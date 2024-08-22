Стадион: Ружевица.
1:1
Конец матча
0'
1:0
33' ГолИванович Франьо
34' Желтая карточкаДоффо Агустин
34' Желтая карточкаРатник Марцел
35' Желтая карточкаСуалеэ Давид
49' Желтая карточкаПашалич Марко
75' Желтая карточкаЗломислич Мартин
1:1
76' ПенальтиЛукас Педро
78' Желтая карточкаThalisson
83' Желтая карточкаФрук Тони
90'+7
Ход матча
33'
1:0
34'
34'
35'
49'
68'
75'
76'
1:1
78'
83'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 5
-
8 Удары в створ 1
-
5 Угловые 1
-
0 Офсайды 2
-
16 Нарушения правил 14
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
50 Владение мячом, % 50
Прогноз на матч от Liveresult
25
Ходжа
Велдин
10
Фрук
Тони
30
Raul
Florucz
23
Пинту
Диогу
37
Лукас
Педро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Ходжа ВелдинПолузащитник
-
10 Фрук ТониПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
28 Смолчич ИванЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Bruno Burcul
-
27 Simun Butic
-
Главный тренер: Darko Raic-Sudar
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Raul FloruczПолузащитник
-
23 Пинту ДиогуПолузащитник
- Полузащитник
-
37 Лукас ПедроНападающий
- Запасные игроки
-
22 Пинтол ДенисВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
15 Ристич МаркоЗащитник
-
18 Брест МаркоНападающий
-
-
19 Ivan Durdov
-
-
-
-
88 Thalisson
-
Главный тренер: Санчес Виктор
Бомбардиры внутри турнира
Риека
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иванович Франьо
|1
|1
|Янкович Нико
|0
|0
Олимпия Любляна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукас Педро
|2 (2)
|0.4
|Raul Florucz
|2
|0.4
|Доффо Агустин
|1
|0.2
|Суалеэ Давид
|1
|0.2
|Пинту Диогу
|1
|0.2
|Ivan Durdov
|1
|0.2
|Мотика Неманья
|1 (1)
|0.2
|Силва Хорхе
|0
|0
|Ласицкас Юстас
|0
|0
|_Kojic D.
|0
|0
Карточки
Риека
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зломислич Мартин
|1
|0
|Пашалич Марко
|1
|0
|Фрук Тони
|1
|0
Олимпия Любляна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ратник Марцел
|2
|0
|Доффо Агустин
|1
|0
|Силва Хорхе
|1
|0
|Суалеэ Давид
|1
|0
|Thalisson
|1
|0
|Raul Florucz
|1
|0
|_Kojic D.
|1
|0
Результаты матчей
Риека
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Олимпия Любляна
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
1
Риека
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Олимпия Любляна
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
5
Риека
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Олимпия Любляна
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
6
Голы по времени матча
Забито
1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
75%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
0
5
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
9
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
5
56%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Риека
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Риека - Истра 1961 4:0 Эльфсборг - Риека 2:0 Вараждин - Риека 0:0 Риека - Эльфсборг 1:1
Риека - Локомотива Загреб 4:0 Риека - Корвинул Хунедоара 1:0 Корвинул Хунедоара - Риека 0:0 Риека - Триглав Крань 1:1 Ред Булл Зальцбург - Риека 1:0 Риека - Карлсруэ 0:1 Риека - Ньиредьхаза 3:1 Приморье - Риека 1:7 Риека - Копер 1:0 Риека - Славен 4:0 Риека - Динамо Загреб 1:3 Осиек - Риека 2:0 Динамо Загреб - Риека 0:0 Вараждин - Риека 3:1 Риека - Динамо Загреб 1:2 Локомотива Загреб - Риека 3:1
Олимпия Любляна
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Олимпия Любляна - Целе 2:2 Шериф - Олимпия Любляна 0:1 Домжале - Олимпия Любляна 0:0 Олимпия Любляна - Шериф 3:0
Олимпия Любляна - Нафта 2:0 Полесье - Олимпия Любляна 1:2 Копер - Олимпия Любляна 0:1 Олимпия Любляна - Полесье 2:0 Олимпия Любляна - Приморье 2:0 Олимпия Любляна - ЦСКА-1948 3:0 Олимпия Любляна - Словацко 3:1 Олимпия Любляна - Сараево 1:0 Олимпия Любляна - Глория Бузау 2:0 Олимпия Любляна - Браво 0:1 Марибор - Олимпия Любляна 2:1 Олимпия Любляна - Мура 0:0 Целе - Олимпия Любляна 1:0 Олимпия Любляна - Алюминий 5:0 Олимпия Любляна - Марибор 1:2 Домжале - Олимпия Любляна 1:3
Результаты матчей
Риека
Олимпия Любляна
Точный счет
1:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Риека
Олимпия Любляна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Ноа Ереван
|Гонсало Грегори
|6 (1)
|АЕК
|Гарсия Леви
|5 (1)
|Спартак Трнава
|Дюриш Михал
|5
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|5
|Омония Никосия
|Стемпиньски Мариуш
|4 (1)
|Морнар
|Джюришич Марко
|1 3
|Хапоэль Беэр-Шева
|Шушеначев Артур
|1 3
|Хапоэль Беэр-Шева
|Тиби Эйтан
|1 2
|Шленск Вроцлав
|Науэль Матиас
|1 2
|Пакш
|Ленжер Бенце
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Риека 1:1 Олимпия Любляна
Исход игры
Риека
75.2% (76)
Ничья
19.8% (20)
Олимпия Любляна
5% (5)
Тотал 2.5
Больше
50.5% (51)
Меньше
49.5% (50)
Обе команды забьют
Да
69.31% (70)
Нет
30.69% (31)
Популярный счёт
2:1 Риека
42.6% (43)
1:0 Риека
25.7% (26)
1:1 Ничья
18.8% (19)
1:2 Олимпия Любляна
4% (4)
2:0 Риека
4% (4)
3:1 Риека
2% (2)
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