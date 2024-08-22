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  3. Лига конференций 2024-2025
Стадион: .
Риека
1:1
Конец матча
Олимпия Любляна
0'
1:0
33' Гол
Иванович Франьо
34' Желтая карточка
Доффо Агустин
34' Желтая карточка
Ратник Марцел
35' Желтая карточка
Суалеэ Давид
49' Желтая карточка
Пашалич Марко
75' Желтая карточка
Зломислич Мартин
1:1
76' Пенальти
Лукас Педро
78' Желтая карточка
Thalisson
83' Желтая карточка
Фрук Тони
90'+7

Ход матча

33'
Иванович Франьо
(Янкович Нико)
1:0
34'
 
Доффо Агустин
34'
 
Ратник Марцел
35'
 
Суалеэ Давид
46'
 
Ласицкас Юстас
Суалеэ Давид
49'
Пашалич Марко
 
54'
Смолчич Иван
Богожевич Бруно
 
68'
 
Брест Марко
Raul Florucz
68'
 
Thalisson
Пинту Диогу
69'
Рукавина Габриэль
Янкович Нико
 
69'
Селахи Линдон
Ходжа Велдин
 
75'
Зломислич Мартин
 
76'
1:1
Лукас Педро
78'
 
Thalisson
79'
 
Ivan Durdov
Лукас Педро
79'
 
Benjika Caciel
Мотика Неманья
81'
Андрич Комнен
Пашалич Марко
 
83'
Фрук Тони
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 5
  • 8 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 1
  • 0 Офсайды 2
  • 16 Нарушения правил 14
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 50 Владение мячом, % 50
Прогнозы 101
Риека 75.2% (76)
X 19.8% (20)
Олимпия Любляна 5% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
13
Зломислич
Мартин
30
Богожевич
Бруно
45
Майсторович
Анте
5
Галешич
Нико
34
Деветак
Младен
8
Петрович
Деян
87
Пашалич
Марко
25
Ходжа
Велдин
10
Фрук
Тони
4
Янкович
Нико
11
Иванович
Франьо
69
Видовшек
Матевж
2
Силва
Хорхе
14
Ратник
Марцел
17
Мухамедбегович
Ахмет
3
Суалеэ
Давид
34
Доффо
Агустин
6
Peter
Agba
30
Raul
Florucz
23
Пинту
Диогу
20
Мотика
Неманья
37
Лукас
Педро
Риека
4-1-4-1
Олимпия Любляна
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Риека
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иванович Франьо 1 1
Янкович Нико 0 0
Олимпия Любляна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукас Педро 2 (2) 0.4
Raul Florucz 2 0.4
Доффо Агустин 1 0.2
Суалеэ Давид 1 0.2
Пинту Диогу 1 0.2
Ivan Durdov 1 0.2
Мотика Неманья 1 (1) 0.2
Силва Хорхе 0 0
Ласицкас Юстас 0 0
_Kojic D. 0 0

Карточки

Риека
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зломислич Мартин 1 0
Пашалич Марко 1 0
Фрук Тони 1 0
Олимпия Любляна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ратник Марцел 2 0
Доффо Агустин 1 0
Силва Хорхе 1 0
Суалеэ Давид 1 0
Thalisson 1 0
Raul Florucz 1 0
_Kojic D. 1 0

Результаты матчей

Риека
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Олимпия Любляна
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
1
Риека
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Олимпия Любляна
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
5
Риека
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Олимпия Любляна
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
6

Голы по времени матча

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
75%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
9
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
5
56%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Риека
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Риека - Истра 1961 4:0 Эльфсборг - Риека 2:0 Вараждин - Риека 0:0 Риека - Эльфсборг 1:1
Риека - Локомотива Загреб 4:0 Риека - Корвинул Хунедоара 1:0 Корвинул Хунедоара - Риека 0:0 Риека - Триглав Крань 1:1 Ред Булл Зальцбург - Риека 1:0 Риека - Карлсруэ 0:1 Риека - Ньиредьхаза 3:1 Приморье - Риека 1:7 Риека - Копер 1:0 Риека - Славен 4:0 Риека - Динамо Загреб 1:3 Осиек - Риека 2:0 Динамо Загреб - Риека 0:0 Вараждин - Риека 3:1 Риека - Динамо Загреб 1:2 Локомотива Загреб - Риека 3:1
Олимпия Любляна
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Олимпия Любляна - Целе 2:2 Шериф - Олимпия Любляна 0:1 Домжале - Олимпия Любляна 0:0 Олимпия Любляна - Шериф 3:0
Олимпия Любляна - Нафта 2:0 Полесье - Олимпия Любляна 1:2 Копер - Олимпия Любляна 0:1 Олимпия Любляна - Полесье 2:0 Олимпия Любляна - Приморье 2:0 Олимпия Любляна - ЦСКА-1948 3:0 Олимпия Любляна - Словацко 3:1 Олимпия Любляна - Сараево 1:0 Олимпия Любляна - Глория Бузау 2:0 Олимпия Любляна - Браво 0:1 Марибор - Олимпия Любляна 2:1 Олимпия Любляна - Мура 0:0 Целе - Олимпия Любляна 1:0 Олимпия Любляна - Алюминий 5:0 Олимпия Любляна - Марибор 1:2 Домжале - Олимпия Любляна 1:3

Результаты матчей

Риека
Олимпия Любляна

Точный счет

1:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Риека
Олимпия Любляна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Топ бомбардиров
Ноа Ереван Гонсало Грегори 6 (1)
АЕК Гарсия Леви 5 (1)
Спартак Трнава Дюриш Михал 5
Стьярнан Атласон Эмиль 5
Омония Никосия Стемпиньски Мариуш 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Морнар Джюришич Марко 1 3
Хапоэль Беэр-Шева Шушеначев Артур 1 3
Хапоэль Беэр-Шева Тиби Эйтан 1 2
Шленск Вроцлав Науэль Матиас 1 2
Пакш Ленжер Бенце 1 2
Весь список
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • До матча
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    Прогнозы 101
    Риека 75.2% (76)
    X 19.8% (20)
    Олимпия Любляна 5% (5)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Риека 1:1 Олимпия Любляна

    Исход игры
    Риека
    75.2% (76)
    Ничья
    19.8% (20)
    Олимпия Любляна
    5% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    50.5% (51)
    Меньше
    49.5% (50)
    Обе команды забьют
    Да
    69.31% (70)
    Нет
    30.69% (31)
    Популярный счёт
    2:1 Риека
    42.6% (43)
    1:0 Риека
    25.7% (26)
    1:1 Ничья
    18.8% (19)
    1:2 Олимпия Любляна
    4% (4)
    2:0 Риека
    4% (4)
    3:1 Риека
    2% (2)
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