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Стадион: .
Челси
 
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Серветт
Прогнозы 48
Челси 97.9% (47)
X 0% (0)
Серветт 2.1% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Челси
Ничья
Серветт
1.18
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7.50
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7.10
Все Коэффициенты

Результаты последних матчей

Челси
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Челси - Манчестер Сити 0:2 Челси - Интер Милан 1:1 Реал Мадрид - Челси 2:1 Манчестер Сити - Челси 4:2
Челси - Клуб Америка 3:0 Челси - Селтик 1:4 Челси - Рексхэм 2:2 Челси - Борнмут 2:1 Брайтон - Челси 1:2 Ноттингем Форест - Челси 2:3 Челси - Вест Хэм 5:0 Челси - Тоттенхэм 2:0 Астон Вилла - Челси 2:2 Арсенал - Челси 5:0 Манчестер Сити - Челси 1:0 Челси - Эвертон 6:0 Шеффилд Юнайтед - Челси 2:2 Челси - Манчестер Юнайтед 4:3 Челси - Бёрнли 2:2 Челси - Лестер 4:2
Серветт
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Сигнал - Серветт 1:7 Серветт - Брага 1:2 Серветт - Базель 0:6 Брага - Серветт 0:0
Лугано - Серветт 3:1 Серветт - Ивердон 3:2 Серветт - Янг Бойз 3:1 Люцерн - Серветт 1:2 Этуаль Каруж - Серветт 2:1 Серветт - Вестерло 3:2 Монако - Серветт 0:1 Серветт - Лугано 0:0 Лугано - Серветт 0:2 Серветт - Янг Бойз 0:1 Цюрих - Серветт 2:1 Санкт-Галлен - Серветт 1:1 Серветт - Винтертур 2:1 Винтертур - Серветт 0:1 Серветт - Грасcхоппер 1:0 Базель - Серветт 2:1

Топ бомбардиров
АЕК Гарсия Леви 5 (1)
Ноа Ереван Гонсало Грегори 5 (1)
Спартак Трнава Дюриш Михал 5
Стьярнан Атласон Эмиль 5
Хеккен Лаюни Амор 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Морнар Джюришич Марко 1 3
Хапоэль Беэр-Шева Шушеначев Артур 1 3
Хапоэль Беэр-Шева Тиби Эйтан 1 2
Шленск Вроцлав Науэль Матиас 1 2
Морнар Баошич Йован 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Челси - Серветт от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 августа 2024, осталось 2 дня 14 часов 31 минуту.



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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:0 – на это поставили 34.7% пользователей.
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    • Прогнозы 48
    Челси 97.9% (47)
    X 0% (0)
    Серветт 2.1% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Челси
    Ничья
    Серветт
    1.18
    Реклама, pari.ru
    7.50
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    7.10
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    Прогнозы на матч Челси - Серветт

    Исход игры
    Челси
    98% (48)
    Ничья
    0% (0)
    Серветт
    2% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.35% (25)
    Меньше
    45.65% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    39.13% (18)
    Нет
    60.87% (28)
    Популярный счёт
    2:0 Челси
    34.7% (17)
    2:1 Челси
    18.4% (9)
    3:1 Челси
    16.3% (8)
    3:0 Челси
    14.3% (7)
    1:0 Челси
    6.1% (3)
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