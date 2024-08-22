Стадион: Бранн.
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Санде МадсПолузащитник
-
11 Финне БорНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Хорнеланд Эйрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Грипши НазмиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
28 Камара УсманНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Осей БарнсПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бабаян Григорий
Бомбардиры внутри турнира
Бранн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хорн Майер
|2
|0.5
|Солтведт Йоахим
|1
|0.25
|Финне Бор
|1
|0.25
|Кнудсен Фредрик
|1
|0.25
|Селанн-Хеггебе Эуне
|1
|0.25
|Кастро Никлас
|0
|0
|Бломберг Оле-Дидрик
|0
|0
Астана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Томасов Марин
|3
|0.75
|Чарльз Джеффри
|3
|0.75
|Грипши Назми
|2
|0.5
|Камара Усман I
|1
|0.25
|Астанов Эльхан
|1
|0.25
|Бартолец Карло
|0
|0
|Куат Исламбек
|0
|0
|Эбонг Макс
|0
|0
Карточки
Бранн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Солтведт Йоахим
|1
|0
|Финне Бор
|1
|0
|Педерсен Торе
|1
|0
|Корнвиг Эмиль
|1
|0
Астана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Казуколовас Кипрас
|2
|0
|Бартолец Карло
|1
|0
|Марочкин Александр
|1
|0
|Чарльз Джеффри
|1
|0
|Камара Усман I
|1
|0
|Эбонг Макс
|1
|0
Результаты матчей
Бранн
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Астана
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
0
1
Бранн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Астана
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
7
Бранн
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Астана
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
1
8
Голы по времени матча
Забито
5
3
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
2
40%
1
33%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
1
7
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
100%
2
29%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
100%
76-90
Забито
6
10
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
1
17%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
2
33%
3
30%
61-75
2
33%
3
30%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
2
67%
76-90
Результаты последних матчей
Бранн
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Фредрикстад - Бранн 0:4 Бранн - Сент-Миррен 3:1 Сент-Миррен - Бранн 1:1 Стрёмсгодсет - Бранн 2:3
Бранн - Гоу Эхед Иглс 2:1 Гоу Эхед Иглс - Бранн 0:0 Сарпсборг-08 - Бранн 1:1 Бранн - Хёугесунн 1:1 Будё-Глимт - Бранн 5:1 Бранн - Стрёмсгодсет 0:0 Бранн - ФК Кристиансунн 5:0 Хам-Кам - Бранн 1:2 Бранн - ФК Кристиансунн 2:1 Бранн - Мольде 1:3 ФК Кристиансунн - Бранн 2:2 Бранн - Саннефьёрд 2:1 Лиллестрём - Бранн 0:2 Бранн - Русенборг 3:0 Левангер - Бранн 1:0 КФУМ Осло - Бранн 0:0
Астана
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Астана - Корвинул Хунедоара 6:1 Корвинул Хунедоара - Астана 1:2 Астана - Туран Туркестан 2:1 Астана - Милсами 1:0
Милсами - Астана 1:1 Астана - Кайрат 1:3 Кызылжар - Астана 0:1 Астана - Ордабасы 0:1 Атырау - Астана 1:0 Астана - Кайсар 1:1 Тобол - Астана 1:0 Актобе - Астана 1:1 Туран Туркестан - Астана 0:2 Астана - Тобол 2:2 Женис - Астана 0:1 Шахтёр Караганда - Астана 1:0 Астана - Елимай Семей 0:1 Жетысу - Астана 0:2 Астана - Женис 2:0 Спартак Москва - Астана 4:0
Результаты матчей
Бранн
Астана
Точный счет
2:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
6:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
6
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
6:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
6
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Бранн
Астана
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
22
13
13
|Ноа Ереван
|Гонсало Грегори
|6 (1)
|АЕК
|Гарсия Леви
|5 (1)
|Спартак Трнава
|Дюриш Михал
|5
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|5
|Хеккен
|Лаюни Амор
|4 (1)
|Морнар
|Джюришич Марко
|1 3
|Хапоэль Беэр-Шева
|Шушеначев Артур
|1 3
|Хапоэль Беэр-Шева
|Тиби Эйтан
|1 2
|Шленск Вроцлав
|Науэль Матиас
|1 2
|Морнар
|Баошич Йован
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Бранн - Астана
Исход игры
Бранн
69.6% (80)
Ничья
14.8% (17)
Астана
15.7% (18)
Тотал 2.5
Больше
52.78% (57)
Меньше
47.22% (51)
Обе команды забьют
Да
63.89% (69)
Нет
36.11% (39)
Популярный счёт
2:1 Бранн
33.9% (39)
2:0 Бранн
14.8% (17)
1:0 Бранн
13% (15)
1:1 Ничья
11.3% (13)
1:2 Астана
7.8% (9)
3:1 Бранн
4.3% (5)
0:1 Астана
3.5% (4)
2:2 Ничья
1.7% (2)
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