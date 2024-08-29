Стадион: Стожице.
5:0
Конец матча
0'
1:0
2' ГолЛукас Педро
8' Желтая карточкаЯнкович Нико
10' Желтая карточкаThalisson
2:0
13' ГолThalisson
3:0
35' Гол_Kojic D.
38' Желтая карточкаРаделич Степан
4:0
45' ГолThalisson
5:0
47' ГолЛукас Педро
52' Желтая карточкаПетрович Деян
54' Желтая карточкаRaul Florucz
90'+35
Ход матча
2'
1:0
8'
10'
13'
2:0
35'
3:0
38'
46'
46'
47'
5:0
52'
54'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 4
-
8 Удары в створ 3
-
1 Угловые 6
-
0 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
59 Владение мячом, % 41
30
Raul
Florucz
88
Thalisson
37
Лукас
Педро
28
Смолчич
Иван
25
Ходжа
Велдин
10
Фрук
Тони
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Raul FloruczПолузащитник
- Полузащитник
-
88 ThalissonПолузащитник
- Полузащитник
-
37 Лукас ПедроНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Пинтол ДенисВратарь
- Защитник
-
15 Ристич МаркоЗащитник
-
23 Пинту ДиогуПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Бултам РедаПолузащитник
-
18 Брест МаркоНападающий
-
-
19 Ivan Durdov
-
-
-
Главный тренер: Санчес Виктор
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Смолчич ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Ходжа ВелдинПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Фрук ТониПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
29 Andro Babic
-
27 Simun Butic
-
Главный тренер: Darko Raic-Sudar
История личных встреч
Олимпия Любляна
Риека
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Олимпия Любляна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукас Педро
|4 (2)
|0.67
|Thalisson
|2
|0.33
|Raul Florucz
|2
|0.33
|_Kojic D.
|1
|0.17
|Доффо Агустин
|1
|0.17
|Суалеэ Давид
|1
|0.17
|Пинту Диогу
|1
|0.17
|Ivan Durdov
|1
|0.17
|Мотика Неманья
|1 (1)
|0.17
|Силва Хорхе
|0
|0
|Ласицкас Юстас
|0
|0
Риека
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иванович Франьо
|1
|0.5
|Янкович Нико
|0
|0
Карточки
Олимпия Любляна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Thalisson
|2
|0
|Ратник Марцел
|2
|0
|Raul Florucz
|2
|0
|Доффо Агустин
|1
|0
|Силва Хорхе
|1
|0
|Суалеэ Давид
|1
|0
|_Kojic D.
|1
|0
Риека
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Петрович Деян
|1
|0
|Раделич Степан
|1
|0
|Зломислич Мартин
|1
|0
|Пашалич Марко
|1
|0
|Фрук Тони
|1
|0
|Янкович Нико
|1
|0
Результаты матчей
Олимпия Любляна
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Риека
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Олимпия Любляна
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Риека
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
1
Олимпия Любляна
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Риека
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
1
Голы по времени матча
Забито
10
0
5 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Пропущено
0
5
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
14
1
6 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
3
21%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
21%
1
100%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
5
36%
0
0%
76-90
Пропущено
2
6
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
50%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Олимпия Любляна
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Марибор - Олимпия Любляна 1:1 Риека - Олимпия Любляна 1:1 Олимпия Любляна - Целе 2:2 Шериф - Олимпия Любляна 0:1
Домжале - Олимпия Любляна 0:0 Олимпия Любляна - Шериф 3:0 Олимпия Любляна - Нафта 2:0 Полесье - Олимпия Любляна 1:2 Копер - Олимпия Любляна 0:1 Олимпия Любляна - Полесье 2:0 Олимпия Любляна - Приморье 2:0 Олимпия Любляна - ЦСКА-1948 3:0 Олимпия Любляна - Словацко 3:1 Олимпия Любляна - Сараево 1:0 Олимпия Любляна - Глория Бузау 2:0 Олимпия Любляна - Браво 0:1 Марибор - Олимпия Любляна 2:1 Олимпия Любляна - Мура 0:0 Целе - Олимпия Любляна 1:0 Олимпия Любляна - Алюминий 5:0
Риека
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Осиек - Риека 0:2 Риека - Олимпия Любляна 1:1 Риека - Истра 1961 4:0 Эльфсборг - Риека 2:0
Вараждин - Риека 0:0 Риека - Эльфсборг 1:1 Риека - Локомотива Загреб 4:0 Риека - Корвинул Хунедоара 1:0 Корвинул Хунедоара - Риека 0:0 Риека - Триглав Крань 1:1 Ред Булл Зальцбург - Риека 1:0 Риека - Карлсруэ 0:1 Риека - Ньиредьхаза 3:1 Приморье - Риека 1:7 Риека - Копер 1:0 Риека - Славен 4:0 Риека - Динамо Загреб 1:3 Осиек - Риека 2:0 Динамо Загреб - Риека 0:0 Вараждин - Риека 3:1
Результаты матчей
Олимпия Любляна
Риека
Точный счет
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
5:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Олимпия Любляна
Риека
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
24
15
15
|Ноа Ереван
|Гонсало Грегори
|6 (1)
|АЕК
|Гарсия Леви
|5 (1)
|Спартак Трнава
|Дюриш Михал
|5
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|5
|Астана
|Чарльз Джеффри
|5
|Дрита
|Броха Рон
|1 3
|Морнар
|Джюришич Марко
|1 3
|Ноа Ереван
|Сантос Пабло
|1 3
|Хапоэль Беэр-Шева
|Шушеначев Артур
|1 3
|Хапоэль Беэр-Шева
|Тиби Эйтан
|1 2
Прогнозы на матч Олимпия Любляна 5:0 Риека
Исход игры
Олимпия Любляна
63.6% (70)
Ничья
29.1% (32)
Риека
7.3% (8)
Тотал 2.5
Больше
37.61% (41)
Меньше
62.39% (68)
Обе команды забьют
Да
64.22% (70)
Нет
35.78% (39)
Популярный счёт
1:0 Олимпия Любляна
31.8% (35)
2:1 Олимпия Любляна
28.2% (31)
1:1 Ничья
26.4% (29)
1:2 Риека
5.5% (6)
3:1 Олимпия Любляна
1.8% (2)
2:0 Олимпия Любляна
1.8% (2)
2:2 Ничья
1.8% (2)
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