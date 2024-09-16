  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2024-2025
Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Тукгаард Михаэль
Норшелланн
0:0
Первый тайм: 32'
Раннерс
0'

Ход матча

5'
Хансен Мадс
Хансен Киан
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 68 Владение мячом, % 32

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Норшелланн
Ничья
Раннерс
1.85
4.20
Реклама, pari.ru
4.80
Реклама, bettery.ru
Все Коэффициенты
13
Хансен
Андреас
III
2
Анкерсен
Петер
4
Хансен
Киан
19
Хэй
Лукас
5
Свенссон
Даниэль
16
Бринк
Марк
6
Тверсков
Йеппе
8
Доржелес
Марио
14
Эгели
Синдре
Валле
7
Ингвартсен
Маркус
10
Беньямин
Нюгрен
1
Иззо
Пол
27
Ольсен
Оливер
5
Hugo
Andersson2
3
Хег
Даниэль
44
Дюр
Николас
17
Греве
Матиас
28
Рёмер
Андре
6
Бьёркенгрен
Йон
19
Tammer
Bany
Odeh
26
Данхо
Флориан
9
Нордли
Симен
Болькан
Норшелланн
4-3-3
Раннерс
4-3-3

История личных встреч

Норшелланн
Раннерс

29 матчей

65.5%
34.5%
19 побед 10 ничьих 0 побед

Первый тайм

48.3%
37.9%
13.8%
14 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.6%
44.8%
17 побед 13 ничьих 0 побед

17 матчей

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 10 побед

Первый тайм

47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 13 побед

Второй тайм

47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 8 побед

46 матчей

41.3%
37%
21.7%
19 побед 17 ничьих 10 побед

Первый тайм

30.4%
41.3%
28.3%
14 побед 19 ничьих 13 побед

Второй тайм

37%
45.7%
17.3%
17 побед 21 ничья 8 побед

История матчей

ТМК
2:3
СД
1:1
СД
0:5
СД
3:1
СД
1:1
СД
0:2
СД
3:1
СД
0:0
СД
3:2
СД
2:1
СД
3:4
СД
1:1
СД
1:0
СД
3:0
СД
3:1
СД
1:1
СД
4:1
СД
0:3
СД
3:2
СД
2:1
СД
1:1
СД
2:2
СД
1:0
СД
3:0
СД
2:0
СД
0:3
СД
0:0
СД
0:1
СД
1:1
СД
1:0
СД
0:0
СД
2:2
СД
1:1
СЛ
2:1
К
0:0
К
1:0
СЛ
4:0
СЛ
0:2
СЛ
1:1
СЛ
0:0
СЛ
2:2
СЛ
6:1
СЛ
3:2
СЛ
1:1
СЛ
2:1
СЛ
2:1

Голы

Всего голов

43
30

Голов в среднем за матч

1.87
1.3

Среднее время на гол

48
69

Всего голов

31
24

Голов в среднем за матч

1.35
1.04

Среднее время на гол

66
86

Всего голов

74
54

Голов в среднем за матч

1.61
1.17

Тотал матчей

2.5
41
Больше 89%
Меньше 11%
5
36
Больше 78%
Меньше 22%
10
24
Больше 52%
Меньше 48%
22
15
Больше 33%
Меньше 67%
31
8
Больше 17%
Меньше 83%
38
2
Больше 4%
Меньше 96%
44
2
Больше 4%
Меньше 96%
44

Среднее время на гол

55
76

Бомбардиры внутри турнира

Норшелланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эгели Синдре Валле 3 0.38
Беньямин Нюгрен 3 0.38
Хардер Конрад 2 0.25
Ингвартсен Маркус 2 0.25
Анкерсен Петер 1 0.13
Антман Оливер 1 0.13
Хансен Мадс 1 0.13
Вилладсен Оливер 0 0
Хэй Лукас 0 0
Сертдемир Зидан 0 0
Доржелес Марио 0 0
Раннерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нордли Симен Болькан 3 (1) 0.38
Кэмпбелл Норман 2 0.25
Туре Мохамед 1 0.13
Tammer Bany Odeh 1 0.13
Данхо Флориан 1 0.13
Хег Даниэль 1 0.13
Лауэнборг Фредерик 1 0.13
Энггаард Мэдс 1 0.13
Бьёркенгрен Йон 0 0
Дюр Николас 0 0

Карточки

Норшелланн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ингвартсен Маркус 2 0
Хансен Киан 1 0
Анкерсен Петер 1 0
Тверсков Йеппе 1 0
Антман Оливер 1 0
Хэй Лукас 1 0
Сертдемир Зидан 1 0
Эгели Синдре Валле 1 0
Доржелес Марио 1 0
Хогсберг Лукас 1 0
Раннерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Данхо Флориан 0 1
Даммерс Вессель 1 0
Лауэнборг Фредерик 1 0
Бьёркенгрен Йон 1 0
Одей Стивен 1 0
Ольсен Оливер 1 0
Кэмпбелл Норман 1 0
Sabil Hansen 1 0
Laurits Raun Pedersen 1 0

Результаты матчей

Норшелланн
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Раннерс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

3
3
Норшелланн
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Раннерс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

7
4

Упущенные победы

1
4
Норшелланн
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Раннерс
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

9
6

Упущенные победы

4
7

Голы по времени матча

Забито

9
6
8 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
3
33%
1
17%
1-15
4
44%
0
0%
16-30
1
11%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
11%
2
33%
76-90

Пропущено

5
5
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
20%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
20%
2
40%
76-90

Забито

5
5
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
2
40%
16-30
1
20%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
5
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
29%
1
20%
31-45
2
29%
2
40%
46-60
2
29%
1
20%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

14
11
12 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 5
0 Не забивали 1
5
36%
1
9%
1-15
5
36%
2
18%
16-30
2
14%
3
27%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
7%
1
9%
61-75
1
7%
2
18%
76-90

Пропущено

12
10
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
1
8%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
4
33%
2
20%
31-45
3
25%
2
20%
46-60
2
17%
3
30%
61-75
2
17%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Норшелланн
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
АГФ Орхус - Норшелланн 4:2 Норшелланн - Копенгаген 3:2 Силькеборг - Норшелланн 4:1 Норшелланн - Люнгбю 1:1
Вайле - Норшелланн 0:1 Норшелланн - Мидтьюлланн 2:2 Норшелланн - Ольборг 3:0 АЗ Алкмаар - Норшелланн 6:1 Раннерс - Норшелланн 2:3 Копенгаген - Норшелланн 1:1 Норшелланн - Мидтьюлланн 3:3 Брондбю - Норшелланн 1:0 Норшелланн - Силькеборг 4:1 АГФ Орхус - Норшелланн 1:3 Норшелланн - Брондбю 1:1 Норшелланн - АГФ Орхус 7:2 Силькеборг - Норшелланн 0:1 АГФ Орхус - Норшелланн 1:0 Норшелланн - Копенгаген 2:1 Мидтьюлланн - Норшелланн 2:3
Раннерс
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Б-1913 - Раннерс 0:10 Раннерс - Ольборг 1:0 Брондбю - Раннерс 2:2 Раннерс - Сённерйюск 1:2
Раннерс - Силькеборг 0:2 Копенгаген - Раннерс 1:1 Раннерс - Виборг 3:1 Вайле - Раннерс 2:3 Ганза - Раннерс 1:3 Раннерс - Арка Гдыня 2:1 Виборг - Раннерс 3:1 Раннерс - Норшелланн 2:3 Копенгаген - Раннерс 2:1 Раннерс - Вайле 1:0 Оденсе - Раннерс 2:0 Раннерс - Виборг 1:0 Раннерс - Видовре 2:2 Люнгбю - Раннерс 2:1 Виборг - Раннерс 0:0 Раннерс - Оденсе 2:2

Результаты матчей

Норшелланн
Раннерс

Точный счет

1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
1
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Норшелланн
Раннерс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
1
3
2
2
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
1.5
Больше Меньше
3
4
2
5
2.5
2
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 8 6 2 0 17 - 8 20
2.
АГФ Орхус
 8 5 2 1 22 - 8 17
3.
Силькеборг
 8 5 1 2 16 - 10 16
4.
Брондбю
 8 4 2 2 16 - 10 14
5.
Копенгаген
 8 4 2 2 15 - 10 14
6.
Раннерс
 0:0 8 3 3 2 11 - 10 12
7.
Норшелланн
 0:0 8 3 3 2 13 - 13 12
8.
Ольборг
 8 3 0 5 7 - 18 9
9.
Виборг
 8 2 3 3 17 - 15 9
10.
Люнгбю
 8 1 2 5 5 - 11 5
11.
Сённерйюск
 8 1 2 5 7 - 16 5
12.
Вайле
 8 0 0 8 5 - 22 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 4 4 0 0 9 - 3 12
2.
АГФ Орхус
 5 3 2 0 15 - 5 11
3.
Силькеборг
 4 3 0 1 9 - 6 9
4.
Норшелланн
 0:0 5 2 3 0 9 - 5 9
5.
Копенгаген
 4 2 2 0 8 - 5 8
6.
Брондбю
 4 2 1 1 6 - 4 7
7.
Раннерс
 0:0 4 2 0 2 5 - 5 6
8.
Ольборг
 4 2 0 2 4 - 10 6
9.
Виборг
 3 1 1 1 6 - 6 4
10.
Люнгбю
 4 1 0 3 2 - 6 3
11.
Сённерйюск
 3 0 2 1 3 - 5 2
12.
Вайле
 4 0 0 4 3 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 4 2 2 0 8 - 5 8
2.
Брондбю
 4 2 1 1 10 - 6 7
3.
Силькеборг
 4 2 1 1 7 - 4 7
4.
АГФ Орхус
 3 2 0 1 7 - 3 6
5.
Копенгаген
 4 2 0 2 7 - 5 6
6.
Раннерс
 0:0 4 1 3 0 6 - 5 6
7.
Виборг
 5 1 2 2 11 - 9 5
8.
Норшелланн
 0:0 3 1 0 2 4 - 8 3
9.
Ольборг
 4 1 0 3 3 - 8 3
10.
Сённерйюск
 5 1 0 4 4 - 11 3
11.
Люнгбю
 4 0 2 2 3 - 5 2
12.
Вайле
 4 0 0 4 2 - 10 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Брондбю Квистгарден Матиас 6 (3)
Силькеборг Адамсен Тонни 6 (2)
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 6
Копенгаген Оскарссон Орри 5
Копенгаген Эльюнусси Мохамед 4 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Барри Хамза 3
Вайле Велков Стефан 3
Ольборг Жассон Андрес 3
Люнгбю Винтер Каспер 3
Ольборг Mylian Jimenez 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 32'
    Тверсков Йеппе ослабляет давление, выбив мяч.
  • 31'
    Греве Матиас ослабляет давление, выбив мяч.
  • 31'
    Удар от ворот произведет Норшеланн
  • 31'
    Нордли Симен Болькан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 31'
    Раннерс пытается что-то создать.
  • 30'
    Контроль мяча: Норшеланн: 68%, Раннерс: 32%.
  • 30'
    Хег Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 24'
      Свенссон Даниэль из команды Норшеланн разыграл угловой с правого угла.
    • 23'
      Дюр Николас успешно блокирует удар.
    • 23'
      Анкерсен Петер нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 23'
      Хег Даниэль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 22'
      Бьёркенгрен Йон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 22'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 21'
      Судья свистит. Ольсен Оливер атаковал сзади соперника. Это Бринк Марк заработал своей команде штрафной
    • 21'
      Тверсков Йеппе из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 21'
      Греве Матиас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 20'
      Тверсков Йеппе из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 20'
      Контроль мяча: Норшеланн: 69%, Раннерс: 31%.
    • 20'
      Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 19'
      Раннерс контролирует мяч.
    • 18'
      Назначен штрафной. Пострадал Нордли Симен Болькан, его свалил Доржелес Марио.
    • 18'
      Хьюго Андерссон из команды Раннерс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 18'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 17'
      Данхо Флориан не смог попасть в створ ударом издали
    • 17'
      Греве Матиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 16'
      Иззо Пол из команды Раннерс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 16'
      Анкерсен Петер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 16'
      Бьёркенгрен Йон успешно блокирует удар.
    • 16'
      Хансен Мадс нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 16'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 16'
      Хэй Лукас из команды Норшеланн заходит слишком далеко, он валит Данхо Флориан.
    • 15'
      Контроль мяча: Норшеланн: 76%, Раннерс: 24%.
    • 15'
      Рёмер Андре выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 14'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 14'
      Раннерс начинает контратаку
    • 14'
      Судья сигнализирует, что Эгели Синдре Валле из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Tammer Bany Odeh
    • 13'
      Иззо Пол из команды Раннерс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 13'
      Свенссон Даниэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 13'
      Ольсен Оливер из команды Раннерс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 13'
      Ольсен Оливер из команды Раннерс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 12'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 12'
      Иззо Пол ослабляет давление, выбив мяч.
    • 12'
      Рёмер Андре ослабляет давление, выбив мяч.
    • 11'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 11'
      Иззо Пол из команды Раннерс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 10'
      Контроль мяча: Норшеланн: 65%, Раннерс: 35%.
    • 10'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 10'
      Tammer Bany Odeh не смог попасть в створ ударом издали
    • 10'
      Раннерс пытается что-то создать.
    • 9'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 8'
      Раннерс контролирует мяч.
    • 8'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 8'
      Данхо Флориан нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
    • 8'
      Раннерс пытается что-то создать.
    • 8'
      Раннерс начинает контратаку
    • 8'
      Рёмер Андре выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 7'
      Хорошую попытку сделал Эгели Синдре Валле. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 7'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 6'
      Судья сигнализирует, что Хансен Мадс из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Tammer Bany Odeh
    • 6'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 6'
      Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 5'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 5'
      Контроль мяча: Норшеланн: 50%, Раннерс: 50%.
    • 5'
      Хансен Киан получил травму и заменен. Хансен Мадс выходит на поле.
    • 4'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 4'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 3'
      Дюр Николас ослабляет давление, выбив мяч.
    • 3'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 3'
      Хансен Киан возвращается на поле.
    • 3'
      Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 3'
      Матч возобновлен
    • 2'
      Ох, нехорошо это выглядит. Хансен Киан получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 2'
      Хансен Киан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 2'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 1'
      Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 1'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      Норшеланн начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Right To Dream Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Норшелланн
    Ничья
    Раннерс
    1.85
    4.20
    Реклама, pari.ru
    4.80
    Реклама, bettery.ru
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Норшелланн 0:0 Раннерс онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Норшелланн
    Раннерс
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный