Стадион: Сомбатхей Халадаш.
3:0
Конец матча
0'
1:0
27' ГолТургеман Дор
42' Красная карточкаДжорджевич Матея
45' Желтая карточкаВлалукин Йован
45' Красная карточкаБаньяц Михайло
59' Желтая карточкаСиссоко Иссуф
2:0
63' ГолПерец Дор
67' Желтая карточкаПетрович Неманья
71' Желтая карточкаЦапан Лука
79' Желтая карточкаРадин Милан
3:0
83' ГолМадмон Элад
90'+7
Ход матча
27'
1:0
42'
45'
45'
59'
63'
2:0
67'
71'
79'
83'
3:0
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 0
-
10 Удары в створ 1
-
9 Угловые 2
-
1 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 2
-
61 Владение мячом, % 39
Прогноз на матч от Liveresult
90
Машпати
Рои
13
Шломо
Раз
42
Перец
Дор
77
Давида
Ошер
33
Лейоус
Гишам
12
Илич
Велько
31
Цапан
Лука
- Основной состав
-
90 Машпати РоиВратарь
- Защитник
-
13 Шломо РазЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
42 Перец ДорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Давида ОшерНападающий
- Нападающий
-
33 Лейоус ГишамНападающий
- Запасные игроки
-
22 Мелика ОфекВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
36 Шахар ИдоЗащитник
-
55 Битон НирЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Битон ДанНападающий
-
19 Мадмон ЭладНападающий
-
20 Henry Addo
-
Главный тренер: Зарко Лазетич
- Основной состав
-
12 Илич ВелькоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
31 Цапан ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Станич ПетарПолузащитник
- Полузащитник
-
37 Вулич МилошПолузащитник
-
88 Сос БенцеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Клафурич Деан
Бомбардиры внутри турнира
Маккаби Тель-Авив
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Перец Дор
|3
|1
|Тургеман Дор
|2
|0.67
|Джехезкель Сагив
|1
|0.33
|Давида Ошер
|1
|0.33
|Мадмон Элад
|1
|0.33
|Битон Дан
|0
|0
Бачка-Топола
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Маккаби Тель-Авив
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван Оверем Йорис
|1
|0
|Джехезкель Сагив
|1
|0
|Давидзаде Офир
|1
|0
|Сиссоко Иссуф
|1
|0
|Tyrese Asante
|1
|0
Бачка-Топола
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баньяц Михайло
|0
|1
|Джорджевич Матея
|0
|1
|Петрович Неманья
|1
|0
|Цапан Лука
|1
|0
|Радин Милан
|1
|0
|Влалукин Йован
|1
|0
Результаты матчей
Маккаби Тель-Авив
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Бачка-Топола
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Маккаби Тель-Авив
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Бачка-Топола
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
0
Маккаби Тель-Авив
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Бачка-Топола
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
0
Голы по времени матча
Забито
6
0
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
2
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
0
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Маккаби Тель-Авив
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Маккаби Тель-Авив - Бней-Сахнин 2:1 Маккаби Тель-Авив - Паневежис 3:0 Паневежис - Маккаби Тель-Авив 1:2 Маккаби Тель-Авив - ФКСБ 0:1
ФКСБ - Маккаби Тель-Авив 1:1 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Петах-Тиква 2:0 Маккаби Тель-Авив - Омония Никосия 2:0 Ракув - Маккаби Тель-Авив 0:0 Рух Хожув - Маккаби Тель-Авив 0:5 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Бней-Рейне 2:0 Хапоэль Хайфа - Маккаби Тель-Авив 0:3 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Беэр-Шева 3:0 Маккаби Хайфа - Маккаби Тель-Авив 0:1 Бней-Сахнин - Маккаби Тель-Авив 1:1 Маккаби Бней-Рейне - Маккаби Тель-Авив 2:3 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Хайфа 4:0 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Тель-Авив 1:0 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Хайфа 1:1 Маккаби Петах-Тиква - Маккаби Тель-Авив 4:2 Маккаби Тель-Авив - Бней-Сахнин 2:0
Бачка-Топола
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Бачка-Топола - ОФК Белград 0:1 Войводина Нови Сад - Бачка-Топола 1:3 Бачка-Топола - Спартак Суботица 0:0 Раднички Ниш - Бачка-Топола 1:0
Бачка-Топола - ИМТ Нови Белград 1:0 Аустрия Клагенфурт - Бачка-Топола 2:2 Бачка-Топола - Напредак 6:0 Младост Лучани - Бачка-Топола 2:0 Бачка-Топола - Чукарички 2:0 Бачка-Топола - Раднички 1923 4:3 Црвена Звезда - Бачка-Топола 2:1 Партизан - Бачка-Топола 1:2 Бачка-Топола - Войводина Нови Сад 3:2 Войводина Нови Сад - Бачка-Топола 3:2 Бачка-Топола - Чукарички 0:0 Нови Пазар - Бачка-Топола 3:4 Бачка-Топола - Вождовац 2:0 Спартак Суботица - Бачка-Топола 2:4 Бачка-Топола - Младост Лучани 4:1 Напредак - Бачка-Топола 0:0
Результаты матчей
Маккаби Тель-Авив
Бачка-Топола
Точный счет
3:0
2 раза 100%
Точное количество голов
3
2 раза 100%
Точный счет
1:2
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
3:0
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
3
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Маккаби Тель-Авив
Бачка-Топола
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
|РФШ Рига
|Икауниекс Янис
|5 (1)
|Рапид Вена
|Бургшталлер Гвидо
|4 (2)
|Эльфсборг
|Байду Майкл
|3 (3)
|Брага
|Саласар Родриго
|3 (2)
|Маккаби Тель-Авив
|Перец Дор
|3 (1)
|Петрокуб
|Пушкаш Дан
|1 2
|Шемрок Роверс
|Хонохан Джошуа
|1 2
|Эльфсборг
|Бальдюрссон Андри-Фаннар
|3
|Аякс
|Тейлор Кеннет
|3
|Трабзонспор
|Элмалы Эврен Эрен
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Маккаби Тель-Авив 3:0 Бачка-Топола
Исход игры
Маккаби Тель-Авив
92.5% (98)
Ничья
4.7% (5)
Бачка-Топола
2.8% (3)
Тотал 2.5
Больше
50.5% (51)
Меньше
49.5% (50)
Обе команды забьют
Да
52.48% (53)
Нет
47.52% (48)
Популярный счёт
2:1 Маккаби Тель-Авив
38.7% (41)
2:0 Маккаби Тель-Авив
28.3% (30)
1:0 Маккаби Тель-Авив
15.1% (16)
3:1 Маккаби Тель-Авив
3.8% (4)
1:1 Ничья
3.8% (4)
3:0 Маккаби Тель-Авив
1.9% (2)
1:2 Бачка-Топола
1.9% (2)
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