Стадион: Fehervari uti Stadion.
0:3
Конец матча
0'
0:1
48' ГолДжаво Ламин
54' Желтая карточкаОтвош Бенс
0:2
55' ГолКралик Мартин
81' Желтая карточкаТрмал Матоуш
85' Желтая карточкаПулкраб Матей
88' Желтая карточкаСухи Марек
0:3
90' ГолПулкраб Матей
90'+6
Ход матча
48'
0:1
54'
55'
0:2
76'
81'
85'
88'
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 1
-
8 Удары в створ 10
-
6 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
15 Нарушения правил 17
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
42 Владение мячом, % 58
23
Отвош
Бенс
12
Ваш
Габор
11
Осват
Оттила
21
Kristof
Papp
26
Мезей
Саболч
30
Сабо
Янош
10
Харасти
Жолт
29
Barna
Toth
29
Трмал
Матоуш
14
Tomas
Kral
11
Фульнек
Якуб
17
Сухи
Марек
32
Джаво
Ламин
66
Выдра
Патрик
23
Кушей
Васил
10
Ладра
Томаш
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Отвош БенсЗащитник
- Защитник
-
12 Ваш ГаборЗащитник
-
11 Осват ОттилаПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Kristof PappПолузащитник
-
26 Мезей СаболчПолузащитник
-
30 Сабо ЯношПолузащитник
-
10 Харасти ЖолтПолузащитник
-
29 Barna TothНападающий
- Запасные игроки
-
77 Геве ЖолтЗащитник
- Полузащитник
-
13 Бёде ДаниэльНападающий
-
15 Зимони ДавидНападающий
-
27 Сабо БалинтНападающий
-
-
14 Erik Silye
-
-
-
-
-
Главный тренер: Gyorgy Bognar
- Основной состав
-
29 Трмал МатоушВратарь
- Защитник
-
14 Tomas KralЗащитник
- Защитник
-
11 Фульнек ЯкубЗащитник
- Полузащитник
-
17 Сухи МарекПолузащитник
-
32 Джаво ЛаминПолузащитник
-
66 Выдра ПатрикПолузащитник
-
23 Кушей ВасилПолузащитник
-
10 Ладра ТомашНападающий
- Запасные игроки
-
99 Микулец ПетрВратарь
-
59 Флодер ИржиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Масек ЛукашПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
70 Ян БурианНападающий
-
13 Denis Donat
-
Главный тренер: Andreas Braennstroem
История личных встреч
Пакш
Млада Болеслав
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Бомбардиры внутри турнира
Пакш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бёде Даниэль
|2
|0.33
|Barna Toth
|2
|0.33
|Харасти Жолт
|2
|0.33
|Kristof Papp
|2
|0.33
|Виндеккер Йожеф
|1 (1)
|0.17
|Отвош Бенс
|1
|0.17
|Сабо Балинт
|1 (1)
|0.17
|Вечеи Балинт
|0
|0
|Осват Оттила
|0
|0
|Мезей Саболч
|0
|0
|Krisztian Kovacs
|0
|0
Млада Болеслав
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ладра Томаш
|4
|0.67
|Кушей Васил
|2
|0.33
|Кралик Мартин
|2
|0.33
|Пулкраб Матей
|1
|0.17
|Выдра Патрик
|1 (1)
|0.17
|Джаво Ламин
|1
|0.17
|Matyas Vojta
|1
|0.17
|Ланггамер Даниэл
|0
|0
Карточки
Пакш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ленжер Бенце
|2
|1
|Виндеккер Йожеф
|2
|0
|Kristof Papp
|2
|0
|Вечеи Балинт
|1
|0
|Akos Kinyik
|1
|0
|Осват Оттила
|1
|0
|Ваш Габор
|1
|0
|Отвош Бенс
|1
|0
Млада Болеслав
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Трмал Матоуш
|2
|0
|Сухи Марек
|1
|0
|Ян Буриан
|1
|0
|Dominik Kostka
|1
|0
|Пулкраб Матей
|1
|0
|Кушей Васил
|1
|0
|Масек Лукаш
|1
|0
|Выдра Патрик
|1
|0
Результаты матчей
Пакш
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Млада Болеслав
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
0
0
Пакш
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Млада Болеслав
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
7
4
Пакш
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Млада Болеслав
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
7
4
Голы по времени матча
Забито
6
8
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
4
50%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
4
50%
76-90
Пропущено
3
2
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
7
4
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
1
25%
16-30
1
14%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
1
25%
76-90
Пропущено
3
4
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
67%
2
50%
76-90
Забито
13
12
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
1
8%
0
0%
1-15
3
23%
1
8%
16-30
1
8%
2
17%
31-45
1
8%
4
33%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
4
31%
5
42%
76-90
Пропущено
6
6
0 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
3
50%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
50%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
Пакш
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Млада Болеслав - Пакш 2:2 Пакш - Ньиредьхаза 2:1 Морнар - Пакш 2:2 Залаэгерсег - Пакш 3:1
Пакш - Морнар 3:0 Пакш - Уйпешт 2:1 АЕК Ларнака - Пакш 0:2 Диошдьёр - Пакш 2:2 Пакш - АЕК Ларнака 3:0 Корвинул Хунедоара - Пакш 0:2 Пакш - Корвинул Хунедоара 0:4 Аустрия Вена - Пакш 1:3 Богемианс Дублин - Пакш 4:1 Хебар Пазарджик - Пакш 1:6 Пакш - Единство У. 0:0 Пакш - Будаёрш 4:1 Пакш - Кишварда 2:1 Пакш - Ференцварош 2:0 Залаэгерсег - Пакш 1:1 Кечкемет - Пакш 0:0
Млада Болеслав
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Млада Болеслав - Пакш 2:2 Сигма Оломоуц - Млада Болеслав 3:2 Хапоэль Беэр-Шева - Млада Болеслав 2:4 Млада Болеслав - Ческе-Будеёвице 4:0
Млада Болеслав - Хапоэль Беэр-Шева 1:1 Градец Кралове - Млада Болеслав 2:1 ФК ТрансИнвест - Млада Болеслав 0:1 Млада Болеслав - Словацко 3:0 Млада Болеслав - ФК ТрансИнвест 2:0 Яблонец - Млада Болеслав 2:0 Шленск Вроцлав - Млада Болеслав 1:1 Млада Болеслав - Височина Йиглава 2:1 Млада Болеслав - Селье и Белло Влашим 5:0 Млада Болеслав - Слован Либерец 1:0 Млада Болеслав - Варнсдорф 3:1 Нови-Бор - Млада Болеслав 1:28 Млада Болеслав - Градец Кралове 3:1 Славия Прага - Млада Болеслав 4:0 Млада Болеслав - Спарта Прага 0:5 Млада Болеслав - Словацко 0:1
Результаты матчей
Пакш
Млада Болеслав
Точный счет
3:0
2 раза 67%
0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
3
2 раза 67%
0
1 раз 33%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
2:2
2 раза 67%
0:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
2:4
1 раз 33%
Точное количество голов
2
3 раза 100%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
2:2
2 раза 33%
3:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Пакш
Млада Болеслав
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
21
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
51
42
24
24
|Ноа Ереван
|Гонсало Грегори
|6 (1)
|АЕК
|Гарсия Леви
|5 (1)
|Спартак Трнава
|Дюриш Михал
|5
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|5
|Астана
|Чарльз Джеффри
|5
|Дрита
|Броха Рон
|1 3
|Морнар
|Джюришич Марко
|1 3
|Ноа Ереван
|Сантос Пабло
|1 3
|Хапоэль Беэр-Шева
|Шушеначев Артур
|1 3
|Хапоэль Беэр-Шева
|Тиби Эйтан
|1 2
Прогнозы на матч Пакш 0:3 Млада Болеслав
Исход игры
Пакш
52.2% (59)
Ничья
33.6% (38)
Млада Болеслав
14.2% (16)
Тотал 2.5
Больше
44.95% (49)
Меньше
55.05% (60)
Обе команды забьют
Да
74.31% (81)
Нет
25.69% (28)
Популярный счёт
2:1 Пакш
29.2% (33)
1:1 Ничья
28.3% (32)
1:0 Пакш
15.9% (18)
1:2 Млада Болеслав
8% (9)
0:0 Ничья
3.5% (4)
0:1 Млада Болеслав
3.5% (4)
3:1 Пакш
1.8% (2)
2:0 Пакш
1.8% (2)
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