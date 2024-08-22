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  3. Лига конференций 2024-2025
Стадион: .
Кривбасс
0:2
Конец матча
Бетис
0'
0:1
13' Гол
Авила Эсекьель
33' Желтая карточка
Эз Абде
43' Желтая карточка
Аду Принс
0:2
62' Гол
Родри Родриго
90'+3

Ход матча

13'
0:1
Авила Эсекьель
33'
 
Эз Абде
43'
Аду Принс
 
46'
Микитишин Артур
Лунёв Максим
 
46'
По Жан-Морель
Созах Даниэль
 
62'
0:2
Родри Родриго
(Эз Абде)
63'
 
Диао Ассане
Авила Эсекьель
63'
 
Рока Марк
Кардозо Джонни
63'
 
Лосада Икер
Фекир Набиль
66'
Драмбаев Aлександр
Стецков Тимур
 
70'
Yegor Tverdokhlib
Аду Принс
 
73'
 
Родригес Рикардо
Перро Ромен
79'
Кожушко Олег
Вакулко Юрий
 
87'
 
Карвалью Вилльям
Алтимира Серхи

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 3
  • 0 Удары в створ 9
  • 2 Угловые 5
  • 1 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 18
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 40 Владение мячом, % 60
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 107
Кривбасс 0.9% (1)
X 3.7% (4)
Бетис 95.3% (102)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
33
Клищук
Андрей
25
Bandeira
3
Романчук
Александр
II
5
Стецков
Тимур
55
Дибанго
Иван
22
Вакулко
Юрий
8
Бизимана
Джихад
21
Кузык
Денис
14
Лунёв
Максим
9
Созах
Даниэль
80
Аду
Принс
1
Силва
Руи
2
Бельерин
Эктор
3
Льоренте
Диего
6
Натан
15
Перро
Ромен
4
Кардозо
Джонни
16
Алтимира
Серхи
17
Родри
Родриго
8
Фекир
Набиль
10
Эз
Абде
9
Авила
Эсекьель
Кривбасс
4-2-3-1
Бетис
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Кривбасс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бетис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родри Родриго 1 1
Авила Эсекьель 1 1
Эз Абде 0 0

Карточки

Кривбасс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аду Принс 1 0
Бетис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эз Абде 1 0

Результаты матчей

Кривбасс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Бетис
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Кривбасс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Бетис
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Кривбасс
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Верес - Кривбасс 0:2 Виктория Пльзень - Кривбасс 1:0 Карпаты - Кривбасс 3:0 Кривбасс - Виктория Пльзень 1:2
Кривбасс - Черноморец Од 1:0 Кривбасс - Ризеспор 3:4 Янг Бойз - Кривбасс 2:2 Кривбасс - Минай 3:0 Динамо Киев - Кривбасс 3:1 Кривбасс - Полесье 0:1 Днепр-1 - Кривбасс 1:0 Кривбасс - Металлист-1925 3:0 Черноморец Од - Кривбасс 1:2 Рух Львов - Кривбасс 1:1 Кривбасс - Ворскла 1:1 Верес - Кривбасс 0:2 Кривбасс - Колос Ковалёвка 1:0 Кривбасс - Оболонь 1:0 Шахтёр Донецк - Кривбасс 5:2 ЛНЗ Черкассы - Кривбасс 0:3
Бетис
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Бетис - Жирона 1:1 Байер Л - Бетис 1:1 Кадис - Бетис 0:0 Бетис - Аль-Иттихад Джидда 4:1
Манчестер Юнайтед - Бетис 3:2 Ливерпуль - Бетис 1:0 Аустрия Зальцбург - Бетис 1:5 Реал Мадрид - Бетис 0:0 Бетис - Реал Сосьедад 0:2 Лас-Пальмас - Бетис 2:2 Бетис - Альмерия 3:2 Осасуна - Бетис 0:2 Бетис - Севилья 1:1 Валенсия - Бетис 1:2 Бетис - Сельта 2:1 Жирона - Бетис 3:2 Райо Вальекано - Бетис 2:0 Бетис - Вильярреал 2:3 Атлетико М - Бетис 2:1 Бетис - Атлетик Б 3:1

Результаты матчей

Кривбасс
Бетис

Точный счет

0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Кривбасс
Бетис

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Топ бомбардиров
Ноа Ереван Гонсало Грегори 6 (1)
АЕК Гарсия Леви 5 (1)
Спартак Трнава Дюриш Михал 5
Стьярнан Атласон Эмиль 5
Омония Никосия Стемпиньски Мариуш 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Морнар Джюришич Марко 1 3
Хапоэль Беэр-Шева Шушеначев Артур 1 3
Хапоэль Беэр-Шева Тиби Эйтан 1 2
Шленск Вроцлав Науэль Матиас 1 2
Пакш Ленжер Бенце 1 2
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    Прогнозы 107
    Кривбасс 0.9% (1)
    X 3.7% (4)
    Бетис 95.3% (102)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Кривбасс 0:2 Бетис

    Исход игры
    Кривбасс
    0.9% (1)
    Ничья
    3.7% (4)
    Бетис
    95.3% (102)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.02% (50)
    Меньше
    50.98% (52)
    Обе команды забьют
    Да
    43.14% (44)
    Нет
    56.86% (58)
    Популярный счёт
    1:2 Бетис
    30.8% (33)
    0:2 Бетис
    25.2% (27)
    0:1 Бетис
    18.7% (20)
    0:3 Бетис
    8.4% (9)
    1:3 Бетис
    5.6% (6)
    1:1 Ничья
    3.7% (4)
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