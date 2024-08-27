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Стадион: .
Зиря
 
Позже
Омония Никосия
Прогнозы 45
Зиря 37.8% (17)
X 24.4% (11)
Омония Никосия 37.8% (17)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Зиря
Ничья
Омония Никосия
3.10
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Зиря
Омония Никосия

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
6:0

Голы

Всего голов

6
0

Голов в среднем за матч

6
0

Среднее время на гол

15
0

Всего голов

6
0

Голов в среднем за матч

6
0

Среднее время на гол

15
0

Бомбардиры внутри турнира

Зиря
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Волков Давит 3 0.6
Утциг Рафаэль 3 (1) 0.6
Алиев Гисмат 2 (2) 0.4
Мартинс Джуниор 1 0.2
Нуриев Джейхун 0 0
Ибрагим Джибрилла 0 0
Омония Никосия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стемпиньски Мариуш 4 0.8
Семедо Вилли 4 (2) 0.8
Эвандро Коста 2 0.4
Кулибали Сену 2 0.4
Хаммас Амин 1 0.2
Какулис Андроникос 1 0.2
Симич Велько 0 0
Ацили Омер 0 0
Дионку Альфа 0 0
Харалампус Харалампос 0 0

Карточки

Зиря
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Садыгов Рашад 1 0
Силва Тьяго 1 0
Зебли Дезире Пьер 1 0
Волков Давит 1 0
Гаджиев Гаджиага 1 0
Ибрахимли Исмаил 1 0
Руан III 1 0
Кулиев Эльдар 1 0
Нуриев Джейхун 1 0
Мартинс Джуниор 1 0
Омония Никосия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хаммас Амин 2 0
Харалампус Харалампос 2 0
Фабиано Фрейтас 1 0
Семедо Вилли 1 0
Кулибали Сену 1 0
Панайоту Николас 1 0
Эракович Новица 1 0

Результаты матчей

Зиря
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Омония Никосия
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

0
0
Зиря
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Омония Никосия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

3
10
Зиря
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Омония Никосия
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

8
1

Упущенные победы

3
10

Голы по времени матча

Забито

6
4
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
2
50%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
2
50%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

3
10
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
0
0%
1
10%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
1
33%
3
30%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
33%
2
20%
76-90

Пропущено

8
1
5 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
50%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
14
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 5
1 Не забивали 0
0
0%
1
7%
1-15
2
22%
2
14%
16-30
1
11%
3
21%
31-45
4
44%
3
21%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
2
22%
4
29%
76-90

Пропущено

10
2
6 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
50%
0
0%
31-45
2
20%
1
50%
46-60
1
10%
1
50%
61-75
1
10%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Зиря
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Зиря - Шамахы 0:1 Омония Никосия - Зиря 6:0 Зиря - Осиек 2:2 Сабах Баку - Зиря 0:2
Осиек - Зиря 1:1 Зиря - Сабаил 4:1 ДАК - Зиря 1:2 Зиря - ДАК 4:0 Зиря - Шериф 1:2 Шериф - Зиря 0:1 Германнштадт - Зиря 1:2 Карабах - Зиря 2:1 Зиря - Сабаил 1:0 Кяпаз - Зиря 0:1 Зиря - Карабах 0:1 Туран Товуз - Зиря 1:2 Зиря - Араз ПФК 0:1 Габала - Зиря 0:2 Зиря - Нефтчи 3:1 Сумгаит - Зиря 0:0
Омония Никосия
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Омония Никосия - Этникос Ахна 3:0 Омония Никосия - Зиря 6:0 Фехервар - Омония Никосия 0:2 Омония Никосия - Фехервар 1:0
Торпедо Кутаиси - Омония Никосия 1:2 Омония Никосия - Торпедо Кутаиси 3:1 Омония Никосия - АЕК 1:1 Ракув - Омония Никосия 2:0 Маккаби Тель-Авив - Омония Никосия 2:0 Краковия - Омония Никосия 3:0 Омония Никосия - Пафос 0:3 Пафос - Омония Никосия 1:1 Омония Никосия - АПОЭЛ 1:0 АЕК Ларнака - Омония Никосия 2:0 Омония Никосия - Арис Лимасол 0:0 Анортосис - Омония Никосия 0:2 Арис Лимасол - Омония Никосия 0:3 Омония Никосия - Арис Лимасол 3:0 Омония Никосия - Пафос 1:1 АПОЭЛ - Омония Никосия 0:1

Результаты матчей

Зиря
Омония Никосия

Точный счет

2:2
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
6:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
6
1 раз 33%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
6:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
2
2 раза 100%

Точный счет

1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
6:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
6:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
6
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Зиря
Омония Никосия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
2
1
1
1
3.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1.5
4
1
1
4
2.5
2
3
1
4
3.5
1
4

Топ бомбардиров
Ноа Ереван Гонсало Грегори 6 (1)
АЕК Гарсия Леви 5 (1)
Спартак Трнава Дюриш Михал 5
Стьярнан Атласон Эмиль 5
Омония Никосия Стемпиньски Мариуш 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Морнар Джюришич Марко 1 3
Хапоэль Беэр-Шева Шушеначев Артур 1 3
Хапоэль Беэр-Шева Тиби Эйтан 1 2
Шленск Вроцлав Науэль Матиас 1 2
Пакш Ленжер Бенце 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Зиря - Омония Никосия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 августа 2024, осталось 2 дня 8 часов 52 минуты.



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  • 22 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 45
    Зиря 37.8% (17)
    X 24.4% (11)
    Омония Никосия 37.8% (17)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Зиря
    Ничья
    Омония Никосия
    3.10
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    3.80
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    Прогнозы на матч Зиря - Омония Никосия

    Исход игры
    Зиря
    37.8% (17)
    Ничья
    24.4% (11)
    Омония Никосия
    37.8% (17)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.34% (19)
    Меньше
    53.66% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    73.17% (30)
    Нет
    26.83% (11)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    24.4% (11)
    2:1 Зиря
    24.4% (11)
    1:2 Омония Никосия
    15.6% (7)
    0:1 Омония Никосия
    13.3% (6)
    1:0 Зиря
    6.7% (3)
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    Зиря
    Омония Никосия
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