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Астана
Прогнозы 113
Бранн 69% (78)
X 15% (17)
Астана 15.9% (18)
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Бранн
Ничья
Астана
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Дингеланд
Матиас
23
Педерсен
Торе
3
Кнудсен
Фредрик
21
Кристиансен
Рубен
17
Солтведт
Йоахим
18
Картум
Сандер
Эрик
10
Корнвиг
Эмиль
8
Хорн
Майер
16
Бломберг
Оле-Дидрик
20
Селанн-Хеггебе
Эуне
9
Кастро
Никлас
93
Чондрич
Йосип
5
Казуколовас
Кипрас
22
Марочкин
Александр
45
Аманович
Алекса
2
Бартолец
Карло
7
Эбонг
Макс
77
Грипши
Назми
6
Вороговский
Ян
10
Томасов
Марин
9
Чарльз
Джеффри
28
Камара
Усман
I
Бранн
4-3-3
Астана
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Бранн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хорн Майер 2 0.5
Солтведт Йоахим 1 0.25
Финне Бор 1 0.25
Кнудсен Фредрик 1 0.25
Селанн-Хеггебе Эуне 1 0.25
Кастро Никлас 0 0
Бломберг Оле-Дидрик 0 0
Астана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Томасов Марин 3 0.75
Чарльз Джеффри 3 0.75
Грипши Назми 2 0.5
Камара Усман I 1 0.25
Астанов Эльхан 1 0.25
Бартолец Карло 0 0
Куат Исламбек 0 0
Эбонг Макс 0 0

Карточки

Бранн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Солтведт Йоахим 1 0
Финне Бор 1 0
Педерсен Торе 1 0
Корнвиг Эмиль 1 0
Астана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Казуколовас Кипрас 2 0
Бартолец Карло 1 0
Марочкин Александр 1 0
Чарльз Джеффри 1 0
Камара Усман I 1 0
Эбонг Макс 1 0

Результаты матчей

Бранн
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Астана
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

0
1
Бранн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Астана
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
7
Бранн
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Астана
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

1
8

Голы по времени матча

Забито

5
3
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
2
40%
1
33%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

1
7
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
100%
2
29%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
100%
76-90

Забито

6
10
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
1
17%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
2
33%
3
30%
61-75
2
33%
3
30%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
2
67%
76-90

Результаты последних матчей

Бранн
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Фредрикстад - Бранн 0:4 Бранн - Сент-Миррен 3:1 Сент-Миррен - Бранн 1:1 Стрёмсгодсет - Бранн 2:3
Бранн - Гоу Эхед Иглс 2:1 Гоу Эхед Иглс - Бранн 0:0 Сарпсборг-08 - Бранн 1:1 Бранн - Хёугесунн 1:1 Будё-Глимт - Бранн 5:1 Бранн - Стрёмсгодсет 0:0 Бранн - ФК Кристиансунн 5:0 Хам-Кам - Бранн 1:2 Бранн - ФК Кристиансунн 2:1 Бранн - Мольде 1:3 ФК Кристиансунн - Бранн 2:2 Бранн - Саннефьёрд 2:1 Лиллестрём - Бранн 0:2 Бранн - Русенборг 3:0 Левангер - Бранн 1:0 КФУМ Осло - Бранн 0:0
Астана
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Астана - Корвинул Хунедоара 6:1 Корвинул Хунедоара - Астана 1:2 Астана - Туран Туркестан 2:1 Астана - Милсами 1:0
Милсами - Астана 1:1 Астана - Кайрат 1:3 Кызылжар - Астана 0:1 Астана - Ордабасы 0:1 Атырау - Астана 1:0 Астана - Кайсар 1:1 Тобол - Астана 1:0 Актобе - Астана 1:1 Туран Туркестан - Астана 0:2 Астана - Тобол 2:2 Женис - Астана 0:1 Шахтёр Караганда - Астана 1:0 Астана - Елимай Семей 0:1 Жетысу - Астана 0:2 Астана - Женис 2:0 Спартак Москва - Астана 4:0

Результаты матчей

Бранн
Астана

Точный счет

2:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
6:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
6
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
6:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
6
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Бранн
Астана

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
2
2
1
3
2.5
1
3

Топ бомбардиров
Ноа Ереван Гонсало Грегори 6 (1)
АЕК Гарсия Леви 5 (1)
Спартак Трнава Дюриш Михал 5
Стьярнан Атласон Эмиль 5
Хеккен Лаюни Амор 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Морнар Джюришич Марко 1 3
Хапоэль Беэр-Шева Шушеначев Артур 1 3
Хапоэль Беэр-Шева Тиби Эйтан 1 2
Шленск Вроцлав Науэль Матиас 1 2
Морнар Баошич Йован 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Бранн - Астана от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 августа 2024, осталось 15 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 113
    Бранн 69% (78)
    X 15% (17)
    Астана 15.9% (18)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Бранн
    Ничья
    Астана
    5.40
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Бранн - Астана

    Исход игры
    Бранн
    69.6% (80)
    Ничья
    14.8% (17)
    Астана
    15.7% (18)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.78% (57)
    Меньше
    47.22% (51)
    Обе команды забьют
    Да
    63.89% (69)
    Нет
    36.11% (39)
    Популярный счёт
    2:1 Бранн
    33.9% (39)
    2:0 Бранн
    14.8% (17)
    1:0 Бранн
    13% (15)
    1:1 Ничья
    11.3% (13)
    1:2 Астана
    7.8% (9)
    3:1 Бранн
    4.3% (5)
    0:1 Астана
    3.5% (4)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
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