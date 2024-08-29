Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Victor Froholdt нанес удар, но тот был заблокирован.

Тактическая замена. Victor Froholdt уходит с поля и его заменяет Орри Оскарссон

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Дикс Кевин пробует нанести удар издали, но Киран О'Хара ловит мяч

47' Лопес Маркос навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля

45' Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля

45' Килмарнок совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Килмарнок совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Матч возобновится спорным мячом

40' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

40' Килмарнок совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Килмарнок совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Килмарнок совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Victor Froholdt наказан за толчок Кеннеди Мэттью

37' Удар от ворот произведет Килмарнок

36' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Удар от ворот произведет Килмарнок

36' Близко! Вавро Денис нанес отличный удар издали, но попал в штангу!

35' Лопес Маркос навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

34' Классон Виктор нанес удар головой, но Киран О'Хара спокойно отбил мяч.

34' Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Удар от ворот произведет Копенгаген

33' Васселл Кайл нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

32' Килмарнок совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Игрок из команды Килмарнок делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

29' Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Удар от ворот произведет Килмарнок

27' Килмарнок совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Игрок из команды Килмарнок делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

27' Хорошую попытку сделал Danny Armstrong . Удар в створ, но вратарь начеку

26' Тротт Натан взял и забрал мяч на выходе

26' Кеннеди Мэттью из команды Килмарнок своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

25' Удар от ворот произведет Килмарнок

24' Матч возобновится спорным мячом

23' Ох, нехорошо это выглядит. Доннелли Лайам получил травму и медбригада забирает его с поля.

23' Доннелли Лайам на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Лопес Маркос навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

21' Лопес Маркос навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

20' Ачури Мохамед Элиас не смог попасть в створ ударом издали

20' Лопес Маркос навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

18' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Килмарнок будет все-таки засчитан.

18' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Килмарнок

15' Хорошую попытку сделал Доннелли Лайам . Удар в створ, но вратарь начеку

15' ШТАНГА! Пробил головой Лайонс Брэдли прямо в каркас ворот!

15' Удар от ворот произведет Килмарнок

15' Оооо... вот это был удар! Victor Froholdt должен был забить с этой позиции.

15' Victor Froholdt оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

13' Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Килмарнок совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Удар от ворот произведет Копенгаген

11' Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Килмарнок совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Килмарнок совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Кеннеди Мэттью навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

6' О'Хара Киран взял и забрал мяч на выходе

5' Удар от ворот произведет Копенгаген

5' О'Хара Киран взял и забрал мяч на выходе

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Копенгаген начинает с центра поля