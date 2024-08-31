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  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 4. Стадион: .
Гёзтепе
2:0
Конец матча
Бодрумспор
0'
1:0
16' Гол
Romulo Cruz
20' Желтая карточка
Мпуту Малкольм-Бокеле
33' Желтая карточка
Anthony Dennis
37' Желтая карточка
Сангаре Назим
2:0
41' Гол
Silva
65' Желтая карточка
Шен Дженк
81' Желтая карточка
Heliton
90'+4

Ход матча

16'
Romulo Cruz
(Silva)
1:0
19'
 
Челюстка Ондржей
Эрей Кристоф
20'
Мпуту Малкольм-Бокеле
 
33'
Anthony Dennis
 
37'
Сангаре Назим
 
41'
Silva
(Тиянич Давид)
2:0
46'
 
Gabriel Obekpa
Samet Yalcin
56'
 
Озер Кенан
Байракдар Гокдениз
65'
 
Шен Дженк
73'
Канатсизкуш Кубилай
Жуан Бланко
 
73'
Эрдоган Доган
Солет Исаак
 
77'
 
Haqi Osman
Фреди Гомеш
78'
 
Celal Dumanli
Пушкаш Георге
81'
Йылдыз Ахмед
Тиянич Давид
 
81'
Heliton
 
90'
Гюнтер Корай
Romulo Cruz
 
90'
Кейбаши Исмаил
Сангаре Назим
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 2
  • 3 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 5
  • 4 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 47 Владение мячом, % 53
97
Лис
Матеуш
4
Алтыкардеш
Таха
5
Heliton
26
Мпуту
Малкольм-Бокеле
30
Сангаре
Назим
66
Silva
16
Anthony
Dennis
94
Солет
Исаак
43
Тиянич
Давид
11
Жуан
Бланко
79
Romulo
Cruz
1
Соуза
Диогу
23
Uzeyir
Ergun
29
Эрей
Кристоф
34
Ali
Aytemur
77
Шен
Дженк
26
Musah
Mohammed
41
Байракдар
Гокдениз
8
Samet
Yalcin
16
Фреди
Гомеш
7
Димитров
Здравко
9
Пушкаш
Георге
Гёзтепе
5-3-2
Бодрумспор
4-1-4-1

История личных встреч

Гёзтепе
Бодрумспор

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

История матчей

ПЛТ
1:1
ПЛТ
3:0
ПЛТ
3:1
ПЛТ
1:1
ПЛТ
0:1

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.5
0.67

Среднее время на гол

180
135

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

2.33
1

Среднее время на гол

38
90

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

1.6
0.8

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

56
112

Бомбардиры внутри турнира

Гёзтепе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Romulo Cruz 2 0.5
Silva 1 0.25
Heliton 1 0.25
Гюнтер Корай 1 0.25
Тиянич Давид 0 0
Жуан Бланко 0 0
Бодрумспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пушкаш Георге 1 0.25
Димитров Здравко 1 0.25
Озер Кенан 1 (1) 0.25
Uzeyir Ergun 0 0
Musah Mohammed 0 0

Карточки

Гёзтепе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мпуту Малкольм-Бокеле 3 0
Гюнтер Корай 2 0
Anthony Dennis 2 0
Сангаре Назим 1 0
Heliton 1 0
Тиянич Давид 1 0
Солет Исаак 1 0
Бодрумспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Musah Mohammed 2 0
Озер Кенан 1 0
Samet Yalcin 1 0
Celal Dumanli 1 0
Шен Дженк 1 0

Результаты матчей

Гёзтепе
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Бодрумспор
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
1
Гёзтепе
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Бодрумспор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
2
Гёзтепе
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Бодрумспор
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
3

Голы по времени матча

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Пропущено

3
7
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
67%
1
14%
31-45
1
33%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Результаты последних матчей

Гёзтепе
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Аланьяспор - Гёзтепе 1:1 Гёзтепе - Фенербахче 2:2 Антальяспор - Гёзтепе 0:0 Гёзтепе - Истра 1961 1:2
Лутон Таун - Гёзтепе 2:3 Фехервар - Гёзтепе 2:2 Фехервар ФК - Гёзтепе 2:2 Гёзтепе - Чарльтон 1:3 Гёзтепе - Бодрумспор 1:1 Эюпспор - Гёзтепе 0:3 Гёзтепе - Генчлербирлиги 2:0 Гиресунспор - Гёзтепе 0:3 Тузласпор - Гёзтепе 1:1 Гёзтепе - Эрзурумспор 3:0 Коджаелиспор - Гёзтепе 3:2 Гёзтепе - Кечиоренгюджю 0:0 Шанлыурфаспор - Гёзтепе 0:1 Гёзтепе - Болуспор 2:0 Аданаспор - Гёзтепе 0:3 Гёзтепе - Маниса Бююкшехир Беледиеспор 0:0
Бодрумспор
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Бодрумспор - Коньяспор 3:1 Эюпспор - Бодрумспор 4:1 Бодрумспор - Газиантеп 0:1 Сакарьяспор - Бодрумспор 1:3
Бодрумспор - Йени Корумспор 0:0 Йени Корумспор - Бодрумспор 1:1 Бодрумспор - Болуспор 2:0 Гёзтепе - Бодрумспор 1:1 Бодрумспор - Коджаелиспор 3:0 Тузласпор - Бодрумспор 0:0 Бодрумспор - Шанлыурфаспор 2:1 Аданаспор - Бодрумспор 1:1 Бодрумспор - Кечиоренгюджю 0:0 Маниса Бююкшехир Беледиеспор - Бодрумспор 0:1 Бодрумспор - Болуспор 1:1 Бандырмаспор - Бодрумспор 0:0 Бодрумспор - Эюпспор 0:1 Йени Корумспор - Бодрумспор 2:1 Бодрумспор - Алтай 3:0 Бодрумспор - Сакарьяспор 0:0

Результаты матчей

Гёзтепе
Бодрумспор

Точный счет

2:2
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Гёзтепе
Бодрумспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5
1
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 4 3 1 0 11 - 2 10
2.
Галатасарай
 Заявка 3 3 0 0 9 - 3 9
3.
Эюпспор
 Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
4.
Бешикташ
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
5.
Гёзтепе
 Заявка 4 1 3 0 5 - 3 6
6.
Касымпаша
 Заявка 4 1 2 1 6 - 6 5
7.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
8.
Сивасспор
 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
9.
Антальяспор
 Заявка 3 1 1 1 5 - 6 4
10.
Коньяспор
 Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
11.
Ризеспор
 Заявка 4 1 1 2 3 - 8 4
12.
Газиантеп
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
13.
Самсунспор
 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
14.
Бодрумспор
 Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3
15.
Аланьяспор
 Заявка 4 0 2 2 4 - 9 2
16.
Трабзонспор
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
17.
Кайсериспор
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
18.
Хатайспор
 Заявка 3 0 1 2 4 - 6 1
19.
Адана Демирспор
 Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Гёзтепе
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
3.
Антальяспор
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Эюпспор
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
5.
Бешикташ
 Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
6.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
7.
Галатасарай
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Бодрумспор
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
9.
Аланьяспор
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
10.
Хатайспор
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Касымпаша
 Заявка 2 0 1 1 4 - 5 1
12.
Сивасспор
 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
13.
Коньяспор
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Ризеспор
 Заявка 3 0 1 2 1 - 7 1
15.
Трабзонспор
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Газиантеп
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Кайсериспор
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Самсунспор
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Адана Демирспор
 Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 2 2 0 0 7 - 2 6
2.
Фенербахче
 Заявка 2 1 1 0 7 - 2 4
3.
Эюпспор
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Касымпаша
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Бешикташ
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Сивасспор
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Самсунспор
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Газиантеп
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Ризеспор
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Коньяспор
 Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
11.
Гёзтепе
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Трабзонспор
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Кайсериспор
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
15.
Адана Демирспор
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
16.
Антальяспор
 Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
17.
Хатайспор
 Заявка 2 0 0 2 3 - 5 0
18.
Аланьяспор
 Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
19.
Бодрумспор
 Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
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Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 4 (1)
Касымпаша Да Кошта Нуну 3 (1)
Фенербахче Фред Сантос 3
Антальяспор Самудио Брайан 3
Галатасарай Актюркоглу Мухаммед 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Гёзтепе Мпуту Малкольм-Бокеле 3
Сивасспор Чифтчи Угюр 1 1
Газиантеп Добен Квентин 1 1
Хатайспор Чорекчи Камил 2
Бешикташ Масуаку Артур 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 41'
    Тиянич Давид сделал результативную передачу.
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