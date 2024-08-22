Стадион: Паркен. Зрители: 17056 Главный судья: Мареска Фабио
2:0
Конец матча
0'
17' Желтая карточкаВавро Денис
60' Желтая карточкаДикс Кевин
60' Желтая карточкаРайт Джо
76' Желтая карточкаО'Хара Киран
1:0
77' ПенальтиДикс Кевин
80' Желтая карточкаЭльюнусси Мохамед
90' Желтая карточкаOliver Bainbridge
2:0
90' ГолФальк Расмус
90'+7
Ход матча
17'
60'
60'
66'
76'
77'
1:0
90'
2:0
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
8 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 2
-
12 Угловые 4
-
1 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 11
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
638 Количество передач 179
-
78 Владение мячом, % 22
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
-
-
-
12.00 Точный счёт – 3:1
33
Фальк
Расмус
4
Райт
Джо
12
David
Watson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Фальк РасмусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Сандер ТеоВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
36 Клем ВиллиамПолузащитник
-
-
38 Oliver Hojer
-
45 Amin Chiakha
-
Главный тренер: Нееструп Якоб
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
4 Райт ДжоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
12 David WatsonПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
31 Полворт ЛиамПолузащитник
-
18 Кэмерон ИннсНападающий
- Нападающий
-
30 Aidan Glavin
-
-
-
24 Bobby Wales
-
-
Главный тренер: Макиннес Дерек
Бомбардиры внутри турнира
Копенгаген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фрохолдт Виктор
|3
|0.6
|Оскарссон Орри
|2
|0.4
|Дикс Кевин
|2 (2)
|0.4
|Эльюнусси Мохамед
|1
|0.2
|Фальк Расмус
|1
|0.2
|Классон Виктор
|1
|0.2
|Oliver Hojer
|1
|0.2
|Лерагер Лукас
|0
|0
|Маттссон Магнус
|0
|0
|Вавро Денис
|0
|0
Килмарнок
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Васселл Кайл
|1
|0.33
|Bobby Wales
|1
|0.33
|Лайонс Брэдли
|0
|0
|Danny Armstrong
|0
|0
Карточки
Копенгаген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эльюнусси Мохамед
|2
|0
|Фальк Расмус
|1
|0
|Вавро Денис
|1
|0
|Дикс Кевин
|1
|0
|Мелинг Биргер
|1
|0
|Ачури Мохамед Элиас
|1
|0
|Оскарссон Орри
|1
|0
|Гарананга Мунаше
|1
|0
|Клем Виллиам
|1
|0
Килмарнок
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Райт Джо
|2
|0
|Маккензи Рори
|1
|0
|Финдли Стюард
|1
|0
|Маккрори Робби
|1
|0
|О'Хара Киран
|1
|0
|Доннелли Лайам
|1
|0
|Маррей Фрейзер
|1
|0
|David Watson
|1
|0
|Oliver Bainbridge
|1
|0
Результаты матчей
Копенгаген
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Килмарнок
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
0
0
Копенгаген
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Килмарнок
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
2
Копенгаген
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Килмарнок
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
3
2
Голы по времени матча
Забито
8
0
1 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
5
63%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
11
2
2 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
5
45%
1
50%
76-90
Пропущено
2
5
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Результаты последних матчей
Копенгаген
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Копенгаген - Виборг 1:1 Баник Острава - Копенгаген 1:0 Сённерйюск - Копенгаген 0:2 Копенгаген - Баник Острава 1:0
Копенгаген - Раннерс 1:1 Копенгаген - Мэгпайс 5:1 Копенгаген - АГФ Орхус 3:2 Мэгпайс - Копенгаген 0:3 Люнгбю - Копенгаген 0:2 Копенгаген - Сённерйюск 3:2 Виктория Пльзень - Копенгаген 3:3 Сваровски Тироль - Копенгаген 0:5 Копенгаген - Хиллерёд 0:1 Копенгаген - Силькеборг 1:0 Копенгаген - Раннерс 2:1 Копенгаген - Норшелланн 1:1 АГФ Орхус - Копенгаген 3:2 Копенгаген - Мидтьюлланн 1:2 Брондбю - Копенгаген 1:3 Силькеборг - Копенгаген 0:3
Килмарнок
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Мотеруэлл - Килмарнок 1:0 Тромсё - Килмарнок 0:1 Килмарнок - Сент-Джонстон 0:3 Килмарнок - Тромсё 2:2
Селтик - Килмарнок 4:0 Серкль Брюгге - Килмарнок 1:0 Килмарнок - Серкль Брюгге 1:1 Килмарнок - Барроу 5:0 Очинлек Талбот - Килмарнок 0:4 Эйр Юнайтед - Килмарнок 3:2 ТНС - Килмарнок 0:5 Серро Портеньо - Килмарнок 2:0 Данди - Килмарнок 1:1 Килмарнок - Селтик 0:5 Сент-Миррен - Килмарнок 0:1 Рейнджерс - Килмарнок 4:1 Килмарнок - Хартс 0:0 Сент-Джонстон - Килмарнок 0:2 Килмарнок - Росс Каунти 1:0 Хартс - Килмарнок 1:1
Результаты матчей
Копенгаген
Килмарнок
Точный счет
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%
2
1 раз 100%
Точный счет
0:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
1:0
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Копенгаген
Килмарнок
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
21
32
12
23
14
14
|Ноа Ереван
|Гонсало Грегори
|6 (1)
|АЕК
|Гарсия Леви
|5 (1)
|Спартак Трнава
|Дюриш Михал
|5
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|5
|Омония Никосия
|Стемпиньски Мариуш
|4 (1)
|Морнар
|Джюришич Марко
|1 3
|Хапоэль Беэр-Шева
|Шушеначев Артур
|1 3
|Хапоэль Беэр-Шева
|Тиби Эйтан
|1 2
|Шленск Вроцлав
|Науэль Матиас
|1 2
|Пакш
|Ленжер Бенце
|1 2