Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.

89' Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.

87' Удар от ворот произведет Килмарнок

86' Килмарнок совершает вбрасывание на своей половине поля

85' О'Хара Киран взял и забрал мяч на выходе

84' Тротт Натан взял и забрал мяч на выходе

84' Удар от ворот произведет Килмарнок

82' Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля

81' Килмарнок совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Удар от ворот произведет Килмарнок

78' Оооо... вот это был удар! Эльюнусси Мохамед должен был забить с этой позиции.

78' Эльюнусси Мохамед оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

78' Перейра Габриэл создает голевую возможность для своего партнера по команде.

78' Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.

78' Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля

77' Команда Копенгаген забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

77' Г О О О О О Л - Дикс Кевин из команды Копенгаген забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Киран О'Хара прыгнул не в ту сторону.

76' О'Хара Киран получает желтую карточку за неспортивное поведение

76' После проверки VAR судья изменил решение - Копенгаген пробьет пенальти!

75' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Копенгаген

75' Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.

74' Маттссон Магнус навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

73' Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.

73' Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Удар от ворот произведет Килмарнок

72' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

71' Маттссон Магнус навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

71' Ачури Мохамед Элиас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

70' Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.

69' Эльюнусси Мохамед выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Удар от ворот произведет Килмарнок

67' Дикс Кевин не смог попасть в створ ударом издали

65' Удар от ворот произведет Килмарнок

65' Ох, нехорошо это выглядит. Васселл Кайл получил травму и медбригада забирает его с поля.

65' Васселл Кайл на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

65' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

63' Маттссон Магнус навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

62' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.

61' Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.

61' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Матч возобновлен

60' Райт Джо получает желтую карточку за неспортивное поведение

60' Дикс Кевин получает желтую карточку за неспортивное поведение

60' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

59' Тротт Натан взял и забрал мяч на выходе

59' Финдли Стюард выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.

57' Удар от ворот произведет Килмарнок

57' Тактическая замена. Victor Froholdt уходит с поля и его заменяет Маттссон Магнус

57' Вавро Денис не смог попасть в створ ударом издали

57' Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.

57' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Тротт Натан взял и забрал мяч на выходе

56' Кеннеди Мэттью навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

55' Килмарнок идет вперед с потенциально опасной атакой.

54' Удар от ворот произведет Килмарнок

54' Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.

54' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Victor Froholdt нанес удар, но тот был заблокирован.

52' Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.

51' Удар от ворот произведет Килмарнок

50' О'Хара Киран взял и забрал мяч на выходе

50' Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Хорошую попытку сделал Эльюнусси Мохамед . Удар в створ, но вратарь начеку

49' Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Удар от ворот произведет Килмарнок

48' Гочолеишвили Гиорги из команды Копенгаген своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

46' Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля