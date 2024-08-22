Стадион: Таллахт.
0:0
Конец матча
Ход матча
49'
87'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 1
-
5 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
43 Владение мячом, % 57
94
Ананг
Джозеф
17
Палмер
Ромал
23
Тюрюдж
Дениз
91
Давидсон
- Основной состав
-
94 Ананг ДжозефВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Палмер РомалПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Тернер ЛюкЗащитник
- Защитник
-
22 Кили КонорЗащитник
- Защитник
-
10 Ливи КианПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Болгер АаронПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Нолан АлексПолузащитник
-
31 Нунан МайклНападающий
-
18 Кина ЭйданНападающий
-
Главный тренер: Кенни Стивен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Тюрюдж ДенизНападающий
- Нападающий
-
91 ДавидсонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
98 Дилмен ДенизВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Кени ФилиппПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Атан Кагдас
Бомбардиры внутри турнира
Сент-Патрикс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Малрейни Джейк
|2
|0.4
|Палмер Ромал
|2
|0.4
|Эльбузеди Закари
|2
|0.4
|Рэдмонд Джо
|1
|0.2
|Форрестер Крис
|0
|0
Истанбул Башакшехир
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пёнтек Кшиштоф
|4
|0.8
|Давидсон
|2
|0.4
|Фигейредо Жоау
|2
|0.4
|Пелкас Димитрис
|1
|0.2
|Кеман Оливье
|1
|0.2
|Шахинер Омер Али
|1
|0.2
|Озджан Беркай
|1
|0.2
|Гюрелер Хамза
|1
|0.2
|Гюрлер Сердар
|0
|0
|Дуарте Леонардо
|0
|0
|Шенгезер Мухаммед
|0
|0
|Эргюн Онур
|0
|0
Карточки
Сент-Патрикс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Stephen Kenny
|1
|0
|Маклафлин Райан II
|1
|0
|Макклелланд Джейсон
|1
|0
|Болгер Аарон
|1
|0
|Гривости Том
|1
|0
|Ананг Джозеф
|1
|0
|Палмер Ромал
|1
|0
Истанбул Башакшехир
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шахинер Омер Али
|1
|0
|Пёнтек Кшиштоф
|1
|0
|Ба Уссейну
|1
|0
|Эргюн Онур
|1
|0
|Джало Матшу
|1
|0
|Гюрелер Хамза
|1
|0
Результаты матчей
Сент-Патрикс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Истанбул Башакшехир
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
0
Сент-Патрикс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Истанбул Башакшехир
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
8
Сент-Патрикс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Истанбул Башакшехир
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
3
8
Голы по времени матча
Забито
4
5
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
25%
1
20%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
40%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
8
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
2
25%
1-15
1
33%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
33%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
7
13
4 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
1
14%
3
23%
1-15
2
29%
1
8%
16-30
1
14%
3
23%
31-45
1
14%
2
15%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
2
29%
2
15%
76-90
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Сент-Патрикс
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Сабах Баку - Сент-Патрикс 0:1 Голуэй Юнайтед - Сент-Патрикс 1:1 Сент-Патрикс - Сабах Баку 1:0 Сент-Патрикс - Слайго Роверс 3:2
Вадуц - Сент-Патрикс 2:2 Сент-Патрикс - Вадуц 3:1 Дерри Сити - Сент-Патрикс 3:0 Сент-Патрикс - Баллимена Юнайтед 1:0 Уотерфорд Юнайтед - Сент-Патрикс 1:0 Сент-Патрикс - Богемианс Дублин 0:0 Сент-Патрикс - Шемрок Роверс 2:1 Дроэда Юнайтед - Сент-Патрикс 0:0 Сент-Патрикс - Дандолк 2:3 Сент-Патрикс - Голуэй Юнайтед 2:1 Богемианс Дублин - Сент-Патрикс 2:2 Сент-Патрикс - Шелбурн 1:2 Сент-Патрикс - Дерри Сити 0:1 Шемрок Роверс - Сент-Патрикс 2:2 Слайго Роверс - Сент-Патрикс 1:0 Сент-Патрикс - Дроэда Юнайтед 1:0
Истанбул Башакшехир
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Истанбул Башакшехир - Аланьяспор 4:2 Истанбул Башакшехир - Иберия 1999 2:0 Ризеспор - Истанбул Башакшехир 1:1 Иберия 1999 - Истанбул Башакшехир 0:1
Ла-Фиорита - Истанбул Башакшехир 0:4 Истанбул Башакшехир - Ла-Фиорита 6:1 Адана Демирспор - Истанбул Башакшехир 2:6 Истанбул Башакшехир - Трабзонспор 0:1 Сивасспор - Истанбул Башакшехир 0:1 Истанбул Башакшехир - Касымпаша 4:1 Хатайспор - Истанбул Башакшехир 1:2 Истанбул Башакшехир - Ризеспор 2:0 Пендикспор - Истанбул Башакшехир 2:3 Истанбул Башакшехир - Бешикташ 1:1 Истанбул Башакшехир - Коджаелиспор 5:2 Истанбул Башакшехир - Тузласпор 4:1 Анкарагюджю - Истанбул Башакшехир 2:1 Истанбул Башакшехир - Антальяспор 1:0 Истанбул Башакшехир - Самсунспор 1:0 Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 1:0
Результаты матчей
Сент-Патрикс
Истанбул Башакшехир
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 50%
6:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
2
1 раз 50%
6
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
6:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
6
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Сент-Патрикс
Истанбул Башакшехир
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
23
32
14
23
|Ноа Ереван
|Гонсало Грегори
|6 (1)
|АЕК
|Гарсия Леви
|5 (1)
|Спартак Трнава
|Дюриш Михал
|5
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|5
|Омония Никосия
|Стемпиньски Мариуш
|4 (1)
|Морнар
|Джюришич Марко
|1 3
|Хапоэль Беэр-Шева
|Шушеначев Артур
|1 3
|Хапоэль Беэр-Шева
|Тиби Эйтан
|1 2
|Шленск Вроцлав
|Науэль Матиас
|1 2
|Пакш
|Ленжер Бенце
|1 2
Прогнозы на матч Сент-Патрикс 0:0 Истанбул Башакшехир
Исход игры
Сент-Патрикс
8.9% (9)
Ничья
7.9% (8)
Истанбул Башакшехир
83.2% (84)
Тотал 2.5
Больше
65.35% (66)
Меньше
34.65% (35)
Обе команды забьют
Да
68.32% (69)
Нет
31.68% (32)
Популярный счёт
1:2 Истанбул Башакшехир
51.5% (52)
0:1 Истанбул Башакшехир
15.8% (16)
0:2 Истанбул Башакшехир
8.9% (9)
1:1 Ничья
5.9% (6)
2:1 Сент-Патрикс
5% (5)
1:3 Истанбул Башакшехир
4% (4)
1:0 Сент-Патрикс
4% (4)
0:3 Истанбул Башакшехир
3% (3)
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