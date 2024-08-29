Стадион: Альянц.
2:2
Конец матча
0'
1:0
9' Гол в свои воротаАррей-Мби Брайт
25' Желтая карточкаMamadou Sangare
25' Желтая карточкаОрта Андре
33' Желтая карточкаБолла Бендегуз
45' Желтая карточкаЯнссон Исак
2:0
47' ГолЯнссон Исак
68' Желтая карточкаХедль Никлас
2:1
68' ПенальтиЭль Уаззани Амин
2:2
70' ГолОрта Рикарду
82' Желтая карточкаАррей-Мби Брайт
85' Желтая карточкаБургшталлер Гвидо
85' Желтая карточкаФернандеш Рожер
90' Красная карточкаRobert Klauss
90'+5
Ход матча
9'
1:0
25'
25'
33'
45'
47'
2:0
68'
68'
2:1
70'
82'
85'
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 16
-
8 Удары в створ 4
-
5 Угловые 12
-
1 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 7
-
5 Жёлтые карточки 3
-
1 Красные карточки 0
-
40 Владение мячом, % 60
Прогноз на матч от Liveresult
45
Хедль
Никлас
23
Ауэр
Йонас
22
Янссон
Исак
- Основной состав
-
45 Хедль НикласВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Ауэр ЙонасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Янссон ИсакПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Шауб ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Ланг КристофНападающий
-
-
-
-
-
49 Tobias Hedl
-
-
Главный тренер: Клаусс Роберт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Марин АдрианЗащитник
- Полузащитник
-
10 Орта АндреПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Орта РикардуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Маркеш ЖоаоНападающий
-
Главный тренер: Карвальял Карлуш
История личных встреч
Рапид Вена
Брага
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Рапид Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бургшталлер Гвидо
|4
|0.67
|Зайдль Маттиас
|2
|0.33
|Янссон Исак
|2
|0.33
|Ланг Кристоф
|2
|0.33
|Гргич Лукас
|1
|0.17
|Ро Яо Серж-Филипп
|1
|0.17
|Бельо Дион Дрене
|1
|0.17
|Ауэр Йонас
|0
|0
|Болла Бендегуз
|0
|0
|Освальд Мориц
|0
|0
Брага
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саласар Родриго
|3 (1)
|0.5
|Эль Уаззани Амин
|3 (2)
|0.5
|Орта Рикарду
|2
|0.33
|Фернандеш Рожер
|2
|0.33
|Карвалью Витор
|1
|0.17
|Марин Адриан
|1
|0.17
|Брума Арминду
|0
|0
|Гомес Виктор
|0
|0
|Орта Андре
|0
|0
|Мартинес Габриэль
|0
|0
Карточки
Рапид Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Янссон Исак
|3
|0
|Гргич Лукас
|1
|1
|Болла Бендегуз
|1
|1
|Mamadou Sangare
|2
|0
|Robert Klauss
|0
|1
|Бургшталлер Гвидо
|1
|0
|Шауб Луис
|1
|0
|Ауэр Йонас
|1
|0
|Хедль Никлас
|1
|0
Брага
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Саласар Родриго
|2
|0
|Роберто Фернандес Альварельос
|1
|0
|Брума Арминду
|1
|0
|Марин Адриан
|1
|0
|Орта Андре
|1
|0
|Карвалью Витор
|1
|0
|Бамбу Робсон
|1
|0
|Аррей-Мби Брайт
|1
|0
|Сатчи Сердар
|1
|0
|Эль Уаззани Амин
|1
|0
|Фернандеш Рожер
|1
|0
Результаты матчей
Рапид Вена
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Брага
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
1
3
Рапид Вена
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Брага
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
4
4
Рапид Вена
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Брага
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
5
7
Голы по времени матча
Забито
9
9
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
1
11%
1
11%
1-15
2
22%
1
11%
16-30
2
22%
3
33%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
3
33%
1
11%
76-90
Пропущено
4
3
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
50%
1
33%
61-75
1
25%
1
33%
76-90
Забито
5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
1
20%
2
50%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
14
13
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
0 Не забивали 1
1
7%
1
8%
1-15
3
21%
1
8%
16-30
3
21%
4
31%
31-45
2
14%
2
15%
46-60
1
7%
4
31%
61-75
4
29%
1
8%
76-90
Пропущено
6
4
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
3
50%
1
25%
61-75
1
17%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Рапид Вена
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Блау-Вайсс Линц - Рапид Вена 3:0 Брага - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - Сваровски Тироль 2:0 Рапид Вена - Трабзонспор 2:0
Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:1 Трабзонспор - Рапид Вена 0:1 Рапид Вена - Штурм Грац 1:0 Рапид Вена - Висла Краков 6:1 СК Нойзидль-ам-Зе - Рапид Вена 0:2 Висла Краков - Рапид Вена 1:2 Рапид Вена - Милан 1:1 Рапид Вена - Дебрецен 3:2 Рапид Вена - Славия Прага 0:3 Рапид Вена - Хартберг 0:3 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 0:1 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 2:0 Штурм Грац - Рапид Вена 2:1 ЛАСК - Рапид Вена 5:0 Рапид Вена - Штурм Грац 1:3 Штурм Грац - Рапид Вена 1:0
Брага
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Брага - Морейренсе 3:1 Брага - Рапид Вена 2:1 Боавишта - Брага 0:1 Серветт - Брага 1:2
Брага - Эштрела 1:1 Брага - Серветт 0:0 Маккаби Петах-Тиква - Брага 0:5 Брага - Маккаби Петах-Тиква 2:0 Брага - Райо Вальекано 2:2 Брага - Андерлехт 2:1 Брага - Брага-2 4:1 Брага - Морейренсе 0:2 Лозанна - Брага 1:3 Стад Лозанна-Уши - Брага 0:1 Лозанна Уши - Брага 0:1 Сьон - Брага 1:3 Брага - Порту 0:1 Витория Гимарайнш - Брага 2:3 Брага - Каса Пия 4:3 Бенфика - Брага 3:1
Результаты матчей
Рапид Вена
Брага
Точный счет
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
6:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
6
1 раз 33%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:5
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
2
2 раза 67%
5
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
6:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
6
1 раз 17%
2
4 раза 67%
0
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Рапид Вена
Брага
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
51
15
15
15
15
15
15
15
|РФШ Рига
|Икауниекс Янис
|6 (1)
|Рапид Вена
|Бургшталлер Гвидо
|4 (2)
|Эльфсборг
|Байду Майкл
|3 (3)
|Маккаби Тель-Авив
|Тургеман Дор
|3 (3)
|Брага
|Саласар Родриго
|3 (2)
|Петрокуб
|Пушкаш Дан
|1 3
|Эльфсборг
|Оума Тимоти
|4
|Шемрок Роверс
|Хонохан Джошуа
|1 2
|Эльфсборг
|Абдулаи Джалал
|1 2
|Лугано
|Валенсуэла Мильтон
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Рапид Вена 2:2 Брага
Исход игры
Рапид Вена
20% (22)
Ничья
44.5% (49)
Брага
35.5% (39)
Тотал 2.5
Больше
49.07% (53)
Меньше
50.93% (55)
Обе команды забьют
Да
87.96% (95)
Нет
12.04% (13)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40% (44)
1:2 Брага
25.5% (28)
2:1 Рапид Вена
12.7% (14)
0:1 Брага
6.4% (7)
2:2 Ничья
4.5% (5)
1:0 Рапид Вена
2.7% (3)
3:1 Рапид Вена
1.8% (2)
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