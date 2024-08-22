Стадион: Брага Мунисипал.
2:1
Конец матча
0'
2' Красная карточкаГргич Лукас
0:1
25' ГолБургшталлер Гвидо
31' Желтая карточкаКарвалью Витор
1:1
33' ГолКарвалью Витор
45' Желтая карточкаАуэр Йонас
59' Желтая карточкаБамбу Робсон
2:1
71' ГолСаласар Родриго
77' Желтая карточкаШауб Луис
90'+4
Ход матча
2'
25'
31'
33'
45'
59'
71'
2:1
77'
Статистика матча
-
11 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 1
-
11 Угловые 2
-
0 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
67 Владение мячом, % 33
Прогноз на матч от Liveresult
19
Марин
Адриан
21
Орта
Рикарду
45
Хедль
Никлас
23
Ауэр
Йонас
22
Янссон
Исак
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Марин АдрианЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Орта РикардуНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Орта АндреПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Маркеш ЖоаоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
53 Jonatas Noro
-
Главный тренер: Карвальял Карлуш
- Основной состав
-
45 Хедль НикласВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Ауэр ЙонасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Янссон ИсакПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Шауб ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ланг КристофНападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Клаусс Роберт
Бомбардиры внутри турнира
Брага
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саласар Родриго
|3 (1)
|0.6
|Фернандеш Рожер
|2
|0.4
|Эль Уаззани Амин
|2 (1)
|0.4
|Орта Рикарду
|1
|0.2
|Карвалью Витор
|1
|0.2
|Марин Адриан
|1
|0.2
|Брума Арминду
|0
|0
|Гомес Виктор
|0
|0
|Орта Андре
|0
|0
Рапид Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бургшталлер Гвидо
|4
|0.8
|Зайдль Маттиас
|2
|0.4
|Ланг Кристоф
|2
|0.4
|Янссон Исак
|1
|0.2
|Гргич Лукас
|1
|0.2
|Ро Яо Серж-Филипп
|1
|0.2
|Бельо Дион Дрене
|1
|0.2
|Болла Бендегуз
|0
|0
|Ауэр Йонас
|0
|0
|Освальд Мориц
|0
|0
Карточки
Брага
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Саласар Родриго
|2
|0
|Роберто Фернандес Альварельос
|1
|0
|Брума Арминду
|1
|0
|Марин Адриан
|1
|0
|Карвалью Витор
|1
|0
|Бамбу Робсон
|1
|0
|Сатчи Сердар
|1
|0
|Эль Уаззани Амин
|1
|0
Рапид Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гргич Лукас
|1
|1
|Янссон Исак
|2
|0
|Болла Бендегуз
|0
|1
|Шауб Луис
|1
|0
|Mamadou Sangare
|1
|0
|Ауэр Йонас
|1
|0
Результаты матчей
Брага
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Рапид Вена
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Брага
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Рапид Вена
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
6
8
Брага
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Рапид Вена
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
6
8
Голы по времени матча
Забито
2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
100%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
8
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
1
13%
1-15
1
17%
2
25%
16-30
3
50%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
3
38%
76-90
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90
Забито
8
12
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
0
0%
1
8%
1-15
1
13%
2
17%
16-30
3
38%
3
25%
31-45
2
25%
1
8%
46-60
1
13%
1
8%
61-75
1
13%
4
33%
76-90
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90
Результаты последних матчей
Брага
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Боавишта - Брага 0:1 Серветт - Брага 1:2 Брага - Эштрела 1:1 Брага - Серветт 0:0
Маккаби Петах-Тиква - Брага 0:5 Брага - Маккаби Петах-Тиква 2:0 Брага - Райо Вальекано 2:2 Брага - Андерлехт 2:1 Брага - Брага-2 4:1 Брага - Морейренсе 0:2 Лозанна - Брага 1:3 Стад Лозанна-Уши - Брага 0:1 Лозанна Уши - Брага 0:1 Сьон - Брага 1:3 Брага - Порту 0:1 Витория Гимарайнш - Брага 2:3 Брага - Каса Пия 4:3 Бенфика - Брага 3:1 Брага - Визела 2:1 Эшторил - Брага 0:1
Рапид Вена
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Рапид Вена - Сваровски Тироль 2:0 Рапид Вена - Трабзонспор 2:0 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:1 Трабзонспор - Рапид Вена 0:1
Рапид Вена - Штурм Грац 1:0 Рапид Вена - Висла Краков 6:1 СК Нойзидль-ам-Зе - Рапид Вена 0:2 Висла Краков - Рапид Вена 1:2 Рапид Вена - Милан 1:1 Рапид Вена - Дебрецен 3:2 Рапид Вена - Славия Прага 0:3 Рапид Вена - Хартберг 0:3 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 0:1 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 2:0 Штурм Грац - Рапид Вена 2:1 ЛАСК - Рапид Вена 5:0 Рапид Вена - Штурм Грац 1:3 Штурм Грац - Рапид Вена 1:0 Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 1:1 Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 1:1
Результаты матчей
Брага
Рапид Вена
Точный счет
0:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
6:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 50%
6
1 раз 50%
Точный счет
0:5
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
5
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
6:1
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
5
1 раз 25%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
6
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Брага
Рапид Вена
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
31
13
13
13
13
13
13
|РФШ Рига
|Икауниекс Янис
|5 (1)
|Рапид Вена
|Бургшталлер Гвидо
|4 (2)
|Эльфсборг
|Байду Майкл
|3 (3)
|Брага
|Саласар Родриго
|3 (2)
|Маккаби Тель-Авив
|Перец Дор
|3 (1)
|Петрокуб
|Пушкаш Дан
|1 2
|Шемрок Роверс
|Хонохан Джошуа
|1 2
|Эльфсборг
|Бальдюрссон Андри-Фаннар
|3
|Аякс
|Тейлор Кеннет
|3
|Трабзонспор
|Элмалы Эврен Эрен
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Брага 2:1 Рапид Вена
Исход игры
Брага
85.6% (89)
Ничья
11.5% (12)
Рапид Вена
2.9% (3)
Тотал 2.5
Больше
60.78% (62)
Меньше
39.22% (40)
Обе команды забьют
Да
69.61% (71)
Нет
30.39% (31)
Популярный счёт
2:1 Брага
50% (52)
1:0 Брага
15.4% (16)
2:0 Брага
13.5% (14)
1:1 Ничья
8.7% (9)
3:1 Брага
4.8% (5)
2:2 Ничья
1.9% (2)
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