Тур: 4. Стадион: Gursel Aksel Stadium.
2:0
Конец матча
0'
1:0
16' ГолRomulo Cruz
20' Желтая карточкаМпуту Малкольм-Бокеле
33' Желтая карточкаAnthony Dennis
37' Желтая карточкаСангаре Назим
2:0
41' ГолSilva
65' Желтая карточкаШен Дженк
81' Желтая карточкаHeliton
90'+4
Ход матча
16'
1:0
33'
37'
41'
2:0
65'
81'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 1
-
6 Угловые 2
-
3 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 5
-
4 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
47 Владение мячом, % 53
97
Лис
Матеуш
5
Heliton
66
Silva
94
Солет
Исаак
43
Тиянич
Давид
11
Жуан
Бланко
79
Romulo
Cruz
23
Uzeyir
Ergun
29
Эрей
Кристоф
34
Ali
Aytemur
77
Шен
Дженк
16
Фреди
Гомеш
- Основной состав
-
97 Лис МатеушВратарь
- Защитник
-
5 HelitonЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
66 SilvaЗащитник
- Полузащитник
-
94 Солет ИсаакПолузащитник
-
43 Тиянич ДавидПолузащитник
-
11 Жуан БланкоНападающий
-
79 Romulo CruzНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Гюнтер КорайЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
18 Izzet Furkan
-
77 Ogun Bayrak
-
Главный тренер: Станимир Стоилов
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Uzeyir ErgunЗащитник
-
29 Эрей КристофЗащитник
-
34 Ali AytemurЗащитник
-
77 Шен ДженкЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Фреди ГомешПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
10 Озер КенанЗащитник
-
70 Бильсель ЭгеПолузащитник
-
20 Бразау ПедруПолузащитник
-
-
19 Haqi Osman
-
21 Ahmet Aslan
-
-
-
-
Главный тренер: Исмет Ташдемир
История личных встреч
Гёзтепе
Бодрумспор
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
0.5
0.67
Среднее время на гол
180
135
Всего голов
7
2
Голов в среднем за матч
2.33
1
Среднее время на гол
38
90
Всего голов
8
4
Голов в среднем за матч
1.6
0.8
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
56
112
Бомбардиры внутри турнира
Гёзтепе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Romulo Cruz
|2
|0.5
|Silva
|1
|0.25
|Heliton
|1
|0.25
|Гюнтер Корай
|1
|0.25
|Тиянич Давид
|0
|0
|Жуан Бланко
|0
|0
Бодрумспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пушкаш Георге
|1
|0.25
|Димитров Здравко
|1
|0.25
|Озер Кенан
|1 (1)
|0.25
|Uzeyir Ergun
|0
|0
|Musah Mohammed
|0
|0
Карточки
Гёзтепе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мпуту Малкольм-Бокеле
|3
|0
|Гюнтер Корай
|2
|0
|Anthony Dennis
|2
|0
|Сангаре Назим
|1
|0
|Heliton
|1
|0
|Тиянич Давид
|1
|0
|Солет Исаак
|1
|0
Бодрумспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Musah Mohammed
|2
|0
|Озер Кенан
|1
|0
|Samet Yalcin
|1
|0
|Celal Dumanli
|1
|0
|Шен Дженк
|1
|0
Результаты матчей
Гёзтепе
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Бодрумспор
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
1
Гёзтепе
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Бодрумспор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
2
Гёзтепе
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Бодрумспор
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
3
3
Голы по времени матча
Забито
2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
2
4
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
Пропущено
3
7
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
67%
1
14%
31-45
1
33%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
Результаты последних матчей
Гёзтепе
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Аланьяспор - Гёзтепе 1:1 Гёзтепе - Фенербахче 2:2 Антальяспор - Гёзтепе 0:0 Гёзтепе - Истра 1961 1:2
Лутон Таун - Гёзтепе 2:3 Фехервар - Гёзтепе 2:2 Фехервар ФК - Гёзтепе 2:2 Гёзтепе - Чарльтон 1:3 Гёзтепе - Бодрумспор 1:1 Эюпспор - Гёзтепе 0:3 Гёзтепе - Генчлербирлиги 2:0 Гиресунспор - Гёзтепе 0:3 Тузласпор - Гёзтепе 1:1 Гёзтепе - Эрзурумспор 3:0 Коджаелиспор - Гёзтепе 3:2 Гёзтепе - Кечиоренгюджю 0:0 Шанлыурфаспор - Гёзтепе 0:1 Гёзтепе - Болуспор 2:0 Аданаспор - Гёзтепе 0:3 Гёзтепе - Маниса Бююкшехир Беледиеспор 0:0
Бодрумспор
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Бодрумспор - Коньяспор 3:1 Эюпспор - Бодрумспор 4:1 Бодрумспор - Газиантеп 0:1 Сакарьяспор - Бодрумспор 1:3
Бодрумспор - Йени Корумспор 0:0 Йени Корумспор - Бодрумспор 1:1 Бодрумспор - Болуспор 2:0 Гёзтепе - Бодрумспор 1:1 Бодрумспор - Коджаелиспор 3:0 Тузласпор - Бодрумспор 0:0 Бодрумспор - Шанлыурфаспор 2:1 Аданаспор - Бодрумспор 1:1 Бодрумспор - Кечиоренгюджю 0:0 Маниса Бююкшехир Беледиеспор - Бодрумспор 0:1 Бодрумспор - Болуспор 1:1 Бандырмаспор - Бодрумспор 0:0 Бодрумспор - Эюпспор 0:1 Йени Корумспор - Бодрумспор 2:1 Бодрумспор - Алтай 3:0 Бодрумспор - Сакарьяспор 0:0
Результаты матчей
Гёзтепе
Бодрумспор
Точный счет
2:2
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Гёзтепе
Бодрумспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 2
|10
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 3
|9
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|5.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 3
|6
|6.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|10.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 8
|4
|12.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|13.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|14.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|15.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 9
|2
|16.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|17.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 6
|1
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|3.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|9.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|10.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|12.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
|15.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|2.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|7 - 2
|4
|3.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|11.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|12.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|19.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|4 (1)
|Касымпаша
|Да Кошта Нуну
|3 (1)
|Фенербахче
|Фред Сантос
|3
|Антальяспор
|Самудио Брайан
|3
|Галатасарай
|Актюркоглу Мухаммед
|2 (2)
|Гёзтепе
|Мпуту Малкольм-Бокеле
|3
|Сивасспор
|Чифтчи Угюр
|1 1
|Газиантеп
|Добен Квентин
|1 1
|Хатайспор
|Чорекчи Камил
|2
|Бешикташ
|Масуаку Артур
|2