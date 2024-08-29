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  3. Лига Европы 2024-2025
Стадион: .
Бачка-Топола
0:3
Второй тайм: 48'
Маккаби Тель-Авив
0'
0:1
2' Гол
Henry Addo
0:2
6' Гол
Henry Addo
0:3
12' Гол
Tyrese Asante
15' Желтая карточка
Радин Милан
22' Желтая карточка
Стеванович Душан
40' Желтая карточка
Джехезкель Сагив

Ход матча

2'
0:1
Henry Addo
(Ван Оверем Йорис)
6'
0:2
Henry Addo
(Тургеман Дор)
9'
Крстич Вукашин
Цапан Лука
 
12'
0:3
Tyrese Asante
15'
Радин Милан
 
22'
Стеванович Душан
 
40'
 
Джехезкель Сагив

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 3
  • 0 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 58 Владение мячом, % 42
Прогнозы 110
Бачка-Топола 10.9% (12)
X 15.5% (17)
Маккаби Тель-Авив 73.6% (81)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бачка-Топола
Ничья
Маккаби Тель-Авив
63.00
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4.95
2.00
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Илич
Велько
77
Влалукин
Йован
31
Цапан
Лука
5
Стеванович
Душан
30
Петрович
Неманья
7
Радин
Милан
27
Пантович
Милош
6
Пеич
Алекса
35
Джаковац
Ифет
10
Чиркович
Александар
9
Лазетич
Марко
90
Машпати
Рои
29
Джехезкель
Сагив
6
Tyrese
Asante
13
Шломо
Раз
3
Ревиво
Рой
42
Перец
Дор
14
Ван
Оверем
Йорис
16
Каничовски
Габи
77
Давида
Ошер
9
Тургеман
Дор
20
Henry
Addo
Бачка-Топола
4-1-4-1
Маккаби Тель-Авив
4-3-3

История личных встреч

Бачка-Топола
Маккаби Тель-Авив

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЕ
3:0

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Бомбардиры внутри турнира

Бачка-Топола
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маккаби Тель-Авив
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Перец Дор 3 0.75
Тургеман Дор 2 0.5
Henry Addo 2 0.5
Джехезкель Сагив 1 0.25
Давида Ошер 1 0.25
Tyrese Asante 1 0.25
Мадмон Элад 1 0.25
Ван Оверем Йорис 0 0
Битон Дан 0 0

Карточки

Бачка-Топола
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Радин Милан 2 0
Баньяц Михайло 0 1
Джорджевич Матея 0 1
Петрович Неманья 1 0
Цапан Лука 1 0
Стеванович Душан 1 0
Влалукин Йован 1 0
Маккаби Тель-Авив
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Оверем Йорис 1 0
Джехезкель Сагив 1 0
Давидзаде Офир 1 0
Сиссоко Иссуф 1 0
Tyrese Asante 1 0

Результаты матчей

Бачка-Топола
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Маккаби Тель-Авив
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0
Бачка-Топола
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Маккаби Тель-Авив
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
6
Бачка-Топола
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Маккаби Тель-Авив
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

0
6

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
2
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
6
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

0
8
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Бачка-Топола
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Маккаби Тель-Авив - Бачка-Топола 3:0 Бачка-Топола - ОФК Белград 0:1 Войводина Нови Сад - Бачка-Топола 1:3 Бачка-Топола - Спартак Суботица 0:0
Раднички Ниш - Бачка-Топола 1:0 Бачка-Топола - ИМТ Нови Белград 1:0 Аустрия Клагенфурт - Бачка-Топола 2:2 Бачка-Топола - Напредак 6:0 Младост Лучани - Бачка-Топола 2:0 Бачка-Топола - Чукарички 2:0 Бачка-Топола - Раднички 1923 4:3 Црвена Звезда - Бачка-Топола 2:1 Партизан - Бачка-Топола 1:2 Бачка-Топола - Войводина Нови Сад 3:2 Войводина Нови Сад - Бачка-Топола 3:2 Бачка-Топола - Чукарички 0:0 Нови Пазар - Бачка-Топола 3:4 Бачка-Топола - Вождовац 2:0 Спартак Суботица - Бачка-Топола 2:4 Бачка-Топола - Младост Лучани 4:1
Маккаби Тель-Авив
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Маккаби Тель-Авив - Бачка-Топола 3:0 Маккаби Тель-Авив - Бней-Сахнин 2:1 Маккаби Тель-Авив - Паневежис 3:0 Паневежис - Маккаби Тель-Авив 1:2
Маккаби Тель-Авив - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Маккаби Тель-Авив 1:1 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Петах-Тиква 2:0 Маккаби Тель-Авив - Омония Никосия 2:0 Ракув - Маккаби Тель-Авив 0:0 Рух Хожув - Маккаби Тель-Авив 0:5 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Бней-Рейне 2:0 Хапоэль Хайфа - Маккаби Тель-Авив 0:3 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Беэр-Шева 3:0 Маккаби Хайфа - Маккаби Тель-Авив 0:1 Бней-Сахнин - Маккаби Тель-Авив 1:1 Маккаби Бней-Рейне - Маккаби Тель-Авив 2:3 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Хайфа 4:0 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Тель-Авив 1:0 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Хайфа 1:1 Маккаби Петах-Тиква - Маккаби Тель-Авив 4:2

Результаты матчей

Бачка-Топола
Маккаби Тель-Авив

Точный счет

3:0
2 раза 100%

Точное количество голов

3
2 раза 100%

Точный счет

3:0
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

3:0
1 раз 100%
3:0
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
3
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Бачка-Топола
Маккаби Тель-Авив

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Топ бомбардиров
РФШ Рига Икауниекс Янис 6 (1)
Рапид Вена Бургшталлер Гвидо 4 (2)
Эльфсборг Байду Майкл 3 (3)
Брага Саласар Родриго 3 (2)
Маккаби Тель-Авив Перец Дор 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Петрокуб Пушкаш Дан 1 3
Эльфсборг Оума Тимоти 4
Шемрок Роверс Хонохан Джошуа 1 2
Эльфсборг Абдулаи Джалал 1 2
Лугано Валенсуэла Мильтон 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • До матча
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Прогнозы 110
Бачка-Топола 10.9% (12)
X 15.5% (17)
Маккаби Тель-Авив 73.6% (81)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Бачка-Топола
Ничья
Маккаби Тель-Авив
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Бачка-Топола 0:3 Маккаби Тель-Авив

Исход игры
Бачка-Топола
10.9% (12)
Ничья
15.5% (17)
Маккаби Тель-Авив
73.6% (81)
Тотал 2.5
Больше
56.07% (60)
Меньше
43.93% (47)
Обе команды забьют
Да
69.16% (74)
Нет
30.84% (33)
Популярный счёт
1:2 Маккаби Тель-Авив
42.7% (47)
0:1 Маккаби Тель-Авив
19.1% (21)
1:1 Ничья
13.6% (15)
0:2 Маккаби Тель-Авив
7.3% (8)
2:1 Бачка-Топола
6.4% (7)
1:0 Бачка-Топола
2.7% (3)
1:3 Маккаби Тель-Авив
1.8% (2)
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Бачка-Топола
Маккаби Тель-Авив
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