  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига конференций 2024-2025
Стадион: .
Паневежис
0:3
Конец матча
ТНС
0'
24' Желтая карточка
Дубра Каспар
42' Желтая карточка
Дэниэлс Джошуа
44' Желтая карточка
Беншаиб Амин
0:1
52' Гол
Дэвис Дэниэл
55' Желтая карточка
Климавичюс Линас
57' Желтая карточка
Дэвис Дэниэл
57' Желтая карточка
Горобцов Николас
57' Желтая карточка
Робертс Коннор
0:2
64' Гол
Уильямс Даниэль
74' Желтая карточка
Jordan Marshall II
88' Желтая карточка
Сарпонг Джеффри
0:3
90' Гол
Кларк Бен
90' Желтая карточка
Броббелл Райан
90'+8

Ход матча

24'
Дубра Каспар
 
42'
 
Дэниэлс Джошуа
44'
Беншаиб Амин
 
52'
0:1
Дэвис Дэниэл
(Jack Bodenham)
55'
Климавичюс Линас
 
57'
 
Дэвис Дэниэл
57'
Горобцов Николас
 
57'
 
Робертс Коннор
60'
Сарпонг Джеффри
Велюлис Эрнестас
 
60'
Чадженович Йован
Горобцов Николас
 
60'
Мбо Ноэль
Гуссиос Сиверт
 
64'
0:2
Уильямс Даниэль
(Смит Лео)
74'
 
Jordan Marshall II
77'
Бенета Маркас
Расимавичюс Рокас
 
79'
 
Уилсон Адам
Цеслевич Адриан
79'
 
Паск Джош
Jordan Marshall II
79'
 
Кларк Бен
Rory Holden
81'
Вайцекаускас Домантас
Паласиос-Мартинес Федерико
 
87'
 
Sion Bradley
Янг Брэд
88'
Сарпонг Джеффри
 
90'
0:3
Кларк Бен
90'
 
Броббелл Райан

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 5
  • 0 Удары в створ 6
  • 4 Угловые 5
  • 1 Офсайды 1
  • 16 Нарушения правил 19
  • 5 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 49 Владение мячом, % 51
Прогнозы 103
Паневежис 37.9% (39)
X 47.6% (49)
ТНС 14.6% (15)
Все прогнозы
1
Черняускас
Витаутас
32
Расимавичюс
Рокас
4
Дубра
Каспар
2
Климавичюс
Линас
72
Мазань
Роберт
5
Горобцов
Николас
9
Беншаиб
Амин
7
Велюлис
Эрнестас
31
Паласиос-Мартинес
Федерико
21
Дьенг
Шейку
28
Гуссиос
Сиверт
25
Робертс
Коннор
7
Дэниэлс
Джошуа
22
Дэвис
Дэниэл
6
Jack
Bodenham
3
Jordan
Marshall
II
21
Смит
Лео
14
Уильямс
Даниэль
10
Рэдмонд
Даниэл
11
Цеслевич
Адриан
23
Янг
Брэд
18
Rory
Holden
Паневежис
4-2-3-1
ТНС
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Паневежис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
ТНС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кларк Бен 1 1
Уильямс Даниэль 1 1
Дэвис Дэниэл 1 1
Смит Лео 0 0
Jack Bodenham 0 0

Карточки

Паневежис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сарпонг Джеффри 1 0
Климавичюс Линас 1 0
Горобцов Николас 1 0
Дубра Каспар 1 0
Беншаиб Амин 1 0
ТНС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Робертс Коннор 1 0
Дэниэлс Джошуа 1 0
Jordan Marshall II 1 0
Броббелл Райан 1 0
Дэвис Дэниэл 1 0

Результаты матчей

Паневежис
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
ТНС
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Паневежис
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
ТНС
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Паневежис
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Маккаби Тель-Авив - Паневежис 3:0 Паневежис - Жальгирис 0:0 Паневежис - Маккаби Тель-Авив 1:2 Ягеллония Белосток - Паневежис 3:1
Джюгас Тельшяй - Паневежис 3:3 Паневежис - Ягеллония Белосток 0:4 Паневежис - Кауно Жальгирис 1:2 ХИК - Паневежис 1:1 Паневежис - ХИК 3:0 Паневежис - Хегельман Литауэн 0:1 Паневежис - Банга Гаргждай 0:1 Судува - Паневежис 1:3 Паневежис - Дайнава Алитус 2:0 ФК ТрансИнвест - Паневежис 3:0 Жальгирис - Паневежис 2:1 Паневежис - Шяуляй 2:0 Паневежис - Кауно Жальгирис 0:0 Паневежис - Хегельман Литауэн 0:2 Банга Гаргждай - Паневежис 2:0 Паневежис - Судува 1:0
ТНС
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Флинт Таун Юнайтед - ТНС 1:4 ТНС - Петрокуб 0:0 Петрокуб - ТНС 1:0 ТНС - Ференцварош 1:2
Ференцварош - ТНС 5:0 ТНС - Маклсфилд 1:1 Дечич - ТНС 1:1 ТНС - Дечич 3:0 ТНС - Килмарнок 0:5 ТНС - Флинт Маунтин 2:1 Клифтонвилл - ТНС 1:5 Балликлэр - ТНС 2:3 Коннас Куэй - ТНС 2:1 ТНС - Коннас Куэй 2:0 Кардифф МЮ - ТНС 0:5 ТНС - Бала Таун 4:1 ТНС - Каернарфон Таун 7:1 Кардифф МЮ - ТНС 2:6 ТНС - Эйрдрионианс 1:2 Ньютаун - ТНС 0:1

Результаты матчей

Паневежис
ТНС

Точный счет

0:3
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

0:3
1 раз 100%
0:3
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Паневежис
ТНС

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Топ бомбардиров
Ноа Ереван Гонсало Грегори 6 (1)
АЕК Гарсия Леви 5 (1)
Спартак Трнава Дюриш Михал 5
Стьярнан Атласон Эмиль 5
Омония Никосия Стемпиньски Мариуш 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Морнар Джюришич Марко 1 3
Хапоэль Беэр-Шева Шушеначев Артур 1 3
Хапоэль Беэр-Шева Тиби Эйтан 1 2
Шленск Вроцлав Науэль Матиас 1 2
Пакш Ленжер Бенце 1 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на LFF Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 103
    Паневежис 37.9% (39)
    X 47.6% (49)
    ТНС 14.6% (15)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Паневежис 0:3 ТНС онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогнозы на матч Паневежис 0:3 ТНС

    Исход игры
    Паневежис
    37.9% (39)
    Ничья
    47.6% (49)
    ТНС
    14.6% (15)
    Тотал 2.5
    Больше
    24.27% (25)
    Меньше
    75.73% (78)
    Обе команды забьют
    Да
    66.02% (68)
    Нет
    33.98% (35)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    42.7% (44)
    1:0 Паневежис
    22.3% (23)
    2:1 Паневежис
    11.7% (12)
    1:2 ТНС
    6.8% (7)
    0:1 ТНС
    5.8% (6)
    0:0 Ничья
    2.9% (3)
    2:2 Ничья
    1.9% (2)
    3:1 Паневежис
    1.9% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (28) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный