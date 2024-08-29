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  3. Лига конференций 2024-2025
Стадион: .
ТНС
0:0
Конец матча
Паневежис
0'
7' Желтая карточка
Чадженович Йован
33' Желтая карточка
Расимавичюс Рокас
40' Желтая карточка
Rory Holden
55' Желтая карточка
Крэйг Харрисон
62' Вторая желтая карточка
Расимавичюс Рокас
90'+3

Ход матча

7'
 
Чадженович Йован
19'
Паск Джош
Jordan Marshall II
 
33'
 
Расимавичюс Рокас
40'
Rory Holden
 
55'
Крэйг Харрисон
 
62'
 
Расимавичюс Рокас
70'
 
Сарпонг Джеффри
Велюлис Эрнестас
76'
Кларк Бен
Уилсон Адам
 
78'
 
Карвацкий Андрей
Гуссиос Сиверт
89'
 
Босанчич Неманья
Дьенг Шейку
89'
Sion Bradley
Цеслевич Адриан
 
89'
Хадсон Блейн
Уильямс Даниэль
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 1
  • 8 Угловые 5
  • 1 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 1
  • 57 Владение мячом, % 43
Прогнозы 110
ТНС 87.3% (96)
X 8.2% (9)
Паневежис 4.5% (5)
Все прогнозы
25
Робертс
Коннор
7
Дэниэлс
Джошуа
22
Дэвис
Дэниэл
6
Jack
Bodenham
3
Jordan
Marshall
II
21
Смит
Лео
10
Рэдмонд
Даниэл
14
Уильямс
Даниэль
18
Rory
Holden
28
Уилсон
Адам
11
Цеслевич
Адриан
22
Тымбур
Эмил
32
Расимавичюс
Рокас
4
Дубра
Каспар
2
Климавичюс
Линас
72
Мазань
Роберт
20
Чадженович
Йован
21
Дьенг
Шейку
25
Вайцекаускас
Домантас
9
Беншаиб
Амин
7
Велюлис
Эрнестас
28
Гуссиос
Сиверт
ТНС
4-3-3
Паневежис
4-1-4-1

История личных встреч

ТНС
Паневежис

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛК
0:3

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Бомбардиры внутри турнира

ТНС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кларк Бен 1 0.5
Уильямс Даниэль 1 0.5
Дэвис Дэниэл 1 0.5
Смит Лео 0 0
Jack Bodenham 0 0
Паневежис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

ТНС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Робертс Коннор 1 0
Дэниэлс Джошуа 1 0
Jordan Marshall II 1 0
Броббелл Райан 1 0
Rory Holden 1 0
Дэвис Дэниэл 1 0
Крэйг Харрисон 1 0
Паневежис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Расимавичюс Рокас 1 1
Сарпонг Джеффри 1 0
Климавичюс Линас 1 0
Горобцов Николас 1 0
Дубра Каспар 1 0
Беншаиб Амин 1 0
Чадженович Йован 1 0

Результаты матчей

ТНС
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Паневежис
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

3
0
ТНС
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Паневежис
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

3
0

Голы по времени матча

Забито

3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

ТНС
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Паневежис - ТНС 0:3 Флинт Таун Юнайтед - ТНС 1:4 ТНС - Петрокуб 0:0 Петрокуб - ТНС 1:0
ТНС - Ференцварош 1:2 Ференцварош - ТНС 5:0 ТНС - Маклсфилд 1:1 Дечич - ТНС 1:1 ТНС - Дечич 3:0 ТНС - Килмарнок 0:5 ТНС - Флинт Маунтин 2:1 Клифтонвилл - ТНС 1:5 Балликлэр - ТНС 2:3 Коннас Куэй - ТНС 2:1 ТНС - Коннас Куэй 2:0 Кардифф МЮ - ТНС 0:5 ТНС - Бала Таун 4:1 ТНС - Каернарфон Таун 7:1 Кардифф МЮ - ТНС 2:6 ТНС - Эйрдрионианс 1:2
Паневежис
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Дайнава Алитус - Паневежис 1:1 Паневежис - ТНС 0:3 Маккаби Тель-Авив - Паневежис 3:0 Паневежис - Жальгирис 0:0
Паневежис - Маккаби Тель-Авив 1:2 Ягеллония Белосток - Паневежис 3:1 Джюгас Тельшяй - Паневежис 3:3 Паневежис - Ягеллония Белосток 0:4 Паневежис - Кауно Жальгирис 1:2 ХИК - Паневежис 1:1 Паневежис - ХИК 3:0 Паневежис - Хегельман Литауэн 0:1 Паневежис - Банга Гаргждай 0:1 Судува - Паневежис 1:3 Паневежис - Дайнава Алитус 2:0 ФК ТрансИнвест - Паневежис 3:0 Жальгирис - Паневежис 2:1 Паневежис - Шяуляй 2:0 Паневежис - Кауно Жальгирис 0:0 Паневежис - Хегельман Литауэн 0:2

Результаты матчей

ТНС
Паневежис

Точный счет

0:3
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

ТНС
Паневежис

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5

Топ бомбардиров
Ноа Ереван Гонсало Грегори 6 (1)
АЕК Гарсия Леви 5 (1)
Спартак Трнава Дюриш Михал 5
Стьярнан Атласон Эмиль 5
Астана Чарльз Джеффри 5
Весь список

Топ нарушителей
Дрита Броха Рон 1 3
Морнар Джюришич Марко 1 3
Ноа Ереван Сантос Пабло 1 3
Хапоэль Беэр-Шева Шушеначев Артур 1 3
Ларн Галлахер Кристофер 1 3
Весь список
  • 62'
    Расимавичюс Рокас получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • 62'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 55'
    Крэйг Харрисон получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Park Hall Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 110
    ТНС 87.3% (96)
    X 8.2% (9)
    Паневежис 4.5% (5)
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    Где смотреть матч ТНС 0:0 Паневежис онлайн

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    Прогнозы на матч ТНС 0:0 Паневежис

    Исход игры
    ТНС
    87.3% (96)
    Ничья
    8.2% (9)
    Паневежис
    4.5% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.37% (44)
    Меньше
    59.63% (65)
    Обе команды забьют
    Да
    37.61% (41)
    Нет
    62.39% (68)
    Популярный счёт
    2:0 ТНС
    32.7% (36)
    2:1 ТНС
    22.7% (25)
    1:0 ТНС
    18.2% (20)
    3:0 ТНС
    8.2% (9)
    1:1 Ничья
    6.4% (7)
    3:1 ТНС
    2.7% (3)
    1:2 Паневежис
    2.7% (3)
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