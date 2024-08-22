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  3. Лига конференций 2024-2025
Стадион: .
Омония Никосия
 
Позже
Зиря
Прогнозы 145
Омония Никосия 53.8% (78)
X 12.4% (18)
Зиря 33.8% (49)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Омония Никосия
Ничья
Зиря
1.72
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
40
Фабиано
Фрейтас
2
Дионку
Альфа
5
Кулибали
Сену
30
Панайоту
Николас
24
Хаммас
Амин
80
Эракович
Новица
20
Марич
Матео
11
Эвандро
Коста
21
Симич
Велько
14
Стемпиньски
Мариуш
7
Семедо
Вилли
97
Силва
Тьяго
32
Алиев
Гисмат
3
Муцинзи
Анге
4
Руан
III
21
Гаджиев
Гаджиага
6
Кулиев
Эльдар
15
Зебли
Дезире
Пьер
11
Ахмедзаде
Рустам
7
Исаев
Магсад
90
Волков
Давит
23
Утциг
Рафаэль
Омония Никосия
4-3-3
Зиря
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Омония Никосия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Семедо Вилли 2 (1) 0.5
Стемпиньски Мариуш 2 0.5
Кулибали Сену 2 0.5
Эвандро Коста 1 0.25
Какулис Андроникос 1 0.25
Симич Велько 0 0
Дионку Альфа 0 0
Харалампус Харалампос 0 0
Зиря
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Волков Давит 3 0.75
Утциг Рафаэль 3 (1) 0.75
Алиев Гисмат 2 (2) 0.5
Мартинс Джуниор 1 0.25
Нуриев Джейхун 0 0
Ибрагим Джибрилла 0 0

Карточки

Омония Никосия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хаммас Амин 2 0
Харалампус Харалампос 2 0
Фабиано Фрейтас 1 0
Семедо Вилли 1 0
Кулибали Сену 1 0
Панайоту Николас 1 0
Эракович Новица 1 0
Зиря
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Волков Давит 1 0
Гаджиев Гаджиага 1 0
Ибрахимли Исмаил 1 0
Нуриев Джейхун 1 0
Мартинс Джуниор 1 0

Результаты матчей

Омония Никосия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Зиря
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

0
1
Омония Никосия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Зиря
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
6
Омония Никосия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Зиря
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

4
7

Голы по времени матча

Забито

4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
33%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
6
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
17%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

8
9
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
2
22%
16-30
1
13%
1
11%
31-45
1
13%
4
44%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
50%
2
22%
76-90

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
75%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Омония Никосия
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Фехервар - Омония Никосия 0:2 Омония Никосия - Фехервар 1:0 Торпедо Кутаиси - Омония Никосия 1:2 Омония Никосия - Торпедо Кутаиси 3:1
Омония Никосия - АЕК 1:1 Ракув - Омония Никосия 2:0 Маккаби Тель-Авив - Омония Никосия 2:0 Краковия - Омония Никосия 3:0 Омония Никосия - Пафос 0:3 Пафос - Омония Никосия 1:1 Омония Никосия - АПОЭЛ 1:0 АЕК Ларнака - Омония Никосия 2:0 Омония Никосия - Арис Лимасол 0:0 Анортосис - Омония Никосия 0:2 Арис Лимасол - Омония Никосия 0:3 Омония Никосия - Арис Лимасол 3:0 Омония Никосия - Пафос 1:1 АПОЭЛ - Омония Никосия 0:1 Омония Никосия - АЕК Ларнака 0:1 Омония Никосия - Анортосис 2:1
Зиря
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Зиря - Осиек 2:2 Сабах Баку - Зиря 0:2 Осиек - Зиря 1:1 Зиря - Сабаил 4:1
ДАК - Зиря 1:2 Зиря - ДАК 4:0 Зиря - Шериф 1:2 Шериф - Зиря 0:1 Германнштадт - Зиря 1:2 Карабах - Зиря 2:1 Зиря - Сабаил 1:0 Кяпаз - Зиря 0:1 Зиря - Карабах 0:1 Туран Товуз - Зиря 1:2 Зиря - Араз ПФК 0:1 Габала - Зиря 0:2 Зиря - Нефтчи 3:1 Сумгаит - Зиря 0:0 Зиря - Габала 4:0 Зиря - Габала 2:1

Результаты матчей

Омония Никосия
Зиря

Точный счет

1:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Омония Никосия
Зиря

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
3
1
1
3
2.5
1
3

Топ бомбардиров
Ноа Ереван Гонсало Грегори 6 (1)
АЕК Гарсия Леви 5 (1)
Спартак Трнава Дюриш Михал 5
Стьярнан Атласон Эмиль 5
Хеккен Лаюни Амор 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Морнар Джюришич Марко 1 3
Хапоэль Беэр-Шева Шушеначев Артур 1 3
Хапоэль Беэр-Шева Тиби Эйтан 1 2
Шленск Вроцлав Науэль Матиас 1 2
Морнар Баошич Йован 1 2
Весь список
  • До матча
  • Судья
    Судейская бригада - из Эстонии.

    Рефери: Юрий Фришер.
    Ассистент рефери: Вейко Мытсник.
    Ассистент рефери: Сандер Сага.
    Четвёртый рефери: Кристо Кюлльястинен.
    Видеопомощник рефери: Кристо Тохвер.
    Ассистент видеопомощника рефери: Йоонас Яановиц.
  • Приветствуем всех любителей футбола! В первом матче двухматчевого противостояния в раунде плей-офф Лиги конференций кипрская "Омония" (Никосия) сыграет против азербайджанской "Зири" (Большой Баку). Текстовую онлайн-трансляцию на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.
  • Текстовая онлайн трансляция матча Омония Никосия - Зиря от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 августа 2024, осталось 15 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

Прогнозы 145
Омония Никосия 53.8% (78)
X 12.4% (18)
Зиря 33.8% (49)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Омония Никосия
Ничья
Зиря
1.72
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Омония Никосия - Зиря

Исход игры
Омония Никосия
54.1% (80)
Ничья
12.8% (19)
Зиря
33.1% (49)
Тотал 2.5
Больше
52.9% (73)
Меньше
47.1% (65)
Обе команды забьют
Да
61.59% (85)
Нет
38.41% (53)
Популярный счёт
1:2 Зиря
27.7% (41)
1:0 Омония Никосия
23% (34)
2:1 Омония Никосия
17.6% (26)
2:0 Омония Никосия
10.1% (15)
1:1 Ничья
9.5% (14)
3:1 Омония Никосия
1.4% (2)
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