Стадион: Lokotrans Arena.
0:0
Первый тайм: 43'
Ход матча
5'
40'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 2
-
3 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
70 Владение мячом, % 30
29
Трмал
Матоуш
14
Tomas
Kral
11
Фульнек
Якуб
28
Масек
Лукаш
23
Кушей
Васил
10
Ладра
Томаш
23
Отвош
Бенс
24
Ленжер
Бенце
21
Kristof
Papp
11
Осват
Оттила
10
Харасти
Жолт
15
Зимони
Давид
- Основной состав
-
29 Трмал МатоушВратарь
- Защитник
-
14 Tomas KralЗащитник
- Защитник
-
11 Фульнек ЯкубЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Масек ЛукашПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Кушей ВасилПолузащитник
-
10 Ладра ТомашНападающий
- Запасные игроки
-
59 Флодер ИржиВратарь
-
99 Микулец ПетрВратарь
- Защитник
-
17 Сухи МарекЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
32 Джаво ЛаминНападающий
-
70 Ян БурианНападающий
-
-
13 Denis Donat
-
Главный тренер: Голубек Давид
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Отвош БенсЗащитник
- Защитник
-
24 Ленжер БенцеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Kristof PappПолузащитник
-
11 Осват ОттилаПолузащитник
-
10 Харасти ЖолтПолузащитник
-
15 Зимони ДавидНападающий
- Запасные игроки
-
77 Геве ЖолтЗащитник
-
12 Ваш ГаборЗащитник
- Полузащитник
-
26 Мезей СаболчПолузащитник
-
13 Бёде ДаниэльНападающий
-
27 Сабо БалинтНападающий
-
-
14 Erik Silye
-
-
-
29 Barna Toth
-
Главный тренер: Gyorgy Bognar
Бомбардиры внутри турнира
Млада Болеслав
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ладра Томаш
|3
|0.6
|Кушей Васил
|2
|0.4
|Выдра Патрик
|1 (1)
|0.2
|Кралик Мартин
|1
|0.2
|Matyas Vojta
|1
|0.2
|Пулкраб Матей
|0
|0
Пакш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Харасти Жолт
|2
|0.4
|Barna Toth
|2
|0.4
|Виндеккер Йожеф
|1 (1)
|0.2
|Бёде Даниэль
|1
|0.2
|Kristof Papp
|1
|0.2
|Отвош Бенс
|1
|0.2
|Сабо Балинт
|1 (1)
|0.2
|Вечеи Балинт
|0
|0
|Осват Оттила
|0
|0
|Мезей Саболч
|0
|0
|Krisztian Kovacs
|0
|0
Карточки
Млада Болеслав
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ян Буриан
|1
|0
|Dominik Kostka
|1
|0
|Трмал Матоуш
|1
|0
|Кушей Васил
|1
|0
|Масек Лукаш
|1
|0
|Выдра Патрик
|1
|0
Пакш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ленжер Бенце
|2
|0
|Виндеккер Йожеф
|1
|0
|Вечеи Балинт
|1
|0
|Akos Kinyik
|1
|0
|Kristof Papp
|1
|0
|Осват Оттила
|1
|0
|Ваш Габор
|1
|0
Результаты матчей
Млада Болеслав
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Пакш
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
2
Млада Болеслав
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Пакш
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
5
6
Млада Болеслав
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Пакш
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
6
8
Голы по времени матча
Забито
3
4
3 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
33%
2
50%
16-30
2
67%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
5
6
0 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
3
60%
2
33%
76-90
Пропущено
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
10
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
0
0%
1
10%
1-15
1
13%
3
30%
16-30
2
25%
1
10%
31-45
2
25%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
3
38%
2
20%
76-90
Пропущено
3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Млада Болеслав
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Сигма Оломоуц - Млада Болеслав 3:2 Хапоэль Беэр-Шева - Млада Болеслав 2:4 Млада Болеслав - Ческе-Будеёвице 4:0 Млада Болеслав - Хапоэль Беэр-Шева 1:1
Градец Кралове - Млада Болеслав 2:1 ФК ТрансИнвест - Млада Болеслав 0:1 Млада Болеслав - Словацко 3:0 Млада Болеслав - ФК ТрансИнвест 2:0 Яблонец - Млада Болеслав 2:0 Шленск Вроцлав - Млада Болеслав 1:1 Млада Болеслав - Височина Йиглава 2:1 Млада Болеслав - Селье и Белло Влашим 5:0 Млада Болеслав - Слован Либерец 1:0 Млада Болеслав - Варнсдорф 3:1 Нови-Бор - Млада Болеслав 1:28 Млада Болеслав - Градец Кралове 3:1 Славия Прага - Млада Болеслав 4:0 Млада Болеслав - Спарта Прага 0:5 Млада Болеслав - Словацко 0:1 Баник Острава - Млада Болеслав 0:1
Пакш
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Пакш - Ньиредьхаза 2:1 Морнар - Пакш 2:2 Залаэгерсег - Пакш 3:1 Пакш - Морнар 3:0
Пакш - Уйпешт 2:1 АЕК Ларнака - Пакш 0:2 Диошдьёр - Пакш 2:2 Пакш - АЕК Ларнака 3:0 Корвинул Хунедоара - Пакш 0:2 Пакш - Корвинул Хунедоара 0:4 Аустрия Вена - Пакш 1:3 Богемианс Дублин - Пакш 4:1 Хебар Пазарджик - Пакш 1:6 Пакш - Единство У. 0:0 Пакш - Будаёрш 4:1 Пакш - Кишварда 2:1 Пакш - Ференцварош 2:0 Залаэгерсег - Пакш 1:1 Кечкемет - Пакш 0:0 Пакш - Мезёкёвешд 2:1
Результаты матчей
Млада Болеслав
Пакш
Точный счет
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
3:0
2 раза 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
2 раза 100%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
2:4
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
2
2 раза 100%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
3:0
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
2
2 раза 50%
3
2 раза 50%
Тоталы голов в матче
Млада Болеслав
Пакш
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
22
13
|Ноа Ереван
|Гонсало Грегори
|6 (1)
|АЕК
|Гарсия Леви
|5 (1)
|Спартак Трнава
|Дюриш Михал
|5
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|5
|Хеккен
|Лаюни Амор
|4 (1)
|Морнар
|Джюришич Марко
|1 3
|Хапоэль Беэр-Шева
|Шушеначев Артур
|1 3
|Хапоэль Беэр-Шева
|Тиби Эйтан
|1 2
|Шленск Вроцлав
|Науэль Матиас
|1 2
|Морнар
|Баошич Йован
|1 2
Прогнозы на матч Млада Болеслав 0:0 Пакш
Исход игры
Млада Болеслав
81.7% (85)
Ничья
15.4% (16)
Пакш
2.9% (3)
Тотал 2.5
Больше
58.25% (60)
Меньше
41.75% (43)
Обе команды забьют
Да
69.9% (72)
Нет
30.1% (31)
Популярный счёт
2:1 Млада Болеслав
49% (51)
1:0 Млада Болеслав
21.2% (22)
1:1 Ничья
11.5% (12)
2:0 Млада Болеслав
7.7% (8)
3:1 Млада Болеслав
3.8% (4)
2:2 Ничья
2.9% (3)
1:2 Пакш
1.9% (2)
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