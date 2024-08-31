Тур: 4. Стадион: Йени Адана.
1:5
Конец матча
0'
0:1
9' ГолАктюркоглу Мухаммед
0:2
18' Гол в свои воротаГюлер Семих
19' Желтая карточкаБурак Абдулсамет
0:3
31' ГолЙылмаз Барыш
0:4
37' ГолМертенс Дрис
40' Желтая карточкаАйдоган Тайфун
50' Желтая карточкаКол Али Явуз
0:5
60' ГолБардакджи Абдулкерим
0:5
66' Не забитый пенальтиСари Юсуф
1:5
79' ПенальтиГравильон Эндрю
89' Желтая карточкаTolga Kalender
90' Красная карточкаTolga Kalender
1:5
90' Не забитый пенальтиБачуайи Миши
90'+4
Ход матча
9'
18'
0:2
19'
31'
37'
0:4
40'
50'
60'
66'
0:5
79'
1:5
89'
90'
90'
1:5
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 10
-
5 Удары в створ 8
-
3 Угловые 4
-
1 Офсайды 5
-
10 Нарушения правил 6
-
4 Жёлтые карточки 0
-
1 Красные карточки 0
-
47 Владение мячом, % 53
15
Манев
Йован
58
Маэстро
10
Алиуи
Набиль
80
Кол
Али
Явуз
23
Айхан
Кан
24
Йелерт
Элиас
53
Йылмаз
Барыш
10
Мертенс
Дрис
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Манев ЙованЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
58 МаэстроПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Алиуи НабильПолузащитник
- Полузащитник
-
80 Кол Али ЯвузПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Акташ АксельЗащитник
- Полузащитник
-
16 Челик ИззетПолузащитник
- Нападающий
-
29 Шеху ФлорентНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Michael Valkanis
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Айхан КанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Йелерт ЭлиасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
53 Йылмаз БарышПолузащитник
-
10 Мертенс ДрисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Гювенч ГюнайВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
83 Акман ЭфеПолузащитник
-
44 Бачуайи МишиПолузащитник
-
11 Акгюн ЮнусПолузащитник
-
18 Кутлу БерканПолузащитник
-
22 Зиеш ХакимПолузащитник
-
30 Демир ЮсуфПолузащитник
-
Главный тренер: Бурук Окан
История личных встреч
Адана Демирспор
Галатасарай
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
150%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
9 матчей
11.1%
22.2%
66.7%
1 победа 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
11.1%
55.6%
33.3%
1 победа 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
6
Голов в среднем за матч
0.67
1
Среднее время на гол
135
90
Всего голов
15
3
Голов в среднем за матч
2.5
1
Среднее время на гол
36
90
Всего голов
17
9
Голов в среднем за матч
1.89
1
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
Среднее время на гол
47
90
Бомбардиры внутри турнира
Адана Демирспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бараси Юсуф
|2 (1)
|0.5
|Манев Йован
|1
|0.25
|Гравильон Эндрю
|1 (1)
|0.25
|Кол Али Явуз
|0
|0
Галатасарай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Актюркоглу Мухаммед
|2
|0.67
|Йылмаз Барыш
|2
|0.67
|Бачуайи Миши
|1
|0.33
|Икарди Мауро
|1 (1)
|0.33
|Мертенс Дрис
|1
|0.33
|Бардакджи Абдулкерим
|1
|0.33
|Демирбай Керем
|0
|0
|Торрейра Лукас
|0
|0
|Балтаджи Метаган
|0
|0
Карточки
Адана Демирспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гюлер Семих
|1
|0
|Мохаммади Милад
|1
|0
|Айдоган Тайфун
|1
|0
|Сари Юсуф
|1
|0
|Кол Али Явуз
|1
|0
|Tolga Kalender
|1
|0
|Маэстро
|1
|0
|Бурак Абдулсамет
|1
|0
Галатасарай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Демирбай Керем
|1
|0
Результаты матчей
Адана Демирспор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Галатасарай
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
0
Адана Демирспор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Галатасарай
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
2
Адана Демирспор
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Галатасарай
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
3
2
Голы по времени матча
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
2
100%
76-90
Пропущено
3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
4
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
2
50%
76-90
Пропущено
5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
1
50%
31-45
1
20%
1
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Адана Демирспор
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Касымпаша - Адана Демирспор 2:2 Адана Демирспор - Ризеспор 1:2 Фенербахче - Адана Демирспор 1:0 Адана Демирспор - Сумгаит 2:2
Адана Демирспор - Истанбул Башакшехир 2:6 Антальяспор - Адана Демирспор 2:1 Адана Демирспор - Газиантеп 1:6 Истанбулспор - Адана Демирспор 0:1 Адана Демирспор - Галатасарай 0:3 Самсунспор - Адана Демирспор 1:1 Адана Демирспор - Кайсериспор 0:0 Фенербахче - Адана Демирспор 4:2 Адана Демирспор - Сивасспор 4:1 Коньяспор - Адана Демирспор 2:2 Адана Демирспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Трабзонспор - Адана Демирспор 1:0 Аланьяспор - Адана Демирспор 3:3 Адана Демирспор - Касымпаша 1:3 Пендикспор - Адана Демирспор 2:1 Адана Демирспор - Хатайспор 0:1
Галатасарай
(20 матчей)
65%
35%
13 побед 0 ничьих 7 поражений
Галатасарай - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Галатасарай 3:2 Коньяспор - Галатасарай 1:2 Галатасарай - Хатайспор 2:1
Галатасарай - Бешикташ 0:5 Галатасарай - Парма 0:2 Галатасарай - Лечче 2:1 Галатасарай - Тренчин 4:1 Фортуна - Галатасарай 5:2 ЛАСК - Галатасарай 3:2 Коньяспор - Галатасарай 1:3 Галатасарай - Фенербахче 0:1 Фатих Карагюмрюк - Галатасарай 2:3 Галатасарай - Сивасспор 6:1 Адана Демирспор - Галатасарай 0:3 Галатасарай - Пендикспор 4:1 Аланьяспор - Галатасарай 0:4 Галатасарай - Хатайспор 1:0 Касымпаша - Галатасарай 3:4 Галатасарай - Ризеспор 6:2
Результаты матчей
Адана Демирспор
Галатасарай
Точный счет
1:2
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
2
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
Адана Демирспор
Галатасарай
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 2
|10
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 3
|9
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|5.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 3
|6
|6.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|10.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 8
|4
|12.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|13.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|14.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|15.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 9
|2
|16.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|17.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 6
|1
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|3.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|9.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|10.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|12.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
|15.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|2.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|7 - 2
|4
|3.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|11.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|12.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|19.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|4 (1)
|Касымпаша
|Да Кошта Нуну
|3 (1)
|Фенербахче
|Фред Сантос
|3
|Антальяспор
|Самудио Брайан
|3
|Галатасарай
|Актюркоглу Мухаммед
|2 (2)
|Гёзтепе
|Мпуту Малкольм-Бокеле
|3
|Сивасспор
|Чифтчи Угюр
|1 1
|Газиантеп
|Добен Квентин
|1 1
|Хатайспор
|Чорекчи Камил
|2
|Бешикташ
|Масуаку Артур
|2