздемир Юсуф 1 0.25
Балковец Юре 1 (1) 0.25
Аугусто Лойде 0 0
Макута Гайус 0 0

Карточки

Фенербахче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Остерволде Джейден 2 0
Джеко Эдин 1 0
Фред Сантос 1 0
Сен-Максимен Аллан 1 0
Сёюнджю Чаглар 1 0
Элмаз Бартуг 1 0
Жозе Моуринью 1 0
Аланьяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алмейда Ричард 2 0
Караджа Эфеджан 1 0
Дурсун Сердар 1 0
Балковец Юре 1 0
Хадергьонай Флорент 1 0
Алити Фидан 1 0
Макута Гайус 1 0
Лима Нуно 1 0

Результаты матчей

Фенербахче
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Аланьяспор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2
Фенербахче
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Аланьяспор
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

6
2
Фенербахче
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Аланьяспор
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

6
4

Голы по времени матча

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
50%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
7
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

6
2
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
1
50%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

10
4
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
4
40%
1
25%
31-45
2
20%
1
25%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

3
9
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
67%
3
33%
61-75
1
33%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Фенербахче
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Ризеспор - Фенербахче 0:5 Гёзтепе - Фенербахче 2:2 Фенербахче - Лилль 1:1 Фенербахче - Адана Демирспор 1:0
Лилль - Фенербахче 2:1 Фенербахче - Лугано 2:1 Лугано - Фенербахче 3:4 Фенербахче - Халл Сити 5:1 Страсбург - Фенербахче 0:4 Фенербахче - Хайдук 0:1 Адмира - Фенербахче 1:1 Фенербахче - Петролул Плоешти 2:1 Фенербахче - Истанбулспор 6:0 Галатасарай - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Кайсериспор 3:0 Коньяспор - Фенербахче 0:0 Фенербахче - Бешикташ 2:1 Сивасспор - Фенербахче 2:2 Фенербахче - Олимпиакос 1:0 Фатих Карагюмрюк - Фенербахче 1:2
Аланьяспор
(20 матчей)
30%
55%
15%
6 побед 11 ничьих 3 поражения
Аланьяспор - Гёзтепе 1:1 Истанбул Башакшехир - Аланьяспор 4:2 Аланьяспор - Эюпспор 1:1 Аланьяспор - Антальяспор 1:1
Самсунспор - Аланьяспор 1:1 Аланьяспор - Бешикташ 1:1 Анкарагюджю - Аланьяспор 1:1 Аланьяспор - Истанбулспор 6:0 Коньяспор - Аланьяспор 0:2 Аланьяспор - Галатасарай 0:4 Газиантеп - Аланьяспор 0:3 Аланьяспор - Кайсериспор 1:0 Сивасспор - Аланьяспор 1:2 Аланьяспор - Трабзонспор 3:1 Фатих Карагюмрюк - Аланьяспор 1:1 Аланьяспор - Адана Демирспор 3:3 Фенербахче - Аланьяспор 2:2 Касымпаша - Аланьяспор 2:1 Аланьяспор - Пендикспор 1:1 Хатайспор - Аланьяспор 1:1

Результаты матчей

Фенербахче
Аланьяспор

Точный счет

1:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:1
2 раза 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Точный счет

0:5
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
5
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:5
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
3:0
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Фенербахче
Аланьяспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
3.5
1
1
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
1
3
2
2
2.5
1
3
3.5
1
3
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 4 3 1 0 11 - 2 10
2.
Эюпспор
 Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
3.
Бешикташ
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
4.
Галатасарай
 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
5.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
6.
Сивасспор
 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
7.
Антальяспор
 Заявка 3 1 1 1 5 - 6 4
8.
Ризеспор
 Заявка 3 1 1 1 3 - 7 4
9.
Газиантеп
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
10.
Самсунспор
 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
11.
Коньяспор
 Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
12.
Бодрумспор
 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
13.
Гёзтепе
 Заявка 3 0 3 0 3 - 3 3
14.
Касымпаша
 Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
15.
Аланьяспор
 Заявка 4 0 2 2 4 - 9 2
16.
Трабзонспор
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
17.
Адана Демирспор
 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
18.
Хатайспор
 Заявка 3 0 1 2 4 - 6 1
19.
Кайсериспор
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Антальяспор
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Эюпспор
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Бешикташ
 Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
5.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
6.
Галатасарай
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Бодрумспор
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
8.
Аланьяспор
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
9.
Хатайспор
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Гёзтепе
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Касымпаша
 Заявка 2 0 1 1 4 - 5 1
12.
Сивасспор
 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
13.
Ризеспор
 Заявка 2 0 1 1 1 - 6 1
14.
Трабзонспор
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Кайсериспор
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Коньяспор
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Адана Демирспор
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Газиантеп
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19.
Самсунспор
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 2 1 1 0 7 - 2 4
2.
Эюпспор
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Бешикташ
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Галатасарай
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Сивасспор
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Ризеспор
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Газиантеп
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Самсунспор
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Коньяспор
 Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
10.
Гёзтепе
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
11.
Касымпаша
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Трабзонспор
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Адана Демирспор
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
15.
Кайсериспор
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Антальяспор
 Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
17.
Бодрумспор
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
18.
Хатайспор
 Заявка 2 0 0 2 3 - 5 0
19.
Аланьяспор
 Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
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Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 4 (1)
Касымпаша Да Кошта Нуну 3 (1)
Фенербахче Фред Сантос 3
Антальяспор Самудио Брайан 3
Фенербахче Тадич Душан 2 (1)
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Топ нарушителей
Сивасспор Чифтчи Угюр 1 1
Газиантеп Добен Квентин 1 1
Хатайспор Чорекчи Камил 2
Бешикташ Масуаку Артур 2
Аланьяспор Алмейда Ричард 2
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    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 43'
      Джеко Эдин сделал результативную передачу.
    • 43'
      Г О О О О Л - Тадич Душан бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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