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  3. Лига Европы 2024-2025
Стадион: .
Мольде
0:1
Конец матча
Эльфсборг
0'
0:1
15' Гол
Касем Ахмед
26' Желтая карточка
Ловик Матиас
43' Желтая карточка
Касем Ахмед
63' Желтая карточка
Лунд Йенсен Вальдемар
84' Желтая карточка
Хауган Эйрик
89' Желтая карточка
Петтерссон Исак
90'+5

Ход матча

15'
0:1
Касем Ахмед
(Байду Майкл)
26'
Ловик Матиас
 
43'
 
Касем Ахмед
46'
Хауган Эйрик
Эйванн Каспер
 
46'
Энггаард Мэдс
Брейвик Эмиль
 
61'
 
Фрик Пер
Касем Ахмед
63'
Лунд Йенсен Вальдемар
 
72'
Бериша Ветон
Коса Маркус Андреас
 
76'
 
Хольтен Эмиль
Фрик Пер
77'
Frederik Ihler
Эйкрем Магнус
 
84'
Хауган Эйрик
 
89'
 
Петтерссон Исак

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 4
  • 11 Угловые 9
  • 1 Офсайды 3
  • 14 Нарушения правил 14
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 55 Владение мячом, % 45
Прогнозы 107
Мольде 87.9% (94)
X 8.4% (9)
Эльфсборг 3.7% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Albert
Posiadala
3
Эйванн
Каспер
25
Хагельскьер
Андерс
4
Лунд
Йенсен
Вальдемар
18
Стеневик
Халлдор
16
Брейвик
Эмиль
17
Дели
Матс
Мёллер
15
Коса
Маркус
Андреас
31
Ловик
Матиас
7
Эйкрем
Магнус
20
Эриксен
Кристиан
I
31
Петтерссон
Исак
8
Хольмен
Себастьян
29
Ибрахим
Бухари
2
Йегбе
Терри
15
Хедлунд
Симон
27
Зенели
Бесфорт
16
Оума
Тимоти
23
Хульт
Никлас
14
Абдулаи
Джалал
10
Байду
Майкл
18
Касем
Ахмед
Мольде
3-5-2
Эльфсборг
3-4-3

История личных встреч

Мольде
Эльфсборг

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛК
1:2
ЛК
4:1

Голы

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

4
2

Среднее время на гол

22
45

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

2.5
1.5

Тотал матчей

3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

36
60

Бомбардиры внутри турнира

Мольде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эйкрем Магнус 2 0.4
Эриксен Кристиан I 2 0.4
Коса Маркус Андреас 2 0.4
Линнес Мартин 1 0.2
Брейвик Эмиль 1 0.2
Дели Матс Мёллер 0 0
Стеневик Халлдор 0 0
Ловик Матиас 0 0
Эльфсборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Байду Майкл 3 0.43
Абдулаи Джалал 3 0.43
Зенели Арбер 2 0.29
Касем Ахмед 2 0.29
Хульт Никлас 1 0.14
Хедлунд Симон 1 (1) 0.14
Фрик Пер 1 0.14
Бальдюрссон Андри-Фаннар 1 0.14
Оума Тимоти 1 0.14
Кайб Рами 0 0
Зенели Бесфорт 0 0

Карточки

Мольде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лунд Йенсен Вальдемар 2 0
Эйкрем Магнус 1 0
Хауган Эйрик 1 0
Эйванн Каспер 1 0
Брейвик Эмиль 1 0
Хагельскьер Андерс 1 0
Albert Posiadala 1 0
Ловик Матиас 1 0
Эльфсборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бальдюрссон Андри-Фаннар 3 0
Оума Тимоти 3 0
Абдулаи Джалал 1 1
Хольмен Себастьян 2 0
Петтерссон Исак 2 0
Хенрикссон Густав 2 0
Хульт Никлас 1 0
Хедлунд Симон 1 0
Кайб Рами 1 0
Байду Майкл 1 0
Касем Ахмед 1 0
Зенели Бесфорт 1 0
Йегбе Терри 1 0

Результаты матчей

Мольде
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Эльфсборг
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

0
1
Мольде
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Эльфсборг
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
7
Мольде
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Эльфсборг
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

0
8

Голы по времени матча

Забито

6
9
5 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
3 Не забивали 3
2
33%
1
11%
1-15
2
33%
3
33%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
3
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Пропущено

2
2
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
7
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
0
0%
2
29%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
50%
2
29%
76-90

Пропущено

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

8
16
6 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 7
2 Не забивали 0
2
25%
3
19%
1-15
3
38%
3
19%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
4
25%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
1
13%
4
25%
76-90

Пропущено

6
2
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
2
100%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Мольде
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Серкль Брюгге - Мольде 1:0 Лиллестрём - Мольде 1:2 Мольде - Серкль Брюгге 3:0 Силькеборг - Мольде 3:2
Викинг - Мольде 1:0 Мольде - Силькеборг 3:1 Мольде - КФУМ Осло 2:3 Фредрикстад - Мольде 0:0 Мольде - Лиллестрём 3:0 Тромсё - Мольде 0:2 Мольде - Одд 2:0 Мольде - Викинг 2:2 Бранн - Мольде 1:3 Мольде - Сарпсборг-08 2:4 Одд - Мольде 0:4 Мольде - Русенборг 2:2 Мольде - Сарпсборг-08 4:2 Саннефьёрд - Мольде 3:1 Хёдд - Мольде 1:3 Мольде - Хёугесунн 2:1
Эльфсборг
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Мьельбю - Эльфсборг 1:1 Эльфсборг - Риека 2:0 Эльфсборг - ГАИС 2:1 Риека - Эльфсборг 1:1
Эльфсборг - Шериф 2:0 Эльфсборг - Юргорден 1:2 Шериф - Эльфсборг 0:1 Эльфсборг - Мьельбю 3:1 Пафос - Эльфсборг 2:5 Хеккен - Эльфсборг 3:5 Эльфсборг - Пафос 3:0 Эльфсборг - Броммапойкарна 3:0 Эльфсборг - Фредрикстад 0:0 Гётеборг - Эльфсборг 1:0 Мальмё - Эльфсборг 2:1 Эльфсборг - Хальмстад 2:0 ГАИС - Эльфсборг 2:1 Эльфсборг - АИК 6:1 Юргорден - Эльфсборг 2:0 Эльфсборг - Мальмё 3:1

Результаты матчей

Мольде
Эльфсборг

Точный счет

0:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
2:0
2 раза 67%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
0
1 раз 33%
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
0:1
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:5
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
3 раза 75%
5
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:1
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:5
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Мольде
Эльфсборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
2
1
2.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
2
1.5
4
3
2
3
2.5
2
5

Топ бомбардиров
РФШ Рига Икауниекс Янис 5 (1)
Рапид Вена Бургшталлер Гвидо 4 (2)
Эльфсборг Байду Майкл 3 (3)
Брага Саласар Родриго 3 (2)
Маккаби Тель-Авив Перец Дор 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Петрокуб Пушкаш Дан 1 2
Шемрок Роверс Хонохан Джошуа 1 2
Эльфсборг Бальдюрссон Андри-Фаннар 3
Аякс Тейлор Кеннет 3
Трабзонспор Элмалы Эврен Эрен 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 43'
    Касем Ахмед получил желтую карточку от судьи
  • 26'
    Ловик Матиас получил желтую карточку от судьи
  • 15'
    Байду Майкл сделал результативную передачу.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 15'
      Г О О О О Л - Касем Ахмед бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aker Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 107
    Мольде 87.9% (94)
    X 8.4% (9)
    Эльфсборг 3.7% (4)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Где смотреть матч Мольде 0:1 Эльфсборг онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Мольде 0:1 Эльфсборг

    Исход игры
    Мольде
    87.9% (94)
    Ничья
    8.4% (9)
    Эльфсборг
    3.7% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    70.3% (71)
    Меньше
    29.7% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    76.24% (77)
    Нет
    23.76% (24)
    Популярный счёт
    2:1 Мольде
    57.9% (62)
    1:0 Мольде
    14% (15)
    2:0 Мольде
    8.4% (9)
    1:1 Ничья
    5.6% (6)
    3:1 Мольде
    3.7% (4)
    1:2 Эльфсборг
    1.9% (2)
    2:2 Ничья
    1.9% (2)
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