Стадион: Дусан Арена.
1:0
Конец матча
0'
22' Желтая карточкаДевлин Кэмерон
36' Желтая карточкаВаргас Кеннет
69' Желтая карточкаЕмелка Вацлав
90' Желтая карточкаКалвач Лукаш
1:0
90' Гол в свои воротаОйегоке Даниэль
90'+8
Ход матча
22'
36'
60'
60'
69'
90'
90'
1:0
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 2
-
9 Угловые 3
-
2 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
52 Владение мячом, % 48
Прогноз на матч от Liveresult
40
Дуэ
Сампсон
10
Копич
Ян
23
Калвач
Лукаш
31
Шулц
Павел
24
Гавел
Милан
33
Ирка
Эрик
15
Роулс
Кай
- Основной состав
- Вратарь
-
40 Дуэ СампсонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Копич ЯнПолузащитник
-
23 Калвач ЛукашПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Шулц ПавелПолузащитник
-
24 Гавел МиланПолузащитник
-
33 Ирка ЭрикНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
22 КадуПолузащитник
- Нападающий
-
11 Выдра МатейНападающий
-
-
-
14 James Bello
-
20 Jiri Panos
-
26 Vaclav Mika
-
29 Tom Sloncik
-
Главный тренер: Кубек Мирослав
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Роулс КайЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Фултон РайанВратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Маккей БарриПолузащитник
-
11 Ода ЮтароПолузащитник
-
16 Спиттал БлэрПолузащитник
-
20 Данда ЯнПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Тейт МаколейПолузащитник
-
17 Форрест АланНападающий
-
27 Бойс ЛайамНападающий
-
37 Musa Drammeh
-
Главный тренер: Стивен Нейсмит
Бомбардиры внутри турнира
Виктория Пльзень
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Daniel Vasulin
|2
|0.67
|Jiri Panos
|1
|0.33
|Шулц Павел
|0
|0
|Черв Лукаш
|0
|0
Хартс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Виктория Пльзень
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Калвач Лукаш
|1
|0
|Емелка Вацлав
|1
|0
|Daniel Vasulin
|1
|0
|Jiri Panos
|1
|0
Хартс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Варгас Кеннет
|1
|0
|Девлин Кэмерон
|1
|0
Результаты матчей
Виктория Пльзень
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Хартс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Виктория Пльзень
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Хартс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
0
Виктория Пльзень
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Хартс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
1
Голы по времени матча
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Виктория Пльзень
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Ческе-Будеёвице - Виктория Пльзень 0:3 Виктория Пльзень - Кривбасс 1:0 Виктория Пльзень - Карвина 5:0 Кривбасс - Виктория Пльзень 1:2
Яблонец - Виктория Пльзень 0:0 Виктория Пльзень - Градец Кралове 1:0 Дукла Прага - Виктория Пльзень 1:3 Виктория Пльзень - Копенгаген 3:3 Виктория Пльзень - Карабах 1:2 Виктория Пльзень - Карлсруэ 2:0 Виктория Пльзень - СВ Лафниц 6:0 Виктория Пльзень - Дукла Банска-Бистрица 2:1 Петршин Пльзень - Виктория Пльзень 0:7 Спарта Прага - Виктория Пльзень 1:1 Виктория Пльзень - Спарта Прага 1:2 Виктория Пльзень - Баник Острава 1:1 Славия Прага - Виктория Пльзень 3:0 Виктория Пльзень - Словацко 4:2 Виктория Пльзень - Млада Болеслав 3:0 Виктория Пльзень - Теплице 3:0
Хартс
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Фалкирк - Хартс 2:0 Данди - Хартс 3:1 Хартс - Рейнджерс 0:0 Флит Таун - Хартс 3:0
Флитвуд - Хартс 3:0 Хартс - Тоттенхэм 1:5 Хартс - Лейтон Ориент 1:2 Хартс - Рейнджерс 3:3 Сент-Миррен - Хартс 2:2 Хартс - Данди 3:0 Селтик - Хартс 3:0 Килмарнок - Хартс 0:0 Рейнджерс - Хартс 2:0 Хартс - Ливингстон 4:2 Сент-Миррен - Хартс 1:2 Хартс - Килмарнок 1:1 Росс Каунти - Хартс 2:1 Гринок Мортон - Хартс 0:1 Хартс - Селтик 2:0 Хартс - Хиберниан 1:1
Результаты матчей
Виктория Пльзень
Хартс
Точный счет
1:0
2 раза 100%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
Точный счет
1:2
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
1:0
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Виктория Пльзень
Хартс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
|РФШ Рига
|Икауниекс Янис
|5 (1)
|Рапид Вена
|Бургшталлер Гвидо
|4 (2)
|Эльфсборг
|Байду Майкл
|3 (3)
|Брага
|Саласар Родриго
|3 (2)
|Маккаби Тель-Авив
|Перец Дор
|3 (1)
|Петрокуб
|Пушкаш Дан
|1 2
|Шемрок Роверс
|Хонохан Джошуа
|1 2
|Эльфсборг
|Бальдюрссон Андри-Фаннар
|3
|Аякс
|Тейлор Кеннет
|3
|Трабзонспор
|Элмалы Эврен Эрен
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Виктория Пльзень 1:0 Хартс
Исход игры
Виктория Пльзень
90.5% (95)
Ничья
6.7% (7)
Хартс
2.9% (3)
Тотал 2.5
Больше
54.46% (55)
Меньше
45.54% (46)
Обе команды забьют
Да
55.45% (56)
Нет
44.55% (45)
Популярный счёт
2:1 Виктория Пльзень
37.1% (39)
2:0 Виктория Пльзень
22.9% (24)
1:0 Виктория Пльзень
15.2% (16)
3:1 Виктория Пльзень
7.6% (8)
1:1 Ничья
5.7% (6)
3:0 Виктория Пльзень
4.8% (5)
1:2 Хартс
1.9% (2)
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