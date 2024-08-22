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  3. Лига конференций 2024-2025
Стадион: . Зрители: 17056 Главный судья: Мареска Фабио
Копенгаген
2:0
Конец матча
Килмарнок
0'
17' Желтая карточка
Вавро Денис
60' Желтая карточка
Дикс Кевин
60' Желтая карточка
Райт Джо
76' Желтая карточка
О'Хара Киран
1:0
77' Пенальти
Дикс Кевин
80' Желтая карточка
Эльюнусси Мохамед
90' Желтая карточка
Oliver Bainbridge
2:0
90' Гол
Фальк Расмус
90'+7

Ход матча

17'
Вавро Денис
 
39'
Перейра Габриэл
Мелинг Биргер
 
57'
Маттссон Магнус
Фрохолдт Виктор
 
60'
Дикс Кевин
 
60'
 
Райт Джо
66'
 
Robbie Deas
Райт Джо
71'
 
Oliver Bainbridge
Jack Burrough
72'
 
Кеннеди Мэттью
Васселл Кайл
72'
 
Bobby Wales
Danny Armstrong
76'
 
О'Хара Киран
77'
Дикс Кевин
1:0
80'
Эльюнусси Мохамед
 
85'
Vinicius Robert
Ачури Мохамед Элиас
 
87'
 
Кэмерон Иннс
Уоткинс Марли
90'
 
Oliver Bainbridge
90'
Фальк Расмус
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 8 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 2
  • 12 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 11
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 638 Количество передач 179
  • 78 Владение мячом, % 22

Владение мячом

Прогнозы 102
Копенгаген 96.1% (98)
X 3.9% (4)
Килмарнок 0% (0)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Тротт
Натан
22
Гочолеишвили
Гиорги
3
Вавро
Денис
2
Дикс
Кевин
24
Мелинг
Биргер
12
Лерагер
Лукас
33
Фальк
Расмус
10
Эльюнусси
Мохамед
47
Фрохолдт
Виктор
18
Оскарссон
Орри
30
Ачури
Мохамед
Элиас
1
О'Хара
Киран
2
Jack
Burrough
4
Райт
Джо
5
Майо
Льюис
17
Финдли
Стюард
12
David
Watson
8
Лайонс
Брэдли
22
Доннелли
Лайам
9
Васселл
Кайл
23
Уоткинс
Марли
10
Кеннеди
Мэттью
Копенгаген
4-3-3
Килмарнок
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Копенгаген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фрохолдт Виктор 3 0.6
Оскарссон Орри 2 0.4
Дикс Кевин 2 (2) 0.4
Эльюнусси Мохамед 1 0.2
Фальк Расмус 1 0.2
Классон Виктор 1 0.2
Oliver Hojer 1 0.2
Лерагер Лукас 0 0
Маттссон Магнус 0 0
Вавро Денис 0 0
Килмарнок
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Васселл Кайл 1 0.33
Bobby Wales 1 0.33
Лайонс Брэдли 0 0
Danny Armstrong 0 0

Карточки

Копенгаген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эльюнусси Мохамед 2 0
Фальк Расмус 1 0
Вавро Денис 1 0
Дикс Кевин 1 0
Мелинг Биргер 1 0
Ачури Мохамед Элиас 1 0
Оскарссон Орри 1 0
Гарананга Мунаше 1 0
Клем Виллиам 1 0
Килмарнок
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Райт Джо 2 0
Маккензи Рори 1 0
Финдли Стюард 1 0
Маккрори Робби 1 0
О'Хара Киран 1 0
Доннелли Лайам 1 0
Маррей Фрейзер 1 0
David Watson 1 0
Oliver Bainbridge 1 0

Результаты матчей

Копенгаген
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Килмарнок
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

0
0
Копенгаген
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Килмарнок
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
2
Копенгаген
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Килмарнок
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

3
2

Голы по времени матча

Забито

8
0
1 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
5
63%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

11
2
2 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
5
45%
1
50%
76-90

Пропущено

2
5
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Копенгаген
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Копенгаген - Виборг 1:1 Баник Острава - Копенгаген 1:0 Сённерйюск - Копенгаген 0:2 Копенгаген - Баник Острава 1:0
Копенгаген - Раннерс 1:1 Копенгаген - Мэгпайс 5:1 Копенгаген - АГФ Орхус 3:2 Мэгпайс - Копенгаген 0:3 Люнгбю - Копенгаген 0:2 Копенгаген - Сённерйюск 3:2 Виктория Пльзень - Копенгаген 3:3 Сваровски Тироль - Копенгаген 0:5 Копенгаген - Хиллерёд 0:1 Копенгаген - Силькеборг 1:0 Копенгаген - Раннерс 2:1 Копенгаген - Норшелланн 1:1 АГФ Орхус - Копенгаген 3:2 Копенгаген - Мидтьюлланн 1:2 Брондбю - Копенгаген 1:3 Силькеборг - Копенгаген 0:3
Килмарнок
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Мотеруэлл - Килмарнок 1:0 Тромсё - Килмарнок 0:1 Килмарнок - Сент-Джонстон 0:3 Килмарнок - Тромсё 2:2
Селтик - Килмарнок 4:0 Серкль Брюгге - Килмарнок 1:0 Килмарнок - Серкль Брюгге 1:1 Килмарнок - Барроу 5:0 Очинлек Талбот - Килмарнок 0:4 Эйр Юнайтед - Килмарнок 3:2 ТНС - Килмарнок 0:5 Серро Портеньо - Килмарнок 2:0 Данди - Килмарнок 1:1 Килмарнок - Селтик 0:5 Сент-Миррен - Килмарнок 0:1 Рейнджерс - Килмарнок 4:1 Килмарнок - Хартс 0:0 Сент-Джонстон - Килмарнок 0:2 Килмарнок - Росс Каунти 1:0 Хартс - Килмарнок 1:1

Результаты матчей

Копенгаген
Килмарнок

Точный счет

1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:0
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Копенгаген
Килмарнок

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5
1
2
3.5
1
2
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
1
1.5
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
1
3
2
1.5
1
2
2
3
2.5
1
4
3.5
1
4
4.5

Топ бомбардиров
Ноа Ереван Гонсало Грегори 6 (1)
АЕК Гарсия Леви 5 (1)
Спартак Трнава Дюриш Михал 5
Стьярнан Атласон Эмиль 5
Омония Никосия Стемпиньски Мариуш 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Морнар Джюришич Марко 1 3
Хапоэль Беэр-Шева Шушеначев Артур 1 3
Хапоэль Беэр-Шева Тиби Эйтан 1 2
Шленск Вроцлав Науэль Матиас 1 2
Пакш Ленжер Бенце 1 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 97'
    Фальк Расмус из команды Копенгаген сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
  • 97'
    Копенгаген заслуженно побеждает в отличном матче
  • 97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Сегодняшная посещаемость составляет 17056 болельщиков
  • 97'
    Контроль мяча: Копенгаген: 78%, Килмарнок: 22%.
  • 97'
    Кэмерон Иннс плохо исполнил, что привело к голу для соперника.
  • 96'
    Г О О О О Л - Фальк Расмус первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!
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