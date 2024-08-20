  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига конференций 2024-2025
Стадион: .
Омония Никосия
 
Позже
Зиря
Прогнозы 76
Омония Никосия 39.5% (30)
X 7.9% (6)
Зиря 52.6% (40)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Омония Никосия
Ничья
Зиря
1.73
Реклама, ligastavok.ru
4.90
5.20
Реклама, pari.ru
Все Коэффициенты

Бомбардиры внутри турнира

Омония Никосия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Семедо Вилли 2 (1) 0.5
Стемпиньски Мариуш 2 0.5
Кулибали Сену 2 0.5
Эвандро Коста 1 0.25
Какулис Андроникос 1 0.25
Симич Велько 0 0
Дионку Альфа 0 0
Харалампус Харалампос 0 0
Зиря
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Волков Давит 3 0.75
Утциг Рафаэль 3 (1) 0.75
Алиев Гисмат 2 (2) 0.5
Мартинс Джуниор 1 0.25
Нуриев Джейхун 0 0
Ибрагим Джибрилла 0 0

Карточки

Омония Никосия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хаммас Амин 2 0
Харалампус Харалампос 2 0
Фабиано Фрейтас 1 0
Семедо Вилли 1 0
Кулибали Сену 1 0
Панайоту Николас 1 0
Эракович Новица 1 0
Зиря
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Волков Давит 1 0
Гаджиев Гаджиага 1 0
Ибрахимли Исмаил 1 0
Нуриев Джейхун 1 0
Мартинс Джуниор 1 0

Результаты матчей

Омония Никосия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Зиря
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

0
1
Омония Никосия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Зиря
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
6
Омония Никосия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Зиря
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

4
7

Голы по времени матча

Забито

4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
33%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
6
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
17%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

8
9
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
2
22%
16-30
1
13%
1
11%
31-45
1
13%
4
44%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
50%
2
22%
76-90

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
75%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Омония Никосия
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Фехервар - Омония Никосия 0:2 Омония Никосия - Фехервар 1:0 Торпедо Кутаиси - Омония Никосия 1:2 Омония Никосия - Торпедо Кутаиси 3:1
Омония Никосия - АЕК 1:1 Ракув - Омония Никосия 2:0 Маккаби Тель-Авив - Омония Никосия 2:0 Краковия - Омония Никосия 3:0 Омония Никосия - Пафос 0:3 Пафос - Омония Никосия 1:1 Омония Никосия - АПОЭЛ 1:0 АЕК Ларнака - Омония Никосия 2:0 Омония Никосия - Арис Лимасол 0:0 Анортосис - Омония Никосия 0:2 Арис Лимасол - Омония Никосия 0:3 Омония Никосия - Арис Лимасол 3:0 Омония Никосия - Пафос 1:1 АПОЭЛ - Омония Никосия 0:1 Омония Никосия - АЕК Ларнака 0:1 Омония Никосия - Анортосис 2:1
Зиря
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Зиря - Осиек 2:2 Сабах Баку - Зиря 0:2 Осиек - Зиря 1:1 Зиря - Сабаил 4:1
ДАК - Зиря 1:2 Зиря - ДАК 4:0 Зиря - Шериф 1:2 Шериф - Зиря 0:1 Германнштадт - Зиря 1:2 Карабах - Зиря 2:1 Зиря - Сабаил 1:0 Кяпаз - Зиря 0:1 Зиря - Карабах 0:1 Туран Товуз - Зиря 1:2 Зиря - Араз ПФК 0:1 Габала - Зиря 0:2 Зиря - Нефтчи 3:1 Сумгаит - Зиря 0:0 Зиря - Габала 4:0 Зиря - Габала 2:1

Результаты матчей

Омония Никосия
Зиря

Точный счет

1:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Омония Никосия
Зиря

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
3
1
1
3
2.5
1
3

Топ бомбардиров
АЕК Гарсия Леви 5 (1)
Ноа Ереван Гонсало Грегори 5 (1)
Спартак Трнава Дюриш Михал 5
Стьярнан Атласон Эмиль 5
Хеккен Лаюни Амор 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Морнар Джюришич Марко 1 3
Хапоэль Беэр-Шева Шушеначев Артур 1 3
Хапоэль Беэр-Шева Тиби Эйтан 1 2
Шленск Вроцлав Науэль Матиас 1 2
Морнар Баошич Йован 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Омония Никосия - Зиря от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 августа 2024, осталось 2 дня 12 часов 31 минуту.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 60% завершится победой Омония Никосия.
    Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 1.66. Новички получат приятный бонус!
    BetBoom
    1.66 ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 76
    Омония Никосия 39.5% (30)
    X 7.9% (6)
    Зиря 52.6% (40)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Омония Никосия
    Ничья
    Зиря
    1.73
    Реклама, ligastavok.ru
    4.90
    5.20
    Реклама, pari.ru
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Омония Никосия - Зиря онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогнозы на матч Омония Никосия - Зиря

    Исход игры
    Омония Никосия
    41% (32)
    Ничья
    7.7% (6)
    Зиря
    51.3% (40)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.67% (50)
    Меньше
    33.33% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    72% (54)
    Нет
    28% (21)
    Популярный счёт
    1:2 Зиря
    47.4% (37)
    2:1 Омония Никосия
    15.4% (12)
    1:0 Омония Никосия
    12.8% (10)
    2:0 Омония Никосия
    11.5% (9)
    1:1 Ничья
    5.1% (4)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Омония Никосия
    Зиря
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный