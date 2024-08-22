Стадион: Джи Эс Пи.
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Прогноз на матч от Liveresult
24
Хаммас
Амин
20
Марич
Матео
21
Симич
Велько
97
Силва
Тьяго
32
Алиев
Гисмат
4
Руан
III
90
Волков
Давит
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Хаммас АминЗащитник
- Полузащитник
-
20 Марич МатеоПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Симич ВелькоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Ланг АдамЗащитник
-
31 Кусулос ЯнисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Ацили ОмерНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Дамбраускас Валдас
- Основной состав
-
97 Силва ТьягоВратарь
-
32 Алиев ГисматЗащитник
- Защитник
-
4 РуанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
90 Волков ДавитНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Салифу СумаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Садыгов Рашад
Бомбардиры внутри турнира
Омония Никосия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Семедо Вилли
|2 (1)
|0.5
|Стемпиньски Мариуш
|2
|0.5
|Кулибали Сену
|2
|0.5
|Эвандро Коста
|1
|0.25
|Какулис Андроникос
|1
|0.25
|Симич Велько
|0
|0
|Дионку Альфа
|0
|0
|Харалампус Харалампос
|0
|0
Зиря
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Волков Давит
|3
|0.75
|Утциг Рафаэль
|3 (1)
|0.75
|Алиев Гисмат
|2 (2)
|0.5
|Мартинс Джуниор
|1
|0.25
|Нуриев Джейхун
|0
|0
|Ибрагим Джибрилла
|0
|0
Карточки
Омония Никосия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хаммас Амин
|2
|0
|Харалампус Харалампос
|2
|0
|Фабиано Фрейтас
|1
|0
|Семедо Вилли
|1
|0
|Кулибали Сену
|1
|0
|Панайоту Николас
|1
|0
|Эракович Новица
|1
|0
Зиря
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Волков Давит
|1
|0
|Гаджиев Гаджиага
|1
|0
|Ибрахимли Исмаил
|1
|0
|Нуриев Джейхун
|1
|0
|Мартинс Джуниор
|1
|0
Результаты матчей
Омония Никосия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Зиря
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
0
1
Омония Никосия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Зиря
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
6
Омония Никосия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Зиря
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
4
7
Голы по времени матча
Забито
4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
33%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
6
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
17%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
8
9
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
2
22%
16-30
1
13%
1
11%
31-45
1
13%
4
44%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
50%
2
22%
76-90
Пропущено
2
4
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
75%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Омония Никосия
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Фехервар - Омония Никосия 0:2 Омония Никосия - Фехервар 1:0 Торпедо Кутаиси - Омония Никосия 1:2 Омония Никосия - Торпедо Кутаиси 3:1
Омония Никосия - АЕК 1:1 Ракув - Омония Никосия 2:0 Маккаби Тель-Авив - Омония Никосия 2:0 Краковия - Омония Никосия 3:0 Омония Никосия - Пафос 0:3 Пафос - Омония Никосия 1:1 Омония Никосия - АПОЭЛ 1:0 АЕК Ларнака - Омония Никосия 2:0 Омония Никосия - Арис Лимасол 0:0 Анортосис - Омония Никосия 0:2 Арис Лимасол - Омония Никосия 0:3 Омония Никосия - Арис Лимасол 3:0 Омония Никосия - Пафос 1:1 АПОЭЛ - Омония Никосия 0:1 Омония Никосия - АЕК Ларнака 0:1 Омония Никосия - Анортосис 2:1
Зиря
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Зиря - Осиек 2:2 Сабах Баку - Зиря 0:2 Осиек - Зиря 1:1 Зиря - Сабаил 4:1
ДАК - Зиря 1:2 Зиря - ДАК 4:0 Зиря - Шериф 1:2 Шериф - Зиря 0:1 Германнштадт - Зиря 1:2 Карабах - Зиря 2:1 Зиря - Сабаил 1:0 Кяпаз - Зиря 0:1 Зиря - Карабах 0:1 Туран Товуз - Зиря 1:2 Зиря - Араз ПФК 0:1 Габала - Зиря 0:2 Зиря - Нефтчи 3:1 Сумгаит - Зиря 0:0 Зиря - Габала 4:0 Зиря - Габала 2:1
Результаты матчей
Омония Никосия
Зиря
Точный счет
1:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
0:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Омония Никосия
Зиря
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
13
13
|Ноа Ереван
|Гонсало Грегори
|6 (1)
|АЕК
|Гарсия Леви
|5 (1)
|Спартак Трнава
|Дюриш Михал
|5
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|5
|Хеккен
|Лаюни Амор
|4 (1)
|Морнар
|Джюришич Марко
|1 3
|Хапоэль Беэр-Шева
|Шушеначев Артур
|1 3
|Хапоэль Беэр-Шева
|Тиби Эйтан
|1 2
|Шленск Вроцлав
|Науэль Матиас
|1 2
|Морнар
|Баошич Йован
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Омония Никосия - Зиря
Исход игры
Омония Никосия
54.1% (80)
Ничья
12.8% (19)
Зиря
33.1% (49)
Тотал 2.5
Больше
52.9% (73)
Меньше
47.1% (65)
Обе команды забьют
Да
61.59% (85)
Нет
38.41% (53)
Популярный счёт
1:2 Зиря
27.7% (41)
1:0 Омония Никосия
23% (34)
2:1 Омония Никосия
17.6% (26)
2:0 Омония Никосия
10.1% (15)
1:1 Ничья
9.5% (14)
3:1 Омония Никосия
1.4% (2)
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