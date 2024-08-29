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  3. Лига конференций 2024-2025
Стадион: .
Олимпия Любляна
5:0
Конец матча
Риека
0'
1:0
2' Гол
Лукас Педро
8' Желтая карточка
Янкович Нико
10' Желтая карточка
Thalisson
2:0
13' Гол
Thalisson
3:0
35' Гол
_Kojic D.
38' Желтая карточка
Раделич Степан
4:0
45' Гол
Thalisson
5:0
47' Гол
Лукас Педро
52' Желтая карточка
Петрович Деян
54' Желтая карточка
Raul Florucz
90'+35

Ход матча

2'
Лукас Педро
1:0
8'
 
Янкович Нико
10'
Thalisson
 
13'
Thalisson
(Лукас Педро)
2:0
35'
_Kojic D.
3:0
38'
 
Раделич Степан
45'
Thalisson
(_Kojic D.)
4:0
46'
 
Майсторович Анте
Раделич Степан
46'
 
Богожевич Бруно
Деветак Младен
46'
 
Селахи Линдон
Ходжа Велдин
46'
Брест Марко
_Kojic D.
 
46'
 
Джуара Наис
Фрук Тони
47'
Лукас Педро
(Силва Хорхе)
5:0
52'
 
Петрович Деян
54'
Raul Florucz
 
55'
Пинту Диогу
Raul Florucz
 
55'
Ivan Durdov
Лукас Педро
 
66'
Ласицкас Юстас
Суалеэ Давид
 
74'
 
Андрич Комнен
Иванович Франьо
74'
Ристич Марко
Мухамедбегович Ахмет
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 4
  • 8 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 6
  • 0 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 59 Владение мячом, % 41
Прогнозы 110
Олимпия Любляна 63.6% (70)
X 29.1% (32)
Риека 7.3% (8)
Все прогнозы
69
Видовшек
Матевж
2
Силва
Хорхе
14
Ратник
Марцел
17
Мухамедбегович
Ахмет
3
Суалеэ
Давид
30
Raul
Florucz
34
Доффо
Агустин
88
Thalisson
6
Peter
Agba
37
Лукас
Педро
9
_Kojic
D.
13
Зломислич
Мартин
28
Смолчич
Иван
5
Галешич
Нико
6
Раделич
Степан
34
Деветак
Младен
25
Ходжа
Велдин
8
Петрович
Деян
10
Фрук
Тони
87
Пашалич
Марко
11
Иванович
Франьо
4
Янкович
Нико
Олимпия Любляна
4-4-2
Риека
4-3-3

История личных встреч

Олимпия Любляна
Риека

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛК
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Олимпия Любляна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукас Педро 4 (2) 0.67
Thalisson 2 0.33
Raul Florucz 2 0.33
_Kojic D. 1 0.17
Доффо Агустин 1 0.17
Суалеэ Давид 1 0.17
Пинту Диогу 1 0.17
Ivan Durdov 1 0.17
Мотика Неманья 1 (1) 0.17
Силва Хорхе 0 0
Ласицкас Юстас 0 0
Риека
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иванович Франьо 1 0.5
Янкович Нико 0 0

Карточки

Олимпия Любляна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Thalisson 2 0
Ратник Марцел 2 0
Raul Florucz 2 0
Доффо Агустин 1 0
Силва Хорхе 1 0
Суалеэ Давид 1 0
_Kojic D. 1 0
Риека
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Петрович Деян 1 0
Раделич Степан 1 0
Зломислич Мартин 1 0
Пашалич Марко 1 0
Фрук Тони 1 0
Янкович Нико 1 0

Результаты матчей

Олимпия Любляна
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Риека
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Олимпия Любляна
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Риека
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
1
Олимпия Любляна
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Риека
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
1

Голы по времени матча

Забито

10
0
5 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

14
1
6 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
3
21%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
21%
1
100%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
5
36%
0
0%
76-90

Пропущено

2
6
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
50%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Олимпия Любляна
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Марибор - Олимпия Любляна 1:1 Риека - Олимпия Любляна 1:1 Олимпия Любляна - Целе 2:2 Шериф - Олимпия Любляна 0:1
Домжале - Олимпия Любляна 0:0 Олимпия Любляна - Шериф 3:0 Олимпия Любляна - Нафта 2:0 Полесье - Олимпия Любляна 1:2 Копер - Олимпия Любляна 0:1 Олимпия Любляна - Полесье 2:0 Олимпия Любляна - Приморье 2:0 Олимпия Любляна - ЦСКА-1948 3:0 Олимпия Любляна - Словацко 3:1 Олимпия Любляна - Сараево 1:0 Олимпия Любляна - Глория Бузау 2:0 Олимпия Любляна - Браво 0:1 Марибор - Олимпия Любляна 2:1 Олимпия Любляна - Мура 0:0 Целе - Олимпия Любляна 1:0 Олимпия Любляна - Алюминий 5:0
Риека
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Осиек - Риека 0:2 Риека - Олимпия Любляна 1:1 Риека - Истра 1961 4:0 Эльфсборг - Риека 2:0
Вараждин - Риека 0:0 Риека - Эльфсборг 1:1 Риека - Локомотива Загреб 4:0 Риека - Корвинул Хунедоара 1:0 Корвинул Хунедоара - Риека 0:0 Риека - Триглав Крань 1:1 Ред Булл Зальцбург - Риека 1:0 Риека - Карлсруэ 0:1 Риека - Ньиредьхаза 3:1 Приморье - Риека 1:7 Риека - Копер 1:0 Риека - Славен 4:0 Риека - Динамо Загреб 1:3 Осиек - Риека 2:0 Динамо Загреб - Риека 0:0 Вараждин - Риека 3:1

Результаты матчей

Олимпия Любляна
Риека

Точный счет

2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
5:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Олимпия Любляна
Риека

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
1
2
3.5
1
2
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
2
4
2.5
1
5
3.5
1
5
4.5

Топ бомбардиров
Ноа Ереван Гонсало Грегори 6 (1)
АЕК Гарсия Леви 5 (1)
Спартак Трнава Дюриш Михал 5
Стьярнан Атласон Эмиль 5
Астана Чарльз Джеффри 5
Весь список

Топ нарушителей
Дрита Броха Рон 1 3
Морнар Джюришич Марко 1 3
Ноа Ереван Сантос Пабло 1 3
Хапоэль Беэр-Шева Шушеначев Артур 1 3
Хапоэль Беэр-Шева Тиби Эйтан 1 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 45'
      Dino Kojic сделал результативную передачу.
    • 45'
      Г О О О О Л - Thalisson бьет в цель!
    • 38'
      Раделич Степан получил желтую карточку от судьи
    • 35'
      Г О О О О Л - Dino Kojic бьет в цель!
    • 13'
      Лукас Педро сделал результативную передачу.
    • 13'
      Г О О О О Л - Thalisson бьет в цель!
    • 10'
      Thalisson получил желтую карточку от судьи
    • 8'
      Янкович Нико получил желтую карточку от судьи
    • 2'
      Г О О О О Л - Лукас Педро бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stozice Stadium, Ljubljana. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 110
    Олимпия Любляна 63.6% (70)
    X 29.1% (32)
    Риека 7.3% (8)
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    Прогнозы на матч Олимпия Любляна 5:0 Риека

    Исход игры
    Олимпия Любляна
    63.6% (70)
    Ничья
    29.1% (32)
    Риека
    7.3% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.61% (41)
    Меньше
    62.39% (68)
    Обе команды забьют
    Да
    64.22% (70)
    Нет
    35.78% (39)
    Популярный счёт
    1:0 Олимпия Любляна
    31.8% (35)
    2:1 Олимпия Любляна
    28.2% (31)
    1:1 Ничья
    26.4% (29)
    1:2 Риека
    5.5% (6)
    3:1 Олимпия Любляна
    1.8% (2)
    2:0 Олимпия Любляна
    1.8% (2)
    2:2 Ничья
    1.8% (2)
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