Стадион: Акер.
0'
0:1
15' ГолКасем Ахмед
26' Желтая карточкаЛовик Матиас
43' Желтая карточкаКасем Ахмед
63' Желтая карточкаЛунд Йенсен Вальдемар
84' Желтая карточкаХауган Эйрик
89' Желтая карточкаПеттерссон Исак
90'+5
Ход матча
15'
0:1
26'
43'
61'
84'
89'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 4
-
11 Угловые 9
-
1 Офсайды 3
-
14 Нарушения правил 14
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
55 Владение мячом, % 45
Прогноз на матч от Liveresult
31
Ловик
Матиас
16
Оума
Тимоти
23
Хульт
Никлас
10
Байду
Майкл
18
Касем
Ахмед
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Ловик МатиасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Хауган ЭйрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Бериша ВетонНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Оума ТимотиПолузащитник
-
23 Хульт НикласПолузащитник
- Нападающий
-
10 Байду МайклНападающий
-
18 Касем АхмедНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Кайб РамиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Фрик ПерНападающий
-
28 Эстман ЛеоНападающий
-
-
Главный тренер: Хильемарк Оскар
История личных встреч
Мольде
Эльфсборг
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
4
2
Среднее время на гол
22
45
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
2.5
1.5
Тотал матчей
3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
36
60
Бомбардиры внутри турнира
Мольде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эйкрем Магнус
|2
|0.4
|Эриксен Кристиан I
|2
|0.4
|Коса Маркус Андреас
|2
|0.4
|Линнес Мартин
|1
|0.2
|Брейвик Эмиль
|1
|0.2
|Дели Матс Мёллер
|0
|0
|Стеневик Халлдор
|0
|0
|Ловик Матиас
|0
|0
Эльфсборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Байду Майкл
|3
|0.43
|Абдулаи Джалал
|3
|0.43
|Зенели Арбер
|2
|0.29
|Касем Ахмед
|2
|0.29
|Хульт Никлас
|1
|0.14
|Хедлунд Симон
|1 (1)
|0.14
|Фрик Пер
|1
|0.14
|Бальдюрссон Андри-Фаннар
|1
|0.14
|Оума Тимоти
|1
|0.14
|Кайб Рами
|0
|0
|Зенели Бесфорт
|0
|0
Карточки
Мольде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лунд Йенсен Вальдемар
|2
|0
|Эйкрем Магнус
|1
|0
|Хауган Эйрик
|1
|0
|Эйванн Каспер
|1
|0
|Брейвик Эмиль
|1
|0
|Хагельскьер Андерс
|1
|0
|Albert Posiadala
|1
|0
|Ловик Матиас
|1
|0
Эльфсборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бальдюрссон Андри-Фаннар
|3
|0
|Оума Тимоти
|3
|0
|Абдулаи Джалал
|1
|1
|Хольмен Себастьян
|2
|0
|Петтерссон Исак
|2
|0
|Хенрикссон Густав
|2
|0
|Хульт Никлас
|1
|0
|Хедлунд Симон
|1
|0
|Кайб Рами
|1
|0
|Байду Майкл
|1
|0
|Касем Ахмед
|1
|0
|Зенели Бесфорт
|1
|0
|Йегбе Терри
|1
|0
Результаты матчей
Мольде
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Эльфсборг
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
0
1
Мольде
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Эльфсборг
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
0
7
Мольде
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Эльфсборг
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
0
8
Голы по времени матча
Забито
6
9
5 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
3 Не забивали 3
2
33%
1
11%
1-15
2
33%
3
33%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
3
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Пропущено
2
2
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
7
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
0
0%
2
29%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
50%
2
29%
76-90
Пропущено
4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
8
16
6 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 7
2 Не забивали 0
2
25%
3
19%
1-15
3
38%
3
19%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
4
25%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
1
13%
4
25%
76-90
Пропущено
6
2
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
2
100%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Мольде
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Серкль Брюгге - Мольде 1:0 Лиллестрём - Мольде 1:2 Мольде - Серкль Брюгге 3:0 Силькеборг - Мольде 3:2
Викинг - Мольде 1:0 Мольде - Силькеборг 3:1 Мольде - КФУМ Осло 2:3 Фредрикстад - Мольде 0:0 Мольде - Лиллестрём 3:0 Тромсё - Мольде 0:2 Мольде - Одд 2:0 Мольде - Викинг 2:2 Бранн - Мольде 1:3 Мольде - Сарпсборг-08 2:4 Одд - Мольде 0:4 Мольде - Русенборг 2:2 Мольде - Сарпсборг-08 4:2 Саннефьёрд - Мольде 3:1 Хёдд - Мольде 1:3 Мольде - Хёугесунн 2:1
Эльфсборг
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Мьельбю - Эльфсборг 1:1 Эльфсборг - Риека 2:0 Эльфсборг - ГАИС 2:1 Риека - Эльфсборг 1:1
Эльфсборг - Шериф 2:0 Эльфсборг - Юргорден 1:2 Шериф - Эльфсборг 0:1 Эльфсборг - Мьельбю 3:1 Пафос - Эльфсборг 2:5 Хеккен - Эльфсборг 3:5 Эльфсборг - Пафос 3:0 Эльфсборг - Броммапойкарна 3:0 Эльфсборг - Фредрикстад 0:0 Гётеборг - Эльфсборг 1:0 Мальмё - Эльфсборг 2:1 Эльфсборг - Хальмстад 2:0 ГАИС - Эльфсборг 2:1 Эльфсборг - АИК 6:1 Юргорден - Эльфсборг 2:0 Эльфсборг - Мальмё 3:1
Результаты матчей
Мольде
Эльфсборг
Точный счет
0:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
2:0
2 раза 67%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
3
2 раза 67%
0
1 раз 33%
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
0:1
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:5
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
3 раза 75%
5
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:1
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:5
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Мольде
Эльфсборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
21
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
32
43
23
25
|РФШ Рига
|Икауниекс Янис
|5 (1)
|Рапид Вена
|Бургшталлер Гвидо
|4 (2)
|Эльфсборг
|Байду Майкл
|3 (3)
|Брага
|Саласар Родриго
|3 (2)
|Маккаби Тель-Авив
|Перец Дор
|3 (1)
|Петрокуб
|Пушкаш Дан
|1 2
|Шемрок Роверс
|Хонохан Джошуа
|1 2
|Эльфсборг
|Бальдюрссон Андри-Фаннар
|3
|Аякс
|Тейлор Кеннет
|3
|Трабзонспор
|Элмалы Эврен Эрен
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Мольде 0:1 Эльфсборг
Исход игры
Мольде
87.9% (94)
Ничья
8.4% (9)
Эльфсборг
3.7% (4)
Тотал 2.5
Больше
70.3% (71)
Меньше
29.7% (30)
Обе команды забьют
Да
76.24% (77)
Нет
23.76% (24)
Популярный счёт
2:1 Мольде
57.9% (62)
1:0 Мольде
14% (15)
2:0 Мольде
8.4% (9)
1:1 Ничья
5.6% (6)
3:1 Мольде
3.7% (4)
1:2 Эльфсборг
1.9% (2)
2:2 Ничья
1.9% (2)
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