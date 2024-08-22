Стадион: ЛФФ.
0'
24' Желтая карточкаДубра Каспар
42' Желтая карточкаДэниэлс Джошуа
44' Желтая карточкаБеншаиб Амин
0:1
52' ГолДэвис Дэниэл
55' Желтая карточкаКлимавичюс Линас
57' Желтая карточкаДэвис Дэниэл
57' Желтая карточкаГоробцов Николас
57' Желтая карточкаРобертс Коннор
0:2
64' ГолУильямс Даниэль
74' Желтая карточкаJordan Marshall II
88' Желтая карточкаСарпонг Джеффри
0:3
90' ГолКларк Бен
90' Желтая карточкаБроббелл Райан
90'+8
Ход матча
24'
42'
44'
52'
0:1
55'
57'
57'
57'
64'
0:2
79'
87'
88'
90'
0:3
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 5
-
0 Удары в створ 6
-
4 Угловые 5
-
1 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 19
-
5 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
49 Владение мячом, % 51
21
Дьенг
Шейку
22
Дэвис
Дэниэл
21
Смит
Лео
23
Янг
Брэд
18
Rory
Holden
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Дьенг ШейкуПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Тымбур ЭмилВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Мбо НоэльНападающий
-
Главный тренер: Stijn Vreven
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Дэвис ДэниэлЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Смит ЛеоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Янг БрэдНападающий
-
18 Rory HoldenНападающий
- Запасные игроки
-
24 Бэйкер ЭшлиЗащитник
-
12 Хадсон БлейнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Кларк БенПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Уилсон АдамНападающий
- Нападающий
-
39 Tom Jones
-
31 Ben Woollam
-
20 Sion Bradley
-
30 Jack Edwards
-
Главный тренер: Гаррисон Крейг
Бомбардиры внутри турнира
Паневежис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
ТНС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кларк Бен
|1
|1
|Уильямс Даниэль
|1
|1
|Дэвис Дэниэл
|1
|1
|Смит Лео
|0
|0
|Jack Bodenham
|0
|0
Карточки
Паневежис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сарпонг Джеффри
|1
|0
|Климавичюс Линас
|1
|0
|Горобцов Николас
|1
|0
|Дубра Каспар
|1
|0
|Беншаиб Амин
|1
|0
ТНС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Робертс Коннор
|1
|0
|Дэниэлс Джошуа
|1
|0
|Jordan Marshall II
|1
|0
|Броббелл Райан
|1
|0
|Дэвис Дэниэл
|1
|0
Результаты матчей
Паневежис
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
ТНС
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Паневежис
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
ТНС
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Паневежис
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Маккаби Тель-Авив - Паневежис 3:0 Паневежис - Жальгирис 0:0 Паневежис - Маккаби Тель-Авив 1:2 Ягеллония Белосток - Паневежис 3:1
Джюгас Тельшяй - Паневежис 3:3 Паневежис - Ягеллония Белосток 0:4 Паневежис - Кауно Жальгирис 1:2 ХИК - Паневежис 1:1 Паневежис - ХИК 3:0 Паневежис - Хегельман Литауэн 0:1 Паневежис - Банга Гаргждай 0:1 Судува - Паневежис 1:3 Паневежис - Дайнава Алитус 2:0 ФК ТрансИнвест - Паневежис 3:0 Жальгирис - Паневежис 2:1 Паневежис - Шяуляй 2:0 Паневежис - Кауно Жальгирис 0:0 Паневежис - Хегельман Литауэн 0:2 Банга Гаргждай - Паневежис 2:0 Паневежис - Судува 1:0
ТНС
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Флинт Таун Юнайтед - ТНС 1:4 ТНС - Петрокуб 0:0 Петрокуб - ТНС 1:0 ТНС - Ференцварош 1:2
Ференцварош - ТНС 5:0 ТНС - Маклсфилд 1:1 Дечич - ТНС 1:1 ТНС - Дечич 3:0 ТНС - Килмарнок 0:5 ТНС - Флинт Маунтин 2:1 Клифтонвилл - ТНС 1:5 Балликлэр - ТНС 2:3 Коннас Куэй - ТНС 2:1 ТНС - Коннас Куэй 2:0 Кардифф МЮ - ТНС 0:5 ТНС - Бала Таун 4:1 ТНС - Каернарфон Таун 7:1 Кардифф МЮ - ТНС 2:6 ТНС - Эйрдрионианс 1:2 Ньютаун - ТНС 0:1
Результаты матчей
Паневежис
ТНС
Точный счет
0:3
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
Точный счет
0:3
1 раз 100%
0:3
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Паневежис
ТНС
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Ноа Ереван
|Гонсало Грегори
|6 (1)
|АЕК
|Гарсия Леви
|5 (1)
|Спартак Трнава
|Дюриш Михал
|5
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|5
|Омония Никосия
|Стемпиньски Мариуш
|4 (1)
|Морнар
|Джюришич Марко
|1 3
|Хапоэль Беэр-Шева
|Шушеначев Артур
|1 3
|Хапоэль Беэр-Шева
|Тиби Эйтан
|1 2
|Шленск Вроцлав
|Науэль Матиас
|1 2
|Пакш
|Ленжер Бенце
|1 2
Прогнозы на матч Паневежис 0:3 ТНС
Исход игры
Паневежис
37.9% (39)
Ничья
47.6% (49)
ТНС
14.6% (15)
Тотал 2.5
Больше
24.27% (25)
Меньше
75.73% (78)
Обе команды забьют
Да
66.02% (68)
Нет
33.98% (35)
Популярный счёт
1:1 Ничья
42.7% (44)
1:0 Паневежис
22.3% (23)
2:1 Паневежис
11.7% (12)
1:2 ТНС
6.8% (7)
0:1 ТНС
5.8% (6)
0:0 Ничья
2.9% (3)
2:2 Ничья
1.9% (2)
3:1 Паневежис
1.9% (2)
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