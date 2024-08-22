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  3. Лига Европы 2024-2025
Стадион: .
Брага
2:1
Конец матча
Рапид Вена
0'
2' Красная карточка
Гргич Лукас
0:1
25' Гол
Бургшталлер Гвидо
31' Желтая карточка
Карвалью Витор
1:1
33' Гол
Карвалью Витор
45' Желтая карточка
Ауэр Йонас
59' Желтая карточка
Бамбу Робсон
2:1
71' Гол
Саласар Родриго
77' Желтая карточка
Шауб Луис
90'+4

Ход матча

2'
 
Гргич Лукас
8'
 
Освальд Мориц
Бельо Дион Дрене
23'
Мартинес Габриэль
Брума Арминду
 
25'
0:1
Бургшталлер Гвидо
(Зайдль Маттиас)
31'
Карвалью Витор
 
33'
Карвалью Витор
(Саласар Родриго)
1:1
45'
 
Ауэр Йонас
59'
Бамбу Робсон
 
61'
Орта Андре
Фернандеш Рожер
 
61'
Роберто Фернандес Альварельос
Эль Уаззани Амин
 
71'
Саласар Родриго
(Орта Андре)
2:1
74'
 
Furkan Dursun
Бургшталлер Гвидо
74'
 
Шауб Луис
Зайдль Маттиас
77'
 
Шауб Луис
84'
 
Хофманн Максимилиан
Янссон Исак

Статистика матча

  • 11 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 1
  • 11 Угловые 2
  • 0 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 67 Владение мячом, % 33
Прогнозы 104
Брага 85.6% (89)
X 11.5% (12)
Рапид Вена 2.9% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Матеус
Лима
2
Гомес
Виктор
26
Аррей-Мби
Брайт
3
Бамбу
Робсон
19
Марин
Адриан
11
Фернандеш
Рожер
16
Саласар
Родриго
6
Карвалью
Витор
21
Орта
Рикарду
9
Эль
Уаззани
Амин
7
Брума
Арминду
45
Хедль
Никлас
77
Болла
Бендегуз
55
Цветкович
Ненад
6
Ро
Яо
Серж-Филипп
23
Ауэр
Йонас
17
Mamadou
Sangare
8
Гргич
Лукас
18
Зайдль
Маттиас
9
Бургшталлер
Гвидо
22
Янссон
Исак
7
Бельо
Дион
Дрене
Брага
4-3-3
Рапид Вена
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Брага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саласар Родриго 3 (1) 0.6
Фернандеш Рожер 2 0.4
Эль Уаззани Амин 2 (1) 0.4
Орта Рикарду 1 0.2
Карвалью Витор 1 0.2
Марин Адриан 1 0.2
Брума Арминду 0 0
Гомес Виктор 0 0
Орта Андре 0 0
Рапид Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бургшталлер Гвидо 4 0.8
Зайдль Маттиас 2 0.4
Ланг Кристоф 2 0.4
Янссон Исак 1 0.2
Гргич Лукас 1 0.2
Ро Яо Серж-Филипп 1 0.2
Бельо Дион Дрене 1 0.2
Болла Бендегуз 0 0
Ауэр Йонас 0 0
Освальд Мориц 0 0

Карточки

Брага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саласар Родриго 2 0
Роберто Фернандес Альварельос 1 0
Брума Арминду 1 0
Марин Адриан 1 0
Карвалью Витор 1 0
Бамбу Робсон 1 0
Сатчи Сердар 1 0
Эль Уаззани Амин 1 0
Рапид Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гргич Лукас 1 1
Янссон Исак 2 0
Болла Бендегуз 0 1
Шауб Луис 1 0
Mamadou Sangare 1 0
Ауэр Йонас 1 0

Результаты матчей

Брага
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Рапид Вена
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Брага
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Рапид Вена
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

6
8
Брага
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Рапид Вена
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

6
8

Голы по времени матча

Забито

2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
100%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
8
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
1
13%
1-15
1
17%
2
25%
16-30
3
50%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
3
38%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90

Забито

8
12
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
0
0%
1
8%
1-15
1
13%
2
17%
16-30
3
38%
3
25%
31-45
2
25%
1
8%
46-60
1
13%
1
8%
61-75
1
13%
4
33%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Брага
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Боавишта - Брага 0:1 Серветт - Брага 1:2 Брага - Эштрела 1:1 Брага - Серветт 0:0
Маккаби Петах-Тиква - Брага 0:5 Брага - Маккаби Петах-Тиква 2:0 Брага - Райо Вальекано 2:2 Брага - Андерлехт 2:1 Брага - Брага-2 4:1 Брага - Морейренсе 0:2 Лозанна - Брага 1:3 Стад Лозанна-Уши - Брага 0:1 Лозанна Уши - Брага 0:1 Сьон - Брага 1:3 Брага - Порту 0:1 Витория Гимарайнш - Брага 2:3 Брага - Каса Пия 4:3 Бенфика - Брага 3:1 Брага - Визела 2:1 Эшторил - Брага 0:1
Рапид Вена
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Рапид Вена - Сваровски Тироль 2:0 Рапид Вена - Трабзонспор 2:0 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:1 Трабзонспор - Рапид Вена 0:1
Рапид Вена - Штурм Грац 1:0 Рапид Вена - Висла Краков 6:1 СК Нойзидль-ам-Зе - Рапид Вена 0:2 Висла Краков - Рапид Вена 1:2 Рапид Вена - Милан 1:1 Рапид Вена - Дебрецен 3:2 Рапид Вена - Славия Прага 0:3 Рапид Вена - Хартберг 0:3 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 0:1 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 2:0 Штурм Грац - Рапид Вена 2:1 ЛАСК - Рапид Вена 5:0 Рапид Вена - Штурм Грац 1:3 Штурм Грац - Рапид Вена 1:0 Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 1:1 Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 1:1

Результаты матчей

Брага
Рапид Вена

Точный счет

0:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
6:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 50%
6
1 раз 50%

Точный счет

0:5
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
5
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
6:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
5
1 раз 25%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
6
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Брага
Рапид Вена

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
3.5
1
1
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1.5
3
1
1
3
2.5
1
3
1
3
3.5
1
3
1
3
4.5
1
3

Топ бомбардиров
РФШ Рига Икауниекс Янис 5 (1)
Рапид Вена Бургшталлер Гвидо 4 (2)
Эльфсборг Байду Майкл 3 (3)
Брага Саласар Родриго 3 (2)
Маккаби Тель-Авив Перец Дор 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Петрокуб Пушкаш Дан 1 2
Шемрок Роверс Хонохан Джошуа 1 2
Эльфсборг Бальдюрссон Андри-Фаннар 3
Аякс Тейлор Кеннет 3
Трабзонспор Элмалы Эврен Эрен 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Ауэр Йонас получил желтую карточку от судьи
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    Прогнозы 104
    Брага 85.6% (89)
    X 11.5% (12)
    Рапид Вена 2.9% (3)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Брага 2:1 Рапид Вена

    Исход игры
    Брага
    85.6% (89)
    Ничья
    11.5% (12)
    Рапид Вена
    2.9% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.78% (62)
    Меньше
    39.22% (40)
    Обе команды забьют
    Да
    69.61% (71)
    Нет
    30.39% (31)
    Популярный счёт
    2:1 Брага
    50% (52)
    1:0 Брага
    15.4% (16)
    2:0 Брага
    13.5% (14)
    1:1 Ничья
    8.7% (9)
    3:1 Брага
    4.8% (5)
    2:2 Ничья
    1.9% (2)
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