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  3. Лига конференций 2024-2025
Стадион: .
Серветт
2:1
Второй тайм: 73'
Челси
0'
9' Желтая карточка
Севрен Йоан
0:1
14' Пенальти
Нкунку Кристофер
18' Желтая карточка
Бадьяшиль Бенуа
1:1
32' Гол
Гийемено Джереми
64' Желтая карточка
Кривелли Энцо
65' Желтая карточка
Дулин Давид
2:1
72' Гол
Кривелли Энцо

Ход матча

9'
Севрен Йоан
 
14'
0:1
Нкунку Кристофер
18'
 
Бадьяшиль Бенуа
32'
Гийемено Джереми
(Кутеса Дерек)
1:1
62'
Стеванович Мирослав
Гийемено Джереми
 
62'
Кривелли Энцо
Антунес Алексис
 
62'
 
Джордж Тирик
Мадуэке Нони
63'
 
Джексон Николас
Гиу Марк
63'
 
Кайседо Мойсес
Фернандес Энцо
64'
Кривелли Энцо
 
65'
Дулин Давид
 
72'
Кривелли Энцо
2:1

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 3
  • 2 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 7
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 29 Владение мячом, % 71
Прогнозы 126
Серветт 3.2% (4)
X 8.7% (11)
Челси 88.1% (111)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Серветт
Ничья
Челси
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Малл
Джоэл
3
Цунэмото
Кэйго
4
Руй
Стив
19
Севрен
Йоан
18
Мазику
Брэдли
8
Конья
Тимоте
5
Ондуа
Гаэль
28
Дулин
Давид
17
Кутеса
Дерек
10
Антунес
Алексис
21
Гийемено
Джереми
12
Йоргенсен
Филип
40
Вейга
Ренату
5
Бадьяшиль
Бенуа
4
Адарабиойо
Олуватосин
2
Дисаси
Аксель
8
Фернандес
Энцо
22
Дьюсбери-Холл
Кирнан
11
Мадуэке
Нони
18
Нкунку
Кристофер
10
Мудрик
Михаил
38
Гиу
Марк
Серветт
4-4-1-1
Челси
4-2-3-1

История личных встреч

Серветт
Челси

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
2:0

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Бомбардиры внутри турнира

Серветт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гийемено Джереми 1 0.5
Кутеса Дерек 0 0
Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нкунку Кристофер 2 (2) 1
Мадуэке Нони 1 0.5
Фернандес Энцо 0 0

Карточки

Серветт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дулин Давид 1 0
Кривелли Энцо 1 0
Конья Тимоте 1 0
Севрен Йоан 1 0
Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бадьяшиль Бенуа 1 0
Дьюсбери-Холл Кирнан 1 0

Результаты матчей

Серветт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Челси
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
2
Серветт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Челси
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
2

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Серветт
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Челси - Серветт 2:0 Сигнал - Серветт 1:7 Серветт - Брага 1:2 Серветт - Базель 0:6
Брага - Серветт 0:0 Лугано - Серветт 3:1 Серветт - Ивердон 3:2 Серветт - Янг Бойз 3:1 Люцерн - Серветт 1:2 Этуаль Каруж - Серветт 2:1 Серветт - Вестерло 3:2 Монако - Серветт 0:1 Серветт - Лугано 0:0 Лугано - Серветт 0:2 Серветт - Янг Бойз 0:1 Цюрих - Серветт 2:1 Санкт-Галлен - Серветт 1:1 Серветт - Винтертур 2:1 Винтертур - Серветт 0:1 Серветт - Грасcхоппер 1:0
Челси
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Вулверхэмптон - Челси 2:6 Челси - Серветт 2:0 Челси - Манчестер Сити 0:2 Челси - Интер Милан 1:1
Реал Мадрид - Челси 2:1 Манчестер Сити - Челси 4:2 Челси - Клуб Америка 3:0 Челси - Селтик 1:4 Челси - Рексхэм 2:2 Челси - Борнмут 2:1 Брайтон - Челси 1:2 Ноттингем Форест - Челси 2:3 Челси - Вест Хэм 5:0 Челси - Тоттенхэм 2:0 Астон Вилла - Челси 2:2 Арсенал - Челси 5:0 Манчестер Сити - Челси 1:0 Челси - Эвертон 6:0 Шеффилд Юнайтед - Челси 2:2 Челси - Манчестер Юнайтед 4:3

Результаты матчей

Серветт
Челси

Точный счет

2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Серветт
Челси

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Топ бомбардиров
Ноа Ереван Гонсало Грегори 6 (1)
АЕК Гарсия Леви 5 (1)
Спартак Трнава Дюриш Михал 5
Стьярнан Атласон Эмиль 5
Астана Чарльз Джеффри 5
Весь список

Топ нарушителей
Дрита Броха Рон 1 3
Морнар Джюришич Марко 1 3
Ноа Ереван Сантос Пабло 1 3
Хапоэль Беэр-Шева Шушеначев Артур 1 3
Хапоэль Беэр-Шева Тиби Эйтан 1 2
Весь список
  • Второй тайм
  • Замена
    73'
    Коул Палмер появляется на поле вместо Михаила Мудрика.
  • Описание гола
    72'
    ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 2:1! ЭНЦО КРИВЕЛЛИ!
    Перехватили хозяева мяч на чужой половине, Стеванович навесил с правого фланга, а Кривелли здорово сыграл на ближней штанге на опережение и пробил головой в ближний угол!
  • Угловой
    71'
    Угловой в исполнении Коньи не привел к опасному моменту, вторым темпом Ондуа попытался пробить с линии штрафной, но мяч миновал створ ворот.
  • 70'
    Проход правым флангом от Стевановича завершается прострелом в штрафную, а Кривелли не удается пробить мимо защитника.
  • 68'
    Джордж входит в штрафную хозяев с правого края, однако прострел из-под защитника получается неудачным, мяч выкатывается за лицевую линию.
  • 67'
    Ничего примечательного в середине второго тайма на поле не происходит, "Челси" удается минимизировать угрозы у своих ворот.
  • Фол, нарушение
    65'
    Следом Джексону достается по ногам от Дулина, не сразу Николас поднимается с газона.
  • Желтая карточка
    64'
    Кривелли получает желтую карточку за грубый фол на фланге против Адарабиойо.
  • Замена
    63'
    Тирик Джордж, Николас Джексон и Мойсес Кайседо выходят на поле вместо Нино Мадуэке, Марка Гиу и Энцо Фернандеса.
  • Замена
    62'
    Мирослав Стеванович и Энцо Кривелли выходят на поле вместо Джереми Гийемено и Алексиса Антунеса.
  • Фол, нарушение
    59'
    Ондуа в попытке догнать Нкунку попадает в лицо французу, но карточки итальянский арбитр не показывает.
  • Угловой
    57'
    После навеса Фернандеса с углового хозяева выиграли верховую борьбу, правда мяч едва не угодил в собственные ворота. Но всё-таки отбивается "Серветт".
  • 56'
    Мудрик попытался пробить по воротам с левого края штрафной, мяч попадает в ногу защитника и уходит на еще один угловой.
  • Угловой
    54'
    После навеса Фернандеса с углового Дисаси получает мяч на правом краю штрафной и откатывает под удар Вейге, который попадает в соперника.
  • Опасный момент
    53'
    Мудрик в контратаке "Челси" убегает от защитника "Серветта", однако Малл в очередной раз в ближнем бою спасает свои ворота!
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    • Угловой
      52'
      Угловой с правого фланга исполнили хозяева поля, однако с подачей Коньи оборона "Челси" справилась.
    • 51'
      Гиу после передачи Нкунку врывается в штрафную и пытается обыграть Малла, однако теряет равновесие и пробить по воротам забывает.
    • 50'
      Мудрик накрутил пару соперников перед штрафной "Серветта", однако удар Михаила с 16 метров получился неточным.
    • Опасный момент
      49'
      Нкунку исхитрился пробить в падении боковыми ножницами из центра штрафной, однако мяч прошел рядом со штангой!
    • Офсайд
      47'
      Гиеймено после навеса со штрафного атаковал с близкого расстояния, однако Йоргенсен выручил в ближнем бою, плюс у форварда хозяев зафиксирован офсайд.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Звучит свисток на перерыв!
    • Дополнительное время
      45'
      Одну минуту добавляет Марко Ди Белло к основному времени первого тайма.
    • 44'
      Подходит к концу первая половина встречи, "Серветт" пока остается в игре, сохраняя шансы на чудесное спасение.
    • Опасный момент
      43'
      Кутеса врывается в штрафную с левого края и пробивает низом с угла вратарской, но Йоргенсен спасает свои ворота, а Гийемено на добивании подстроиться под мяч не смог!
    • Опасный момент
      41'
      Гиу снова выступает в качестве ассистента, выводя на ударную позицию Мадуэке, однако Малл снова сокращает угол обстрела и парирует удар лондонца!
    • 39'
      Инициатива за хозяевами в последние минуты встречи, очень помог бы "Серветту" второй гол перед перерывом.
    • Угловой
      37'
      Конья с углового исполняет подачу во вратарскую, однако Йоргенсен играет кулаками на выходе.
    • 36'
      Добирается "Серветт" до чужой штрафной площади, прострел с левого края прерывает Бадьяшиль - угловой.
    • Опасный момент
      34'
      Нкунку после заброса из глубины вываливается на рандеву с голкипером, но с висящим на спине защитником, а Малл парирует удар француза в ближнем бою!
    • 33'
      Да, всё-таки "Серветт" не безнадежен, посмотрим, куда дальше у нас качнется чаша весов.
    • Описание гола
      32'
      ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:1! ДЖЕРЕМИ ГИЙЕМЕНО!
      Кутеса прорывается по центральной зоне и катит мяч в штрафную на ход Гийемено, который с 13 метров в касание пробивает в дальний нижний угол!
    • 30'
      Йоргенсен сбегал за уходившим за лицевую линию мячом и накрыл его в прыжке, хоть какая-то разминка для голкипера "Челси".
    • 29'
      Мазику подключился по левому флангу, однако Дисаси поставил сопернику корпус, не позволяя ему сохранить мяч в поле.
    • 27'
      Длинный аут исполнили хозяева поля, мяч вылетел из штрафной на Конью, который вторым касанием пробил над перекладиной.
    • 25'
      Нкунку после заброса Гиу ворвался в штрафную и откатил на Мадуэке, удар которого заблокировал защитник "Серветта".
    • 23'
      Дважды в течение короткого времени Мудрик подает с левого фланга, однако в обоих случаях навесы украинца получаются крайне неточными.
    • 22'
      В спокойном темпе "Челси" действует в эти минуты, всё-таки уже в воскресенье днем лондонцам играть в АПЛ против "Кристал Пэлас". Правда, глубина состава у "синих" очень велика.
    • 21'
      Дьюсбери-Холл ворвался в штрафную хозяев с левого края, однако в борьбе с защитником экс-игрок "Лестера" упустил мяч за лицевую.
    • Офсайд
      19'
      Гийемено простреливает с левого фланга в ногу сопернику, но углового не будет, так как у форварда "Серветта" зафиксирован офсайд.
    • 18'
      Конья подает угловой с правого фланга, Руй играет на опережение на линии вратарской, однако направляет мяч над перекладиной.
    • Желтая карточка
      17'
      Бадьяшиль получает предупреждение за фол на фланге против Гийемено.
    • 15'
      Да, до трех мячей возрастает преимущество "Челси" по сумме двух матчей, сомнительно, что "Серветт" сможет реанимировать интригу.
    • Пенальти
      14'
      ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:1! КРИСТОФЕР НКУНКУ!
      Сильный удар француза в левый нижний угол, Малл угадал направление, но выручить не сумел!
    • Пенальти!
      13'
      Пенальти в ворота "Серветта"! Мудрик на левом краю штрафной выскакивает из-за спины Цунэмото и вынуждает японца сфолить!
    • 12'
      В чемпионате Швейцарии "Серветт" стартовал с трех побед, но затем случились два поражения, причем 11 августа команда Томаса Хэберли уступила "Базелю" со счётом 0:6.
    • 10'
      Отметим, что "Серветту" не очень везет с жеребьевкой - в прошлом раунде швейцарский клуб играл в Лиге Европы против "Браги", которой уступил дома 1:2 после нулевой ничьей в Португалии.
    • Желтая карточка
      9'
      Севрен получает желтую карточку за срыв атаки, которую разгонял Нкунку.
    • 8'
      Кутеса попытался пробить с дальней дистанции, однако мяч попадает в одного из защитников "Челси".
    • Угловой
      7'
      Угловой в исполнении хозяев поля остроты не принес, не получился удар с подбора и у Антунеса.
    • 6'
      Кутеса в атаке "Серветта" получает мяч на левом краю штрафной, но прострел игрока хозяев блокирует Дисаси - угловой.
    • Угловой
      5'
      После навеса с углового Бадьяшиль на углу вратарской принял мяч и пробил вторым касанием, но удачным получился блок от одного из защитников.
    • 4'
      Мощнейший удар в касание с 25 метров наносит Фернандес - Малл в прыжке отводит угрозу не без труда.
    • 3'
      В минувшие выходные "Челси" добился первой победы в АПЛ, разбив на выезде "Вулверхэмптон" со счётом 6:2. Нони Мадуэке отметился хет-триком во втором тайме буквально в течение 15 минут.
    • 2'
      Напомним, что первый матч неделю назад "Челси" на своем поле выиграл со счётом 2:0 - Нкунку забил пенальти во втором тайме, а затем был точный удар Мадуэке.
    • Первый тайм начался
      1'
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Серветт 2:1 Челси

    Исход игры
    Серветт
    3.2% (4)
    Ничья
    8.7% (11)
    Челси
    88.1% (111)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.67% (72)
    Меньше
    33.33% (36)
    Обе команды забьют
    Да
    68.52% (74)
    Нет
    31.48% (34)
    Популярный счёт
    1:2 Челси
    38.1% (48)
    0:2 Челси
    15.1% (19)
    1:3 Челси
    11.9% (15)
    0:1 Челси
    7.9% (10)
    1:1 Ничья
    4.8% (6)
    0:3 Челси
    3.2% (4)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
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