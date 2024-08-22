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  3. Лига конференций 2024-2025
Стадион: .
Сент-Патрикс
0:0
Конец матча
Истанбул Башакшехир
0'
49' Желтая карточка
Гривости Том
87' Желтая карточка
Гюрелер Хамза
90'+11

Ход матча

45'
Ливи Киан
Палмер Ромал
 
49'
Гривости Том
 
64'
 
Фигейредо Жоау
Давидсон
83'
 
Лима Лукас
Шахинер Омер Али
83'
 
Гюрлер Сердар
Пелкас Димитрис
87'
 
Гюрелер Хамза
90'
 
Оздемир Берат
Озджан Беркай
90'
 
Кени Филипп
Пёнтек Кшиштоф
90'
Болгер Аарон
Форрестер Крис
 
90'
Кина Эйдан
Мелиа Мейсон
 
90'
Каванаг Брендон
Малрейни Джейк
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 43 Владение мячом, % 57
Прогнозы 101
Сент-Патрикс 8.9% (9)
X 7.9% (8)
Истанбул Башакшехир 83.2% (84)
Все прогнозы
94
Ананг
Джозеф
21
Сьёберг
Аксель
II
5
Гривости
Том
4
Рэдмонд
Джо
3
Бреслин
Энтони
17
Палмер
Ромал
6
Леннон
Джейми
8
Форрестер
Крис
26
Эльбузеди
Закари
9
Мелиа
Мейсон
20
Малрейни
Джейк
16
Шенгезер
Мухаммед
5
Дуарте
Леонардо
15
Гюрелер
Хамза
3
Опоку
Джером
42
Шахинер
Омер
Али
14
Пелкас
Димитрис
4
Эргюн
Онур
10
Озджан
Беркай
23
Тюрюдж
Дениз
9
Пёнтек
Кшиштоф
91
Давидсон
Сент-Патрикс
4-3-3
Истанбул Башакшехир
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Сент-Патрикс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Малрейни Джейк 2 0.4
Палмер Ромал 2 0.4
Эльбузеди Закари 2 0.4
Рэдмонд Джо 1 0.2
Форрестер Крис 0 0
Истанбул Башакшехир
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пёнтек Кшиштоф 4 0.8
Давидсон 2 0.4
Фигейредо Жоау 2 0.4
Пелкас Димитрис 1 0.2
Кеман Оливье 1 0.2
Шахинер Омер Али 1 0.2
Озджан Беркай 1 0.2
Гюрелер Хамза 1 0.2
Гюрлер Сердар 0 0
Дуарте Леонардо 0 0
Шенгезер Мухаммед 0 0
Эргюн Онур 0 0

Карточки

Сент-Патрикс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Stephen Kenny 1 0
Маклафлин Райан II 1 0
Макклелланд Джейсон 1 0
Болгер Аарон 1 0
Гривости Том 1 0
Ананг Джозеф 1 0
Палмер Ромал 1 0
Истанбул Башакшехир
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шахинер Омер Али 1 0
Пёнтек Кшиштоф 1 0
Ба Уссейну 1 0
Эргюн Онур 1 0
Джало Матшу 1 0
Гюрелер Хамза 1 0

Результаты матчей

Сент-Патрикс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Истанбул Башакшехир
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Сент-Патрикс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Истанбул Башакшехир
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
8
Сент-Патрикс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Истанбул Башакшехир
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

3
8

Голы по времени матча

Забито

4
5
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
25%
1
20%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
40%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
8
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
2
25%
1-15
1
33%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
33%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

7
13
4 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
1
14%
3
23%
1-15
2
29%
1
8%
16-30
1
14%
3
23%
31-45
1
14%
2
15%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
2
29%
2
15%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Сент-Патрикс
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Сабах Баку - Сент-Патрикс 0:1 Голуэй Юнайтед - Сент-Патрикс 1:1 Сент-Патрикс - Сабах Баку 1:0 Сент-Патрикс - Слайго Роверс 3:2
Вадуц - Сент-Патрикс 2:2 Сент-Патрикс - Вадуц 3:1 Дерри Сити - Сент-Патрикс 3:0 Сент-Патрикс - Баллимена Юнайтед 1:0 Уотерфорд Юнайтед - Сент-Патрикс 1:0 Сент-Патрикс - Богемианс Дублин 0:0 Сент-Патрикс - Шемрок Роверс 2:1 Дроэда Юнайтед - Сент-Патрикс 0:0 Сент-Патрикс - Дандолк 2:3 Сент-Патрикс - Голуэй Юнайтед 2:1 Богемианс Дублин - Сент-Патрикс 2:2 Сент-Патрикс - Шелбурн 1:2 Сент-Патрикс - Дерри Сити 0:1 Шемрок Роверс - Сент-Патрикс 2:2 Слайго Роверс - Сент-Патрикс 1:0 Сент-Патрикс - Дроэда Юнайтед 1:0
Истанбул Башакшехир
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Истанбул Башакшехир - Аланьяспор 4:2 Истанбул Башакшехир - Иберия 1999 2:0 Ризеспор - Истанбул Башакшехир 1:1 Иберия 1999 - Истанбул Башакшехир 0:1
Ла-Фиорита - Истанбул Башакшехир 0:4 Истанбул Башакшехир - Ла-Фиорита 6:1 Адана Демирспор - Истанбул Башакшехир 2:6 Истанбул Башакшехир - Трабзонспор 0:1 Сивасспор - Истанбул Башакшехир 0:1 Истанбул Башакшехир - Касымпаша 4:1 Хатайспор - Истанбул Башакшехир 1:2 Истанбул Башакшехир - Ризеспор 2:0 Пендикспор - Истанбул Башакшехир 2:3 Истанбул Башакшехир - Бешикташ 1:1 Истанбул Башакшехир - Коджаелиспор 5:2 Истанбул Башакшехир - Тузласпор 4:1 Анкарагюджю - Истанбул Башакшехир 2:1 Истанбул Башакшехир - Антальяспор 1:0 Истанбул Башакшехир - Самсунспор 1:0 Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 1:0

Результаты матчей

Сент-Патрикс
Истанбул Башакшехир

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 50%
6:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
2
1 раз 50%
6
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
6:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
6
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Сент-Патрикс
Истанбул Башакшехир

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
2
2.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
2
3
1.5
3
2
1
4
2.5
2
3

Топ бомбардиров
Ноа Ереван Гонсало Грегори 6 (1)
АЕК Гарсия Леви 5 (1)
Спартак Трнава Дюриш Михал 5
Стьярнан Атласон Эмиль 5
Омония Никосия Стемпиньски Мариуш 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Морнар Джюришич Марко 1 3
Хапоэль Беэр-Шева Шушеначев Артур 1 3
Хапоэль Беэр-Шева Тиби Эйтан 1 2
Шленск Вроцлав Науэль Матиас 1 2
Пакш Ленжер Бенце 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Палмер Ромал уходит с поля. Ливи Киан выходит вместо него
  • Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tallaght Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Прогнозы 101
    Сент-Патрикс 8.9% (9)
    X 7.9% (8)
    Истанбул Башакшехир 83.2% (84)
    Все прогнозы
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    Прогнозы на матч Сент-Патрикс 0:0 Истанбул Башакшехир

    Исход игры
    Сент-Патрикс
    8.9% (9)
    Ничья
    7.9% (8)
    Истанбул Башакшехир
    83.2% (84)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.35% (66)
    Меньше
    34.65% (35)
    Обе команды забьют
    Да
    68.32% (69)
    Нет
    31.68% (32)
    Популярный счёт
    1:2 Истанбул Башакшехир
    51.5% (52)
    0:1 Истанбул Башакшехир
    15.8% (16)
    0:2 Истанбул Башакшехир
    8.9% (9)
    1:1 Ничья
    5.9% (6)
    2:1 Сент-Патрикс
    5% (5)
    1:3 Истанбул Башакшехир
    4% (4)
    1:0 Сент-Патрикс
    4% (4)
    0:3 Истанбул Башакшехир
    3% (3)
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