Стадион: The BBSP Stadium, Rugby Park. Главный судья: Radoslav Gidzhenov
1:1
Конец матча
0'
1:0
16' ГолУоткинс Марли
50' Желтая карточкаЛерагер Лукас
57' Желтая карточкаDanny Armstrong
1:1
68' Гол в свои воротаМайо Льюис
90'+5
Ход матча
16'
1:0
50'
57'
68'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
4 Удары по воротам 6
-
4 Удары в створ 4
-
1 Угловые 11
-
1 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
31 Владение мячом, % 69
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
4
Райт
Джо
15
Лопес
Маркос
33
Фальк
Расмус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
4 Райт ДжоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Полворт ЛиамПолузащитник
-
18 Кэмерон ИннсНападающий
- Нападающий
-
-
-
12 David Watson
-
24 Bobby Wales
-
-
26 Ben Brannan
-
Главный тренер: Макиннес Дерек
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Лопес МаркосЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Фальк РасмусПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Сандер ТеоВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
38 Oliver Hojer
-
45 Amin Chiakha
-
-
Главный тренер: Нееструп Якоб
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Килмарнок
Копенгаген
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Бомбардиры внутри турнира
Килмарнок
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уоткинс Марли
|1
|0.25
|Васселл Кайл
|1
|0.25
|Bobby Wales
|1
|0.25
|Финдли Стюард
|0
|0
|Лайонс Брэдли
|0
|0
|Danny Armstrong
|0
|0
Копенгаген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фрохолдт Виктор
|3
|0.5
|Оскарссон Орри
|2
|0.33
|Дикс Кевин
|2 (2)
|0.33
|Эльюнусси Мохамед
|1
|0.17
|Фальк Расмус
|1
|0.17
|Классон Виктор
|1
|0.17
|Oliver Hojer
|1
|0.17
|Лерагер Лукас
|0
|0
|Маттссон Магнус
|0
|0
|Вавро Денис
|0
|0
Карточки
Килмарнок
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Райт Джо
|2
|0
|Маккензи Рори
|1
|0
|Финдли Стюард
|1
|0
|Маккрори Робби
|1
|0
|Danny Armstrong
|1
|0
|О'Хара Киран
|1
|0
|Доннелли Лайам
|1
|0
|Маррей Фрейзер
|1
|0
|David Watson
|1
|0
|Oliver Bainbridge
|1
|0
Копенгаген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эльюнусси Мохамед
|2
|0
|Фальк Расмус
|1
|0
|Лерагер Лукас
|1
|0
|Вавро Денис
|1
|0
|Дикс Кевин
|1
|0
|Мелинг Биргер
|1
|0
|Ачури Мохамед Элиас
|1
|0
|Оскарссон Орри
|1
|0
|Гарананга Мунаше
|1
|0
|Клем Виллиам
|1
|0
Результаты матчей
Килмарнок
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Копенгаген
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
0
Килмарнок
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Копенгаген
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
8
Килмарнок
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Копенгаген
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
2
8
Голы по времени матча
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
8
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
5
63%
76-90
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Забито
2
11
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
1
50%
5
45%
76-90
Пропущено
5
2
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Килмарнок
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Абердин - Килмарнок 2:0 Копенгаген - Килмарнок 2:0 Мотеруэлл - Килмарнок 1:0 Тромсё - Килмарнок 0:1
Килмарнок - Сент-Джонстон 0:3 Килмарнок - Тромсё 2:2 Селтик - Килмарнок 4:0 Серкль Брюгге - Килмарнок 1:0 Килмарнок - Серкль Брюгге 1:1 Килмарнок - Барроу 5:0 Очинлек Талбот - Килмарнок 0:4 Эйр Юнайтед - Килмарнок 3:2 ТНС - Килмарнок 0:5 Серро Портеньо - Килмарнок 2:0 Данди - Килмарнок 1:1 Килмарнок - Селтик 0:5 Сент-Миррен - Килмарнок 0:1 Рейнджерс - Килмарнок 4:1 Килмарнок - Хартс 0:0 Сент-Джонстон - Килмарнок 0:2
Копенгаген
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Норшелланн - Копенгаген 3:2 Копенгаген - Килмарнок 2:0 Копенгаген - Виборг 1:1 Баник Острава - Копенгаген 1:0
Сённерйюск - Копенгаген 0:2 Копенгаген - Баник Острава 1:0 Копенгаген - Раннерс 1:1 Копенгаген - Мэгпайс 5:1 Копенгаген - АГФ Орхус 3:2 Мэгпайс - Копенгаген 0:3 Люнгбю - Копенгаген 0:2 Копенгаген - Сённерйюск 3:2 Виктория Пльзень - Копенгаген 3:3 Сваровски Тироль - Копенгаген 0:5 Копенгаген - Хиллерёд 0:1 Копенгаген - Силькеборг 1:0 Копенгаген - Раннерс 2:1 Копенгаген - Норшелланн 1:1 АГФ Орхус - Копенгаген 3:2 Копенгаген - Мидтьюлланн 1:2
Результаты матчей
Килмарнок
Копенгаген
Точный счет
2:2
1 раз 100%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
1:0
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Килмарнок
Копенгаген
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
41
12
32
|Ноа Ереван
|Гонсало Грегори
|6 (1)
|АЕК
|Гарсия Леви
|5 (1)
|Спартак Трнава
|Дюриш Михал
|5
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|5
|Астана
|Чарльз Джеффри
|5
|Дрита
|Броха Рон
|1 3
|Морнар
|Джюришич Марко
|1 3
|Ноа Ереван
|Сантос Пабло
|1 3
|Хапоэль Беэр-Шева
|Шушеначев Артур
|1 3
|Хапоэль Беэр-Шева
|Тиби Эйтан
|1 2