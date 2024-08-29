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  3. Лига Европы 2024-2025
Стадион: .
Хартс
0:1
Конец матча
Виктория Пльзень
0'
58' Желтая карточка
Грант Джордж
0:1
76' Гол
Черв Лукаш
90' Желтая карточка
Кент Фрэнки
90' Желтая карточка
Тейлор Джеральд
90'+5

Ход матча

58'
Грант Джордж
 
58'
 
Выдра Матей
Alexandr Sojka
67'
Спиттал Блэр
Грант Джордж
 
67'
Ода Ютаро
Пенрис Джеймс
 
72'
Данда Ян
Бойс Лайам
 
76'
0:1
Черв Лукаш
82'
Форрест Алан
Девлин Кэмерон
 
82'
Уилсон Джеймс
Варгас Кеннет
 
87'
 
Гейда Лукаш
Daniel Vasulin
90'
 
Шулц Павел
90'
Кент Фрэнки
 
90'
 
Tom Sloncik
90'
Тейлор Джеральд
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 4
  • 2 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 9
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 52 Владение мячом, % 48
Прогнозы 111
Хартс 20.7% (23)
X 42.3% (47)
Виктория Пльзень 36.9% (41)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Гордон
Крейг
2
Кент
Фрэнки
3
Кингсли
Стивен
15
Роулс
Кай
82
Тейлор
Джеральд
18
Боатенг
Малахи
14
Девлин
Кэмерон
29
Пенрис
Джеймс
27
Бойс
Лайам
77
Варгас
Кеннет
7
Грант
Джордж
13
Тврдонь
Мариан
24
Гавел
Милан
40
Дуэ
Сампсон
21
Емелка
Вацлав
10
Копич
Ян
22
Каду
31
Шулц
Павел
6
Черв
Лукаш
23
Калвач
Лукаш
12
Alexandr
Sojka
51
Daniel
Vasulin
Хартс
3-4-3
Виктория Пльзень
5-4-1

История личных встреч

Хартс
Виктория Пльзень

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЕ
1:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Бомбардиры внутри турнира

Хартс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Виктория Пльзень
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Daniel Vasulin 2 0.5
Черв Лукаш 1 0.25
Jiri Panos 1 0.25
Шулц Павел 0 0

Карточки

Хартс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Варгас Кеннет 1 0
Кент Фрэнки 1 0
Грант Джордж 1 0
Девлин Кэмерон 1 0
Тейлор Джеральд 1 0
Виктория Пльзень
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Калвач Лукаш 1 0
Емелка Вацлав 1 0
Daniel Vasulin 1 0
Jiri Panos 1 0

Результаты матчей

Хартс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Виктория Пльзень
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0
Хартс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Виктория Пльзень
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Хартс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Виктория Пльзень
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
100%
1
25%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Хартс
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Мотеруэлл - Хартс 3:1 Виктория Пльзень - Хартс 1:0 Фалкирк - Хартс 2:0 Данди - Хартс 3:1
Хартс - Рейнджерс 0:0 Флит Таун - Хартс 3:0 Флитвуд - Хартс 3:0 Хартс - Тоттенхэм 1:5 Хартс - Лейтон Ориент 1:2 Хартс - Рейнджерс 3:3 Сент-Миррен - Хартс 2:2 Хартс - Данди 3:0 Селтик - Хартс 3:0 Килмарнок - Хартс 0:0 Рейнджерс - Хартс 2:0 Хартс - Ливингстон 4:2 Сент-Миррен - Хартс 1:2 Хартс - Килмарнок 1:1 Росс Каунти - Хартс 2:1 Гринок Мортон - Хартс 0:1
Виктория Пльзень
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Виктория Пльзень - Хартс 1:0 Ческе-Будеёвице - Виктория Пльзень 0:3 Виктория Пльзень - Кривбасс 1:0 Виктория Пльзень - Карвина 5:0
Кривбасс - Виктория Пльзень 1:2 Яблонец - Виктория Пльзень 0:0 Виктория Пльзень - Градец Кралове 1:0 Дукла Прага - Виктория Пльзень 1:3 Виктория Пльзень - Копенгаген 3:3 Виктория Пльзень - Карабах 1:2 Виктория Пльзень - Карлсруэ 2:0 Виктория Пльзень - СВ Лафниц 6:0 Виктория Пльзень - Дукла Банска-Бистрица 2:1 Петршин Пльзень - Виктория Пльзень 0:7 Спарта Прага - Виктория Пльзень 1:1 Виктория Пльзень - Спарта Прага 1:2 Виктория Пльзень - Баник Острава 1:1 Славия Прага - Виктория Пльзень 3:0 Виктория Пльзень - Словацко 4:2 Виктория Пльзень - Млада Болеслав 3:0

Результаты матчей

Хартс
Виктория Пльзень

Точный счет

0:1
1 раз 100%
1:0
2 раза 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
2 раза 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Хартс
Виктория Пльзень

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Топ бомбардиров
РФШ Рига Икауниекс Янис 6 (1)
Рапид Вена Бургшталлер Гвидо 4 (2)
Эльфсборг Байду Майкл 3 (3)
Маккаби Тель-Авив Тургеман Дор 3 (3)
Брага Саласар Родриго 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Петрокуб Пушкаш Дан 1 3
Эльфсборг Оума Тимоти 4
Шемрок Роверс Хонохан Джошуа 1 2
Эльфсборг Абдулаи Джалал 1 2
Лугано Валенсуэла Мильтон 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    • До матча
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    Прогнозы 111
    Хартс 20.7% (23)
    X 42.3% (47)
    Виктория Пльзень 36.9% (41)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Хартс 0:1 Виктория Пльзень

    Исход игры
    Хартс
    20.7% (23)
    Ничья
    42.3% (47)
    Виктория Пльзень
    36.9% (41)
    Тотал 2.5
    Больше
    30.56% (33)
    Меньше
    69.44% (75)
    Обе команды забьют
    Да
    72.22% (78)
    Нет
    27.78% (30)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    40.5% (45)
    1:2 Виктория Пльзень
    15.3% (17)
    0:1 Виктория Пльзень
    14.4% (16)
    2:1 Хартс
    12.6% (14)
    1:0 Хартс
    5.4% (6)
    0:2 Виктория Пльзень
    3.6% (4)
    2:0 Хартс
    2.7% (3)
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