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  3. Лига Европы 2024-2025
Стадион: .
Виктория Пльзень
1:0
Конец матча
Хартс
0'
22' Желтая карточка
Девлин Кэмерон
36' Желтая карточка
Варгас Кеннет
69' Желтая карточка
Емелка Вацлав
90' Желтая карточка
Калвач Лукаш
1:0
90' Гол в свои ворота
Ойегоке Даниэль
90'+8

Ход матча

22'
 
Девлин Кэмерон
36'
 
Варгас Кеннет
60'
Каду
Гавел Милан
 
60'
James Bello
Ирка Эрик
 
69'
Емелка Вацлав
 
74'
Выдра Матей
Daniel Vasulin
 
74'
Москейра Джон
Копич Ян
 
75'
 
Спиттал Блэр
Грант Джордж
75'
 
Ойегоке Даниэль
Тейлор Джеральд
80'
 
Бойс Лайам
Шенклэнд Лоуренс
89'
 
Ода Ютаро
Варгас Кеннет
90'
Калвач Лукаш
 
90'
Ойегоке Даниэль
1:0

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 2
  • 9 Угловые 3
  • 2 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 52 Владение мячом, % 48
Прогнозы 105
Виктория Пльзень 90.5% (95)
X 6.7% (7)
Хартс 2.9% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Тврдонь
Мариан
40
Дуэ
Сампсон
3
Хранак
Робин
21
Емелка
Вацлав
10
Копич
Ян
23
Калвач
Лукаш
6
Черв
Лукаш
31
Шулц
Павел
24
Гавел
Милан
33
Ирка
Эрик
51
Daniel
Vasulin
1
Гордон
Крейг
2
Кент
Фрэнки
3
Кингсли
Стивен
15
Роулс
Кай
82
Тейлор
Джеральд
29
Пенрис
Джеймс
77
Варгас
Кеннет
14
Девлин
Кэмерон
18
Боатенг
Малахи
7
Грант
Джордж
9
Шенклэнд
Лоуренс
Виктория Пльзень
3-5-2
Хартс
5-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Виктория Пльзень
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Daniel Vasulin 2 0.67
Jiri Panos 1 0.33
Шулц Павел 0 0
Черв Лукаш 0 0
Хартс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Виктория Пльзень
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Калвач Лукаш 1 0
Емелка Вацлав 1 0
Daniel Vasulin 1 0
Jiri Panos 1 0
Хартс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Варгас Кеннет 1 0
Девлин Кэмерон 1 0

Результаты матчей

Виктория Пльзень
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Хартс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Виктория Пльзень
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Хартс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
0
Виктория Пльзень
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Хартс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
1

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Виктория Пльзень
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Ческе-Будеёвице - Виктория Пльзень 0:3 Виктория Пльзень - Кривбасс 1:0 Виктория Пльзень - Карвина 5:0 Кривбасс - Виктория Пльзень 1:2
Яблонец - Виктория Пльзень 0:0 Виктория Пльзень - Градец Кралове 1:0 Дукла Прага - Виктория Пльзень 1:3 Виктория Пльзень - Копенгаген 3:3 Виктория Пльзень - Карабах 1:2 Виктория Пльзень - Карлсруэ 2:0 Виктория Пльзень - СВ Лафниц 6:0 Виктория Пльзень - Дукла Банска-Бистрица 2:1 Петршин Пльзень - Виктория Пльзень 0:7 Спарта Прага - Виктория Пльзень 1:1 Виктория Пльзень - Спарта Прага 1:2 Виктория Пльзень - Баник Острава 1:1 Славия Прага - Виктория Пльзень 3:0 Виктория Пльзень - Словацко 4:2 Виктория Пльзень - Млада Болеслав 3:0 Виктория Пльзень - Теплице 3:0
Хартс
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Фалкирк - Хартс 2:0 Данди - Хартс 3:1 Хартс - Рейнджерс 0:0 Флит Таун - Хартс 3:0
Флитвуд - Хартс 3:0 Хартс - Тоттенхэм 1:5 Хартс - Лейтон Ориент 1:2 Хартс - Рейнджерс 3:3 Сент-Миррен - Хартс 2:2 Хартс - Данди 3:0 Селтик - Хартс 3:0 Килмарнок - Хартс 0:0 Рейнджерс - Хартс 2:0 Хартс - Ливингстон 4:2 Сент-Миррен - Хартс 1:2 Хартс - Килмарнок 1:1 Росс Каунти - Хартс 2:1 Гринок Мортон - Хартс 0:1 Хартс - Селтик 2:0 Хартс - Хиберниан 1:1

Результаты матчей

Виктория Пльзень
Хартс

Точный счет

1:0
2 раза 100%

Точное количество голов

1
2 раза 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:0
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Виктория Пльзень
Хартс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше

Топ бомбардиров
РФШ Рига Икауниекс Янис 5 (1)
Рапид Вена Бургшталлер Гвидо 4 (2)
Эльфсборг Байду Майкл 3 (3)
Брага Саласар Родриго 3 (2)
Маккаби Тель-Авив Перец Дор 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Петрокуб Пушкаш Дан 1 2
Шемрок Роверс Хонохан Джошуа 1 2
Эльфсборг Бальдюрссон Андри-Фаннар 3
Аякс Тейлор Кеннет 3
Трабзонспор Элмалы Эврен Эрен 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 36'
    Варгас Кеннет получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
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    • 22'
      Девлин Кэмерон получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Doosan Arena Plzen. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 105
    Виктория Пльзень 90.5% (95)
    X 6.7% (7)
    Хартс 2.9% (3)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Виктория Пльзень 1:0 Хартс

    Исход игры
    Виктория Пльзень
    90.5% (95)
    Ничья
    6.7% (7)
    Хартс
    2.9% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.46% (55)
    Меньше
    45.54% (46)
    Обе команды забьют
    Да
    55.45% (56)
    Нет
    44.55% (45)
    Популярный счёт
    2:1 Виктория Пльзень
    37.1% (39)
    2:0 Виктория Пльзень
    22.9% (24)
    1:0 Виктория Пльзень
    15.2% (16)
    3:1 Виктория Пльзень
    7.6% (8)
    1:1 Ничья
    5.7% (6)
    3:0 Виктория Пльзень
    4.8% (5)
    1:2 Хартс
    1.9% (2)
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