Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

45' Dino Kojic сделал результативную передачу.

45' Г О О О О Л - Thalisson бьет в цель!

38' Раделич Степан получил желтую карточку от судьи

35' Г О О О О Л - Dino Kojic бьет в цель!

13' Г О О О О Л - Thalisson бьет в цель!

10' Thalisson получил желтую карточку от судьи