Тур: 4. Стадион: Конья Бююкшехир.
0:0
Конец матча
Ход матча
66'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 3
-
6 Угловые 5
-
2 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
50 Владение мячом, % 50
27
Словик
Якуб
10
Эрдоган
Юсуф
22
Найир
Умут
25
Баязит
Билал
54
Кочаман
Ариф
20
Мане
Карлуш
- Основной состав
-
27 Словик ЯкубВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Эрдоган ЮсуфПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Найир УмутНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ндао АлассанПолузащитник
-
19 Акьоль УфукПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
91 Бостан МелихНападающий
-
-
Главный тренер: Али Чамдалы
- Основной состав
-
25 Баязит БилалВратарь
- Защитник
- Защитник
-
54 Кочаман АрифЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Мане КарлушПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Озбек МехметПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бурак Йылмаз
История личных встреч
Коньяспор
Кайсериспор
17 матчей
82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
41.2%
52.9%
5.9%
7 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.8%
29.4%
11.8%
10 побед 5 ничьих 0 побед
12 матчей
50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
75%
25%
0 побед 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 7 побед
29 матчей
48.3%
31%
20.7%
14 побед 9 ничьих 6 побед
Первый тайм
24.1%
62.1%
13.8%
7 побед 18 ничьих 4 победы
Второй тайм
34.5%
41.4%
24.1%
10 побед 12 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
21
Голов в среднем за матч
1.14
1.4
Среднее время на гол
78
64
Всего голов
18
7
Голов в среднем за матч
1.2
0.5
Среднее время на гол
75
180
Всего голов
34
28
Голов в среднем за матч
1.17
0.97
Тотал матчей
2.5
25
Больше 86%
Меньше 14%
4
19
Больше 66%
Меньше 34%
10
12
Больше 41%
Меньше 59%
17
5
Больше 17%
Меньше 83%
24
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
Среднее время на гол
76
93
Бомбардиры внутри турнира
Коньяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педринью Роша
|2
|0.5
|Алексич Даниел
|1
|0.25
|Найир Умут
|1
|0.25
|Юлгюн Огулджан
|1
|0.25
|Эрдоган Юсуф
|0
|0
|Демирбаг Адиль
|0
|0
|Хауберт Гильерме
|0
|0
Кайсериспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кардозу Мигел
|1
|0.5
|Бурабия Мехди
|0
|0
Карточки
Коньяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алексич Даниел
|1
|0
|Евтович Марко
|1
|0
|Словик Якуб
|1
|0
|Найир Умут
|1
|0
|Педринью Роша
|1
|0
|Боатенг Эммануэль III
|1
|0
|Filip Damjanovic
|1
|0
Кайсериспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кардозу Мигел
|2
|0
Результаты матчей
Коньяспор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Кайсериспор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
0
Коньяспор
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Кайсериспор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
3
0
Коньяспор
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Кайсериспор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
4
0
Голы по времени матча
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
1
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
1
20%
1
100%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
6
1
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
17%
1
100%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
6
2
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
1
50%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Коньяспор
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Бодрумспор - Коньяспор 3:1 Коньяспор - Галатасарай 1:2 Касымпаша - Коньяспор 2:3 Коньяспор - Аль-Фейха 1:0
Коньяспор - Брине Гросупле 1:1 Удинезе - Коньяспор 1:0 Горица - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Алмере Сити 3:2 Коньяспор - Галатасарай 1:3 Кайсериспор - Коньяспор 2:2 Коньяспор - Самсунспор 3:0 Коньяспор - Фенербахче 0:0 Сивасспор - Коньяспор 1:0 Коньяспор - Аланьяспор 0:2 Касымпаша - Коньяспор 0:2 Коньяспор - Трабзонспор 1:3 Фатих Карагюмрюк - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Адана Демирспор 2:2 Пендикспор - Коньяспор 0:2 Бешикташ - Коньяспор 2:0
Кайсериспор
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Кайсериспор - Сивасспор 1:2 Кайсериспор - Самсунспор 1:3 Сивасспор - Кайсериспор 2:1 Кайсериспор - Коньяспор 2:2
Фенербахче - Кайсериспор 3:0 Кайсериспор - Фатих Карагюмрюк 2:2 Пендикспор - Кайсериспор 1:2 Кайсериспор - Трабзонспор 1:2 Адана Демирспор - Кайсериспор 0:0 Кайсериспор - Касымпаша 0:2 Аланьяспор - Кайсериспор 1:0 Кайсериспор - Хатайспор 1:1 Ризеспор - Кайсериспор 3:0 Кайсериспор - Анкарагюджю 3:2 Истанбул Башакшехир - Кайсериспор 2:3 Кайсериспор - Бешикташ 0:0 Газиантеп - Кайсериспор 1:1 Кайсериспор - Антальяспор 1:1 Самсунспор - Кайсериспор 2:0 Кайсериспор - Истанбулспор 0:1
Результаты матчей
Коньяспор
Кайсериспор
Точный счет
0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 100%
Точный счет
2:3
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Коньяспор
Кайсериспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
11
13
13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 2
|10
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|5.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|7.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|9.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|10.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 8
|4
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|12.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|13.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|14.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|15.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 9
|2
|16.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|17.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|19.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|8.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|9.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|14.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
|15.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|7 - 2
|4
|2.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|11.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|12.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|19.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
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- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|4 (1)
|Касымпаша
|Да Кошта Нуну
|3 (1)
|Фенербахче
|Фред Сантос
|3
|Антальяспор
|Самудио Брайан
|3
|Фенербахче
|Тадич Душан
|2 (1)
|Сивасспор
|Чифтчи Угюр
|1 1
|Газиантеп
|Добен Квентин
|1 1
|Хатайспор
|Чорекчи Камил
|2
|Бешикташ
|Масуаку Артур
|2
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|2