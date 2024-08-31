  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Турция
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 4. Стадион: .
Адана Демирспор
1:5
Конец матча
Галатасарай
0'
0:1
9' Гол
Актюркоглу Мухаммед
0:2
18' Гол в свои ворота
Гюлер Семих
19' Желтая карточка
Бурак Абдулсамет
0:3
31' Гол
Йылмаз Барыш
0:4
37' Гол
Мертенс Дрис
40' Желтая карточка
Айдоган Тайфун
50' Желтая карточка
Кол Али Явуз
0:5
60' Гол
Бардакджи Абдулкерим
0:5
66' Не забитый пенальти
Сари Юсуф
1:5
79' Пенальти
Гравильон Эндрю
89' Желтая карточка
Tolga Kalender
90' Красная карточка
Tolga Kalender
1:5
90' Не забитый пенальти
Бачуайи Миши
90'+4
27
Deniz
Donmezer
15
Манев
Йован
4
Гюлер
Семих
5
Гравильон
Эндрю
23
Бурак
Абдулсамет
58
Маэстро
8
Айдоган
Тайфун
10
Алиуи
Набиль
21
Buenyamin
Balat
80
Кол
Али
Явуз
17
Аймбетов
Абат
1
Муслера
Фернандо
23
Айхан
Кан
90
Балтаджи
Метаган
42
Бардакджи
Абдулкерим
24
Йелерт
Элиас
34
Торрейра
Лукас
8
Демирбай
Керем
53
Йылмаз
Барыш
10
Мертенс
Дрис
7
Актюркоглу
Мухаммед
9
Икарди
Мауро
Адана Демирспор
4-2-3-1
Галатасарай
4-2-3-1

История личных встреч

Адана Демирспор
Галатасарай

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
150%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

9 матчей

11.1%
22.2%
66.7%
1 победа 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

11.1%
55.6%
33.3%
1 победа 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 5 побед

История матчей

С
0:3
С
3:1
С
2:0
ТМК
2:2
С
0:0
С
3:2
С
2:0
ТМК
1:0
К
4:1

Голы

Всего голов

2
6

Голов в среднем за матч

0.67
1

Среднее время на гол

135
90

Всего голов

15
3

Голов в среднем за матч

2.5
1

Среднее время на гол

36
90

Всего голов

17
9

Голов в среднем за матч

1.89
1

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7

Среднее время на гол

47
90

Бомбардиры внутри турнира

Адана Демирспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бараси Юсуф 2 (1) 0.5
Манев Йован 1 0.25
Гравильон Эндрю 1 (1) 0.25
Кол Али Явуз 0 0
Галатасарай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Актюркоглу Мухаммед 2 0.67
Йылмаз Барыш 2 0.67
Бачуайи Миши 1 0.33
Икарди Мауро 1 (1) 0.33
Мертенс Дрис 1 0.33
Бардакджи Абдулкерим 1 0.33
Демирбай Керем 0 0
Торрейра Лукас 0 0
Балтаджи Метаган 0 0

Карточки

Адана Демирспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гюлер Семих 1 0
Мохаммади Милад 1 0
Айдоган Тайфун 1 0
Сари Юсуф 1 0
Кол Али Явуз 1 0
Tolga Kalender 1 0
Маэстро 1 0
Бурак Абдулсамет 1 0
Галатасарай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Демирбай Керем 1 0

Результаты матчей

Адана Демирспор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Галатасарай
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0
Адана Демирспор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Галатасарай
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
2
Адана Демирспор
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Галатасарай
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

3
2

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
2
100%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
4
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
2
50%
76-90

Пропущено

5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
1
50%
31-45
1
20%
1
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Адана Демирспор
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Касымпаша - Адана Демирспор 2:2 Адана Демирспор - Ризеспор 1:2 Фенербахче - Адана Демирспор 1:0 Адана Демирспор - Сумгаит 2:2
Адана Демирспор - Истанбул Башакшехир 2:6 Антальяспор - Адана Демирспор 2:1 Адана Демирспор - Газиантеп 1:6 Истанбулспор - Адана Демирспор 0:1 Адана Демирспор - Галатасарай 0:3 Самсунспор - Адана Демирспор 1:1 Адана Демирспор - Кайсериспор 0:0 Фенербахче - Адана Демирспор 4:2 Адана Демирспор - Сивасспор 4:1 Коньяспор - Адана Демирспор 2:2 Адана Демирспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Трабзонспор - Адана Демирспор 1:0 Аланьяспор - Адана Демирспор 3:3 Адана Демирспор - Касымпаша 1:3 Пендикспор - Адана Демирспор 2:1 Адана Демирспор - Хатайспор 0:1
Галатасарай
(20 матчей)
65%
35%
13 побед 0 ничьих 7 поражений
Галатасарай - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Галатасарай 3:2 Коньяспор - Галатасарай 1:2 Галатасарай - Хатайспор 2:1
Галатасарай - Бешикташ 0:5 Галатасарай - Парма 0:2 Галатасарай - Лечче 2:1 Галатасарай - Тренчин 4:1 Фортуна - Галатасарай 5:2 ЛАСК - Галатасарай 3:2 Коньяспор - Галатасарай 1:3 Галатасарай - Фенербахче 0:1 Фатих Карагюмрюк - Галатасарай 2:3 Галатасарай - Сивасспор 6:1 Адана Демирспор - Галатасарай 0:3 Галатасарай - Пендикспор 4:1 Аланьяспор - Галатасарай 0:4 Галатасарай - Хатайспор 1:0 Касымпаша - Галатасарай 3:4 Галатасарай - Ризеспор 6:2

Результаты матчей

Адана Демирспор
Галатасарай

Точный счет

1:2
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
2
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Адана Демирспор
Галатасарай

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 4 3 1 0 11 - 2 10
2.
Галатасарай
 Заявка 3 3 0 0 9 - 3 9
3.
Эюпспор
 Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
4.
Бешикташ
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
5.
Гёзтепе
 Заявка 4 1 3 0 5 - 3 6
6.
Касымпаша
 Заявка 4 1 2 1 6 - 6 5
7.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
8.
Сивасспор
 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
9.
Антальяспор
 Заявка 3 1 1 1 5 - 6 4
10.
Коньяспор
 Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
11.
Ризеспор
 Заявка 4 1 1 2 3 - 8 4
12.
Газиантеп
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
13.
Самсунспор
 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
14.
Бодрумспор
 Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3
15.
Аланьяспор
 Заявка 4 0 2 2 4 - 9 2
16.
Трабзонспор
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
17.
Кайсериспор
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
18.
Хатайспор
 Заявка 3 0 1 2 4 - 6 1
19.
Адана Демирспор
 Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Гёзтепе
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
3.
Антальяспор
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Эюпспор
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
5.
Бешикташ
 Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
6.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
7.
Галатасарай
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Бодрумспор
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
9.
Аланьяспор
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
10.
Хатайспор
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Касымпаша
 Заявка 2 0 1 1 4 - 5 1
12.
Сивасспор
 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
13.
Коньяспор
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Ризеспор
 Заявка 3 0 1 2 1 - 7 1
15.
Трабзонспор
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Газиантеп
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Кайсериспор
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Самсунспор
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Адана Демирспор
 Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 2 2 0 0 7 - 2 6
2.
Фенербахче
 Заявка 2 1 1 0 7 - 2 4
3.
Эюпспор
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Касымпаша
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Бешикташ
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Сивасспор
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Самсунспор
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Газиантеп
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Ризеспор
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Коньяспор
 Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
11.
Гёзтепе
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Трабзонспор
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Кайсериспор
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
15.
Адана Демирспор
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
16.
Антальяспор
 Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
17.
Хатайспор
 Заявка 2 0 0 2 3 - 5 0
18.
Аланьяспор
 Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
19.
Бодрумспор
 Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 4 (1)
Касымпаша Да Кошта Нуну 3 (1)
Фенербахче Фред Сантос 3
Антальяспор Самудио Брайан 3
Галатасарай Актюркоглу Мухаммед 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Гёзтепе Мпуту Малкольм-Бокеле 3
Сивасспор Чифтчи Угюр 1 1
Газиантеп Добен Квентин 1 1
Хатайспор Чорекчи Камил 2
Бешикташ Масуаку Артур 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Г О О О О Л - Бачуайи Миши бьет в цель!
    • 46'
      Бурак Абдулсамет уходит с поля. Breyton Fougeu выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Где смотреть матч Адана Демирспор 1:5 Галатасарай онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (28) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный