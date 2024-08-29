  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига Европы 2024-2025
Стадион: .
Бачка-Топола
1:5
Конец матча
Маккаби Тель-Авив
0'
0:1
2' Гол
Henry Addo
0:2
6' Гол
Henry Addo
0:3
12' Гол
Tyrese Asante
15' Желтая карточка
Радин Милан
22' Желтая карточка
Стеванович Душан
40' Желтая карточка
Джехезкель Сагив
54' Желтая карточка
Джаковац Ифет
0:4
56' Гол
Тургеман Дор
0:5
89' Гол
Шахар Идо
90' Желтая карточка
Мбунгу Престиж
1:5
90' Гол
Мбунгу Престиж
90'+4

Ход матча

2'
0:1
Henry Addo
(Ван Оверем Йорис)
6'
0:2
Henry Addo
(Тургеман Дор)
9'
Крстич Вукашин
Цапан Лука
 
12'
0:3
Tyrese Asante
15'
Радин Милан
 
22'
Стеванович Душан
 
40'
 
Джехезкель Сагив
46'
Милосавлевич Иван
Радин Милан
 
46'
Станич Петар
Лазетич Марко
 
46'
 
Лейоус Гишам
Давида Ошер
46'
 
Нахмиас Идан
Джехезкель Сагив
54'
Джаковац Ифет
 
56'
0:4
Тургеман Дор
(Каничовски Габи)
60'
Мбунгу Престиж
Джаковац Ифет
 
64'
 
Битон Нир
Шломо Раз
64'
 
Мадмон Элад
Тургеман Дор
64'
 
Шахар Идо
Перец Дор
71'
Сос Бенце
Чиркович Александар
 
89'
0:5
Шахар Идо
(Ревиво Рой)
90'
Мбунгу Престиж
 
90'
Мбунгу Престиж
(Сос Бенце)
1:5

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 8
  • 6 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 14
  • 4 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 64 Владение мячом, % 36
Прогнозы 110
Бачка-Топола 10.9% (12)
X 15.5% (17)
Маккаби Тель-Авив 73.6% (81)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Илич
Велько
77
Влалукин
Йован
31
Цапан
Лука
5
Стеванович
Душан
30
Петрович
Неманья
7
Радин
Милан
27
Пантович
Милош
6
Пеич
Алекса
35
Джаковац
Ифет
10
Чиркович
Александар
9
Лазетич
Марко
90
Машпати
Рои
29
Джехезкель
Сагив
6
Tyrese
Asante
13
Шломо
Раз
3
Ревиво
Рой
42
Перец
Дор
14
Ван
Оверем
Йорис
16
Каничовски
Габи
77
Давида
Ошер
9
Тургеман
Дор
20
Henry
Addo
Бачка-Топола
4-1-4-1
Маккаби Тель-Авив
4-3-3

История личных встреч

Бачка-Топола
Маккаби Тель-Авив

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЕ
3:0

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Бомбардиры внутри турнира

Бачка-Топола
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбунгу Престиж 1 0.5
Сос Бенце 0 0
Маккаби Тель-Авив
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тургеман Дор 3 0.75
Перец Дор 3 0.75
Henry Addo 2 0.5
Джехезкель Сагив 1 0.25
Давида Ошер 1 0.25
Шахар Идо 1 0.25
Tyrese Asante 1 0.25
Мадмон Элад 1 0.25
Ван Оверем Йорис 0 0
Битон Дан 0 0
Каничовски Габи 0 0
Ревиво Рой 0 0

Карточки

Бачка-Топола
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Радин Милан 2 0
Баньяц Михайло 0 1
Джорджевич Матея 0 1
Петрович Неманья 1 0
Цапан Лука 1 0
Стеванович Душан 1 0
Джаковац Ифет 1 0
Мбунгу Престиж 1 0
Влалукин Йован 1 0
Маккаби Тель-Авив
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джехезкель Сагив 2 0
Ван Оверем Йорис 1 0
Давидзаде Офир 1 0
Сиссоко Иссуф 1 0
Tyrese Asante 1 0

Результаты матчей

Бачка-Топола
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Маккаби Тель-Авив
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

1
0
Бачка-Топола
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Маккаби Тель-Авив
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
6
Бачка-Топола
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Маккаби Тель-Авив
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

1
6

Голы по времени матча

Забито

1
7
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
0
0%
5
71%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
14%
76-90

Пропущено

5
2
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
3
60%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
20%
1
50%
76-90

Забито

0
6
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

1
13
0 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
0
0%
5
38%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
1
100%
2
15%
76-90

Пропущено

8
2
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
3
38%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
1
50%
61-75
2
25%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Бачка-Топола
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Маккаби Тель-Авив - Бачка-Топола 3:0 Бачка-Топола - ОФК Белград 0:1 Войводина Нови Сад - Бачка-Топола 1:3 Бачка-Топола - Спартак Суботица 0:0
Раднички Ниш - Бачка-Топола 1:0 Бачка-Топола - ИМТ Нови Белград 1:0 Аустрия Клагенфурт - Бачка-Топола 2:2 Бачка-Топола - Напредак 6:0 Младост Лучани - Бачка-Топола 2:0 Бачка-Топола - Чукарички 2:0 Бачка-Топола - Раднички 1923 4:3 Црвена Звезда - Бачка-Топола 2:1 Партизан - Бачка-Топола 1:2 Бачка-Топола - Войводина Нови Сад 3:2 Войводина Нови Сад - Бачка-Топола 3:2 Бачка-Топола - Чукарички 0:0 Нови Пазар - Бачка-Топола 3:4 Бачка-Топола - Вождовац 2:0 Спартак Суботица - Бачка-Топола 2:4 Бачка-Топола - Младост Лучани 4:1
Маккаби Тель-Авив
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Маккаби Тель-Авив - Бачка-Топола 3:0 Маккаби Тель-Авив - Бней-Сахнин 2:1 Маккаби Тель-Авив - Паневежис 3:0 Паневежис - Маккаби Тель-Авив 1:2
Маккаби Тель-Авив - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Маккаби Тель-Авив 1:1 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Петах-Тиква 2:0 Маккаби Тель-Авив - Омония Никосия 2:0 Ракув - Маккаби Тель-Авив 0:0 Рух Хожув - Маккаби Тель-Авив 0:5 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Бней-Рейне 2:0 Хапоэль Хайфа - Маккаби Тель-Авив 0:3 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Беэр-Шева 3:0 Маккаби Хайфа - Маккаби Тель-Авив 0:1 Бней-Сахнин - Маккаби Тель-Авив 1:1 Маккаби Бней-Рейне - Маккаби Тель-Авив 2:3 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Хайфа 4:0 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Тель-Авив 1:0 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Хайфа 1:1 Маккаби Петах-Тиква - Маккаби Тель-Авив 4:2

Результаты матчей

Бачка-Топола
Маккаби Тель-Авив

Точный счет

1:5
1 раз 100%
3:0
2 раза 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
3
2 раза 100%

Точный счет

3:0
1 раз 100%
1:2
1 раз 50%
1:5
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Точный счет

1:5
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
3:0
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
2 раза 50%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Бачка-Топола
Маккаби Тель-Авив

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Топ бомбардиров
РФШ Рига Икауниекс Янис 6 (1)
Рапид Вена Бургшталлер Гвидо 4 (2)
Эльфсборг Байду Майкл 3 (3)
Маккаби Тель-Авив Тургеман Дор 3 (3)
Брага Саласар Родриго 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Петрокуб Пушкаш Дан 1 3
Эльфсборг Оума Тимоти 4
Шемрок Роверс Хонохан Джошуа 1 2
Эльфсборг Абдулаи Джалал 1 2
Лугано Валенсуэла Мильтон 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на TSC Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 110
    Бачка-Топола 10.9% (12)
    X 15.5% (17)
    Маккаби Тель-Авив 73.6% (81)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Бачка-Топола 1:5 Маккаби Тель-Авив онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Бачка-Топола 1:5 Маккаби Тель-Авив

    Исход игры
    Бачка-Топола
    10.9% (12)
    Ничья
    15.5% (17)
    Маккаби Тель-Авив
    73.6% (81)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.07% (60)
    Меньше
    43.93% (47)
    Обе команды забьют
    Да
    69.16% (74)
    Нет
    30.84% (33)
    Популярный счёт
    1:2 Маккаби Тель-Авив
    42.7% (47)
    0:1 Маккаби Тель-Авив
    19.1% (21)
    1:1 Ничья
    13.6% (15)
    0:2 Маккаби Тель-Авив
    7.3% (8)
    2:1 Бачка-Топола
    6.4% (7)
    1:0 Бачка-Топола
    2.7% (3)
    1:3 Маккаби Тель-Авив
    1.8% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (28) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный