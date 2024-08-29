Стадион: Далга Арена.
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Прогноз на матч от Liveresult
97
Силва
Тьяго
32
Алиев
Гисмат
4
Руан
III
90
Волков
Давит
19
Салифу
Сума
24
Хаммас
Амин
20
Марич
Матео
10
Ацили
Омер
21
Симич
Велько
- Основной состав
-
97 Силва ТьягоВратарь
-
32 Алиев ГисматЗащитник
-
4 РуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Волков ДавитНападающий
-
19 Салифу СумаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Садыгов Рашад
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Хаммас АминЗащитник
- Полузащитник
-
20 Марич МатеоПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Ацили ОмерНападающий
- Нападающий
-
21 Симич ВелькоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
22 Ланг АдамЗащитник
-
31 Кусулос ЯнисПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Саиду АлиуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Дамбраускас Валдас
История личных встреч
Зиря
Омония Никосия
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
6
0
Голов в среднем за матч
6
0
Среднее время на гол
15
0
Всего голов
6
0
Голов в среднем за матч
6
0
Среднее время на гол
15
0
Бомбардиры внутри турнира
Зиря
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Волков Давит
|3
|0.6
|Утциг Рафаэль
|3 (1)
|0.6
|Алиев Гисмат
|2 (2)
|0.4
|Мартинс Джуниор
|1
|0.2
|Нуриев Джейхун
|0
|0
|Ибрагим Джибрилла
|0
|0
Омония Никосия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стемпиньски Мариуш
|4
|0.8
|Семедо Вилли
|4 (2)
|0.8
|Эвандро Коста
|2
|0.4
|Кулибали Сену
|2
|0.4
|Хаммас Амин
|1
|0.2
|Какулис Андроникос
|1
|0.2
|Симич Велько
|0
|0
|Ацили Омер
|0
|0
|Дионку Альфа
|0
|0
|Харалампус Харалампос
|0
|0
Карточки
Зиря
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Садыгов Рашад
|1
|0
|Силва Тьяго
|1
|0
|Зебли Дезире Пьер
|1
|0
|Волков Давит
|1
|0
|Гаджиев Гаджиага
|1
|0
|Ибрахимли Исмаил
|1
|0
|Руан III
|1
|0
|Кулиев Эльдар
|1
|0
|Нуриев Джейхун
|1
|0
|Мартинс Джуниор
|1
|0
Омония Никосия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хаммас Амин
|2
|0
|Харалампус Харалампос
|2
|0
|Фабиано Фрейтас
|1
|0
|Семедо Вилли
|1
|0
|Кулибали Сену
|1
|0
|Панайоту Николас
|1
|0
|Эракович Новица
|1
|0
Результаты матчей
Зиря
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Омония Никосия
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
0
0
Зиря
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Омония Никосия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
3
10
Зиря
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Омония Никосия
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
8
1
Упущенные победы
3
10
Голы по времени матча
Забито
6
4
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
2
50%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
2
50%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
3
10
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
0
0%
1
10%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
1
33%
3
30%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
33%
2
20%
76-90
Пропущено
8
1
5 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
50%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
9
14
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 5
1 Не забивали 0
0
0%
1
7%
1-15
2
22%
2
14%
16-30
1
11%
3
21%
31-45
4
44%
3
21%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
2
22%
4
29%
76-90
Пропущено
10
2
6 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
50%
0
0%
31-45
2
20%
1
50%
46-60
1
10%
1
50%
61-75
1
10%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Зиря
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Зиря - Шамахы 0:1 Омония Никосия - Зиря 6:0 Зиря - Осиек 2:2 Сабах Баку - Зиря 0:2
Осиек - Зиря 1:1 Зиря - Сабаил 4:1 ДАК - Зиря 1:2 Зиря - ДАК 4:0 Зиря - Шериф 1:2 Шериф - Зиря 0:1 Германнштадт - Зиря 1:2 Карабах - Зиря 2:1 Зиря - Сабаил 1:0 Кяпаз - Зиря 0:1 Зиря - Карабах 0:1 Туран Товуз - Зиря 1:2 Зиря - Араз ПФК 0:1 Габала - Зиря 0:2 Зиря - Нефтчи 3:1 Сумгаит - Зиря 0:0
Омония Никосия
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Омония Никосия - Этникос Ахна 3:0 Омония Никосия - Зиря 6:0 Фехервар - Омония Никосия 0:2 Омония Никосия - Фехервар 1:0
Торпедо Кутаиси - Омония Никосия 1:2 Омония Никосия - Торпедо Кутаиси 3:1 Омония Никосия - АЕК 1:1 Ракув - Омония Никосия 2:0 Маккаби Тель-Авив - Омония Никосия 2:0 Краковия - Омония Никосия 3:0 Омония Никосия - Пафос 0:3 Пафос - Омония Никосия 1:1 Омония Никосия - АПОЭЛ 1:0 АЕК Ларнака - Омония Никосия 2:0 Омония Никосия - Арис Лимасол 0:0 Анортосис - Омония Никосия 0:2 Арис Лимасол - Омония Никосия 0:3 Омония Никосия - Арис Лимасол 3:0 Омония Никосия - Пафос 1:1 АПОЭЛ - Омония Никосия 0:1
Результаты матчей
Зиря
Омония Никосия
Точный счет
2:2
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
6:0
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
6
1 раз 33%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
6:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
2
2 раза 100%
Точный счет
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
6:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
6:0
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
6
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Зиря
Омония Никосия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
21
11
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
41
14
23
14
14
|Ноа Ереван
|Гонсало Грегори
|6 (1)
|АЕК
|Гарсия Леви
|5 (1)
|Спартак Трнава
|Дюриш Михал
|5
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|5
|Омония Никосия
|Стемпиньски Мариуш
|4 (1)
|Морнар
|Джюришич Марко
|1 3
|Хапоэль Беэр-Шева
|Шушеначев Артур
|1 3
|Хапоэль Беэр-Шева
|Тиби Эйтан
|1 2
|Шленск Вроцлав
|Науэль Матиас
|1 2
|Пакш
|Ленжер Бенце
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Зиря - Омония Никосия
Исход игры
Зиря
25.2% (30)
Ничья
26.9% (32)
Омония Никосия
47.9% (57)
Тотал 2.5
Больше
42.99% (46)
Меньше
57.01% (61)
Обе команды забьют
Да
68.22% (73)
Нет
31.78% (34)
Популярный счёт
1:1 Ничья
24.4% (29)
1:2 Омония Никосия
20.2% (24)
0:1 Омония Никосия
13.4% (16)
2:1 Зиря
12.6% (15)
1:0 Зиря
6.7% (8)
0:2 Омония Никосия
5% (6)
1:3 Омония Никосия
2.5% (3)
0:3 Омония Никосия
1.7% (2)
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