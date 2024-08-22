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  3. Лига Европы 2024-2025
Стадион: .
Маккаби Тель-Авив
3:0
Конец матча
Бачка-Топола
0'
1:0
27' Гол
Тургеман Дор
42' Красная карточка
Джорджевич Матея
45' Желтая карточка
Влалукин Йован
45' Красная карточка
Баньяц Михайло
59' Желтая карточка
Сиссоко Иссуф
2:0
63' Гол
Перец Дор
67' Желтая карточка
Петрович Неманья
71' Желтая карточка
Цапан Лука
79' Желтая карточка
Радин Милан
3:0
83' Гол
Мадмон Элад
90'+7

Ход матча

27'
Тургеман Дор
(Давида Ошер)
1:0
42'
 
Джорджевич Матея
45'
 
Влалукин Йован
45'
 
Баньяц Михайло
46'
 
Пеич Алекса
Чиркович Александар
59'
Сиссоко Иссуф
 
62'
Захави Эран
Давида Ошер
 
62'
Ревиво Рой
Давидзаде Офир
 
62'
Битон Дан
Лейоус Гишам
 
63'
Перец Дор
(Тургеман Дор)
2:0
67'
 
Петрович Неманья
71'
 
Цапан Лука
74'
 
Stefan Jovanovic2
Влалукин Йован
74'
 
Пантович Милош
Йованович Саша
74'
Мадмон Элад
Сиссоко Иссуф
 
79'
 
Радин Милан
81'
 
Станич Петар
Радин Милан
83'
Мадмон Элад
(Битон Дан)
3:0
84'
Шахар Идо
Тургеман Дор
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 0
  • 10 Удары в створ 1
  • 9 Угловые 2
  • 1 Офсайды 2
  • 14 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 2
  • 61 Владение мячом, % 39
Прогнозы 106
Маккаби Тель-Авив 92.5% (98)
X 4.7% (5)
Бачка-Топола 2.8% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
90
Машпати
Рои
29
Джехезкель
Сагив
13
Шломо
Раз
6
Tyrese
Asante
27
Давидзаде
Офир
42
Перец
Дор
28
Сиссоко
Иссуф
16
Каничовски
Габи
77
Давида
Ошер
9
Тургеман
Дор
33
Лейоус
Гишам
12
Илич
Велько
77
Влалукин
Йован
25
Джорджевич
Матея
5
Стеванович
Душан
30
Петрович
Неманья
7
Радин
Милан
31
Цапан
Лука
35
Джаковац
Ифет
8
Йованович
Саша
II
18
Баньяц
Михайло
10
Чиркович
Александар
Маккаби Тель-Авив
4-3-3
Бачка-Топола
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Маккаби Тель-Авив
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Перец Дор 3 1
Тургеман Дор 2 0.67
Джехезкель Сагив 1 0.33
Давида Ошер 1 0.33
Мадмон Элад 1 0.33
Битон Дан 0 0
Бачка-Топола
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Маккаби Тель-Авив
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Оверем Йорис 1 0
Джехезкель Сагив 1 0
Давидзаде Офир 1 0
Сиссоко Иссуф 1 0
Tyrese Asante 1 0
Бачка-Топола
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баньяц Михайло 0 1
Джорджевич Матея 0 1
Петрович Неманья 1 0
Цапан Лука 1 0
Радин Милан 1 0
Влалукин Йован 1 0

Результаты матчей

Маккаби Тель-Авив
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Бачка-Топола
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Маккаби Тель-Авив
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Бачка-Топола
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
0
Маккаби Тель-Авив
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Бачка-Топола
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
0

Голы по времени матча

Забито

6
0
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
2
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
0
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Маккаби Тель-Авив
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Маккаби Тель-Авив - Бней-Сахнин 2:1 Маккаби Тель-Авив - Паневежис 3:0 Паневежис - Маккаби Тель-Авив 1:2 Маккаби Тель-Авив - ФКСБ 0:1
ФКСБ - Маккаби Тель-Авив 1:1 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Петах-Тиква 2:0 Маккаби Тель-Авив - Омония Никосия 2:0 Ракув - Маккаби Тель-Авив 0:0 Рух Хожув - Маккаби Тель-Авив 0:5 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Бней-Рейне 2:0 Хапоэль Хайфа - Маккаби Тель-Авив 0:3 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Беэр-Шева 3:0 Маккаби Хайфа - Маккаби Тель-Авив 0:1 Бней-Сахнин - Маккаби Тель-Авив 1:1 Маккаби Бней-Рейне - Маккаби Тель-Авив 2:3 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Хайфа 4:0 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Тель-Авив 1:0 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Хайфа 1:1 Маккаби Петах-Тиква - Маккаби Тель-Авив 4:2 Маккаби Тель-Авив - Бней-Сахнин 2:0
Бачка-Топола
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Бачка-Топола - ОФК Белград 0:1 Войводина Нови Сад - Бачка-Топола 1:3 Бачка-Топола - Спартак Суботица 0:0 Раднички Ниш - Бачка-Топола 1:0
Бачка-Топола - ИМТ Нови Белград 1:0 Аустрия Клагенфурт - Бачка-Топола 2:2 Бачка-Топола - Напредак 6:0 Младост Лучани - Бачка-Топола 2:0 Бачка-Топола - Чукарички 2:0 Бачка-Топола - Раднички 1923 4:3 Црвена Звезда - Бачка-Топола 2:1 Партизан - Бачка-Топола 1:2 Бачка-Топола - Войводина Нови Сад 3:2 Войводина Нови Сад - Бачка-Топола 3:2 Бачка-Топола - Чукарички 0:0 Нови Пазар - Бачка-Топола 3:4 Бачка-Топола - Вождовац 2:0 Спартак Суботица - Бачка-Топола 2:4 Бачка-Топола - Младост Лучани 4:1 Напредак - Бачка-Топола 0:0

Результаты матчей

Маккаби Тель-Авив
Бачка-Топола

Точный счет

3:0
2 раза 100%

Точное количество голов

3
2 раза 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

3:0
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Маккаби Тель-Авив
Бачка-Топола

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше

Топ бомбардиров
РФШ Рига Икауниекс Янис 5 (1)
Рапид Вена Бургшталлер Гвидо 4 (2)
Эльфсборг Байду Майкл 3 (3)
Брага Саласар Родриго 3 (2)
Маккаби Тель-Авив Перец Дор 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Петрокуб Пушкаш Дан 1 2
Шемрок Роверс Хонохан Джошуа 1 2
Эльфсборг Бальдюрссон Андри-Фаннар 3
Аякс Тейлор Кеннет 3
Трабзонспор Элмалы Эврен Эрен 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      УДАЛЕНИЕ! - Баньяц Михайло увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • 45'
      Влалукин Йован получил желтую карточку от судьи
    • 42'
      УДАЛЕНИЕ! - Матея Джорджевич увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • 27'
      Давида Ошер сделал результативную передачу.
    • 27'
      Г О О О О Л - Тургеман Дор бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Haladas Sportkomplexum. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 106
    Маккаби Тель-Авив 92.5% (98)
    X 4.7% (5)
    Бачка-Топола 2.8% (3)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Маккаби Тель-Авив 3:0 Бачка-Топола

    Исход игры
    Маккаби Тель-Авив
    92.5% (98)
    Ничья
    4.7% (5)
    Бачка-Топола
    2.8% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    50.5% (51)
    Меньше
    49.5% (50)
    Обе команды забьют
    Да
    52.48% (53)
    Нет
    47.52% (48)
    Популярный счёт
    2:1 Маккаби Тель-Авив
    38.7% (41)
    2:0 Маккаби Тель-Авив
    28.3% (30)
    1:0 Маккаби Тель-Авив
    15.1% (16)
    3:1 Маккаби Тель-Авив
    3.8% (4)
    1:1 Ничья
    3.8% (4)
    3:0 Маккаби Тель-Авив
    1.9% (2)
    1:2 Бачка-Топола
    1.9% (2)
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