  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига конференций 2024-2025
Стадион: .
Пакш
0:3
Конец матча
Млада Болеслав
0'
0:1
48' Гол
Джаво Ламин
54' Желтая карточка
Отвош Бенс
0:2
55' Гол
Кралик Мартин
81' Желтая карточка
Трмал Матоуш
85' Желтая карточка
Пулкраб Матей
88' Желтая карточка
Сухи Марек
0:3
90' Гол
Пулкраб Матей
90'+6

Ход матча

48'
0:1
Джаво Ламин
54'
Отвош Бенс
 
55'
0:2
Кралик Мартин
(Ладра Томаш)
56'
Erik Silye
Харасти Жолт
 
56'
Бёде Даниэль
Мезей Саболч
 
64'
 
Ланггамер Даниэл
Джаво Ламин
68'
Балог Балаж
Вечеи Балинт
 
76'
Сабо Балинт
Сабо Янош
 
78'
 
Кадлец Андрей
Фульнек Якуб
78'
 
Пулкраб Матей
Кушей Васил
81'
 
Трмал Матоуш
85'
 
Пулкраб Матей
88'
 
Сухи Марек
89'
 
Матейовски Марек
Ладра Томаш
89'
 
Denis Donat
Сакала Бенсон
90'
0:3
Пулкраб Матей
(Ланггамер Даниэл)

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 1
  • 8 Удары в створ 10
  • 6 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 17
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 42 Владение мячом, % 58
Прогнозы 113
Пакш 52.2% (59)
X 33.6% (38)
Млада Болеслав 14.2% (16)
Все прогнозы
25
Barnabas
Simon
23
Отвош
Бенс
2
Akos
Kinyik
12
Ваш
Габор
11
Осват
Оттила
5
Вечеи
Балинт
21
Kristof
Papp
26
Мезей
Саболч
30
Сабо
Янош
10
Харасти
Жолт
29
Barna
Toth
29
Трмал
Матоуш
31
Dominik
Kostka
14
Tomas
Kral
3
Кралик
Мартин
11
Фульнек
Якуб
5
Сакала
Бенсон
17
Сухи
Марек
32
Джаво
Ламин
66
Выдра
Патрик
23
Кушей
Васил
10
Ладра
Томаш
Пакш
3-5-1-1
Млада Болеслав
4-2-3-1

История личных встреч

Пакш
Млада Болеслав

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛК
2:2

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Бомбардиры внутри турнира

Пакш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бёде Даниэль 2 0.33
Barna Toth 2 0.33
Харасти Жолт 2 0.33
Kristof Papp 2 0.33
Виндеккер Йожеф 1 (1) 0.17
Отвош Бенс 1 0.17
Сабо Балинт 1 (1) 0.17
Вечеи Балинт 0 0
Осват Оттила 0 0
Мезей Саболч 0 0
Krisztian Kovacs 0 0
Млада Болеслав
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ладра Томаш 4 0.67
Кушей Васил 2 0.33
Кралик Мартин 2 0.33
Пулкраб Матей 1 0.17
Выдра Патрик 1 (1) 0.17
Джаво Ламин 1 0.17
Matyas Vojta 1 0.17
Ланггамер Даниэл 0 0

Карточки

Пакш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ленжер Бенце 2 1
Виндеккер Йожеф 2 0
Kristof Papp 2 0
Вечеи Балинт 1 0
Akos Kinyik 1 0
Осват Оттила 1 0
Ваш Габор 1 0
Отвош Бенс 1 0
Млада Болеслав
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Трмал Матоуш 2 0
Сухи Марек 1 0
Ян Буриан 1 0
Dominik Kostka 1 0
Пулкраб Матей 1 0
Кушей Васил 1 0
Масек Лукаш 1 0
Выдра Патрик 1 0

Результаты матчей

Пакш
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Млада Болеслав
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

0
0
Пакш
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Млада Болеслав
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

7
4
Пакш
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Млада Болеслав
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

7
4

Голы по времени матча

Забито

6
8
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
4
50%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
4
50%
76-90

Пропущено

3
2
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

7
4
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
1
25%
16-30
1
14%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
1
25%
76-90

Пропущено

3
4
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
67%
2
50%
76-90

Забито

13
12
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
1
8%
0
0%
1-15
3
23%
1
8%
16-30
1
8%
2
17%
31-45
1
8%
4
33%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
4
31%
5
42%
76-90

Пропущено

6
6
0 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
3
50%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
50%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Пакш
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Млада Болеслав - Пакш 2:2 Пакш - Ньиредьхаза 2:1 Морнар - Пакш 2:2 Залаэгерсег - Пакш 3:1
Пакш - Морнар 3:0 Пакш - Уйпешт 2:1 АЕК Ларнака - Пакш 0:2 Диошдьёр - Пакш 2:2 Пакш - АЕК Ларнака 3:0 Корвинул Хунедоара - Пакш 0:2 Пакш - Корвинул Хунедоара 0:4 Аустрия Вена - Пакш 1:3 Богемианс Дублин - Пакш 4:1 Хебар Пазарджик - Пакш 1:6 Пакш - Единство У. 0:0 Пакш - Будаёрш 4:1 Пакш - Кишварда 2:1 Пакш - Ференцварош 2:0 Залаэгерсег - Пакш 1:1 Кечкемет - Пакш 0:0
Млада Болеслав
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Млада Болеслав - Пакш 2:2 Сигма Оломоуц - Млада Болеслав 3:2 Хапоэль Беэр-Шева - Млада Болеслав 2:4 Млада Болеслав - Ческе-Будеёвице 4:0
Млада Болеслав - Хапоэль Беэр-Шева 1:1 Градец Кралове - Млада Болеслав 2:1 ФК ТрансИнвест - Млада Болеслав 0:1 Млада Болеслав - Словацко 3:0 Млада Болеслав - ФК ТрансИнвест 2:0 Яблонец - Млада Болеслав 2:0 Шленск Вроцлав - Млада Болеслав 1:1 Млада Болеслав - Височина Йиглава 2:1 Млада Болеслав - Селье и Белло Влашим 5:0 Млада Болеслав - Слован Либерец 1:0 Млада Болеслав - Варнсдорф 3:1 Нови-Бор - Млада Болеслав 1:28 Млада Болеслав - Градец Кралове 3:1 Славия Прага - Млада Болеслав 4:0 Млада Болеслав - Спарта Прага 0:5 Млада Болеслав - Словацко 0:1

Результаты матчей

Пакш
Млада Болеслав

Точный счет

3:0
2 раза 67%
0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
0
1 раз 33%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

2:2
2 раза 67%
0:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
2:4
1 раз 33%

Точное количество голов

2
3 раза 100%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

2:2
2 раза 33%
3:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Пакш
Млада Болеслав

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
2
1
2
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
1
1.5
4
2
2
4
2.5
2
4

Топ бомбардиров
Ноа Ереван Гонсало Грегори 6 (1)
АЕК Гарсия Леви 5 (1)
Спартак Трнава Дюриш Михал 5
Стьярнан Атласон Эмиль 5
Астана Чарльз Джеффри 5
Весь список

Топ нарушителей
Дрита Броха Рон 1 3
Морнар Джюришич Марко 1 3
Ноа Ереван Сантос Пабло 1 3
Хапоэль Беэр-Шева Шушеначев Артур 1 3
Хапоэль Беэр-Шева Тиби Эйтан 1 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 55'
      Ладра Томаш сделал результативную передачу.
    • 55'
      Г О О О О Л - Кралик Мартин бьет в цель!
    • 54'
      Отвош Бенс получил желтую карточку от судьи
    • 48'
      Г О О О О Л - Джаво Ламин бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Fehervari uti Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 113
    Пакш 52.2% (59)
    X 33.6% (38)
    Млада Болеслав 14.2% (16)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Пакш 0:3 Млада Болеслав онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогнозы на матч Пакш 0:3 Млада Болеслав

    Исход игры
    Пакш
    52.2% (59)
    Ничья
    33.6% (38)
    Млада Болеслав
    14.2% (16)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.95% (49)
    Меньше
    55.05% (60)
    Обе команды забьют
    Да
    74.31% (81)
    Нет
    25.69% (28)
    Популярный счёт
    2:1 Пакш
    29.2% (33)
    1:1 Ничья
    28.3% (32)
    1:0 Пакш
    15.9% (18)
    1:2 Млада Болеслав
    8% (9)
    0:0 Ничья
    3.5% (4)
    0:1 Млада Болеслав
    3.5% (4)
    3:1 Пакш
    1.8% (2)
    2:0 Пакш
    1.8% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (28) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный