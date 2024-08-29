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Стадион: .
Бетис
3:0
Перерыв
Кривбасс
0'
1:0
40' Гол
Руибаль Айтор
2:0
41' Гол
Эз Абде
3:0
43' Гол
Эз Абде

Ход матча

40'
Руибаль Айтор
(Эз Абде)
1:0
41'
Эз Абде
(Родри Родриго)
2:0
43'
Эз Абде
3:0

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 0
  • 4 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 6
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 59 Владение мячом, % 41
Прогнозы 111
Бетис 98.2% (109)
X 0% (0)
Кривбасс 1.8% (2)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Бетис
Ничья
Кривбасс
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Силва
Руи
2
Бельерин
Эктор
3
Льоренте
Диего
6
Натан
12
Родригес
Рикардо
4
Кардозо
Джонни
16
Алтимира
Серхи
17
Родри
Родриго
19
Лосада
Икер
10
Эз
Абде
24
Руибаль
Айтор
33
Клищук
Андрей
25
Bandeira
3
Романчук
Александр
II
5
Стецков
Тимур
55
Дибанго
Иван
8
Бизимана
Джихад
22
Вакулко
Юрий
21
Кузык
Денис
14
Лунёв
Максим
15
Драмбаев
Aлександр
78
Кожушко
Олег
Бетис
4-2-3-1
Кривбасс
4-2-3-1

История личных встреч

Бетис
Кривбасс

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛК
0:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Бомбардиры внутри турнира

Бетис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эз Абде 1 0.5
Родри Родриго 1 0.5
Руибаль Айтор 1 0.5
Авила Эсекьель 1 0.5
Кривбасс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Бетис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эз Абде 1 0
Кривбасс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аду Принс 1 0

Результаты матчей

Бетис
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Кривбасс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
0
Бетис
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Кривбасс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
0

Голы по времени матча

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Бетис
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Алавес - Бетис 0:0 Кривбасс - Бетис 0:2 Бетис - Жирона 1:1 Байер Л - Бетис 1:1
Кадис - Бетис 0:0 Бетис - Аль-Иттихад Джидда 4:1 Манчестер Юнайтед - Бетис 3:2 Ливерпуль - Бетис 1:0 Аустрия Зальцбург - Бетис 1:5 Реал Мадрид - Бетис 0:0 Бетис - Реал Сосьедад 0:2 Лас-Пальмас - Бетис 2:2 Бетис - Альмерия 3:2 Осасуна - Бетис 0:2 Бетис - Севилья 1:1 Валенсия - Бетис 1:2 Бетис - Сельта 2:1 Жирона - Бетис 3:2 Райо Вальекано - Бетис 2:0 Бетис - Вильярреал 2:3
Кривбасс
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Кривбасс - Ингулец 1:1 Кривбасс - Бетис 0:2 Верес - Кривбасс 0:2 Виктория Пльзень - Кривбасс 1:0
Карпаты - Кривбасс 3:0 Кривбасс - Виктория Пльзень 1:2 Кривбасс - Черноморец Од 1:0 Кривбасс - Ризеспор 3:4 Янг Бойз - Кривбасс 2:2 Кривбасс - Минай 3:0 Динамо Киев - Кривбасс 3:1 Кривбасс - Полесье 0:1 Днепр-1 - Кривбасс 1:0 Кривбасс - Металлист-1925 3:0 Черноморец Од - Кривбасс 1:2 Рух Львов - Кривбасс 1:1 Кривбасс - Ворскла 1:1 Верес - Кривбасс 0:2 Кривбасс - Колос Ковалёвка 1:0 Кривбасс - Оболонь 1:0

Результаты матчей

Бетис
Кривбасс

Точный счет

0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Бетис
Кривбасс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Топ бомбардиров
Ноа Ереван Гонсало Грегори 6 (1)
АЕК Гарсия Леви 5 (1)
Спартак Трнава Дюриш Михал 5
Стьярнан Атласон Эмиль 5
Астана Чарльз Джеффри 5
Весь список

Топ нарушителей
Дрита Броха Рон 1 3
Морнар Джюришич Марко 1 3
Ноа Ереван Сантос Пабло 1 3
Хапоэль Беэр-Шева Шушеначев Артур 1 3
Хапоэль Беэр-Шева Тиби Эйтан 1 2
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  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 43'
    Г О О О О Л - Эз Абде бьет в цель!
  • 41'
    Родри Родриго сделал результативную передачу.
  • 41'
    Г О О О О Л - Эз Абде бьет в цель!
  • 40'
    Эз Абде сделал результативную передачу.
  • 40'
    Г О О О О Л - Руибаль Айтор бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Benito Villamarin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • 71 посетитеть LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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Прогнозы 111
Бетис 98.2% (109)
X 0% (0)
Кривбасс 1.8% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бетис
Ничья
Кривбасс
1.50
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6.80
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Бетис 3:0 Кривбасс

Исход игры
Бетис
98.2% (109)
Ничья
0% (0)
Кривбасс
1.8% (2)
Тотал 2.5
Больше
33.64% (36)
Меньше
66.36% (71)
Обе команды забьют
Да
12.15% (13)
Нет
87.85% (94)
Популярный счёт
2:0 Бетис
54.1% (60)
3:0 Бетис
18% (20)
1:0 Бетис
9% (10)
2:1 Бетис
8.1% (9)
3:1 Бетис
2.7% (3)
4:0 Бетис
1.8% (2)
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