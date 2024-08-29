Стадион: Альфамега.
0'
1:0
28' ГолЖажа Коэльо
2:0
31' ГолГольдар Давид
35' Желтая карточкаПопа Михай
3:0
49' ПенальтиТанкович Муамер
60' Желтая карточкаГольдар Давид
67' Желтая карточкаТахцидис Панайотис
69' Желтая карточкаБруно V
74' Желтая карточкаДрагомир Влад
83' Желтая карточкаМохаммед Камара
90'+10
Ход матча
28'
1:0
31'
2:0
35'
49'
3:0
60'
69'
72'
72'
74'
81'
83'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 3
-
3 Угловые 8
-
3 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 6
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
53 Владение мячом, % 47
7
Бруно
V
26
Шуньич
Иван
11
Жажа
Коэльо
10
Жайро
21
Попа
Михай
19
Могос
Василе
42
Бобен
Матия
44
Крешич
Антон
45
Камора
Мауру
26
Артян
Андрей
96
Нкололо
Бени
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
7 Бруно VПолузащитник
-
26 Шуньич ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Жажа КоэльоНападающий
-
10 ЖайроНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
77 Коррея ЖоауЗащитник
-
25 Наме МустафаПолузащитник
-
70 Элиа МариосНападающий
- Нападающий
-
83 Theodoulou
-
-
-
Главный тренер: Juan Carlos Carcedo
- Основной состав
-
21 Попа МихайВратарь
-
19 Могос ВасилеЗащитник
-
42 Бобен МатияЗащитник
-
44 Крешич АнтонЗащитник
-
45 Камора МауруЗащитник
-
26 Артян АндрейПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
96 Нкололо БениНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
89 Хиндрих ОттоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
82 Фика АлинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
98 Мунтяну ЛуисНападающий
- Нападающий
-
13 Симао Роша
-
-
Главный тренер: Петреску Дан
История личных встреч
Пафос
ЧФР Клуж
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Бомбардиры внутри турнира
Пафос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Танкович Муамер
|3 (1)
|0.5
|Жажа Коэльо
|2
|0.33
|Силва Андерсон
|2
|0.33
|Гольдар Давид
|1
|0.17
|Люккассен Деррик
|1
|0.17
|Драгомир Влад
|1
|0.17
|Жайро
|0
|0
|Элиа Мариос
|0
|0
|Родригеш Педру
|0
|0
ЧФР Клуж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кореница Меритон
|2
|0.33
|Мухар Карло
|2
|0.33
|Бирлигея Даниэль
|2
|0.33
|Крешич Антон
|1
|0.17
|Нкололо Бени
|1
|0.17
|Дяк Чиприан
|0
|0
|Михаэль Петер
|0
|0
Карточки
Пафос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гольдар Давид
|3
|0
|Танкович Муамер
|1
|0
|Люккассен Деррик
|1
|0
|Жайро
|1
|0
|Бруно V
|1
|0
|Родригеш Педру
|1
|0
|Драгомир Влад
|1
|0
|Пеладжио Педро
|1
|0
|Силва Андерсон
|1
|0
|Diogo Dall'Igna
|1
|0
ЧФР Клуж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тахцидис Панайотис
|3
|0
|Бобен Матия
|2
|0
|Попа Михай
|2
|0
|Бирлигея Даниэль
|2
|0
|Дяк Чиприан
|0
|1
|Камора Мауру
|1
|0
|Могос Василе
|1
|0
|Паун-Александру Константин
|1
|0
|Нкололо Бени
|1
|0
|Мухар Карло
|1
|0
|Кейта Абдул-Кадер
|1
|0
|Илие Матей
|1
|0
|Дан Петреску
|1
|0
|Мохаммед Камара
|1
|0
Результаты матчей
Пафос
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
ЧФР Клуж
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
0
Пафос
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
ЧФР Клуж
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
0
2
Пафос
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
ЧФР Клуж
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
0
2
Голы по времени матча
Забито
9
6
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
0
0%
1
17%
1-15
2
22%
1
17%
16-30
1
11%
1
17%
31-45
1
11%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
11%
1
17%
76-90
4
44%
0
0%
91-120
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
100%
0
0%
91-120
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
0
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
4
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
10
8
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
1
10%
1
13%
1-15
2
20%
2
25%
16-30
1
10%
1
13%
31-45
1
10%
3
38%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
10%
1
13%
76-90
4
40%
0
0%
91-120
Пропущено
7
3
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
4
57%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
14%
1
33%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
14%
0
0%
91-120
Результаты последних матчей
Пафос
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
ЧФР Клуж - Пафос 1:0 Пафос - ЦСКА-1948 4:0 ЦСКА-1948 - Пафос 2:1 Пафос - Жальгирис 3:0
Жальгирис - Пафос 2:1 Пафос - Эльфсборг 2:5 Эльфсборг - Пафос 3:0 Пафос - Панатинаикос 0:0 Пафос - Легия 1:0 Пафос - Илирия 5:0 Пафос - Университатя Крайова 2:1 Омония Никосия - Пафос 0:3 Пафос - Омония Никосия 1:1 Арис Лимасол - Пафос 1:1 Пафос - Анортосис 5:1 Аполлон - Пафос 1:1 Пафос - АПОЭЛ 0:2 Пафос - Аполлон 2:1 АЕК Ларнака - Пафос 3:0 Омония Никосия - Пафос 1:1
ЧФР Клуж
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
ЧФР Клуж - Ботошани 3:0 ЧФР Клуж - Пафос 1:0 ЧФР Клуж - Маккаби Петах-Тиква 1:0 ЧФР Клуж - Униря Слобозия 3:0
Маккаби Петах-Тиква - ЧФР Клуж 0:1 ЧФР Клуж - Университатя Клуж 2:3 Неман Гродно - ЧФР Клуж 0:5 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 0:2 ЧФР Клуж - Неман Гродно 0:0 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 2:2 ЧФР Клуж - Динамо Бухарест 3:2 ЛАСК - ЧФР Клуж 1:1 ЧФР Клуж - Слован Братислава 1:0 Шленск Вроцлав - ЧФР Клуж 1:0 ЧФР Клуж - Фарул Констанца 5:1 ФКСБ - ЧФР Клуж 0:1 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 3:2 ЧФР Клуж - Сепси 2:1 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 0:1 Фарул Констанца - ЧФР Клуж 5:1
Результаты матчей
Пафос
ЧФР Клуж
Точный счет
3:0
2 раза 67%
4:0
1 раз 33%
1:0
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%
Точное количество голов
3
2 раза 67%
4
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
2:1
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:5
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
5
1 раз 33%
Точный счет
3:0
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
3
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
5
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Пафос
ЧФР Клуж
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
42
33
15
33
15
15
15
|Ноа Ереван
|Гонсало Грегори
|6 (1)
|АЕК
|Гарсия Леви
|5 (1)
|Спартак Трнава
|Дюриш Михал
|5
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|5
|Астана
|Чарльз Джеффри
|5
|Дрита
|Броха Рон
|1 3
|Морнар
|Джюришич Марко
|1 3
|Ноа Ереван
|Сантос Пабло
|1 3
|Хапоэль Беэр-Шева
|Шушеначев Артур
|1 3
|Ларн
|Галлахер Кристофер
|1 3
Прогнозы на матч Пафос 3:0 ЧФР Клуж
Исход игры
Пафос
29.1% (32)
Ничья
43.6% (48)
ЧФР Клуж
27.3% (30)
Тотал 2.5
Больше
28.44% (31)
Меньше
71.56% (78)
Обе команды забьют
Да
67.89% (74)
Нет
32.11% (35)
Популярный счёт
1:1 Ничья
39.1% (43)
1:2 ЧФР Клуж
13.6% (15)
1:0 Пафос
13.6% (15)
2:1 Пафос
11.8% (13)
0:1 ЧФР Клуж
8.2% (9)
0:2 ЧФР Клуж
4.5% (5)
2:0 Пафос
3.6% (4)
2:2 Ничья
2.7% (3)
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