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  3. Лига конференций 2024-2025
Стадион: .
Бетис
3:0
Конец матча
Кривбасс
0'
1:0
40' Гол
Руибаль Айтор
2:0
41' Гол
Эз Абде
3:0
43' Гол
Эз Абде
90'+4

Ход матча

40'
Руибаль Айтор
(Эз Абде)
1:0
41'
Эз Абде
(Родри Родриго)
2:0
43'
Эз Абде
3:0
46'
Перро Ромен
Льоренте Диего
 
46'
 
По Жан-Морель
Кузык Денис
46'
 
Понедельник Андрей
Bandeira
59'
 
Микитишин Артур
Кожушко Олег
59'
 
Созах Даниэль
Лунёв Максим
59'
Форнальс Пабло
Эз Абде
 
59'
Диао Ассане
Руибаль Айтор
 
68'
Хуанми Мигель
Родри Родриго
 
71'
 
Хомченовский Дмитрий
Вакулко Юрий

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 2
  • 7 Удары в створ 0
  • 6 Угловые 7
  • 0 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 15
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 63 Владение мячом, % 37
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 111
Бетис 98.2% (109)
X 0% (0)
Кривбасс 1.8% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Силва
Руи
2
Бельерин
Эктор
3
Льоренте
Диего
6
Натан
12
Родригес
Рикардо
4
Кардозо
Джонни
16
Алтимира
Серхи
17
Родри
Родриго
19
Лосада
Икер
10
Эз
Абде
24
Руибаль
Айтор
33
Клищук
Андрей
25
Bandeira
3
Романчук
Александр
II
5
Стецков
Тимур
55
Дибанго
Иван
8
Бизимана
Джихад
22
Вакулко
Юрий
21
Кузык
Денис
14
Лунёв
Максим
15
Драмбаев
Aлександр
78
Кожушко
Олег
Бетис
4-2-3-1
Кривбасс
4-2-3-1

История личных встреч

Бетис
Кривбасс

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛК
0:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Бомбардиры внутри турнира

Бетис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эз Абде 2 1
Родри Родриго 1 0.5
Руибаль Айтор 1 0.5
Авила Эсекьель 1 0.5
Кривбасс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Бетис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эз Абде 1 0
Кривбасс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аду Принс 1 0

Результаты матчей

Бетис
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Кривбасс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Бетис
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Кривбасс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
0
Бетис
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Кривбасс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
0

Голы по времени матча

Забито

3
0
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
0
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Бетис
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Алавес - Бетис 0:0 Кривбасс - Бетис 0:2 Бетис - Жирона 1:1 Байер Л - Бетис 1:1
Кадис - Бетис 0:0 Бетис - Аль-Иттихад Джидда 4:1 Манчестер Юнайтед - Бетис 3:2 Ливерпуль - Бетис 1:0 Аустрия Зальцбург - Бетис 1:5 Реал Мадрид - Бетис 0:0 Бетис - Реал Сосьедад 0:2 Лас-Пальмас - Бетис 2:2 Бетис - Альмерия 3:2 Осасуна - Бетис 0:2 Бетис - Севилья 1:1 Валенсия - Бетис 1:2 Бетис - Сельта 2:1 Жирона - Бетис 3:2 Райо Вальекано - Бетис 2:0 Бетис - Вильярреал 2:3
Кривбасс
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Кривбасс - Ингулец 1:1 Кривбасс - Бетис 0:2 Верес - Кривбасс 0:2 Виктория Пльзень - Кривбасс 1:0
Карпаты - Кривбасс 3:0 Кривбасс - Виктория Пльзень 1:2 Кривбасс - Черноморец Од 1:0 Кривбасс - Ризеспор 3:4 Янг Бойз - Кривбасс 2:2 Кривбасс - Минай 3:0 Динамо Киев - Кривбасс 3:1 Кривбасс - Полесье 0:1 Днепр-1 - Кривбасс 1:0 Кривбасс - Металлист-1925 3:0 Черноморец Од - Кривбасс 1:2 Рух Львов - Кривбасс 1:1 Кривбасс - Ворскла 1:1 Верес - Кривбасс 0:2 Кривбасс - Колос Ковалёвка 1:0 Кривбасс - Оболонь 1:0

Результаты матчей

Бетис
Кривбасс

Точный счет

3:0
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Бетис
Кривбасс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Топ бомбардиров
Ноа Ереван Гонсало Грегори 6 (1)
АЕК Гарсия Леви 5 (1)
Спартак Трнава Дюриш Михал 5
Стьярнан Атласон Эмиль 5
Астана Чарльз Джеффри 5
Весь список

Топ нарушителей
Дрита Броха Рон 1 3
Морнар Джюришич Марко 1 3
Ноа Ереван Сантос Пабло 1 3
Хапоэль Беэр-Шева Шушеначев Артур 1 3
Ларн Галлахер Кристофер 1 3
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 43'
    Г О О О О Л - Эз Абде бьет в цель!
  • 41'
    Родри Родриго сделал результативную передачу.
  • 41'
    Г О О О О Л - Эз Абде бьет в цель!
  • 40'
    Эз Абде сделал результативную передачу.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Benito Villamarin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 111
    Бетис 98.2% (109)
    X 0% (0)
    Кривбасс 1.8% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Бетис 3:0 Кривбасс

    Исход игры
    Бетис
    98.2% (109)
    Ничья
    0% (0)
    Кривбасс
    1.8% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.64% (36)
    Меньше
    66.36% (71)
    Обе команды забьют
    Да
    12.15% (13)
    Нет
    87.85% (94)
    Популярный счёт
    2:0 Бетис
    54.1% (60)
    3:0 Бетис
    18% (20)
    1:0 Бетис
    9% (10)
    2:1 Бетис
    8.1% (9)
    3:1 Бетис
    2.7% (3)
    4:0 Бетис
    1.8% (2)
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