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  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 4. Стадион: .
Коньяспор
0:0
Конец матча
Кайсериспор
0'
66' Желтая карточка
Кардозу Мигел
87' Желтая карточка
Боатенг Эммануэль III
90'+4

Ход матча

66'
 
Кардозу Мигел
66'
Боатенг Эммануэль III
Алексич Даниел
 
66'
Ибрахимоглу Мелих
Юлгюн Огулджан
 
68'
 
Озбек Мехмет
Назон Даккенс
78'
Андреасен Лука
Эрдоган Юсуф
 
78'
Ндао Алассан
Педринью Роша
 
80'
 
Карими Али
Йылмаз Картал
85'
 
Дживелек Рамазан
Мане Карлуш
85'
Ташчи Тунахан
Евтович Марко
 
87'
Боатенг Эммануэль III
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 5
  • 2 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 50 Владение мячом, % 50
27
Словик
Якуб
24
Боранияшевич
Никола
5
Язгылы
Угурджан
4
Демирбаг
Адиль
12
Хауберт
Гильерме
35
Юлгюн
Огулджан
16
Евтович
Марко
10
Эрдоган
Юсуф
8
Педринью
Роша
9
Алексич
Даниел
22
Найир
Умут
25
Баязит
Билал
11
Саздаджи
Гекхан
17
Жанвье
Жульян
54
Кочаман
Ариф
23
Кароль
Лионель
10
Бурабия
Мехди
8
Йылмаз
Картал
70
Боа
Морте
Аилтон
7
Кардозу
Мигел
20
Мане
Карлуш
9
Назон
Даккенс
Коньяспор
4-2-3-1
Кайсериспор
4-2-3-1

История личных встреч

Коньяспор
Кайсериспор

17 матчей

82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

41.2%
52.9%
5.9%
7 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.8%
29.4%
11.8%
10 побед 5 ничьих 0 побед

12 матчей

50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 7 побед

29 матчей

48.3%
31%
20.7%
14 побед 9 ничьих 6 побед

Первый тайм

24.1%
62.1%
13.8%
7 побед 18 ничьих 4 победы

Второй тайм

34.5%
41.4%
24.1%
10 побед 12 ничьих 7 побед

История матчей

С
2:2
С
2:0
С
2:2
С
1:2
С
2:3
С
2:0
С
0:0
С
1:2
С
2:2
С
2:1
С
0:1
С
0:2
ТМК
0:2
С
2:0
С
2:1
С
2:1
С
1:0
С
1:0
К
0:1
К
1:0
С
1:1
С
3:0
С
0:0
С
1:3
С
0:1
С
1:1
С
0:0
ТМС
0:0
С
3:0

Голы

Всего голов

16
21

Голов в среднем за матч

1.14
1.4

Среднее время на гол

78
64

Всего голов

18
7

Голов в среднем за матч

1.2
0.5

Среднее время на гол

75
180

Всего голов

34
28

Голов в среднем за матч

1.17
0.97

Тотал матчей

2.5
25
Больше 86%
Меньше 14%
4
19
Больше 66%
Меньше 34%
10
12
Больше 41%
Меньше 59%
17
5
Больше 17%
Меньше 83%
24
1
Больше 3%
Меньше 97%
28

Среднее время на гол

76
93

Бомбардиры внутри турнира

Коньяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педринью Роша 2 0.5
Алексич Даниел 1 0.25
Найир Умут 1 0.25
Юлгюн Огулджан 1 0.25
Эрдоган Юсуф 0 0
Демирбаг Адиль 0 0
Хауберт Гильерме 0 0
Кайсериспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кардозу Мигел 1 0.5
Бурабия Мехди 0 0

Карточки

Коньяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алексич Даниел 1 0
Евтович Марко 1 0
Словик Якуб 1 0
Найир Умут 1 0
Педринью Роша 1 0
Боатенг Эммануэль III 1 0
Filip Damjanovic 1 0
Кайсериспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кардозу Мигел 2 0

Результаты матчей

Коньяспор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Кайсериспор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Коньяспор
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Кайсериспор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

3
0
Коньяспор
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Кайсериспор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

4
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
1
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
1
20%
1
100%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

6
1
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
17%
1
100%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

6
2
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
1
50%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Коньяспор
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Бодрумспор - Коньяспор 3:1 Коньяспор - Галатасарай 1:2 Касымпаша - Коньяспор 2:3 Коньяспор - Аль-Фейха 1:0
Коньяспор - Брине Гросупле 1:1 Удинезе - Коньяспор 1:0 Горица - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Алмере Сити 3:2 Коньяспор - Галатасарай 1:3 Кайсериспор - Коньяспор 2:2 Коньяспор - Самсунспор 3:0 Коньяспор - Фенербахче 0:0 Сивасспор - Коньяспор 1:0 Коньяспор - Аланьяспор 0:2 Касымпаша - Коньяспор 0:2 Коньяспор - Трабзонспор 1:3 Фатих Карагюмрюк - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Адана Демирспор 2:2 Пендикспор - Коньяспор 0:2 Бешикташ - Коньяспор 2:0
Кайсериспор
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Кайсериспор - Сивасспор 1:2 Кайсериспор - Самсунспор 1:3 Сивасспор - Кайсериспор 2:1 Кайсериспор - Коньяспор 2:2
Фенербахче - Кайсериспор 3:0 Кайсериспор - Фатих Карагюмрюк 2:2 Пендикспор - Кайсериспор 1:2 Кайсериспор - Трабзонспор 1:2 Адана Демирспор - Кайсериспор 0:0 Кайсериспор - Касымпаша 0:2 Аланьяспор - Кайсериспор 1:0 Кайсериспор - Хатайспор 1:1 Ризеспор - Кайсериспор 3:0 Кайсериспор - Анкарагюджю 3:2 Истанбул Башакшехир - Кайсериспор 2:3 Кайсериспор - Бешикташ 0:0 Газиантеп - Кайсериспор 1:1 Кайсериспор - Антальяспор 1:1 Самсунспор - Кайсериспор 2:0 Кайсериспор - Истанбулспор 0:1

Результаты матчей

Коньяспор
Кайсериспор

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

2:3
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Коньяспор
Кайсериспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
3
1.5
1
3
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 4 3 1 0 11 - 2 10
2.
Эюпспор
 Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
3.
Бешикташ
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
4.
Галатасарай
 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
5.
Касымпаша
 Заявка 4 1 2 1 6 - 6 5
6.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
7.
Сивасспор
 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
8.
Антальяспор
 Заявка 3 1 1 1 5 - 6 4
9.
Коньяспор
 Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
10.
Ризеспор
 Заявка 4 1 1 2 3 - 8 4
11.
Газиантеп
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
12.
Самсунспор
 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
13.
Бодрумспор
 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
14.
Гёзтепе
 Заявка 3 0 3 0 3 - 3 3
15.
Аланьяспор
 Заявка 4 0 2 2 4 - 9 2
16.
Трабзонспор
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
17.
Кайсериспор
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
18.
Адана Демирспор
 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
19.
Хатайспор
 Заявка 3 0 1 2 4 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Антальяспор
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Эюпспор
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Бешикташ
 Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
5.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
6.
Галатасарай
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Бодрумспор
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
8.
Аланьяспор
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
9.
Хатайспор
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Гёзтепе
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Коньяспор
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Сивасспор
 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
13.
Касымпаша
 Заявка 2 0 1 1 4 - 5 1
14.
Ризеспор
 Заявка 3 0 1 2 1 - 7 1
15.
Трабзонспор
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Кайсериспор
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Адана Демирспор
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Газиантеп
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19.
Самсунспор
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 2 1 1 0 7 - 2 4
2.
Касымпаша
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Эюпспор
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Бешикташ
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Галатасарай
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Сивасспор
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Газиантеп
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Самсунспор
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Ризеспор
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Коньяспор
 Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
11.
Гёзтепе
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Трабзонспор
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Кайсериспор
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
15.
Адана Демирспор
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
16.
Антальяспор
 Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
17.
Бодрумспор
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
18.
Хатайспор
 Заявка 2 0 0 2 3 - 5 0
19.
Аланьяспор
 Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
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Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 4 (1)
Касымпаша Да Кошта Нуну 3 (1)
Фенербахче Фред Сантос 3
Антальяспор Самудио Брайан 3
Фенербахче Тадич Душан 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Сивасспор Чифтчи Угюр 1 1
Газиантеп Добен Квентин 1 1
Хатайспор Чорекчи Камил 2
Бешикташ Масуаку Артур 2
Аланьяспор Алмейда Ричард 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Судья начинает матч
Где смотреть матч Коньяспор 0:0 Кайсериспор онлайн

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