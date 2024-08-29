  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига Европы 2024-2025
Стадион: .
Эльфсборг
0:1
Итог после пенальти
4
2
Мольде
0'
15' Желтая карточка
Оума Тимоти
27' Желтая карточка
Абдулаи Джалал
27' Желтая карточка
Зенели Бесфорт
39' Желтая карточка
Стеневик Халлдор
0:1
62' Гол
Бериша Ветон
90' Желтая карточка
Дели Матс Мёллер
98' Желтая карточка
Коса Маркус Андреас
100' Желтая карточка
Эриксен Кристиан
4 2
0:1
Коса Маркус Андреас
Байду Майкл
1:1
1:2
Frederik Ihler
Хедлунд Симон
2:2
2:2
Хестад Эйрик
Зенели Бесфорт
3:2
3:3
Ловик Матиас
Хульт Никлас
4:3

Ход матча

15'
Оума Тимоти
 
27'
Абдулаи Джалал
 
27'
Зенели Бесфорт
 
39'
 
Стеневик Халлдор
62'
 
Бериша Ветон
Брейвик Эмиль
62'
0:1
Бериша Ветон
(Эйкрем Магнус)
62'
 
Frederik Ihler
Энггаард Мэдс
84'
 
Коса Маркус Андреас
Бериша Ветон
90'
 
Дели Матс Мёллер
90'
Хольтен Эмиль
Абдулаи Джалал
 
90'
Зенели Арбер
Касем Ахмед
 
98'
 
Коса Маркус Андреас
100'
 
Эриксен Кристиан
100'
 
Линнес Мартин
Стеневик Халлдор
105'
 
Хестад Эйрик
Эйкрем Магнус
106'
 
Лунд Йенсен Вальдемар
Хагельскьер Андерс
115'
Хенрикссон Густав
Хольмен Себастьян
 
120'
Томасен Йенс
Ибрахим Бухари
 
121'
0:1
Коса Маркус Андреас
121'
Байду Майкл
1:1
121'
1:2
Frederik Ihler
121'
Хедлунд Симон
2:2
121'
2:2
Хестад Эйрик
121'
Зенели Бесфорт
3:2
121'
3:3
Ловик Матиас
121'
Хульт Никлас
4:3
Пен
4:2

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 7
  • 11 Удары в створ 5
  • 11 Угловые 6
  • 5 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 10
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 48 Владение мячом, % 52
Прогнозы 113
Эльфсборг 64.6% (73)
X 23% (26)
Мольде 12.4% (14)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
31
Петтерссон
Исак
8
Хольмен
Себастьян
29
Ибрахим
Бухари
2
Йегбе
Терри
15
Хедлунд
Симон
16
Оума
Тимоти
27
Зенели
Бесфорт
23
Хульт
Никлас
18
Касем
Ахмед
10
Байду
Майкл
14
Абдулаи
Джалал
22
Albert
Posiadala
19
Хауган
Эйрик
25
Хагельскьер
Андерс
3
Эйванн
Каспер
18
Стеневик
Халлдор
10
Энггаард
Мэдс
17
Дели
Матс
Мёллер
16
Брейвик
Эмиль
31
Ловик
Матиас
7
Эйкрем
Магнус
20
Эриксен
Кристиан
I
Эльфсборг
3-4-3
Мольде
3-5-2

История личных встреч

Эльфсборг
Мольде

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

300%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

ЛЕ
0:1
ЛК
1:2
ЛК
4:1

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1.67
1.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

54
67

Бомбардиры внутри турнира

Эльфсборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Байду Майкл 3 0.38
Абдулаи Джалал 3 0.38
Зенели Арбер 2 0.25
Касем Ахмед 2 0.25
Хульт Никлас 1 0.13
Хедлунд Симон 1 (1) 0.13
Фрик Пер 1 0.13
Бальдюрссон Андри-Фаннар 1 0.13
Оума Тимоти 1 0.13
Кайб Рами 0 0
Зенели Бесфорт 0 0
Мольде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эйкрем Магнус 2 0.33
Эриксен Кристиан I 2 0.33
Коса Маркус Андреас 2 0.33
Линнес Мартин 1 0.17
Бериша Ветон 1 0.17
Брейвик Эмиль 1 0.17
Дели Матс Мёллер 0 0
Стеневик Халлдор 0 0
Ловик Матиас 0 0

Карточки

Эльфсборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Оума Тимоти 4 0
Абдулаи Джалал 2 1
Бальдюрссон Андри-Фаннар 3 0
Хольмен Себастьян 2 0
Петтерссон Исак 2 0
Хенрикссон Густав 2 0
Зенели Бесфорт 2 0
Хульт Никлас 1 0
Хедлунд Симон 1 0
Кайб Рами 1 0
Байду Майкл 1 0
Касем Ахмед 1 0
Йегбе Терри 1 0
Мольде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лунд Йенсен Вальдемар 2 0
Эйкрем Магнус 1 0
Эриксен Кристиан I 1 0
Хауган Эйрик 1 0
Дели Матс Мёллер 1 0
Стеневик Халлдор 1 0
Коса Маркус Андреас 1 0
Эйванн Каспер 1 0
Брейвик Эмиль 1 0
Хагельскьер Андерс 1 0
Albert Posiadala 1 0
Ловик Матиас 1 0

Результаты матчей

Эльфсборг
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Мольде
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
3
Эльфсборг
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Мольде
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

9
6
Эльфсборг
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Мольде
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

9
9

Голы по времени матча

Забито

7
3
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
1
33%
61-75
2
29%
1
33%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

9
6
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
1
11%
2
33%
1-15
3
33%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
3
33%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

16
9
6 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
3
19%
2
22%
1-15
3
19%
3
33%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
4
25%
1
11%
46-60
2
13%
1
11%
61-75
4
25%
1
11%
76-90

Пропущено

3
6
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Эльфсборг
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Эльфсборг - Гётеборг 3:1 Мольде - Эльфсборг 0:1 Мьельбю - Эльфсборг 1:1 Эльфсборг - Риека 2:0
Эльфсборг - ГАИС 2:1 Риека - Эльфсборг 1:1 Эльфсборг - Шериф 2:0 Эльфсборг - Юргорден 1:2 Шериф - Эльфсборг 0:1 Эльфсборг - Мьельбю 3:1 Пафос - Эльфсборг 2:5 Хеккен - Эльфсборг 3:5 Эльфсборг - Пафос 3:0 Эльфсборг - Броммапойкарна 3:0 Эльфсборг - Фредрикстад 0:0 Гётеборг - Эльфсборг 1:0 Мальмё - Эльфсборг 2:1 Эльфсборг - Хальмстад 2:0 ГАИС - Эльфсборг 2:1 Эльфсборг - АИК 6:1
Мольде
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Мольде - Хам-Кам 3:0 Мольде - Эльфсборг 0:1 Серкль Брюгге - Мольде 1:0 Лиллестрём - Мольде 1:2
Мольде - Серкль Брюгге 3:0 Силькеборг - Мольде 3:2 Викинг - Мольде 1:0 Мольде - Силькеборг 3:1 Мольде - КФУМ Осло 2:3 Фредрикстад - Мольде 0:0 Мольде - Лиллестрём 3:0 Тромсё - Мольде 0:2 Мольде - Одд 2:0 Мольде - Викинг 2:2 Бранн - Мольде 1:3 Мольде - Сарпсборг-08 2:4 Одд - Мольде 0:4 Мольде - Русенборг 2:2 Мольде - Сарпсборг-08 4:2 Саннефьёрд - Мольде 3:1

Результаты матчей

Эльфсборг
Мольде

Точный счет

2:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
3
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:1
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:5
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
5
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:1
3 раза 38%
2:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:5
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
0:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
0
2 раза 33%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Эльфсборг
Мольде

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
1
3
1
1.5
2
1
1
3
2.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше
1
2
1
3
2.5
1
3
3.5
1
3
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
4
2
4
4
1.5
3
3
2
6
2.5
2
4
1
7
3.5
1
7
4.5

Топ бомбардиров
РФШ Рига Икауниекс Янис 6 (1)
Рапид Вена Бургшталлер Гвидо 4 (2)
Эльфсборг Байду Майкл 3 (3)
Брага Саласар Родриго 3 (2)
Маккаби Тель-Авив Перец Дор 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Петрокуб Пушкаш Дан 1 3
Эльфсборг Оума Тимоти 4
Шемрок Роверс Хонохан Джошуа 1 2
Эльфсборг Абдулаи Джалал 1 2
Лугано Валенсуэла Мильтон 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 98'
      Коса Маркус Андреас получил желтую карточку от судьи
    • 91'
      Начался первый тайм дополнительного времени
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 39'
      Стеневик Халлдор получил желтую карточку от судьи
    • 27'
      Зенели Бесфорт получил желтую карточку от судьи
    • 27'
      Абдулаи Джалал получил желтую карточку от судьи
    • 15'
      Оума Тимоти получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Boraas Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 113
    Эльфсборг 64.6% (73)
    X 23% (26)
    Мольде 12.4% (14)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Эльфсборг 0:1 Мольде онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Эльфсборг 0:1 Мольде

    Исход игры
    Эльфсборг
    64.6% (73)
    Ничья
    23% (26)
    Мольде
    12.4% (14)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.48% (61)
    Меньше
    43.52% (47)
    Обе команды забьют
    Да
    77.78% (84)
    Нет
    22.22% (24)
    Популярный счёт
    2:1 Эльфсборг
    43.4% (49)
    1:1 Ничья
    20.4% (23)
    1:0 Эльфсборг
    15% (17)
    1:2 Мольде
    8% (9)
    0:1 Мольде
    2.7% (3)
    2:0 Эльфсборг
    2.7% (3)
    2:2 Ничья
    2.7% (3)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (28) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный