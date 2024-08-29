Следом Джексону достается по ногам от Дулина, не сразу Николас поднимается с газона.

Ничего примечательного в середине второго тайма на поле не происходит, "Челси" удается минимизировать угрозы у своих ворот.

Джордж входит в штрафную хозяев с правого края, однако прострел из-под защитника получается неудачным, мяч выкатывается за лицевую линию.

Проход правым флангом от Стевановича завершается прострелом в штрафную, а Кривелли не удается пробить мимо защитника.

Угловой в исполнении Коньи не привел к опасному моменту, вторым темпом Ондуа попытался пробить с линии штрафной, но мяч миновал створ ворот.

ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 2:1! ЭНЦО КРИВЕЛЛИ! Перехватили хозяева мяч на чужой половине, Стеванович навесил с правого фланга, а Кривелли здорово сыграл на ближней штанге на опережение и пробил головой в ближний угол!

Мудрик в контратаке "Челси" убегает от защитника "Серветта", однако Малл в очередной раз в ближнем бою спасает свои ворота!

После навеса Фернандеса с углового Дисаси получает мяч на правом краю штрафной и откатывает под удар Вейге, который попадает в соперника.

Мудрик попытался пробить по воротам с левого края штрафной, мяч попадает в ногу защитника и уходит на еще один угловой.

После навеса Фернандеса с углового хозяева выиграли верховую борьбу, правда мяч едва не угодил в собственные ворота. Но всё-таки отбивается "Серветт".

Ондуа в попытке догнать Нкунку попадает в лицо французу, но карточки итальянский арбитр не показывает.

Мирослав Стеванович и Энцо Кривелли выходят на поле вместо Джереми Гийемено и Алексиса Антунеса.

Тирик Джордж, Николас Джексон и Мойсес Кайседо выходят на поле вместо Нино Мадуэке, Марка Гиу и Энцо Фернандеса.

Кривелли получает желтую карточку за грубый фол на фланге против Адарабиойо.

Гиеймено после навеса со штрафного атаковал с близкого расстояния, однако Йоргенсен выручил в ближнем бою, плюс у форварда хозяев зафиксирован офсайд.

Нкунку исхитрился пробить в падении боковыми ножницами из центра штрафной, однако мяч прошел рядом со штангой!

Мудрик накрутил пару соперников перед штрафной "Серветта", однако удар Михаила с 16 метров получился неточным.

Гиу после передачи Нкунку врывается в штрафную и пытается обыграть Малла, однако теряет равновесие и пробить по воротам забывает.

Угловой с правого фланга исполнили хозяева поля, однако с подачей Коньи оборона "Челси" справилась.

Кутеса врывается в штрафную с левого края и пробивает низом с угла вратарской, но Йоргенсен спасает свои ворота, а Гийемено на добивании подстроиться под мяч не смог!

Подходит к концу первая половина встречи, "Серветт" пока остается в игре, сохраняя шансы на чудесное спасение.

Одну минуту добавляет Марко Ди Белло к основному времени первого тайма.

41' Гиу снова выступает в качестве ассистента, выводя на ударную позицию Мадуэке, однако Малл снова сокращает угол обстрела и парирует удар лондонца!

39' Инициатива за хозяевами в последние минуты встречи, очень помог бы "Серветту" второй гол перед перерывом.

37' Конья с углового исполняет подачу во вратарскую, однако Йоргенсен играет кулаками на выходе.

36' Добирается "Серветт" до чужой штрафной площади, прострел с левого края прерывает Бадьяшиль - угловой.

34' Нкунку после заброса из глубины вываливается на рандеву с голкипером, но с висящим на спине защитником, а Малл парирует удар француза в ближнем бою!

33' Да, всё-таки "Серветт" не безнадежен, посмотрим, куда дальше у нас качнется чаша весов.

32' ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:1! ДЖЕРЕМИ ГИЙЕМЕНО!

Кутеса прорывается по центральной зоне и катит мяч в штрафную на ход Гийемено, который с 13 метров в касание пробивает в дальний нижний угол!

30' Йоргенсен сбегал за уходившим за лицевую линию мячом и накрыл его в прыжке, хоть какая-то разминка для голкипера "Челси".

29' Мазику подключился по левому флангу, однако Дисаси поставил сопернику корпус, не позволяя ему сохранить мяч в поле.

27' Длинный аут исполнили хозяева поля, мяч вылетел из штрафной на Конью, который вторым касанием пробил над перекладиной.

25' Нкунку после заброса Гиу ворвался в штрафную и откатил на Мадуэке, удар которого заблокировал защитник "Серветта".

23' Дважды в течение короткого времени Мудрик подает с левого фланга, однако в обоих случаях навесы украинца получаются крайне неточными.

22' В спокойном темпе "Челси" действует в эти минуты, всё-таки уже в воскресенье днем лондонцам играть в АПЛ против "Кристал Пэлас". Правда, глубина состава у "синих" очень велика.

21' Дьюсбери-Холл ворвался в штрафную хозяев с левого края, однако в борьбе с защитником экс-игрок "Лестера" упустил мяч за лицевую.

19' Гийемено простреливает с левого фланга в ногу сопернику, но углового не будет, так как у форварда "Серветта" зафиксирован офсайд.

18' Конья подает угловой с правого фланга, Руй играет на опережение на линии вратарской, однако направляет мяч над перекладиной.

17' Бадьяшиль получает предупреждение за фол на фланге против Гийемено.

15' Да, до трех мячей возрастает преимущество "Челси" по сумме двух матчей, сомнительно, что "Серветт" сможет реанимировать интригу.

14' ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:1! КРИСТОФЕР НКУНКУ!

Сильный удар француза в левый нижний угол, Малл угадал направление, но выручить не сумел!

13' Пенальти в ворота "Серветта"! Мудрик на левом краю штрафной выскакивает из-за спины Цунэмото и вынуждает японца сфолить!

12' В чемпионате Швейцарии "Серветт" стартовал с трех побед, но затем случились два поражения, причем 11 августа команда Томаса Хэберли уступила "Базелю" со счётом 0:6.

10' Отметим, что "Серветту" не очень везет с жеребьевкой - в прошлом раунде швейцарский клуб играл в Лиге Европы против "Браги", которой уступил дома 1:2 после нулевой ничьей в Португалии.

9' Севрен получает желтую карточку за срыв атаки, которую разгонял Нкунку.

8' Кутеса попытался пробить с дальней дистанции, однако мяч попадает в одного из защитников "Челси".

7' Угловой в исполнении хозяев поля остроты не принес, не получился удар с подбора и у Антунеса.

6' Кутеса в атаке "Серветта" получает мяч на левом краю штрафной, но прострел игрока хозяев блокирует Дисаси - угловой.

5' После навеса с углового Бадьяшиль на углу вратарской принял мяч и пробил вторым касанием, но удачным получился блок от одного из защитников.

4' Мощнейший удар в касание с 25 метров наносит Фернандес - Малл в прыжке отводит угрозу не без труда.

3' В минувшие выходные "Челси" добился первой победы в АПЛ, разбив на выезде "Вулверхэмптон" со счётом 6:2. Нони Мадуэке отметился хет-триком во втором тайме буквально в течение 15 минут.

2' Напомним, что первый матч неделю назад "Челси" на своем поле выиграл со счётом 2:0 - Нкунку забил пенальти во втором тайме, а затем был точный удар Мадуэке.