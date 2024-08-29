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  3. Лига конференций 2024-2025
Стадион: .
Астана
1:0
Второй тайм: 75'
Бранн
0'
45' Желтая карточка
Аманович Алекса
1:0
61' Гол
Чарльз Джеффри
66' Желтая карточка
Хорн Майер
72' Желтая карточка

Ход матча

45'
Аманович Алекса
 
61'
Чарльз Джеффри
1:0
62'
 
Санде Мадс
Бломберг Оле-Дидрик
62'
 
Селанн-Хеггебе Эуне
Финне Бор
66'
 
Хорн Майер
72'
 

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 7
  • 2 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 44 Владение мячом, % 56
Прогнозы 122
Астана 45.9% (56)
X 29.5% (36)
Бранн 24.6% (30)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
93
Чондрич
Йосип
5
Казуколовас
Кипрас
3
Калаица
Бранимир
45
Аманович
Алекса
2
Бартолец
Карло
7
Эбонг
Макс
77
Грипши
Назми
6
Вороговский
Ян
10
Томасов
Марин
9
Чарльз
Джеффри
28
Камара
Усман
I
1
Дингеланд
Матиас
23
Педерсен
Торе
3
Кнудсен
Фредрик
21
Кристиансен
Рубен
17
Солтведт
Йоахим
18
Картум
Сандер
Эрик
10
Корнвиг
Эмиль
8
Хорн
Майер
16
Бломберг
Оле-Дидрик
11
Финне
Бор
9
Кастро
Никлас
Астана
3-4-3
Бранн
4-3-3

История личных встреч

Астана
Бранн

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
2:0

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Бомбардиры внутри турнира

Астана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чарльз Джеффри 4 0.67
Томасов Марин 3 0.5
Грипши Назми 2 0.33
Камара Усман I 1 0.17
Астанов Эльхан 1 0.17
Бартолец Карло 0 0
Куат Исламбек 0 0
Эбонг Макс 0 0
Бранн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хорн Майер 3 0.5
Финне Бор 2 0.33
Солтведт Йоахим 1 0.17
Кнудсен Фредрик 1 0.17
Селанн-Хеггебе Эуне 1 0.17
Кастро Никлас 0 0
Бломберг Оле-Дидрик 0 0

Карточки

Астана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бартолец Карло 2 0
Эбонг Макс 2 0
Казуколовас Кипрас 2 0
Марочкин Александр 1 0
Аманович Алекса 1 0
Чарльз Джеффри 1 0
Камара Усман I 1 0
Бранн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Солтведт Йоахим 2 0
Корнвиг Эмиль 2 0
Финне Бор 1 0
Педерсен Торе 1 0
Хорн Майер 1 0

Результаты матчей

Астана
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Бранн
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Астана
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Бранн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

3
7
Астана
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Бранн
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

3
8

Голы по времени матча

Забито

7
1
1 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
1
100%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
100%
76-90

Забито

3
7
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
2
29%
61-75
1
33%
2
29%
76-90

Пропущено

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
25%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

10
8
1 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
1
10%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
3
30%
3
38%
61-75
3
30%
2
25%
76-90

Пропущено

5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
20%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
2
40%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Астана
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Бранн - Астана 2:0 Астана - Корвинул Хунедоара 6:1 Корвинул Хунедоара - Астана 1:2 Астана - Туран Туркестан 2:1
Астана - Милсами 1:0 Милсами - Астана 1:1 Астана - Кайрат 1:3 Кызылжар - Астана 0:1 Астана - Ордабасы 0:1 Атырау - Астана 1:0 Астана - Кайсар 1:1 Тобол - Астана 1:0 Актобе - Астана 1:1 Туран Туркестан - Астана 0:2 Астана - Тобол 2:2 Женис - Астана 0:1 Шахтёр Караганда - Астана 1:0 Астана - Елимай Семей 0:1 Жетысу - Астана 0:2 Астана - Женис 2:0
Бранн
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Бранн - Астана 2:0 Фредрикстад - Бранн 0:4 Бранн - Сент-Миррен 3:1 Сент-Миррен - Бранн 1:1
Стрёмсгодсет - Бранн 2:3 Бранн - Гоу Эхед Иглс 2:1 Гоу Эхед Иглс - Бранн 0:0 Сарпсборг-08 - Бранн 1:1 Бранн - Хёугесунн 1:1 Будё-Глимт - Бранн 5:1 Бранн - Стрёмсгодсет 0:0 Бранн - ФК Кристиансунн 5:0 Хам-Кам - Бранн 1:2 Бранн - ФК Кристиансунн 2:1 Бранн - Мольде 1:3 ФК Кристиансунн - Бранн 2:2 Бранн - Саннефьёрд 2:1 Лиллестрём - Бранн 0:2 Бранн - Русенборг 3:0 Левангер - Бранн 1:0

Результаты матчей

Астана
Бранн

Точный счет

1:0
1 раз 50%
6:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
6
1 раз 50%
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
6:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
6
1 раз 20%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Астана
Бранн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
1
2
1
1
3.5
1
1
4.5
1
1
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
2
3
1.5
3
2
1
4
2.5
1
4
1
4
3.5
1
4
4.5
1
4
5.5

Топ бомбардиров
Ноа Ереван Гонсало Грегори 6 (1)
АЕК Гарсия Леви 5 (1)
Спартак Трнава Дюриш Михал 5
Стьярнан Атласон Эмиль 5
Омония Никосия Стемпиньски Мариуш 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Морнар Джюришич Марко 1 3
Хапоэль Беэр-Шева Шушеначев Артур 1 3
Хапоэль Беэр-Шева Тиби Эйтан 1 2
Шленск Вроцлав Науэль Матиас 1 2
Пакш Ленжер Бенце 1 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 77'
    Пробил головой Чарльз с центра штрафной после подачи с фланга от Бартолеца, но мяч оказался точно в руках вратаря.
  • 76'
    Прорывался в контратаку по флангу Томасов и навесил на дальнюю штангу, но здесь Камара не смог дотянуться до мяча в падении.
  • Желтая карточка
    75'
    Наступил сопернику на ногу в чужой штрафной Селанн-Хегеббе, за что тут же был наказан желтой карточкой.
  • Опасный момент
    74'
    Зацепился за мяч перед чужой штрафной Чарльз и сбросил поперек на Эбонга, но тот в касание пробил рядом с дальней штангой.
  • 73'
    После сольного прохода неожиданно пробил метров с двадцати пяти Калаица, но мяч свалился с ноги и отправился на трибуну.
  • 72'
    Догнал мяч на фланге Томасов и навесил от лицевой линии на дальнюю штангу, но здесь не смог пробить головой Камара.
  • 71'
    На своей половине поля подтолкнул в спину соперника Казуколовас. Штрафной удар исполнять будут гости.
  • 70'
    Сместился с фланга в центр Кастро и пробил метров с двадцати, но мяч полетел немного выше перекладины.
  • 69'
    Мягко забросил Кастро в штрафную соперника на ход Селанну-Хаггебе, но перехватил мяч в последний момент Калаица.
  • Желтая карточка
    68'
    Амановича по ногам грубо ударил в центре поля в подкате Хорн, за что тут же увидел перед собой желтую карточку. 
  • 67'
    Подхватил мяч на фланге Вороговский и подал в центр штрафной, но мяч от спины защитника полетел в руки вратарю.
  • 66'
    Убегал в атаку по флангу Картум и отдал в центр на Санде, но тому пробить не позволил Аманович в подкате.
  • Угловой
    65'
    С левого фланга отдавал в штрафную Вороговский на Камара, который пробил с острого угла, но мяч от ноги защитника полетел на угловой.
  • Замена
    64'
    Замена двойная в составе "Бранна" произошла. Вместо Бломберга и Финне на поле появились Санде и Селанн-Хеггебе.
  • 63'
    Забросил Бартолец в штрафную, куда ворвался Томасов, но пробить в борьбе с Кристиансеном ему не удалось.
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    • 62'
      В центре поля грамотно подставился Бартолец и вынудил нарушить правила Корнвига. Штрафной удар исполнят казахи.
    • Описание гола
      61'
      ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 1-0! Джеффри Чарльз! Дожали все же своего соперника хозяева. Подхватил мяч на правом фланге Бартолец и тут же выдал идеальный пас на дальнюю штангу, где выскочил из-за спин защитников Чарльз и головой вколотил мяч точно в сетку.
    • 60'
      Навесил с правого фланга в центр штрафной Бартолец на Томаосва, но тот головой махнул мимо мяча.
    • 59'
      Сместился с фланга к линии штрафной Картум и попытался закрутить в дальнюю девятку, но не попал в створ ворот.
    • 58'
      Прорывался в атаку по левой бровке Солтведт и навесил в центр штрафной, но никто из партнеров так и не смог пробить.
    • 57'
      Мог убегать на ворота соперника Камара после заброса от Вороговского, но на выходе перехватил этот пас Дингеланд.
    • 56'
      Ворвался в штрафную соперника на скорости Чарльз и прострелил от лицевой линии, но на дальней штанге никого не оказалось.
    • 55'
      С левого фланга Вороговский навесил в центр штрафной, но здесь в борьбе с защитником пробить не смог Чарльз.
    • 54'
      После паса с фланга от Бартолеца пробил по воротам с угла штрафной Томасов, но мяч оказался точно в руках голкипера.
    • 53'
      Аманович с фланга вырезал в штрафную соперника, куда ворвался Томасов, но нарушил он правила в борьбе с защитником.
    • 52'
      Протащил мяч к штрафной соперника Кастро и мягко забросил в штрафную, но здесь первым на сфере оказался Чондрич.
    • 51'
      Отобрал Камара мяч на чужой половине поля и отдал поперек на Чарльза, но тот не понял задумки партнера.
    • 50'
      Мягко забросил в штрафную соперника Солтведт на ход Кастро, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч.
    • 49'
      С дальней дистанции пробивал по воротам Вороговский после сольного прохода, но мяч полетел выше ворот.
    • 48'
      В центре поля оказался на газоне Аманович в борьбе против Финне. Штрафной удар хозяева будут исполнять.
    • 47'
      Забросил в штрафную соперника Вороговский на ход Чарльзу, но тот не смог пробить в окружении троих защитников.
    • Второй тайм начался
      46'
      Стартовала вторая половина поединка. Смогут ли отыграться казахи?
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Судья своим свистком отправил команды на перерыв. Счет в матче пока не открыт!
    • Желтая карточка
      45'
      Отбросил мяч после свистка в сторону Аманович, за что на этот раз уже увидел перед собой "горчичник".
    • 45'
      На фланге уложил руками соперника на газон Солтведт. Штрафной удар исполнять будут игроки "Астаны".
    • 44'
      Мог убегать на ворота соперника Чарльз после паса от Томасова, но вовремя вернулся в оборону Кристиансен и отобрал мяч.
    • 43'
      Аманович в центре поля грубо налетел на соперника прямой ногой. Можно было показать карточку, но судья пожалел нарушителя.
    • 42'
      Накрутил соперника на фланге Бломберг и навесил тут же в штрафную, где спокойно мяч в руки забрал голкипер.
    • 41'
      Отдавал пас Корнвиг в штрафную, куда забегал Финне, но скорости ему не хватило, чтобы догнать мяч в пределах поля.
    • 40'
      Догнал мяч на правом фланге Томасов, сместился в центр и отдал низом на Эбонга, но тот в борьбе с защитником пробил немного неточно.
    • 39'
      Отобрал мяч в центре поля Корнвиг и забросил тут же вперед на ход Бломбергу, но тот не понял задумки партнера и не откликнулся на этот пас.
    • 38'
      Ушел на скорости от соперника по флангу Томасов и прострелил в штрафную, но здесь вынес сферу в аут Кристиансен.
    • 37'
      После подачи с фланга от Эбонга в чужой штрафной головой пробил Чарльз, но точности ему немного не хватило.
    • Опасный момент
      36'
      Со штрафного на силу пробивал в ближний верхний угол Кастро, но мяч пролетел в сантиметрах от штанги.
    • 35'
      На чужой половине поля получил по ногам Финне в борьбе против Амановича. Штрафной удар исполнять будут норвежцы. 
    • 34'
      С угла поля навесил Корнвиг на дальнюю штангу, но здесь спокойно вынес мяч подальше от ворот Казуколовас.
    • Угловой
      33'
      Накрутил Кастро соперника на фланге и подал в центр штрафной, но здесь Аманович выиграл верх и вынес на угловой.
    • Офсайд
      32'
      Мог убегать на ворота соперника Финне после заброса от Корнвига, но судья остановил эту атаку из-за офсайда.
    • 31'
      Оторвался от опеки соперника по флангу Солтведт и покатил низом в штрафную, но здесь пробить Финне не позволил Аманович.
    • 30'
      После навеса с угла поля на ближней штанге головой по воротам пробил Калаица, но точности ему немного не хватило.
    • Опасный момент
      29'
      Ворвался в штрафную соперника Томасов и отдал вперед на Эбонга, но тот с острого угла пробил точно во вратаря.
    • 28'
      С центра поля отдавал пас на левый фланг Кристиансен на ход Кастро, но мяч в полете выскочил за боковую линию.
    • 27'
      Прорывался на скорости по флангу Томасов вновь и прострелил в штрафную. От ноги защитника мяч полетел в аут.
    • 26'
      Получил по ногам на чужой половине поля Томасов в борьбе против Солтвелта. Штрафной удар исполнять будут казахи.
    • 25'
      С фланга отдавал пас Томасов в штрафную, но вышел голкипер грамотно и перехватил снаряд.
    • 24'
      В медленном темпе проходит старт нашего поединка. Команды не торопятся раскрываться, хоть казахам и нужно отыгрываться.
    • 23'
      Выскакивал на ворота соперника Чарльз после прострела от Вороговского, но пробить ему не позволил на выходе Дингеланд.
    • 22'
      Отдавал пас с правого фланга Томасов в штрафную на Камара, но того грамотно от мяча оттеснил корпусом Педерсен.
    • 21'
      Мягко забросил с левого фланга Кастро в штрафную на ход Финне, но того опередил вышедший из ворот Чондрич.
    • 20'
      Проникающий пас исполнял в штрафную соперника Финне на ход Бломберга.В красивом подкате отобрал мяч Аманович.
    • 19'
      Диагональ исполнял Кнудсен на левый фланг, куда забегал Кастро, но мяч еще в полете выскочил за пределы поля.
    • 18'
      В центре поля получил по ногам Корнвиг в борьбе против Грипши. Судья зафиксировал нарушение правил в этом эпизоде.
    • 17'
      Оторвался от опеки соперника по флангу Камара и прострелил в штрафную на Томасова, но тому пробить не позволил Кнудсен.
    • 16'
      В штрафную соперника вырезал Эбонг на ход Томасову, но тот нарушил правила в силовой борьбе с Кристиансеном.
    • 15'
      Пробивал по воротам с дальней дистанции Вороговский после поперечного паса от Чарльза, но точности ему явно не хватило.
    • 14'
      Забросил по флангу Вороговский в штрафную на ход Камара, но того опередил Педерсен и вынес сферу за пределы поля.
    • Опасный момент
      13'
      Оказался с мячом в чужой штрафной Финне и сбросил на дальнюю штангу, где пробил с острого угла Кастро, но в падении на угловой перевел Чондрич.
    • 12'
      С правого фланга теперь уже попытался в штрафную прострелить низом Педерсен, но мяч от ноги защитника полетел в аут.
    • Угловой
      11'
      Оторвался от опеки соперника по флангу Картум и отдал в центр на Финне, но того опередил Вороговский и вынес на угловой.
    • Опасный момент
      10'
      После поперечного паса от Чарльза пробил с линии чужой штрафной Томасов, но мяч прошел рядом с дальней штангой.
    • 9'
      Пробивал по воротам из пределов штрафной Финне после паса от Кастро, но мяч полетел немного выше перекладины.
    • 8'
      Накрутил соперника на фланге Финне и прострелил в штрафную, но этот пас перехватил без труда на выходе Чондрич.
    • Опасный момент
      7'
      Убежал по флангу в атаку Томасов и навесил на дальнюю штангу, но здесь с ходу пробил Чарльз с убойной позиции выше перекладины.
    • 6'
      Отобрал мяч на фланге Кастро и тут же забросил вперед на Финне, но тот нарушил правила в борьбе против Казуколоваса.
    • 5'
      Зацепился за мяч в чужой штрафной Финне и сбросил под удар Кастро, но выстрел последнего защитники заблокировали.
    • 4'
      По флангу отдавал пас Педерсен на Картума, но того опередил Аманович и головой вынес сферу в аут.
    • 3'
      Забросил с центра поля Корнвиг на ход Финне в штрафную соперника, но тот проиграл верховую борьбу за мяч Калаице.
    • 2'
      Хозяева будут играть сегодня в традиционных для себя желтых цветах, гости выбрали себе синий комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, матч начался!
    • Второй тайм
    • 72'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • 66'
      Хорн Майер получил желтую карточку от судьи
    • 62'
      Финне Бор уходит с поля. Селанн-Хеггебе Эуне выходит вместо него
    • 62'
      Ole Blomberg уходит с поля. Санде Мадс выходит вместо него
    • 61'
      Г О О О О Л - Чарльз Джеффри бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 46'
      Аманович Алекса получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Almaty Central Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:1 – на это поставили 23.8% пользователей.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Астана 1:0 Бранн

    Исход игры
    Астана
    45.9% (56)
    Ничья
    29.5% (36)
    Бранн
    24.6% (30)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.3% (50)
    Меньше
    53.7% (58)
    Обе команды забьют
    Да
    72.22% (78)
    Нет
    27.78% (30)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    23.8% (29)
    2:1 Астана
    23% (28)
    1:2 Бранн
    13.1% (16)
    1:0 Астана
    12.3% (15)
    0:1 Бранн
    4.9% (6)
    2:0 Астана
    4.1% (5)
    2:2 Ничья
    2.5% (3)
    0:2 Бранн
    1.6% (2)
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