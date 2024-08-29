Стадион: Boraas Arena.
0'
15' Желтая карточкаОума Тимоти
27' Желтая карточкаАбдулаи Джалал
27' Желтая карточкаЗенели Бесфорт
39' Желтая карточкаСтеневик Халлдор
0:1
62' ГолБериша Ветон
90' Желтая карточкаДели Матс Мёллер
98' Желтая карточкаКоса Маркус Андреас
100' Желтая карточкаЭриксен Кристиан
4 2
1:1
1:2
2:2
2:2
3:2
3:3
4:3
Ход матча
15'
27'
27'
39'
62'
0:1
90'
100'
121'
121'
1:1
121'
1:2
121'
2:2
121'
2:2
121'
3:2
121'
3:3
121'
4:3
Пен
4:2
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 7
-
11 Удары в створ 5
-
11 Угловые 6
-
5 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 10
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
48 Владение мячом, % 52
Прогноз на матч от Liveresult
16
Оума
Тимоти
23
Хульт
Никлас
18
Касем
Ахмед
10
Байду
Майкл
19
Хауган
Эйрик
31
Ловик
Матиас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Оума ТимотиПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Хульт НикласПолузащитник
-
18 Касем АхмедНападающий
-
10 Байду МайклНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Кайб РамиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
28 Эстман ЛеоНападающий
-
-
Главный тренер: Хильемарк Оскар
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Хауган ЭйрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Ловик МатиасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Лервик ПедерВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Бериша ВетонНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
История личных встреч
Эльфсборг
Мольде
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
300%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
1.67
1.33
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
54
67
Бомбардиры внутри турнира
Эльфсборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Байду Майкл
|3
|0.38
|Абдулаи Джалал
|3
|0.38
|Зенели Арбер
|2
|0.25
|Касем Ахмед
|2
|0.25
|Хульт Никлас
|1
|0.13
|Хедлунд Симон
|1 (1)
|0.13
|Фрик Пер
|1
|0.13
|Бальдюрссон Андри-Фаннар
|1
|0.13
|Оума Тимоти
|1
|0.13
|Кайб Рами
|0
|0
|Зенели Бесфорт
|0
|0
Мольде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эйкрем Магнус
|2
|0.33
|Эриксен Кристиан I
|2
|0.33
|Коса Маркус Андреас
|2
|0.33
|Линнес Мартин
|1
|0.17
|Бериша Ветон
|1
|0.17
|Брейвик Эмиль
|1
|0.17
|Дели Матс Мёллер
|0
|0
|Стеневик Халлдор
|0
|0
|Ловик Матиас
|0
|0
Карточки
Эльфсборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Оума Тимоти
|4
|0
|Абдулаи Джалал
|2
|1
|Бальдюрссон Андри-Фаннар
|3
|0
|Хольмен Себастьян
|2
|0
|Петтерссон Исак
|2
|0
|Хенрикссон Густав
|2
|0
|Зенели Бесфорт
|2
|0
|Хульт Никлас
|1
|0
|Хедлунд Симон
|1
|0
|Кайб Рами
|1
|0
|Байду Майкл
|1
|0
|Касем Ахмед
|1
|0
|Йегбе Терри
|1
|0
Мольде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лунд Йенсен Вальдемар
|2
|0
|Эйкрем Магнус
|1
|0
|Эриксен Кристиан I
|1
|0
|Хауган Эйрик
|1
|0
|Дели Матс Мёллер
|1
|0
|Стеневик Халлдор
|1
|0
|Коса Маркус Андреас
|1
|0
|Эйванн Каспер
|1
|0
|Брейвик Эмиль
|1
|0
|Хагельскьер Андерс
|1
|0
|Albert Posiadala
|1
|0
|Ловик Матиас
|1
|0
Результаты матчей
Эльфсборг
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Мольде
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
3
Эльфсборг
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Мольде
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
9
6
Эльфсборг
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Мольде
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
9
9
Голы по времени матча
Забито
7
3
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
1
33%
61-75
2
29%
1
33%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
9
6
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
1
11%
2
33%
1-15
3
33%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
3
33%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
16
9
6 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
3
19%
2
22%
1-15
3
19%
3
33%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
4
25%
1
11%
46-60
2
13%
1
11%
61-75
4
25%
1
11%
76-90
Пропущено
3
6
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Эльфсборг
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Эльфсборг - Гётеборг 3:1 Мольде - Эльфсборг 0:1 Мьельбю - Эльфсборг 1:1 Эльфсборг - Риека 2:0
Эльфсборг - ГАИС 2:1 Риека - Эльфсборг 1:1 Эльфсборг - Шериф 2:0 Эльфсборг - Юргорден 1:2 Шериф - Эльфсборг 0:1 Эльфсборг - Мьельбю 3:1 Пафос - Эльфсборг 2:5 Хеккен - Эльфсборг 3:5 Эльфсборг - Пафос 3:0 Эльфсборг - Броммапойкарна 3:0 Эльфсборг - Фредрикстад 0:0 Гётеборг - Эльфсборг 1:0 Мальмё - Эльфсборг 2:1 Эльфсборг - Хальмстад 2:0 ГАИС - Эльфсборг 2:1 Эльфсборг - АИК 6:1
Мольде
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Мольде - Хам-Кам 3:0 Мольде - Эльфсборг 0:1 Серкль Брюгге - Мольде 1:0 Лиллестрём - Мольде 1:2
Мольде - Серкль Брюгге 3:0 Силькеборг - Мольде 3:2 Викинг - Мольде 1:0 Мольде - Силькеборг 3:1 Мольде - КФУМ Осло 2:3 Фредрикстад - Мольде 0:0 Мольде - Лиллестрём 3:0 Тромсё - Мольде 0:2 Мольде - Одд 2:0 Мольде - Викинг 2:2 Бранн - Мольде 1:3 Мольде - Сарпсборг-08 2:4 Одд - Мольде 0:4 Мольде - Русенборг 2:2 Мольде - Сарпсборг-08 4:2 Саннефьёрд - Мольде 3:1
Результаты матчей
Эльфсборг
Мольде
Точный счет
2:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
3
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
0:1
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:5
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
5
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:1
3 раза 38%
2:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:5
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
0:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
0
2 раза 33%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Эльфсборг
Мольде
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
21
31
21
13
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
12
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
42
44
33
26
24
17
17
|РФШ Рига
|Икауниекс Янис
|6 (1)
|Рапид Вена
|Бургшталлер Гвидо
|4 (2)
|Эльфсборг
|Байду Майкл
|3 (3)
|Брага
|Саласар Родриго
|3 (2)
|Маккаби Тель-Авив
|Перец Дор
|3 (1)
|Петрокуб
|Пушкаш Дан
|1 3
|Эльфсборг
|Оума Тимоти
|4
|Шемрок Роверс
|Хонохан Джошуа
|1 2
|Эльфсборг
|Абдулаи Джалал
|1 2
|Лугано
|Валенсуэла Мильтон
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Эльфсборг 0:1 Мольде
Исход игры
Эльфсборг
64.6% (73)
Ничья
23% (26)
Мольде
12.4% (14)
Тотал 2.5
Больше
56.48% (61)
Меньше
43.52% (47)
Обе команды забьют
Да
77.78% (84)
Нет
22.22% (24)
Популярный счёт
2:1 Эльфсборг
43.4% (49)
1:1 Ничья
20.4% (23)
1:0 Эльфсборг
15% (17)
1:2 Мольде
8% (9)
0:1 Мольде
2.7% (3)
2:0 Эльфсборг
2.7% (3)
2:2 Ничья
2.7% (3)
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