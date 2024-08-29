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Стадион: . Главный судья: Radoslav Gidzhenov
Килмарнок
1:1
Конец матча
Копенгаген
0'
1:0
16' Гол
Уоткинс Марли
50' Желтая карточка
Лерагер Лукас
57' Желтая карточка
Danny Armstrong
1:1
68' Гол в свои ворота
Майо Льюис
90'+5

Ход матча

16'
Уоткинс Марли
(Финдли Стюард)
1:0
25'
David Watson
Доннелли Лайам
 
50'
 
Лерагер Лукас
57'
Danny Armstrong
 
63'
 
Оскарссон Орри
Фрохолдт Виктор
68'
1:1
Майо Льюис
75'
Уоткинс Марли
Райт Джо
 
75'
Полворт Лиам
Bobby Wales
 
77'
 
Vinicius Robert
Ачури Мохамед Элиас
80'
 
Маттссон Магнус
Классон Виктор
83'
Маккей-Стивен Гари
Danny Armstrong
 
83'
Corrie Ndaba
Jack Burrough
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 11
  • 1 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 31 Владение мячом, % 69

Владение мячом

Прогнозы 110
Килмарнок 1.8% (2)
X 18.2% (20)
Копенгаген 80% (88)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
О'Хара
Киран
2
Jack
Burrough
4
Райт
Джо
5
Майо
Льюис
17
Финдли
Стюард
11
Danny
Armstrong
22
Доннелли
Лайам
8
Лайонс
Брэдли
10
Кеннеди
Мэттью
9
Васселл
Кайл
23
Уоткинс
Марли
1
Тротт
Натан
2
Дикс
Кевин
3
Вавро
Денис
5
Перейра
Габриэл
15
Лопес
Маркос
47
Фрохолдт
Виктор
12
Лерагер
Лукас
33
Фальк
Расмус
10
Эльюнусси
Мохамед
7
Классон
Виктор
30
Ачури
Мохамед
Элиас
Килмарнок
4-4-2
Копенгаген
4-3-3

История личных встреч

Килмарнок
Копенгаген

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
2:0

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Бомбардиры внутри турнира

Килмарнок
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уоткинс Марли 1 0.25
Васселл Кайл 1 0.25
Bobby Wales 1 0.25
Финдли Стюард 0 0
Лайонс Брэдли 0 0
Danny Armstrong 0 0
Копенгаген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фрохолдт Виктор 3 0.5
Оскарссон Орри 2 0.33
Дикс Кевин 2 (2) 0.33
Эльюнусси Мохамед 1 0.17
Фальк Расмус 1 0.17
Классон Виктор 1 0.17
Oliver Hojer 1 0.17
Лерагер Лукас 0 0
Маттссон Магнус 0 0
Вавро Денис 0 0

Карточки

Килмарнок
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Райт Джо 2 0
Маккензи Рори 1 0
Финдли Стюард 1 0
Маккрори Робби 1 0
Danny Armstrong 1 0
О'Хара Киран 1 0
Доннелли Лайам 1 0
Маррей Фрейзер 1 0
David Watson 1 0
Oliver Bainbridge 1 0
Копенгаген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эльюнусси Мохамед 2 0
Фальк Расмус 1 0
Лерагер Лукас 1 0
Вавро Денис 1 0
Дикс Кевин 1 0
Мелинг Биргер 1 0
Ачури Мохамед Элиас 1 0
Оскарссон Орри 1 0
Гарананга Мунаше 1 0
Клем Виллиам 1 0

Результаты матчей

Килмарнок
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Копенгаген
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
0
Килмарнок
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Копенгаген
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
8
Килмарнок
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Копенгаген
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
8

Голы по времени матча

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
8
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
5
63%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

2
11
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
1
50%
5
45%
76-90

Пропущено

5
2
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Килмарнок
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Абердин - Килмарнок 2:0 Копенгаген - Килмарнок 2:0 Мотеруэлл - Килмарнок 1:0 Тромсё - Килмарнок 0:1
Килмарнок - Сент-Джонстон 0:3 Килмарнок - Тромсё 2:2 Селтик - Килмарнок 4:0 Серкль Брюгге - Килмарнок 1:0 Килмарнок - Серкль Брюгге 1:1 Килмарнок - Барроу 5:0 Очинлек Талбот - Килмарнок 0:4 Эйр Юнайтед - Килмарнок 3:2 ТНС - Килмарнок 0:5 Серро Портеньо - Килмарнок 2:0 Данди - Килмарнок 1:1 Килмарнок - Селтик 0:5 Сент-Миррен - Килмарнок 0:1 Рейнджерс - Килмарнок 4:1 Килмарнок - Хартс 0:0 Сент-Джонстон - Килмарнок 0:2
Копенгаген
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Норшелланн - Копенгаген 3:2 Копенгаген - Килмарнок 2:0 Копенгаген - Виборг 1:1 Баник Острава - Копенгаген 1:0
Сённерйюск - Копенгаген 0:2 Копенгаген - Баник Острава 1:0 Копенгаген - Раннерс 1:1 Копенгаген - Мэгпайс 5:1 Копенгаген - АГФ Орхус 3:2 Мэгпайс - Копенгаген 0:3 Люнгбю - Копенгаген 0:2 Копенгаген - Сённерйюск 3:2 Виктория Пльзень - Копенгаген 3:3 Сваровски Тироль - Копенгаген 0:5 Копенгаген - Хиллерёд 0:1 Копенгаген - Силькеборг 1:0 Копенгаген - Раннерс 2:1 Копенгаген - Норшелланн 1:1 АГФ Орхус - Копенгаген 3:2 Копенгаген - Мидтьюлланн 1:2

Результаты матчей

Килмарнок
Копенгаген

Точный счет

2:2
1 раз 100%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
1:0
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Килмарнок
Копенгаген

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
4
1
1
2
1.5
3
2

Топ бомбардиров
Ноа Ереван Гонсало Грегори 6 (1)
АЕК Гарсия Леви 5 (1)
Спартак Трнава Дюриш Михал 5
Стьярнан Атласон Эмиль 5
Астана Чарльз Джеффри 5
Весь список

Топ нарушителей
Дрита Броха Рон 1 3
Морнар Джюришич Марко 1 3
Ноа Ереван Сантос Пабло 1 3
Хапоэль Беэр-Шева Шушеначев Артур 1 3
Хапоэль Беэр-Шева Тиби Эйтан 1 2
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    Прогнозы 110
    Килмарнок 1.8% (2)
    X 18.2% (20)
    Копенгаген 80% (88)
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