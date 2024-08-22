Стадион: Константин Рэдулеску.
0'
1:0
17' ГолКореница Меритон
35' Желтая карточкаРодригеш Педру
40' Красная карточкаДяк Чиприан
45' Желтая карточкаБобен Матия
59' Желтая карточкаБирлигея Даниэль
59' Желтая карточкаТахцидис Панайотис
88' Желтая карточкаЖайро
90' Желтая карточкаГольдар Давид
90' Желтая карточкаЛюккассен Деррик
90' Желтая карточкаПопа Михай
90' Желтая карточкаКамора Мауру
90'+7
Ход матча
17'
1:0
35'
40'
45'
59'
62'
80'
88'
90'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 5
-
1 Удары в створ 2
-
1 Угловые 4
-
0 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 9
-
5 Жёлтые карточки 4
-
1 Красные карточки 0
-
48 Владение мячом, % 52
Прогноз на матч от Liveresult
21
Попа
Михай
19
Могос
Василе
42
Бобен
Матия
44
Крешич
Антон
45
Камора
Мауру
26
Артян
Андрей
10
Дяк
Чиприан
77
Коррея
Жоау
25
Наме
Мустафа
7
Бруно
V
10
Жайро
- Основной состав
-
21 Попа МихайВратарь
-
19 Могос ВасилеЗащитник
-
42 Бобен МатияЗащитник
-
44 Крешич АнтонЗащитник
-
45 Камора МауруЗащитник
-
26 Артян АндрейПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Дяк ЧиприанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
89 Хиндрих ОттоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
82 Фика АлинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
96 Нкололо БениНападающий
-
98 Мунтяну ЛуисНападающий
- Нападающий
-
13 Симао Роша
-
Главный тренер: Петреску Дан
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Коррея ЖоауЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Наме МустафаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 Бруно VПолузащитник
-
10 ЖайроНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Шуньич ИванПолузащитник
-
11 Жажа КоэльоНападающий
-
70 Элиа МариосНападающий
- Нападающий
-
-
-
83 Theodoulou
-
Главный тренер: Juan Carlos Carcedo
Бомбардиры внутри турнира
ЧФР Клуж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кореница Меритон
|2
|0.4
|Мухар Карло
|2
|0.4
|Бирлигея Даниэль
|2
|0.4
|Крешич Антон
|1
|0.2
|Нкололо Бени
|1
|0.2
|Дяк Чиприан
|0
|0
|Михаэль Петер
|0
|0
Пафос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Танкович Муамер
|2
|0.4
|Силва Андерсон
|2
|0.4
|Жажа Коэльо
|1
|0.2
|Люккассен Деррик
|1
|0.2
|Драгомир Влад
|1
|0.2
|Элиа Мариос
|0
|0
|Жайро
|0
|0
Карточки
ЧФР Клуж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тахцидис Панайотис
|2
|0
|Бобен Матия
|2
|0
|Бирлигея Даниэль
|2
|0
|Дяк Чиприан
|0
|1
|Камора Мауру
|1
|0
|Могос Василе
|1
|0
|Паун-Александру Константин
|1
|0
|Нкололо Бени
|1
|0
|Мухар Карло
|1
|0
|Кейта Абдул-Кадер
|1
|0
|Попа Михай
|1
|0
|Илие Матей
|1
|0
|Дан Петреску
|1
|0
Пафос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гольдар Давид
|2
|0
|Танкович Муамер
|1
|0
|Люккассен Деррик
|1
|0
|Жайро
|1
|0
|Родригеш Педру
|1
|0
|Пеладжио Педро
|1
|0
|Силва Андерсон
|1
|0
|Diogo Dall'Igna
|1
|0
Результаты матчей
ЧФР Клуж
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Пафос
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
ЧФР Клуж
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Пафос
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
6
6
ЧФР Клуж
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Пафос
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
6
7
Голы по времени матча
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
1
100%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
6
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
4
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
6
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
17%
76-90
0
0%
4
67%
91-120
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
100%
91-120
Забито
8
7
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
1
13%
1
14%
1-15
2
25%
1
14%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
1
14%
76-90
0
0%
4
57%
91-120
Пропущено
0
7
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
4
57%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
14%
91-120
Результаты последних матчей
ЧФР Клуж
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
ЧФР Клуж - Маккаби Петах-Тиква 1:0 ЧФР Клуж - Униря Слобозия 3:0 Маккаби Петах-Тиква - ЧФР Клуж 0:1 ЧФР Клуж - Университатя Клуж 2:3
Неман Гродно - ЧФР Клуж 0:5 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 0:2 ЧФР Клуж - Неман Гродно 0:0 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 2:2 ЧФР Клуж - Динамо Бухарест 3:2 ЛАСК - ЧФР Клуж 1:1 ЧФР Клуж - Слован Братислава 1:0 Шленск Вроцлав - ЧФР Клуж 1:0 ЧФР Клуж - Фарул Констанца 5:1 ФКСБ - ЧФР Клуж 0:1 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 3:2 ЧФР Клуж - Сепси 2:1 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 0:1 Фарул Констанца - ЧФР Клуж 5:1 ЧФР Клуж - ФКСБ 0:1 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 1:4
Пафос
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Пафос - ЦСКА-1948 4:0 ЦСКА-1948 - Пафос 2:1 Пафос - Жальгирис 3:0 Жальгирис - Пафос 2:1
Пафос - Эльфсборг 2:5 Эльфсборг - Пафос 3:0 Пафос - Панатинаикос 0:0 Пафос - Легия 1:0 Пафос - Илирия 5:0 Пафос - Университатя Крайова 2:1 Омония Никосия - Пафос 0:3 Пафос - Омония Никосия 1:1 Арис Лимасол - Пафос 1:1 Пафос - Анортосис 5:1 Аполлон - Пафос 1:1 Пафос - АПОЭЛ 0:2 Пафос - Аполлон 2:1 АЕК Ларнака - Пафос 3:0 Омония Никосия - Пафос 1:1 Пафос - Арис Лимасол 1:0
Результаты матчей
ЧФР Клуж
Пафос
Точный счет
1:0
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
0:5
1 раз 50%
2:1
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
5
1 раз 50%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
1:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
2:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
5
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
ЧФР Клуж
Пафос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
14
23
14
23
14
14
14
|Ноа Ереван
|Гонсало Грегори
|6 (1)
|АЕК
|Гарсия Леви
|5 (1)
|Спартак Трнава
|Дюриш Михал
|5
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|5
|Омония Никосия
|Стемпиньски Мариуш
|4 (1)
|Морнар
|Джюришич Марко
|1 3
|Хапоэль Беэр-Шева
|Шушеначев Артур
|1 3
|Хапоэль Беэр-Шева
|Тиби Эйтан
|1 2
|Шленск Вроцлав
|Науэль Матиас
|1 2
|Пакш
|Ленжер Бенце
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч ЧФР Клуж 1:0 Пафос
Исход игры
ЧФР Клуж
96% (97)
Ничья
3% (3)
Пафос
1% (1)
Тотал 2.5
Больше
31.68% (32)
Меньше
68.32% (69)
Обе команды забьют
Да
32.67% (33)
Нет
67.33% (68)
Популярный счёт
1:0 ЧФР Клуж
39.6% (40)
2:0 ЧФР Клуж
25.7% (26)
2:1 ЧФР Клуж
24.8% (25)
3:1 ЧФР Клуж
5% (5)
1:1 Ничья
2% (2)
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