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  3. Лига конференций 2024-2025
Стадион: .
Млада Болеслав
2:2
Конец матча
Пакш
0'
5' Желтая карточка
Ленжер Бенце
39' Желтая карточка
Kristof Papp
64' Желтая карточка
Виндеккер Йожеф
1:0
65' Гол в свои ворота
Akos Kinyik
1:1
80' Гол
Бёде Даниэль
1:2
85' Гол
Kristof Papp
90' Вторая желтая карточка
Ленжер Бенце
2:2
90' Гол
Ладра Томаш
90'+11

Ход матча

5'
 
Ленжер Бенце
39'
 
Kristof Papp
46'
 
Barna Toth
Зимони Давид
59'
Ланггамер Даниэл
Маречек Даниэль
 
64'
 
Виндеккер Йожеф
65'
Akos Kinyik
1:0
78'
 
Балог Балаж
Вечеи Балинт
78'
 
Бёде Даниэль
Харасти Жолт
80'
1:1
Бёде Даниэль
(Barna Toth)
83'
Джаво Ламин
Кушей Васил
 
83'
Пулкраб Матей
Масек Лукаш
 
85'
1:2
Kristof Papp
(Бёде Даниэль)
90'
 
Ваш Габор
Krisztian Kovacs
90'
 
Ленжер Бенце
90'
Ладра Томаш
2:2
90'
 
Erik Silye
Barna Toth

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 4
  • 2 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 1
  • 68 Владение мячом, % 32
Прогнозы 104
Млада Болеслав 81.7% (85)
X 15.4% (16)
Пакш 2.9% (3)
Все прогнозы
29
Трмал
Матоуш
31
Dominik
Kostka
14
Tomas
Kral
3
Кралик
Мартин
11
Фульнек
Якуб
5
Сакала
Бенсон
8
Матейовски
Марек
28
Масек
Лукаш
30
Маречек
Даниэль
23
Кушей
Васил
10
Ладра
Томаш
25
Barnabas
Simon
23
Отвош
Бенс
2
Akos
Kinyik
24
Ленжер
Бенце
20
Krisztian
Kovacs
22
Виндеккер
Йожеф
5
Вечеи
Балинт
21
Kristof
Papp
11
Осват
Оттила
10
Харасти
Жолт
15
Зимони
Давид
Млада Болеслав
4-2-3-1
Пакш
3-5-1-1

Бомбардиры внутри турнира

Млада Болеслав
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ладра Томаш 4 0.8
Кушей Васил 2 0.4
Выдра Патрик 1 (1) 0.2
Кралик Мартин 1 0.2
Matyas Vojta 1 0.2
Пулкраб Матей 0 0
Пакш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бёде Даниэль 2 0.4
Barna Toth 2 0.4
Харасти Жолт 2 0.4
Kristof Papp 2 0.4
Виндеккер Йожеф 1 (1) 0.2
Отвош Бенс 1 0.2
Сабо Балинт 1 (1) 0.2
Вечеи Балинт 0 0
Осват Оттила 0 0
Мезей Саболч 0 0
Krisztian Kovacs 0 0

Карточки

Млада Болеслав
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ян Буриан 1 0
Dominik Kostka 1 0
Трмал Матоуш 1 0
Кушей Васил 1 0
Масек Лукаш 1 0
Выдра Патрик 1 0
Пакш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ленжер Бенце 2 1
Виндеккер Йожеф 2 0
Kristof Papp 2 0
Вечеи Балинт 1 0
Akos Kinyik 1 0
Осват Оттила 1 0
Ваш Габор 1 0

Результаты матчей

Млада Болеслав
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Пакш
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
5
Млада Болеслав
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Пакш
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
6
Млада Болеслав
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Пакш
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

7
11

Голы по времени матча

Забито

4
7
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
0
0%
1
14%
1-15
1
25%
2
29%
16-30
2
50%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
25%
2
29%
76-90

Пропущено

4
3
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
2
67%
76-90

Забито

5
6
0 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
3
60%
2
33%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
13
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
0 Не забивали 0
0
0%
1
8%
1-15
1
11%
3
23%
16-30
2
22%
1
8%
31-45
2
22%
1
8%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
4
44%
4
31%
76-90

Пропущено

6
3
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
2
67%
76-90

Результаты последних матчей

Млада Болеслав
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Сигма Оломоуц - Млада Болеслав 3:2 Хапоэль Беэр-Шева - Млада Болеслав 2:4 Млада Болеслав - Ческе-Будеёвице 4:0 Млада Болеслав - Хапоэль Беэр-Шева 1:1
Градец Кралове - Млада Болеслав 2:1 ФК ТрансИнвест - Млада Болеслав 0:1 Млада Болеслав - Словацко 3:0 Млада Болеслав - ФК ТрансИнвест 2:0 Яблонец - Млада Болеслав 2:0 Шленск Вроцлав - Млада Болеслав 1:1 Млада Болеслав - Височина Йиглава 2:1 Млада Болеслав - Селье и Белло Влашим 5:0 Млада Болеслав - Слован Либерец 1:0 Млада Болеслав - Варнсдорф 3:1 Нови-Бор - Млада Болеслав 1:28 Млада Болеслав - Градец Кралове 3:1 Славия Прага - Млада Болеслав 4:0 Млада Болеслав - Спарта Прага 0:5 Млада Болеслав - Словацко 0:1 Баник Острава - Млада Болеслав 0:1
Пакш
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Пакш - Ньиредьхаза 2:1 Морнар - Пакш 2:2 Залаэгерсег - Пакш 3:1 Пакш - Морнар 3:0
Пакш - Уйпешт 2:1 АЕК Ларнака - Пакш 0:2 Диошдьёр - Пакш 2:2 Пакш - АЕК Ларнака 3:0 Корвинул Хунедоара - Пакш 0:2 Пакш - Корвинул Хунедоара 0:4 Аустрия Вена - Пакш 1:3 Богемианс Дублин - Пакш 4:1 Хебар Пазарджик - Пакш 1:6 Пакш - Единство У. 0:0 Пакш - Будаёрш 4:1 Пакш - Кишварда 2:1 Пакш - Ференцварош 2:0 Залаэгерсег - Пакш 1:1 Кечкемет - Пакш 0:0 Пакш - Мезёкёвешд 2:1

Результаты матчей

Млада Болеслав
Пакш

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:0
2 раза 100%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
3
2 раза 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
2:4
1 раз 50%
2:2
2 раза 67%
0:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
2
3 раза 100%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
3:0
2 раза 40%
2:2
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
4
1 раз 20%
2
3 раза 60%
3
2 раза 40%

Тоталы голов в матче

Млада Болеслав
Пакш

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
1
4
2.5
2
3
1
4
3.5

Топ бомбардиров
Ноа Ереван Гонсало Грегори 6 (1)
АЕК Гарсия Леви 5 (1)
Спартак Трнава Дюриш Михал 5
Стьярнан Атласон Эмиль 5
Омония Никосия Стемпиньски Мариуш 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Морнар Джюришич Марко 1 3
Хапоэль Беэр-Шева Шушеначев Артур 1 3
Хапоэль Беэр-Шева Тиби Эйтан 1 2
Шленск Вроцлав Науэль Матиас 1 2
Пакш Ленжер Бенце 1 2
Весь список
  • 83'
    Васил Кушей уходит с поля. [player2] выходит вместо него
  • 80'
    Barna Toth сделал результативную передачу.
  • 80'
    Г О О О О Л - Бёде Даниэль бьет в цель!
  • 78'
    Харасти Жолт уходит с поля. Бёде Даниэль выходит вместо него
  • 78'
    Вечеи Балинт уходит с поля. Балог Балаж выходит вместо него
  • 65'
    Васил Кушей сделал результативную передачу.
  • 65'
    Васил Кушей сделал результативную передачу.
  • 65'
    Г О О О О Л - Akos Kinyik уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 39'
      Kristof Papp получил желтую карточку от судьи
    • 5'
      Ленжер Бенце получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lokotrans Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 104
    Млада Болеслав 81.7% (85)
    X 15.4% (16)
    Пакш 2.9% (3)
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    Где смотреть матч Млада Болеслав 2:2 Пакш онлайн

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    Прогнозы на матч Млада Болеслав 2:2 Пакш

    Исход игры
    Млада Болеслав
    81.7% (85)
    Ничья
    15.4% (16)
    Пакш
    2.9% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.25% (60)
    Меньше
    41.75% (43)
    Обе команды забьют
    Да
    69.9% (72)
    Нет
    30.1% (31)
    Популярный счёт
    2:1 Млада Болеслав
    49% (51)
    1:0 Млада Болеслав
    21.2% (22)
    1:1 Ничья
    11.5% (12)
    2:0 Млада Болеслав
    7.7% (8)
    3:1 Млада Болеслав
    3.8% (4)
    2:2 Ничья
    2.9% (3)
    1:2 Пакш
    1.9% (2)
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