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  3. Лига Европы 2024-2025
Стадион: .
Рапид Вена
2:2
Конец матча
Брага
0'
1:0
9' Гол в свои ворота
Аррей-Мби Брайт
25' Желтая карточка
Mamadou Sangare
25' Желтая карточка
Орта Андре
33' Желтая карточка
Болла Бендегуз
45' Желтая карточка
Янссон Исак
2:0
47' Гол
Янссон Исак
68' Желтая карточка
Хедль Никлас
2:1
68' Пенальти
Эль Уаззани Амин
2:2
70' Гол
Орта Рикарду
82' Желтая карточка
Аррей-Мби Брайт
85' Желтая карточка
Бургшталлер Гвидо
85' Желтая карточка
Фернандеш Рожер
90' Красная карточка
Robert Klauss
90'+5

Ход матча

9'
Аррей-Мби Брайт
1:0
25'
Mamadou Sangare
 
25'
 
Орта Андре
33'
Болла Бендегуз
 
38'
 
Паулу Оливейра
Бамбу Робсон
45'
Янссон Исак
 
47'
Янссон Исак
(Ауэр Йонас)
2:0
53'
 
Эль Уаззани Амин
Роберто Фернандес Альварельос
53'
 
Фернандеш Рожер
Саласар Родриго
68'
Хедль Никлас
 
68'
2:1
Эль Уаззани Амин
69'
 
Горби Жан-Батист
Карвалью Витор
70'
2:2
Орта Рикарду
(Мартинес Габриэль)
76'
Шауб Луис
Освальд Мориц
 
82'
 
Аррей-Мби Брайт
85'
Бургшталлер Гвидо
 
85'
 
Фернандеш Рожер
89'
Ланг Кристоф
Янссон Исак
 
89'
Nikolaus Wurmbrand
Mamadou Sangare
 
90'
Robert Klauss
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 16
  • 8 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 12
  • 1 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 7
  • 5 Жёлтые карточки 3
  • 1 Красные карточки 0
  • 40 Владение мячом, % 60
Прогнозы 110
Рапид Вена 20% (22)
X 44.5% (49)
Брага 35.5% (39)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
45
Хедль
Никлас
77
Болла
Бендегуз
55
Цветкович
Ненад
6
Ро
Яо
Серж-Филипп
23
Ауэр
Йонас
28
Освальд
Мориц
17
Mamadou
Sangare
18
Зайдль
Маттиас
9
Бургшталлер
Гвидо
22
Янссон
Исак
7
Бельо
Дион
Дрене
1
Матеус
Лима
2
Гомес
Виктор
26
Аррей-Мби
Брайт
3
Бамбу
Робсон
19
Марин
Адриан
6
Карвалью
Витор
10
Орта
Андре
16
Саласар
Родриго
21
Орта
Рикарду
77
Мартинес
Габриэль
90
Роберто
Фернандес
Альварельос
Рапид Вена
4-2-3-1
Брага
4-2-3-1

История личных встреч

Рапид Вена
Брага

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЕ
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Рапид Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бургшталлер Гвидо 4 0.67
Зайдль Маттиас 2 0.33
Янссон Исак 2 0.33
Ланг Кристоф 2 0.33
Гргич Лукас 1 0.17
Ро Яо Серж-Филипп 1 0.17
Бельо Дион Дрене 1 0.17
Ауэр Йонас 0 0
Болла Бендегуз 0 0
Освальд Мориц 0 0
Брага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саласар Родриго 3 (1) 0.5
Эль Уаззани Амин 3 (2) 0.5
Орта Рикарду 2 0.33
Фернандеш Рожер 2 0.33
Карвалью Витор 1 0.17
Марин Адриан 1 0.17
Брума Арминду 0 0
Гомес Виктор 0 0
Орта Андре 0 0
Мартинес Габриэль 0 0

Карточки

Рапид Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Янссон Исак 3 0
Гргич Лукас 1 1
Болла Бендегуз 1 1
Mamadou Sangare 2 0
Robert Klauss 0 1
Бургшталлер Гвидо 1 0
Шауб Луис 1 0
Ауэр Йонас 1 0
Хедль Никлас 1 0
Брага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саласар Родриго 2 0
Роберто Фернандес Альварельос 1 0
Брума Арминду 1 0
Марин Адриан 1 0
Орта Андре 1 0
Карвалью Витор 1 0
Бамбу Робсон 1 0
Аррей-Мби Брайт 1 0
Сатчи Сердар 1 0
Эль Уаззани Амин 1 0
Фернандеш Рожер 1 0

Результаты матчей

Рапид Вена
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Брага
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

1
3
Рапид Вена
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Брага
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

4
4
Рапид Вена
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Брага
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

5
7

Голы по времени матча

Забито

9
9
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
1
11%
1
11%
1-15
2
22%
1
11%
16-30
2
22%
3
33%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
3
33%
1
11%
76-90

Пропущено

4
3
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
50%
1
33%
61-75
1
25%
1
33%
76-90

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
1
20%
2
50%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

14
13
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
0 Не забивали 1
1
7%
1
8%
1-15
3
21%
1
8%
16-30
3
21%
4
31%
31-45
2
14%
2
15%
46-60
1
7%
4
31%
61-75
4
29%
1
8%
76-90

Пропущено

6
4
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
3
50%
1
25%
61-75
1
17%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Рапид Вена
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Блау-Вайсс Линц - Рапид Вена 3:0 Брага - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - Сваровски Тироль 2:0 Рапид Вена - Трабзонспор 2:0
Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:1 Трабзонспор - Рапид Вена 0:1 Рапид Вена - Штурм Грац 1:0 Рапид Вена - Висла Краков 6:1 СК Нойзидль-ам-Зе - Рапид Вена 0:2 Висла Краков - Рапид Вена 1:2 Рапид Вена - Милан 1:1 Рапид Вена - Дебрецен 3:2 Рапид Вена - Славия Прага 0:3 Рапид Вена - Хартберг 0:3 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 0:1 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 2:0 Штурм Грац - Рапид Вена 2:1 ЛАСК - Рапид Вена 5:0 Рапид Вена - Штурм Грац 1:3 Штурм Грац - Рапид Вена 1:0
Брага
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Брага - Морейренсе 3:1 Брага - Рапид Вена 2:1 Боавишта - Брага 0:1 Серветт - Брага 1:2
Брага - Эштрела 1:1 Брага - Серветт 0:0 Маккаби Петах-Тиква - Брага 0:5 Брага - Маккаби Петах-Тиква 2:0 Брага - Райо Вальекано 2:2 Брага - Андерлехт 2:1 Брага - Брага-2 4:1 Брага - Морейренсе 0:2 Лозанна - Брага 1:3 Стад Лозанна-Уши - Брага 0:1 Лозанна Уши - Брага 0:1 Сьон - Брага 1:3 Брага - Порту 0:1 Витория Гимарайнш - Брага 2:3 Брага - Каса Пия 4:3 Бенфика - Брага 3:1

Результаты матчей

Рапид Вена
Брага

Точный счет

2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
6:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
6
1 раз 33%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:5
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
2
2 раза 67%
5
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
6:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
6
1 раз 17%
2
4 раза 67%
0
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Рапид Вена
Брага

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
2.5
Больше Меньше
1
2
3.5
1
2
4.5
1
2
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
5
1
1
5
2.5
1
5
1
5
3.5
1
5
1
5
4.5
1
5
1
5
5.5

Топ бомбардиров
РФШ Рига Икауниекс Янис 6 (1)
Рапид Вена Бургшталлер Гвидо 4 (2)
Эльфсборг Байду Майкл 3 (3)
Маккаби Тель-Авив Тургеман Дор 3 (3)
Брага Саласар Родриго 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Петрокуб Пушкаш Дан 1 3
Эльфсборг Оума Тимоти 4
Шемрок Роверс Хонохан Джошуа 1 2
Эльфсборг Абдулаи Джалал 1 2
Лугано Валенсуэла Мильтон 3
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 110
    Рапид Вена 20% (22)
    X 44.5% (49)
    Брага 35.5% (39)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Рапид Вена 2:2 Брага

    Исход игры
    Рапид Вена
    20% (22)
    Ничья
    44.5% (49)
    Брага
    35.5% (39)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.07% (53)
    Меньше
    50.93% (55)
    Обе команды забьют
    Да
    87.96% (95)
    Нет
    12.04% (13)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    40% (44)
    1:2 Брага
    25.5% (28)
    2:1 Рапид Вена
    12.7% (14)
    0:1 Брага
    6.4% (7)
    2:2 Ничья
    4.5% (5)
    1:0 Рапид Вена
    2.7% (3)
    3:1 Рапид Вена
    1.8% (2)
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