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  3. Лига конференций 2024-2025
Стадион: .
Пафос
3:0
Конец матча
ЧФР Клуж
0'
1:0
28' Гол
Жажа Коэльо
2:0
31' Гол
Гольдар Давид
35' Желтая карточка
Попа Михай
3:0
49' Пенальти
Танкович Муамер
60' Желтая карточка
Гольдар Давид
67' Желтая карточка
Тахцидис Панайотис
69' Желтая карточка
Бруно V
74' Желтая карточка
Драгомир Влад
83' Желтая карточка
Мохаммед Камара
90'+10

Ход матча

28'
Жажа Коэльо
(Жайро)
1:0
31'
Гольдар Давид
(Родригеш Педру)
2:0
35'
 
Попа Михай
46'
 
Джокович Дамьян
Кейта Абдул-Кадер
49'
Танкович Муамер
3:0
52'
Пилеас Костас
Рафаэль да Сильва
 
60'
Гольдар Давид
 
62'
 
Мохаммед Камара
Артян Андрей
62'
 
Мунтяну Луис
Кореница Меритон
67'
 
Тахцидис Панайотис
69'
Бруно V
 
72'
Коррея Жоау
Бруно V
 
72'
Нател Лео
Жажа Коэльо
 
74'
Драгомир Влад
 
79'
 
Фика Алин
Тахцидис Панайотис
81'
Силва Андерсон
Жайро
 
81'
Наме Мустафа
Родригеш Педру
 
83'
 
Мохаммед Камара
87'
 
Паун-Александру Константин
Нкололо Бени

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 8
  • 3 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 6
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 53 Владение мячом, % 47
Прогнозы 110
Пафос 29.1% (32)
X 43.6% (48)
ЧФР Клуж 27.3% (30)
Все прогнозы
1
Ивушич
Ивица
23
Люккассен
Деррик
5
Гольдар
Давид
45
Рафаэль
да
Сильва
7
Бруно
V
26
Шуньич
Иван
88
Родригеш
Педру
30
Драгомир
Влад
11
Жажа
Коэльо
10
Жайро
22
Танкович
Муамер
21
Попа
Михай
19
Могос
Василе
42
Бобен
Матия
44
Крешич
Антон
45
Камора
Мауру
26
Артян
Андрей
18
Кейта
Абдул-Кадер
77
Тахцидис
Панайотис
96
Нкололо
Бени
9
Бирлигея
Даниэль
17
Кореница
Меритон
Пафос
3-4-3
ЧФР Клуж
4-3-3

История личных встреч

Пафос
ЧФР Клуж

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛК
1:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Бомбардиры внутри турнира

Пафос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Танкович Муамер 3 (1) 0.5
Жажа Коэльо 2 0.33
Силва Андерсон 2 0.33
Гольдар Давид 1 0.17
Люккассен Деррик 1 0.17
Драгомир Влад 1 0.17
Жайро 0 0
Элиа Мариос 0 0
Родригеш Педру 0 0
ЧФР Клуж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кореница Меритон 2 0.33
Мухар Карло 2 0.33
Бирлигея Даниэль 2 0.33
Крешич Антон 1 0.17
Нкололо Бени 1 0.17
Дяк Чиприан 0 0
Михаэль Петер 0 0

Карточки

Пафос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гольдар Давид 3 0
Танкович Муамер 1 0
Люккассен Деррик 1 0
Жайро 1 0
Бруно V 1 0
Родригеш Педру 1 0
Драгомир Влад 1 0
Пеладжио Педро 1 0
Силва Андерсон 1 0
Diogo Dall'Igna 1 0
ЧФР Клуж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тахцидис Панайотис 3 0
Бобен Матия 2 0
Попа Михай 2 0
Бирлигея Даниэль 2 0
Дяк Чиприан 0 1
Камора Мауру 1 0
Могос Василе 1 0
Паун-Александру Константин 1 0
Нкололо Бени 1 0
Мухар Карло 1 0
Кейта Абдул-Кадер 1 0
Илие Матей 1 0
Дан Петреску 1 0
Мохаммед Камара 1 0

Результаты матчей

Пафос
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
ЧФР Клуж
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Пафос
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
ЧФР Клуж
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

0
2
Пафос
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
ЧФР Клуж
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

0
2

Голы по времени матча

Забито

9
6
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
0
0%
1
17%
1-15
2
22%
1
17%
16-30
1
11%
1
17%
31-45
1
11%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
11%
1
17%
76-90
4
44%
0
0%
91-120

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
100%
0
0%
91-120

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
0
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
4
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

10
8
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
1
10%
1
13%
1-15
2
20%
2
25%
16-30
1
10%
1
13%
31-45
1
10%
3
38%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
10%
1
13%
76-90
4
40%
0
0%
91-120

Пропущено

7
3
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
4
57%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
14%
1
33%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
14%
0
0%
91-120

Результаты последних матчей

Пафос
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
ЧФР Клуж - Пафос 1:0 Пафос - ЦСКА-1948 4:0 ЦСКА-1948 - Пафос 2:1 Пафос - Жальгирис 3:0
Жальгирис - Пафос 2:1 Пафос - Эльфсборг 2:5 Эльфсборг - Пафос 3:0 Пафос - Панатинаикос 0:0 Пафос - Легия 1:0 Пафос - Илирия 5:0 Пафос - Университатя Крайова 2:1 Омония Никосия - Пафос 0:3 Пафос - Омония Никосия 1:1 Арис Лимасол - Пафос 1:1 Пафос - Анортосис 5:1 Аполлон - Пафос 1:1 Пафос - АПОЭЛ 0:2 Пафос - Аполлон 2:1 АЕК Ларнака - Пафос 3:0 Омония Никосия - Пафос 1:1
ЧФР Клуж
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
ЧФР Клуж - Ботошани 3:0 ЧФР Клуж - Пафос 1:0 ЧФР Клуж - Маккаби Петах-Тиква 1:0 ЧФР Клуж - Униря Слобозия 3:0
Маккаби Петах-Тиква - ЧФР Клуж 0:1 ЧФР Клуж - Университатя Клуж 2:3 Неман Гродно - ЧФР Клуж 0:5 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 0:2 ЧФР Клуж - Неман Гродно 0:0 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 2:2 ЧФР Клуж - Динамо Бухарест 3:2 ЛАСК - ЧФР Клуж 1:1 ЧФР Клуж - Слован Братислава 1:0 Шленск Вроцлав - ЧФР Клуж 1:0 ЧФР Клуж - Фарул Констанца 5:1 ФКСБ - ЧФР Клуж 0:1 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 3:2 ЧФР Клуж - Сепси 2:1 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 0:1 Фарул Констанца - ЧФР Клуж 5:1

Результаты матчей

Пафос
ЧФР Клуж

Точный счет

3:0
2 раза 67%
4:0
1 раз 33%
1:0
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
4
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

2:1
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:5
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Точный счет

3:0
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

3
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
5
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Пафос
ЧФР Клуж

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
3.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
3
3
1.5
1
5
3
3
2.5
1
5
1
5
3.5
1
5

Топ бомбардиров
Ноа Ереван Гонсало Грегори 6 (1)
АЕК Гарсия Леви 5 (1)
Спартак Трнава Дюриш Михал 5
Стьярнан Атласон Эмиль 5
Астана Чарльз Джеффри 5
Весь список

Топ нарушителей
Дрита Броха Рон 1 3
Морнар Джюришич Марко 1 3
Ноа Ереван Сантос Пабло 1 3
Хапоэль Беэр-Шева Шушеначев Артур 1 3
Ларн Галлахер Кристофер 1 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 53'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
    • 35'
      Михай Попа получил желтую карточку от судьи
    • 31'
      Родригеш Педру сделал результативную передачу.
    • 31'
      Г О О О О Л - Гольдар Давид бьет в цель!
    • 28'
      Жайро сделал результативную передачу.
    • 28'
      Г О О О О Л - Жажа Коэльо бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Alphamega Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 110
    Пафос 29.1% (32)
    X 43.6% (48)
    ЧФР Клуж 27.3% (30)
    Все прогнозы
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    Прогнозы на матч Пафос 3:0 ЧФР Клуж

    Исход игры
    Пафос
    29.1% (32)
    Ничья
    43.6% (48)
    ЧФР Клуж
    27.3% (30)
    Тотал 2.5
    Больше
    28.44% (31)
    Меньше
    71.56% (78)
    Обе команды забьют
    Да
    67.89% (74)
    Нет
    32.11% (35)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    39.1% (43)
    1:2 ЧФР Клуж
    13.6% (15)
    1:0 Пафос
    13.6% (15)
    2:1 Пафос
    11.8% (13)
    0:1 ЧФР Клуж
    8.2% (9)
    0:2 ЧФР Клуж
    4.5% (5)
    2:0 Пафос
    3.6% (4)
    2:2 Ничья
    2.7% (3)
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