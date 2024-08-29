Стадион: ТСК Арена.
1:5
Конец матча
0'
0:1
2' ГолHenry Addo
0:2
6' ГолHenry Addo
0:3
12' ГолTyrese Asante
15' Желтая карточкаРадин Милан
22' Желтая карточкаСтеванович Душан
40' Желтая карточкаДжехезкель Сагив
54' Желтая карточкаДжаковац Ифет
0:4
56' ГолТургеман Дор
0:5
89' ГолШахар Идо
90' Желтая карточкаМбунгу Престиж
1:5
90' ГолМбунгу Престиж
90'+4
Ход матча
2'
0:1
6'
0:2
12'
0:3
15'
22'
40'
54'
56'
0:4
89'
0:5
90'
90'
1:5
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 8
-
6 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 14
-
4 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
64 Владение мячом, % 36
Прогноз на матч от Liveresult
12
Илич
Велько
31
Цапан
Лука
90
Машпати
Рои
13
Шломо
Раз
42
Перец
Дор
77
Давида
Ошер
20
Henry
Addo
- Основной состав
-
12 Илич ВелькоВратарь
- Защитник
-
31 Цапан ЛукаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Станич ПетарПолузащитник
-
88 Сос БенцеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Клафурич Деан
- Основной состав
-
90 Машпати РоиВратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Шломо РазЗащитник
- Защитник
-
42 Перец ДорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Давида ОшерНападающий
- Нападающий
-
20 Henry AddoНападающий
- Запасные игроки
-
22 Мелика ОфекВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Битон НирЗащитник
- Защитник
-
36 Шахар ИдоЗащитник
- Полузащитник
-
10 Битон ДанНападающий
-
33 Лейоус ГишамНападающий
- Нападающий
-
19 Мадмон ЭладНападающий
-
Главный тренер: Зарко Лазетич
История личных встреч
Бачка-Топола
Маккаби Тель-Авив
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Бомбардиры внутри турнира
Бачка-Топола
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мбунгу Престиж
|1
|0.5
|Сос Бенце
|0
|0
Маккаби Тель-Авив
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тургеман Дор
|3
|0.75
|Перец Дор
|3
|0.75
|Henry Addo
|2
|0.5
|Джехезкель Сагив
|1
|0.25
|Давида Ошер
|1
|0.25
|Шахар Идо
|1
|0.25
|Tyrese Asante
|1
|0.25
|Мадмон Элад
|1
|0.25
|Ван Оверем Йорис
|0
|0
|Битон Дан
|0
|0
|Каничовски Габи
|0
|0
|Ревиво Рой
|0
|0
Карточки
Бачка-Топола
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Радин Милан
|2
|0
|Баньяц Михайло
|0
|1
|Джорджевич Матея
|0
|1
|Петрович Неманья
|1
|0
|Цапан Лука
|1
|0
|Стеванович Душан
|1
|0
|Джаковац Ифет
|1
|0
|Мбунгу Престиж
|1
|0
|Влалукин Йован
|1
|0
Маккаби Тель-Авив
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джехезкель Сагив
|2
|0
|Ван Оверем Йорис
|1
|0
|Давидзаде Офир
|1
|0
|Сиссоко Иссуф
|1
|0
|Tyrese Asante
|1
|0
Результаты матчей
Бачка-Топола
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Маккаби Тель-Авив
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
1
0
Бачка-Топола
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Маккаби Тель-Авив
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
6
Бачка-Топола
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Маккаби Тель-Авив
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
1
6
Голы по времени матча
Забито
1
7
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
0
0%
5
71%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
14%
76-90
Пропущено
5
2
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
3
60%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
20%
1
50%
76-90
Забито
0
6
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
1
13
0 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
0
0%
5
38%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
1
100%
2
15%
76-90
Пропущено
8
2
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
3
38%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
1
50%
61-75
2
25%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Бачка-Топола
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Маккаби Тель-Авив - Бачка-Топола 3:0 Бачка-Топола - ОФК Белград 0:1 Войводина Нови Сад - Бачка-Топола 1:3 Бачка-Топола - Спартак Суботица 0:0
Раднички Ниш - Бачка-Топола 1:0 Бачка-Топола - ИМТ Нови Белград 1:0 Аустрия Клагенфурт - Бачка-Топола 2:2 Бачка-Топола - Напредак 6:0 Младост Лучани - Бачка-Топола 2:0 Бачка-Топола - Чукарички 2:0 Бачка-Топола - Раднички 1923 4:3 Црвена Звезда - Бачка-Топола 2:1 Партизан - Бачка-Топола 1:2 Бачка-Топола - Войводина Нови Сад 3:2 Войводина Нови Сад - Бачка-Топола 3:2 Бачка-Топола - Чукарички 0:0 Нови Пазар - Бачка-Топола 3:4 Бачка-Топола - Вождовац 2:0 Спартак Суботица - Бачка-Топола 2:4 Бачка-Топола - Младост Лучани 4:1
Маккаби Тель-Авив
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Маккаби Тель-Авив - Бачка-Топола 3:0 Маккаби Тель-Авив - Бней-Сахнин 2:1 Маккаби Тель-Авив - Паневежис 3:0 Паневежис - Маккаби Тель-Авив 1:2
Маккаби Тель-Авив - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Маккаби Тель-Авив 1:1 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Петах-Тиква 2:0 Маккаби Тель-Авив - Омония Никосия 2:0 Ракув - Маккаби Тель-Авив 0:0 Рух Хожув - Маккаби Тель-Авив 0:5 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Бней-Рейне 2:0 Хапоэль Хайфа - Маккаби Тель-Авив 0:3 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Беэр-Шева 3:0 Маккаби Хайфа - Маккаби Тель-Авив 0:1 Бней-Сахнин - Маккаби Тель-Авив 1:1 Маккаби Бней-Рейне - Маккаби Тель-Авив 2:3 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Хайфа 4:0 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Тель-Авив 1:0 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Хайфа 1:1 Маккаби Петах-Тиква - Маккаби Тель-Авив 4:2
Результаты матчей
Бачка-Топола
Маккаби Тель-Авив
Точный счет
1:5
1 раз 100%
3:0
2 раза 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
3
2 раза 100%
Точный счет
3:0
1 раз 100%
1:2
1 раз 50%
1:5
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
2
1 раз 50%
5
1 раз 50%
Точный счет
1:5
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
3:0
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
2 раза 50%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Бачка-Топола
Маккаби Тель-Авив
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
|РФШ Рига
|Икауниекс Янис
|6 (1)
|Рапид Вена
|Бургшталлер Гвидо
|4 (2)
|Эльфсборг
|Байду Майкл
|3 (3)
|Маккаби Тель-Авив
|Тургеман Дор
|3 (3)
|Брага
|Саласар Родриго
|3 (2)
|Петрокуб
|Пушкаш Дан
|1 3
|Эльфсборг
|Оума Тимоти
|4
|Шемрок Роверс
|Хонохан Джошуа
|1 2
|Эльфсборг
|Абдулаи Джалал
|1 2
|Лугано
|Валенсуэла Мильтон
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Бачка-Топола 1:5 Маккаби Тель-Авив
Исход игры
Бачка-Топола
10.9% (12)
Ничья
15.5% (17)
Маккаби Тель-Авив
73.6% (81)
Тотал 2.5
Больше
56.07% (60)
Меньше
43.93% (47)
Обе команды забьют
Да
69.16% (74)
Нет
30.84% (33)
Популярный счёт
1:2 Маккаби Тель-Авив
42.7% (47)
0:1 Маккаби Тель-Авив
19.1% (21)
1:1 Ничья
13.6% (15)
0:2 Маккаби Тель-Авив
7.3% (8)
2:1 Бачка-Топола
6.4% (7)
1:0 Бачка-Топола
2.7% (3)
1:3 Маккаби Тель-Авив
1.8% (2)
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