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  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 4. Стадион: .
Ризеспор
0:1
Конец матча
Касымпаша
0'
0:1
6' Гол
Бен Уаннес Мортада
38' Желтая карточка
Акинтола Дэвид
45' Желтая карточка
Опоку Николас
45' Желтая карточка
Винк Клаудио
84' Желтая карточка
Кафу Карлуш
90'+8

Ход матча

6'
0:1
Бен Уаннес Мортада
(Фалл Мамаду)
38'
Акинтола Дэвид
 
45'
 
Опоку Николас
45'
 
Винк Клаудио
46'
Зекири Альтин
Варешанович Дал
 
75'
Хаджиахметович Амир
Минчев Мартин
 
77'
 
Кафу Карлуш
Садику Лорет
84'
 
Кафу Карлуш
87'
Пала Митхат
Аликулов Хусниддин
 
89'
 
Чифтпынар Садик
Кара Айтач
90'
 
Омеруо Кеннет
Хайрадинович Харис

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 3
  • 10 Угловые 3
  • 4 Офсайды 3
  • 11 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 61 Владение мячом, % 39
23
Аккан
Гёкхан
37
Шахин
Мухаммет
Таха
4
Мочи
Отилла
2
Аликулов
Хусниддин
5
Нильсен
Каспер
10
Олавоин
Ибрахим
6
Папаниколау
Яннис
28
Акинтола
Дэвид
8
Варешанович
Дал
90
Минчев
Мартин
9
Соу
Али
1
Янниотис
Андреас
2
Винк
Клаудио
20
Опоку
Николас
58
Озчан
Ясин
77
Кевин
Родригес
6
Гюл
Гёкхан
26
Садику
Лорет
10
Хайрадинович
Харис
35
Кара
Айтач
12
Бен
Уаннес
Мортада
7
Фалл
Мамаду
Ризеспор
4-2-3-1
Касымпаша
4-2-3-1

История личных встреч

Ризеспор
Касымпаша

14 матчей

64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

71.4%
35.7%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

35.7%
57.1%
7.2%
5 побед 8 ничьих 0 побед

15 матчей

20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 9 побед

29 матчей

31%
27.6%
41.4%
9 побед 8 ничьих 12 побед

Первый тайм

34.5%
34.5%
31%
10 побед 10 ничьих 9 побед

Второй тайм

17.2%
51.7%
31.1%
5 побед 15 ничьих 9 побед

История матчей

С
0:0
С
2:2
С
3:1
С
2:1
С
1:1
С
2:0
С
2:0
С
0:3
С
0:1
С
2:3
С
4:2
К
2:2
К
2:0
К
2:3
К
1:6
С
0:1
С
2:0
С
1:1
С
1:3
С
3:1
С
1:1
С
0:0
АЛ
1:2
АЛ
4:2
АЛ
4:0
АЛ
0:0
ТМС
0:1
С
0:1
С
2:0

Голы

Всего голов

18
19

Голов в среднем за матч

1.29
1.27

Среднее время на гол

70
71

Всего голов

26
19

Голов в среднем за матч

1.73
1.36

Среднее время на гол

51
66

Всего голов

44
38

Голов в среднем за матч

1.52
1.31

Тотал матчей

2.5
26
Больше 90%
Меньше 10%
3
22
Больше 76%
Меньше 24%
7
14
Больше 48%
Меньше 52%
15
11
Больше 38%
Меньше 62%
18
5
Больше 17%
Меньше 83%
24
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
28

Среднее время на гол

59
68

Бомбардиры внутри турнира

Ризеспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аликулов Хусниддин 2 0.5
Соу Али 1 0.25
Нильсен Каспер 0 0
Шахин Мухаммет Таха 0 0
Касымпаша
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Да Кошта Нуну 3 0.75
Бен Уаннес Мортада 1 0.25
Винк Клаудио 1 0.25
Хайрадинович Харис 1 0.25
Кевин Родригес 0 0
Янниотис Андреас 0 0
Фалл Мамаду 0 0

Карточки

Ризеспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акинтола Дэвид 2 0
Аликулов Хусниддин 1 0
Шахин Мухаммет Таха 1 0
Касымпаша
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Винк Клаудио 2 0
Омеруо Кеннет 1 0
Кара Айтач 1 0
Чифтпынар Садик 1 0
Кафу Карлуш 1 0
Хайрадинович Харис 1 0
Гюл Гёкхан 1 0
Бен Уаннес Мортада 1 0
Опоку Николас 1 0

Результаты матчей

Ризеспор
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Касымпаша
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
1
Ризеспор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Касымпаша
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

2
2
Ризеспор
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Касымпаша
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

4
3

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

6
1
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
5
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
100%
3
60%
76-90

Забито

4
6
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
2
50%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

7
6
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
29%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
1
14%
3
50%
76-90

Результаты последних матчей

Ризеспор
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Ризеспор - Фенербахче 0:5 Адана Демирспор - Ризеспор 1:2 Ризеспор - Истанбул Башакшехир 1:1 Ризеспор - Ницца 2:2
Кривбасс - Ризеспор 3:4 Кривбасс КР - Ризеспор 3:4 Аустрия Клагенфурт - Ризеспор 1:2 Шахтёр Донецк - Ризеспор 5:0 Хатайспор - Ризеспор 2:0 Ризеспор - Касымпаша 0:0 Пендикспор - Ризеспор 2:1 Бешикташ - Ризеспор 3:2 Ризеспор - Анкарагюджю 2:2 Истанбул Башакшехир - Ризеспор 2:0 Ризеспор - Антальяспор 3:0 Истанбулспор - Ризеспор 0:4 Ризеспор - Газиантеп 3:1 Галатасарай - Ризеспор 6:2 Ризеспор - Кайсериспор 3:0 Самсунспор - Ризеспор 3:0
Касымпаша
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Касымпаша - Адана Демирспор 2:2 Хатайспор - Касымпаша 1:1 Касымпаша - Коньяспор 2:3 Касымпаша - Халл Сити 1:1
Касымпаша - Бешикташ 2:1 Ризеспор - Касымпаша 0:0 Касымпаша - Антальяспор 3:1 Истанбул Башакшехир - Касымпаша 4:1 Касымпаша - Самсунспор 1:0 Газиантеп - Касымпаша 2:0 Касымпаша - Коньяспор 0:2 Кайсериспор - Касымпаша 0:2 Касымпаша - Галатасарай 3:4 Истанбулспор - Касымпаша 1:2 Касымпаша - Сивасспор 0:0 Фенербахче - Касымпаша 2:1 Касымпаша - Фатих Карагюмрюк 1:1 Адана Демирспор - Касымпаша 1:3 Касымпаша - Аланьяспор 2:1 Трабзонспор - Касымпаша 2:3

Результаты матчей

Ризеспор
Касымпаша

Точный счет

0:1
1 раз 33%
0:5
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
2 раза 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
2 раза 100%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Тоталы голов в матче

Ризеспор
Касымпаша

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
2
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 4 3 1 0 11 - 2 10
2.
Эюпспор
 Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
3.
Бешикташ
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
4.
Галатасарай
 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
5.
Касымпаша
 Заявка 4 1 2 1 6 - 6 5
6.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
7.
Сивасспор
 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
8.
Антальяспор
 Заявка 3 1 1 1 5 - 6 4
9.
Коньяспор
 Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
10.
Ризеспор
 Заявка 4 1 1 2 3 - 8 4
11.
Газиантеп
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
12.
Самсунспор
 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
13.
Бодрумспор
 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
14.
Гёзтепе
 Заявка 3 0 3 0 3 - 3 3
15.
Аланьяспор
 Заявка 4 0 2 2 4 - 9 2
16.
Трабзонспор
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
17.
Кайсериспор
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
18.
Адана Демирспор
 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
19.
Хатайспор
 Заявка 3 0 1 2 4 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Антальяспор
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Эюпспор
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Бешикташ
 Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
5.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
6.
Галатасарай
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Бодрумспор
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
8.
Аланьяспор
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
9.
Хатайспор
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Гёзтепе
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Коньяспор
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Сивасспор
 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
13.
Касымпаша
 Заявка 2 0 1 1 4 - 5 1
14.
Ризеспор
 Заявка 3 0 1 2 1 - 7 1
15.
Трабзонспор
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Кайсериспор
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Адана Демирспор
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Газиантеп
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19.
Самсунспор
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 2 1 1 0 7 - 2 4
2.
Касымпаша
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Эюпспор
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Бешикташ
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Галатасарай
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Сивасспор
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Газиантеп
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Самсунспор
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Ризеспор
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Коньяспор
 Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
11.
Гёзтепе
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Трабзонспор
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Кайсериспор
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
15.
Адана Демирспор
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
16.
Антальяспор
 Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
17.
Бодрумспор
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
18.
Хатайспор
 Заявка 2 0 0 2 3 - 5 0
19.
Аланьяспор
 Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
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Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 4 (1)
Касымпаша Да Кошта Нуну 3 (1)
Фенербахче Фред Сантос 3
Антальяспор Самудио Брайан 3
Фенербахче Тадич Душан 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Сивасспор Чифтчи Угюр 1 1
Газиантеп Добен Квентин 1 1
Хатайспор Чорекчи Камил 2
Бешикташ Масуаку Артур 2
Аланьяспор Алмейда Ричард 2
Весь список
  • 72'
    Г О О О О Л - Бен Уаннес Мортада бьет в цель!
  • 46'
    Варешанович Дал уходит с поля. Алтин Зекири выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 52'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 48'
    Винк Клаудио получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Опоку Николас получил желтую карточку от судьи
  • 38'
    Акинтола Дэвид получил желтую карточку от судьи
  • 35'
    Г О О О О Л - Соу Али бьет в цель!
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    • Где смотреть матч Ризеспор 0:1 Касымпаша онлайн

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