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Стадион: .
Млада Болеслав
0:0
Первый тайм: 43'
Пакш
0'
5' Желтая карточка
Ленжер Бенце
40' Желтая карточка
Kristof Papp

Ход матча

5'
 
Ленжер Бенце
40'
 
Kristof Papp

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 70 Владение мячом, % 30
Прогнозы 104
Млада Болеслав 81.7% (85)
X 15.4% (16)
Пакш 2.9% (3)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Млада Болеслав
Ничья
Пакш
1.72
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5.40
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5.60
Все Коэффициенты
29
Трмал
Матоуш
31
Dominik
Kostka
14
Tomas
Kral
3
Кралик
Мартин
11
Фульнек
Якуб
5
Сакала
Бенсон
8
Матейовски
Марек
28
Масек
Лукаш
30
Маречек
Даниэль
23
Кушей
Васил
10
Ладра
Томаш
25
Barnabas
Simon
23
Отвош
Бенс
2
Akos
Kinyik
24
Ленжер
Бенце
20
Krisztian
Kovacs
22
Виндеккер
Йожеф
5
Вечеи
Балинт
21
Kristof
Papp
11
Осват
Оттила
10
Харасти
Жолт
15
Зимони
Давид
Млада Болеслав
4-2-3-1
Пакш
3-5-1-1

Бомбардиры внутри турнира

Млада Болеслав
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ладра Томаш 3 0.6
Кушей Васил 2 0.4
Выдра Патрик 1 (1) 0.2
Кралик Мартин 1 0.2
Matyas Vojta 1 0.2
Пулкраб Матей 0 0
Пакш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Харасти Жолт 2 0.4
Barna Toth 2 0.4
Виндеккер Йожеф 1 (1) 0.2
Бёде Даниэль 1 0.2
Kristof Papp 1 0.2
Отвош Бенс 1 0.2
Сабо Балинт 1 (1) 0.2
Вечеи Балинт 0 0
Осват Оттила 0 0
Мезей Саболч 0 0
Krisztian Kovacs 0 0

Карточки

Млада Болеслав
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ян Буриан 1 0
Dominik Kostka 1 0
Трмал Матоуш 1 0
Кушей Васил 1 0
Масек Лукаш 1 0
Выдра Патрик 1 0
Пакш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ленжер Бенце 2 0
Виндеккер Йожеф 1 0
Вечеи Балинт 1 0
Akos Kinyik 1 0
Kristof Papp 1 0
Осват Оттила 1 0
Ваш Габор 1 0

Результаты матчей

Млада Болеслав
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Пакш
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
2
Млада Болеслав
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Пакш
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
6
Млада Болеслав
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Пакш
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

6
8

Голы по времени матча

Забито

3
4
3 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
33%
2
50%
16-30
2
67%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

5
6
0 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
3
60%
2
33%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
10
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
0
0%
1
10%
1-15
1
13%
3
30%
16-30
2
25%
1
10%
31-45
2
25%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
3
38%
2
20%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Млада Болеслав
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Сигма Оломоуц - Млада Болеслав 3:2 Хапоэль Беэр-Шева - Млада Болеслав 2:4 Млада Болеслав - Ческе-Будеёвице 4:0 Млада Болеслав - Хапоэль Беэр-Шева 1:1
Градец Кралове - Млада Болеслав 2:1 ФК ТрансИнвест - Млада Болеслав 0:1 Млада Болеслав - Словацко 3:0 Млада Болеслав - ФК ТрансИнвест 2:0 Яблонец - Млада Болеслав 2:0 Шленск Вроцлав - Млада Болеслав 1:1 Млада Болеслав - Височина Йиглава 2:1 Млада Болеслав - Селье и Белло Влашим 5:0 Млада Болеслав - Слован Либерец 1:0 Млада Болеслав - Варнсдорф 3:1 Нови-Бор - Млада Болеслав 1:28 Млада Болеслав - Градец Кралове 3:1 Славия Прага - Млада Болеслав 4:0 Млада Болеслав - Спарта Прага 0:5 Млада Болеслав - Словацко 0:1 Баник Острава - Млада Болеслав 0:1
Пакш
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Пакш - Ньиредьхаза 2:1 Морнар - Пакш 2:2 Залаэгерсег - Пакш 3:1 Пакш - Морнар 3:0
Пакш - Уйпешт 2:1 АЕК Ларнака - Пакш 0:2 Диошдьёр - Пакш 2:2 Пакш - АЕК Ларнака 3:0 Корвинул Хунедоара - Пакш 0:2 Пакш - Корвинул Хунедоара 0:4 Аустрия Вена - Пакш 1:3 Богемианс Дублин - Пакш 4:1 Хебар Пазарджик - Пакш 1:6 Пакш - Единство У. 0:0 Пакш - Будаёрш 4:1 Пакш - Кишварда 2:1 Пакш - Ференцварош 2:0 Залаэгерсег - Пакш 1:1 Кечкемет - Пакш 0:0 Пакш - Мезёкёвешд 2:1

Результаты матчей

Млада Болеслав
Пакш

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
3:0
2 раза 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
2 раза 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
2:4
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
2
2 раза 100%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
3:0
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
2
2 раза 50%
3
2 раза 50%

Тоталы голов в матче

Млада Болеслав
Пакш

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
1
3
2.5
2
2
1
3
3.5

Топ бомбардиров
Ноа Ереван Гонсало Грегори 6 (1)
АЕК Гарсия Леви 5 (1)
Спартак Трнава Дюриш Михал 5
Стьярнан Атласон Эмиль 5
Хеккен Лаюни Амор 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Морнар Джюришич Марко 1 3
Хапоэль Беэр-Шева Шушеначев Артур 1 3
Хапоэль Беэр-Шева Тиби Эйтан 1 2
Шленск Вроцлав Науэль Матиас 1 2
Морнар Баошич Йован 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 40'
    Kristof Papp получил желтую карточку от судьи
  • 5'
    Ленжер Бенце получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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Прогнозы 104
Млада Болеслав 81.7% (85)
X 15.4% (16)
Пакш 2.9% (3)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Млада Болеслав
Ничья
Пакш
1.72
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5.40
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5.60
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Млада Болеслав 0:0 Пакш онлайн

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Прогнозы на матч Млада Болеслав 0:0 Пакш

Исход игры
Млада Болеслав
81.7% (85)
Ничья
15.4% (16)
Пакш
2.9% (3)
Тотал 2.5
Больше
58.25% (60)
Меньше
41.75% (43)
Обе команды забьют
Да
69.9% (72)
Нет
30.1% (31)
Популярный счёт
2:1 Млада Болеслав
49% (51)
1:0 Млада Болеслав
21.2% (22)
1:1 Ничья
11.5% (12)
2:0 Млада Болеслав
7.7% (8)
3:1 Млада Болеслав
3.8% (4)
2:2 Ничья
2.9% (3)
1:2 Пакш
1.9% (2)
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