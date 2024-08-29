На своей половине поля подтолкнул в спину соперника Казуколовас. Штрафной удар исполнять будут гости.

Догнал мяч на фланге Томасов и навесил от лицевой линии на дальнюю штангу, но здесь не смог пробить головой Камара.

После сольного прохода неожиданно пробил метров с двадцати пяти Калаица, но мяч свалился с ноги и отправился на трибуну.

Зацепился за мяч перед чужой штрафной Чарльз и сбросил поперек на Эбонга, но тот в касание пробил рядом с дальней штангой.

Наступил сопернику на ногу в чужой штрафной Селанн-Хегеббе, за что тут же был наказан желтой карточкой.

Прорывался в контратаку по флангу Томасов и навесил на дальнюю штангу, но здесь Камара не смог дотянуться до мяча в падении.

Пробил головой Чарльз с центра штрафной после подачи с фланга от Бартолеца, но мяч оказался точно в руках вратаря.

Забросил Бартолец в штрафную, куда ворвался Томасов, но пробить в борьбе с Кристиансеном ему не удалось.

Замена двойная в составе "Бранна" произошла. Вместо Бломберга и Финне на поле появились Санде и Селанн-Хеггебе.

С левого фланга отдавал в штрафную Вороговский на Камара, который пробил с острого угла, но мяч от ноги защитника полетел на угловой.

Убегал в атаку по флангу Картум и отдал в центр на Санде, но тому пробить не позволил Аманович в подкате.

Подхватил мяч на фланге Вороговский и подал в центр штрафной, но мяч от спины защитника полетел в руки вратарю.

Амановича по ногам грубо ударил в центре поля в подкате Хорн, за что тут же увидел перед собой желтую карточку.

Мягко забросил Кастро в штрафную соперника на ход Селанну-Хаггебе, но перехватил мяч в последний момент Калаица.

Сместился с фланга в центр Кастро и пробил метров с двадцати, но мяч полетел немного выше перекладины.

Аманович с фланга вырезал в штрафную соперника, куда ворвался Томасов, но нарушил он правила в борьбе с защитником.

После паса с фланга от Бартолеца пробил по воротам с угла штрафной Томасов, но мяч оказался точно в руках голкипера.

С левого фланга Вороговский навесил в центр штрафной, но здесь в борьбе с защитником пробить не смог Чарльз.

Ворвался в штрафную соперника на скорости Чарльз и прострелил от лицевой линии, но на дальней штанге никого не оказалось.

Мог убегать на ворота соперника Камара после заброса от Вороговского, но на выходе перехватил этот пас Дингеланд.

Прорывался в атаку по левой бровке Солтведт и навесил в центр штрафной, но никто из партнеров так и не смог пробить.

Сместился с фланга к линии штрафной Картум и попытался закрутить в дальнюю девятку, но не попал в створ ворот.

Навесил с правого фланга в центр штрафной Бартолец на Томаосва, но тот головой махнул мимо мяча.

ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 1-0! Джеффри Чарльз! Дожали все же своего соперника хозяева. Подхватил мяч на правом фланге Бартолец и тут же выдал идеальный пас на дальнюю штангу, где выскочил из-за спин защитников Чарльз и головой вколотил мяч точно в сетку.

Забросил в штрафную соперника Вороговский на ход Чарльзу, но тот не смог пробить в окружении троих защитников.

В центре поля оказался на газоне Аманович в борьбе против Финне. Штрафной удар хозяева будут исполнять.

С дальней дистанции пробивал по воротам Вороговский после сольного прохода, но мяч полетел выше ворот.

Мягко забросил в штрафную соперника Солтведт на ход Кастро, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч.

Отобрал Камара мяч на чужой половине поля и отдал поперек на Чарльза, но тот не понял задумки партнера.

Протащил мяч к штрафной соперника Кастро и мягко забросил в штрафную, но здесь первым на сфере оказался Чондрич.

Первый тайм

— Судья своим свистком отправил команды на перерыв. Счет в матче пока не открыт!

45' Отбросил мяч после свистка в сторону Аманович, за что на этот раз уже увидел перед собой "горчичник".

45' На фланге уложил руками соперника на газон Солтведт. Штрафной удар исполнять будут игроки "Астаны".

44' Мог убегать на ворота соперника Чарльз после паса от Томасова, но вовремя вернулся в оборону Кристиансен и отобрал мяч.

43' Аманович в центре поля грубо налетел на соперника прямой ногой. Можно было показать карточку, но судья пожалел нарушителя.

42' Накрутил соперника на фланге Бломберг и навесил тут же в штрафную, где спокойно мяч в руки забрал голкипер.

41' Отдавал пас Корнвиг в штрафную, куда забегал Финне, но скорости ему не хватило, чтобы догнать мяч в пределах поля.

40' Догнал мяч на правом фланге Томасов, сместился в центр и отдал низом на Эбонга, но тот в борьбе с защитником пробил немного неточно.

39' Отобрал мяч в центре поля Корнвиг и забросил тут же вперед на ход Бломбергу, но тот не понял задумки партнера и не откликнулся на этот пас.

38' Ушел на скорости от соперника по флангу Томасов и прострелил в штрафную, но здесь вынес сферу в аут Кристиансен.

37' После подачи с фланга от Эбонга в чужой штрафной головой пробил Чарльз, но точности ему немного не хватило.

36' Со штрафного на силу пробивал в ближний верхний угол Кастро, но мяч пролетел в сантиметрах от штанги.

35' На чужой половине поля получил по ногам Финне в борьбе против Амановича. Штрафной удар исполнять будут норвежцы.

34' С угла поля навесил Корнвиг на дальнюю штангу, но здесь спокойно вынес мяч подальше от ворот Казуколовас.

33' Накрутил Кастро соперника на фланге и подал в центр штрафной, но здесь Аманович выиграл верх и вынес на угловой.

32' Мог убегать на ворота соперника Финне после заброса от Корнвига, но судья остановил эту атаку из-за офсайда.

31' Оторвался от опеки соперника по флангу Солтведт и покатил низом в штрафную, но здесь пробить Финне не позволил Аманович.

30' После навеса с угла поля на ближней штанге головой по воротам пробил Калаица, но точности ему немного не хватило.

29' Ворвался в штрафную соперника Томасов и отдал вперед на Эбонга, но тот с острого угла пробил точно во вратаря.

28' С центра поля отдавал пас на левый фланг Кристиансен на ход Кастро, но мяч в полете выскочил за боковую линию.

27' Прорывался на скорости по флангу Томасов вновь и прострелил в штрафную. От ноги защитника мяч полетел в аут.

26' Получил по ногам на чужой половине поля Томасов в борьбе против Солтвелта. Штрафной удар исполнять будут казахи.

25' С фланга отдавал пас Томасов в штрафную, но вышел голкипер грамотно и перехватил снаряд.

24' В медленном темпе проходит старт нашего поединка. Команды не торопятся раскрываться, хоть казахам и нужно отыгрываться.

23' Выскакивал на ворота соперника Чарльз после прострела от Вороговского, но пробить ему не позволил на выходе Дингеланд.

22' Отдавал пас с правого фланга Томасов в штрафную на Камара, но того грамотно от мяча оттеснил корпусом Педерсен.

21' Мягко забросил с левого фланга Кастро в штрафную на ход Финне, но того опередил вышедший из ворот Чондрич.

20' Проникающий пас исполнял в штрафную соперника Финне на ход Бломберга.В красивом подкате отобрал мяч Аманович.

19' Диагональ исполнял Кнудсен на левый фланг, куда забегал Кастро, но мяч еще в полете выскочил за пределы поля.

18' В центре поля получил по ногам Корнвиг в борьбе против Грипши. Судья зафиксировал нарушение правил в этом эпизоде.

17' Оторвался от опеки соперника по флангу Камара и прострелил в штрафную на Томасова, но тому пробить не позволил Кнудсен.

16' В штрафную соперника вырезал Эбонг на ход Томасову, но тот нарушил правила в силовой борьбе с Кристиансеном.

15' Пробивал по воротам с дальней дистанции Вороговский после поперечного паса от Чарльза, но точности ему явно не хватило.

14' Забросил по флангу Вороговский в штрафную на ход Камара, но того опередил Педерсен и вынес сферу за пределы поля.

13' Оказался с мячом в чужой штрафной Финне и сбросил на дальнюю штангу, где пробил с острого угла Кастро, но в падении на угловой перевел Чондрич.

12' С правого фланга теперь уже попытался в штрафную прострелить низом Педерсен, но мяч от ноги защитника полетел в аут.

11' Оторвался от опеки соперника по флангу Картум и отдал в центр на Финне, но того опередил Вороговский и вынес на угловой.

10' После поперечного паса от Чарльза пробил с линии чужой штрафной Томасов, но мяч прошел рядом с дальней штангой.

9' Пробивал по воротам из пределов штрафной Финне после паса от Кастро, но мяч полетел немного выше перекладины.

8' Накрутил соперника на фланге Финне и прострелил в штрафную, но этот пас перехватил без труда на выходе Чондрич.

7' Убежал по флангу в атаку Томасов и навесил на дальнюю штангу, но здесь с ходу пробил Чарльз с убойной позиции выше перекладины.

6' Отобрал мяч на фланге Кастро и тут же забросил вперед на Финне, но тот нарушил правила в борьбе против Казуколоваса.

5' Зацепился за мяч в чужой штрафной Финне и сбросил под удар Кастро, но выстрел последнего защитники заблокировали.

4' По флангу отдавал пас Педерсен на Картума, но того опередил Аманович и головой вынес сферу в аут.

3' Забросил с центра поля Корнвиг на ход Финне в штрафную соперника, но тот проиграл верховую борьбу за мяч Калаице.

2' Хозяева будут играть сегодня в традиционных для себя желтых цветах, гости выбрали себе синий комплект формы.