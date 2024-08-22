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Приветствуем всех любителей футбола! В первом матче двухматчевого противостояния в раунде плей-офф Лиги конференций кипрская "Омония" (Никосия) сыграет против азербайджанской "Зири" (Большой Баку). Текстовую онлайн-трансляцию на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.