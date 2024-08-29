Стадион: Парк Холл.
0'
7' Желтая карточкаЧадженович Йован
33' Желтая карточкаРасимавичюс Рокас
40' Желтая карточкаRory Holden
55' Желтая карточкаКрэйг Харрисон
62' Вторая желтая карточкаРасимавичюс Рокас
90'+3
Ход матча
40'
55'
76'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 1
-
8 Угловые 5
-
1 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
57 Владение мячом, % 43
22
Дэвис
Дэниэл
21
Смит
Лео
18
Rory
Holden
28
Уилсон
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Дэвис ДэниэлЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Смит ЛеоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Rory HoldenНападающий
-
28 Уилсон АдамНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Бэйкер ЭшлиЗащитник
-
12 Хадсон БлейнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Кларк БенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
30 Jack Edwards
-
39 Tom Jones
-
31 Ben Woollam
-
20 Sion Bradley
-
Главный тренер: Гаррисон Крейг
- Основной состав
-
22 Тымбур ЭмилВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Дьенг ШейкуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Stijn Vreven
История личных встреч
ТНС
Паневежис
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
3
Среднее время на гол
0
30
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
3
Среднее время на гол
0
30
Бомбардиры внутри турнира
ТНС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кларк Бен
|1
|0.5
|Уильямс Даниэль
|1
|0.5
|Дэвис Дэниэл
|1
|0.5
|Смит Лео
|0
|0
|Jack Bodenham
|0
|0
Паневежис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
ТНС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Робертс Коннор
|1
|0
|Дэниэлс Джошуа
|1
|0
|Jordan Marshall II
|1
|0
|Броббелл Райан
|1
|0
|Rory Holden
|1
|0
|Дэвис Дэниэл
|1
|0
|Крэйг Харрисон
|1
|0
Паневежис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Расимавичюс Рокас
|1
|1
|Сарпонг Джеффри
|1
|0
|Климавичюс Линас
|1
|0
|Горобцов Николас
|1
|0
|Дубра Каспар
|1
|0
|Беншаиб Амин
|1
|0
|Чадженович Йован
|1
|0
Результаты матчей
ТНС
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Паневежис
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
3
0
ТНС
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Паневежис
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
3
0
Голы по времени матча
Забито
3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
ТНС
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Паневежис - ТНС 0:3 Флинт Таун Юнайтед - ТНС 1:4 ТНС - Петрокуб 0:0 Петрокуб - ТНС 1:0
ТНС - Ференцварош 1:2 Ференцварош - ТНС 5:0 ТНС - Маклсфилд 1:1 Дечич - ТНС 1:1 ТНС - Дечич 3:0 ТНС - Килмарнок 0:5 ТНС - Флинт Маунтин 2:1 Клифтонвилл - ТНС 1:5 Балликлэр - ТНС 2:3 Коннас Куэй - ТНС 2:1 ТНС - Коннас Куэй 2:0 Кардифф МЮ - ТНС 0:5 ТНС - Бала Таун 4:1 ТНС - Каернарфон Таун 7:1 Кардифф МЮ - ТНС 2:6 ТНС - Эйрдрионианс 1:2
Паневежис
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Дайнава Алитус - Паневежис 1:1 Паневежис - ТНС 0:3 Маккаби Тель-Авив - Паневежис 3:0 Паневежис - Жальгирис 0:0
Паневежис - Маккаби Тель-Авив 1:2 Ягеллония Белосток - Паневежис 3:1 Джюгас Тельшяй - Паневежис 3:3 Паневежис - Ягеллония Белосток 0:4 Паневежис - Кауно Жальгирис 1:2 ХИК - Паневежис 1:1 Паневежис - ХИК 3:0 Паневежис - Хегельман Литауэн 0:1 Паневежис - Банга Гаргждай 0:1 Судува - Паневежис 1:3 Паневежис - Дайнава Алитус 2:0 ФК ТрансИнвест - Паневежис 3:0 Жальгирис - Паневежис 2:1 Паневежис - Шяуляй 2:0 Паневежис - Кауно Жальгирис 0:0 Паневежис - Хегельман Литауэн 0:2
Результаты матчей
ТНС
Паневежис
Точный счет
0:3
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
ТНС
Паневежис
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
|Ноа Ереван
|Гонсало Грегори
|6 (1)
|АЕК
|Гарсия Леви
|5 (1)
|Спартак Трнава
|Дюриш Михал
|5
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|5
|Астана
|Чарльз Джеффри
|5
|Дрита
|Броха Рон
|1 3
|Морнар
|Джюришич Марко
|1 3
|Ноа Ереван
|Сантос Пабло
|1 3
|Хапоэль Беэр-Шева
|Шушеначев Артур
|1 3
|Ларн
|Галлахер Кристофер
|1 3
Прогнозы на матч ТНС 0:0 Паневежис
Исход игры
ТНС
87.3% (96)
Ничья
8.2% (9)
Паневежис
4.5% (5)
Тотал 2.5
Больше
40.37% (44)
Меньше
59.63% (65)
Обе команды забьют
Да
37.61% (41)
Нет
62.39% (68)
Популярный счёт
2:0 ТНС
32.7% (36)
2:1 ТНС
22.7% (25)
1:0 ТНС
18.2% (20)
3:0 ТНС
8.2% (9)
1:1 Ничья
6.4% (7)
3:1 ТНС
2.7% (3)
1:2 Паневежис
2.7% (3)
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