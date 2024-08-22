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  3. Лига конференций 2024-2025
Стадион: .
ЧФР Клуж
1:0
Конец матча
Пафос
0'
1:0
17' Гол
Кореница Меритон
35' Желтая карточка
Родригеш Педру
40' Красная карточка
Дяк Чиприан
45' Желтая карточка
Бобен Матия
59' Желтая карточка
Бирлигея Даниэль
59' Желтая карточка
Тахцидис Панайотис
88' Желтая карточка
Жайро
90' Желтая карточка
Гольдар Давид
90' Желтая карточка
Люккассен Деррик
90' Желтая карточка
Попа Михай
90' Желтая карточка
Камора Мауру
90'+7

Ход матча

17'
Кореница Меритон
1:0
35'
 
Родригеш Педру
40'
Дяк Чиприан
 
45'
Бобен Матия
 
46'
 
Силва Андерсон
Родригеш Педру
46'
 
Валакари Онни
Наме Мустафа
59'
Бирлигея Даниэль
 
59'
Тахцидис Панайотис
 
62'
 
Шуньич Иван
Пилеас Костас
62'
 
Жажа Коэльо
Бруно V
64'
Нкололо Бени
Тахцидис Панайотис
 
76'
Михаэль Петер
Бирлигея Даниэль
 
80'
 
Нател Лео
Коррея Жоау
87'
Мунтяну Луис
Кейта Абдул-Кадер
 
87'
Абейд Али
Кореница Меритон
 
88'
 
Жайро
90'
 
Гольдар Давид
90'
 
Люккассен Деррик
90'
Попа Михай
 
90'
Камора Мауру
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 5
  • 1 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 16 Нарушения правил 9
  • 5 Жёлтые карточки 4
  • 1 Красные карточки 0
  • 48 Владение мячом, % 52
Прогнозы 101
ЧФР Клуж 96% (97)
X 3% (3)
Пафос 1% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
21
Попа
Михай
19
Могос
Василе
42
Бобен
Матия
44
Крешич
Антон
45
Камора
Мауру
26
Артян
Андрей
18
Кейта
Абдул-Кадер
77
Тахцидис
Панайотис
10
Дяк
Чиприан
9
Бирлигея
Даниэль
17
Кореница
Меритон
1
Ивушич
Ивица
77
Коррея
Жоау
23
Люккассен
Деррик
5
Гольдар
Давид
2
Пилеас
Костас
30
Драгомир
Влад
25
Наме
Мустафа
22
Танкович
Муамер
88
Родригеш
Педру
7
Бруно
V
10
Жайро
ЧФР Клуж
4-3-3
Пафос
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

ЧФР Клуж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кореница Меритон 2 0.4
Мухар Карло 2 0.4
Бирлигея Даниэль 2 0.4
Крешич Антон 1 0.2
Нкололо Бени 1 0.2
Дяк Чиприан 0 0
Михаэль Петер 0 0
Пафос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Танкович Муамер 2 0.4
Силва Андерсон 2 0.4
Жажа Коэльо 1 0.2
Люккассен Деррик 1 0.2
Драгомир Влад 1 0.2
Элиа Мариос 0 0
Жайро 0 0

Карточки

ЧФР Клуж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тахцидис Панайотис 2 0
Бобен Матия 2 0
Бирлигея Даниэль 2 0
Дяк Чиприан 0 1
Камора Мауру 1 0
Могос Василе 1 0
Паун-Александру Константин 1 0
Нкололо Бени 1 0
Мухар Карло 1 0
Кейта Абдул-Кадер 1 0
Попа Михай 1 0
Илие Матей 1 0
Дан Петреску 1 0
Пафос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гольдар Давид 2 0
Танкович Муамер 1 0
Люккассен Деррик 1 0
Жайро 1 0
Родригеш Педру 1 0
Пеладжио Педро 1 0
Силва Андерсон 1 0
Diogo Dall'Igna 1 0

Результаты матчей

ЧФР Клуж
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Пафос
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
ЧФР Клуж
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Пафос
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

6
6
ЧФР Клуж
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Пафос
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

6
7

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
1
100%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
6
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
4
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
6
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
17%
76-90
0
0%
4
67%
91-120

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
100%
91-120

Забито

8
7
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
1
13%
1
14%
1-15
2
25%
1
14%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
1
14%
76-90
0
0%
4
57%
91-120

Пропущено

0
7
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
4
57%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
14%
91-120

Результаты последних матчей

ЧФР Клуж
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
ЧФР Клуж - Маккаби Петах-Тиква 1:0 ЧФР Клуж - Униря Слобозия 3:0 Маккаби Петах-Тиква - ЧФР Клуж 0:1 ЧФР Клуж - Университатя Клуж 2:3
Неман Гродно - ЧФР Клуж 0:5 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 0:2 ЧФР Клуж - Неман Гродно 0:0 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 2:2 ЧФР Клуж - Динамо Бухарест 3:2 ЛАСК - ЧФР Клуж 1:1 ЧФР Клуж - Слован Братислава 1:0 Шленск Вроцлав - ЧФР Клуж 1:0 ЧФР Клуж - Фарул Констанца 5:1 ФКСБ - ЧФР Клуж 0:1 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 3:2 ЧФР Клуж - Сепси 2:1 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 0:1 Фарул Констанца - ЧФР Клуж 5:1 ЧФР Клуж - ФКСБ 0:1 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 1:4
Пафос
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Пафос - ЦСКА-1948 4:0 ЦСКА-1948 - Пафос 2:1 Пафос - Жальгирис 3:0 Жальгирис - Пафос 2:1
Пафос - Эльфсборг 2:5 Эльфсборг - Пафос 3:0 Пафос - Панатинаикос 0:0 Пафос - Легия 1:0 Пафос - Илирия 5:0 Пафос - Университатя Крайова 2:1 Омония Никосия - Пафос 0:3 Пафос - Омония Никосия 1:1 Арис Лимасол - Пафос 1:1 Пафос - Анортосис 5:1 Аполлон - Пафос 1:1 Пафос - АПОЭЛ 0:2 Пафос - Аполлон 2:1 АЕК Ларнака - Пафос 3:0 Омония Никосия - Пафос 1:1 Пафос - Арис Лимасол 1:0

Результаты матчей

ЧФР Клуж
Пафос

Точный счет

1:0
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
3
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
0:5
1 раз 50%
2:1
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
5
1 раз 50%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

1:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
2:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
5
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

ЧФР Клуж
Пафос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
1
1
3.5
1
1
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
1
4
1.5
2
3
1
4
2.5
2
3
1
4
3.5
1
4
1
4
4.5

Топ бомбардиров
Ноа Ереван Гонсало Грегори 6 (1)
АЕК Гарсия Леви 5 (1)
Спартак Трнава Дюриш Михал 5
Стьярнан Атласон Эмиль 5
Омония Никосия Стемпиньски Мариуш 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Морнар Джюришич Марко 1 3
Хапоэль Беэр-Шева Шушеначев Артур 1 3
Хапоэль Беэр-Шева Тиби Эйтан 1 2
Шленск Вроцлав Науэль Матиас 1 2
Пакш Ленжер Бенце 1 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Камора Мауру получил желтую карточку от судьи
  • 94'
    Михай Попа получил желтую карточку от судьи
  • 92'
    Люккассен Деррик получил желтую карточку от судьи
  • 91'
    Гольдар Давид получил желтую карточку от судьи
  • 88'
    Жайро получил желтую карточку от судьи
  • 87'
    Меритон Кореница уходит с поля. Абейд Али выходит вместо него
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 46'
      Бобен Матия получил желтую карточку от судьи
    • 40'
      УДАЛЕНИЕ! - Дяк Чиприан увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • 35'
      Родригеш Педру получил желтую карточку от судьи
    • 17'
      Г О О О О Л - Меритон Кореница бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Dr. Constantin Radulescu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 101
    ЧФР Клуж 96% (97)
    X 3% (3)
    Пафос 1% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч ЧФР Клуж 1:0 Пафос онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч ЧФР Клуж 1:0 Пафос

    Исход игры
    ЧФР Клуж
    96% (97)
    Ничья
    3% (3)
    Пафос
    1% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    31.68% (32)
    Меньше
    68.32% (69)
    Обе команды забьют
    Да
    32.67% (33)
    Нет
    67.33% (68)
    Популярный счёт
    1:0 ЧФР Клуж
    39.6% (40)
    2:0 ЧФР Клуж
    25.7% (26)
    2:1 ЧФР Клуж
    24.8% (25)
    3:1 ЧФР Клуж
    5% (5)
    1:1 Ничья
    2% (2)
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