Тур: 8. Стадион: Райт ту Дрим Парк. Главный судья: Тукгаард Михаэль
0:0
Первый тайм: 32'
0'
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 0
-
4 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
68 Владение мячом, % 32
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
19
Хэй
Лукас
16
Бринк
Марк
1
Иззо
Пол
44
Дюр
Николас
17
Греве
Матиас
28
Рёмер
Андре
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Хэй ЛукасЗащитник
- Защитник
-
16 Бринк МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
15 Марксен ЭрикЗащитник
-
11 Хансен МадсПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Илоски МиланНападающий
-
-
17 Levy Nene
-
-
-
Главный тренер: Jens Foensskov Olsen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
1 Иззо ПолВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Дюр НиколасЗащитник
-
17 Греве МатиасПолузащитник
-
28 Рёмер АндреПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Снорре ОскарВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
90 Одей СтивенПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
24 Sabil Hansen
-
30 Mike Themsen
-
Главный тренер: Rasmus Bertelsen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Норшелланн
Раннерс
29 матчей
65.5%
34.5%
19 побед 10 ничьих 0 побед
Первый тайм
48.3%
37.9%
13.8%
14 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.6%
44.8%
17 побед 13 ничьих 0 побед
17 матчей
41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 10 побед
Первый тайм
47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 13 побед
Второй тайм
47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 8 побед
46 матчей
41.3%
37%
21.7%
19 побед 17 ничьих 10 побед
Первый тайм
30.4%
41.3%
28.3%
14 побед 19 ничьих 13 побед
Второй тайм
37%
45.7%
17.3%
17 побед 21 ничья 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
43
30
Голов в среднем за матч
1.87
1.3
Среднее время на гол
48
69
Всего голов
31
24
Голов в среднем за матч
1.35
1.04
Среднее время на гол
66
86
Всего голов
74
54
Голов в среднем за матч
1.61
1.17
Тотал матчей
2.5
41
Больше 89%
Меньше 11%
5
36
Больше 78%
Меньше 22%
10
24
Больше 52%
Меньше 48%
22
15
Больше 33%
Меньше 67%
31
8
Больше 17%
Меньше 83%
38
2
Больше 4%
Меньше 96%
44
2
Больше 4%
Меньше 96%
44
Среднее время на гол
55
76
Бомбардиры внутри турнира
Норшелланн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эгели Синдре Валле
|3
|0.38
|Беньямин Нюгрен
|3
|0.38
|Хардер Конрад
|2
|0.25
|Ингвартсен Маркус
|2
|0.25
|Анкерсен Петер
|1
|0.13
|Антман Оливер
|1
|0.13
|Хансен Мадс
|1
|0.13
|Вилладсен Оливер
|0
|0
|Хэй Лукас
|0
|0
|Сертдемир Зидан
|0
|0
|Доржелес Марио
|0
|0
Раннерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нордли Симен Болькан
|3 (1)
|0.38
|Кэмпбелл Норман
|2
|0.25
|Туре Мохамед
|1
|0.13
|Tammer Bany Odeh
|1
|0.13
|Данхо Флориан
|1
|0.13
|Хег Даниэль
|1
|0.13
|Лауэнборг Фредерик
|1
|0.13
|Энггаард Мэдс
|1
|0.13
|Бьёркенгрен Йон
|0
|0
|Дюр Николас
|0
|0
Карточки
Норшелланн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ингвартсен Маркус
|2
|0
|Хансен Киан
|1
|0
|Анкерсен Петер
|1
|0
|Тверсков Йеппе
|1
|0
|Антман Оливер
|1
|0
|Хэй Лукас
|1
|0
|Сертдемир Зидан
|1
|0
|Эгели Синдре Валле
|1
|0
|Доржелес Марио
|1
|0
|Хогсберг Лукас
|1
|0
Раннерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Данхо Флориан
|0
|1
|Даммерс Вессель
|1
|0
|Лауэнборг Фредерик
|1
|0
|Бьёркенгрен Йон
|1
|0
|Одей Стивен
|1
|0
|Ольсен Оливер
|1
|0
|Кэмпбелл Норман
|1
|0
|Sabil Hansen
|1
|0
|Laurits Raun Pedersen
|1
|0
Результаты матчей
Норшелланн
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Раннерс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
3
3
Норшелланн
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Раннерс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
7
4
Упущенные победы
1
4
Норшелланн
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Раннерс
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
9
6
Упущенные победы
4
7
Голы по времени матча
Забито
9
6
8 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
3
33%
1
17%
1-15
4
44%
0
0%
16-30
1
11%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
11%
2
33%
76-90
Пропущено
5
5
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
20%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
20%
2
40%
76-90
Забито
5
5
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
2
40%
16-30
1
20%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
7
5
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
29%
1
20%
31-45
2
29%
2
40%
46-60
2
29%
1
20%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
14
11
12 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 5
0 Не забивали 1
5
36%
1
9%
1-15
5
36%
2
18%
16-30
2
14%
3
27%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
7%
1
9%
61-75
1
7%
2
18%
76-90
Пропущено
12
10
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
1
8%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
4
33%
2
20%
31-45
3
25%
2
20%
46-60
2
17%
3
30%
61-75
2
17%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Норшелланн
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
АГФ Орхус - Норшелланн 4:2 Норшелланн - Копенгаген 3:2 Силькеборг - Норшелланн 4:1 Норшелланн - Люнгбю 1:1
Вайле - Норшелланн 0:1 Норшелланн - Мидтьюлланн 2:2 Норшелланн - Ольборг 3:0 АЗ Алкмаар - Норшелланн 6:1 Раннерс - Норшелланн 2:3 Копенгаген - Норшелланн 1:1 Норшелланн - Мидтьюлланн 3:3 Брондбю - Норшелланн 1:0 Норшелланн - Силькеборг 4:1 АГФ Орхус - Норшелланн 1:3 Норшелланн - Брондбю 1:1 Норшелланн - АГФ Орхус 7:2 Силькеборг - Норшелланн 0:1 АГФ Орхус - Норшелланн 1:0 Норшелланн - Копенгаген 2:1 Мидтьюлланн - Норшелланн 2:3
Раннерс
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Б-1913 - Раннерс 0:10 Раннерс - Ольборг 1:0 Брондбю - Раннерс 2:2 Раннерс - Сённерйюск 1:2
Раннерс - Силькеборг 0:2 Копенгаген - Раннерс 1:1 Раннерс - Виборг 3:1 Вайле - Раннерс 2:3 Ганза - Раннерс 1:3 Раннерс - Арка Гдыня 2:1 Виборг - Раннерс 3:1 Раннерс - Норшелланн 2:3 Копенгаген - Раннерс 2:1 Раннерс - Вайле 1:0 Оденсе - Раннерс 2:0 Раннерс - Виборг 1:0 Раннерс - Видовре 2:2 Люнгбю - Раннерс 2:1 Виборг - Раннерс 0:0 Раннерс - Оденсе 2:2
Результаты матчей
Норшелланн
Раннерс
Точный счет
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
1
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Норшелланн
Раннерс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
22
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
34
25
25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|2
|0
|17 - 8
|20
|2.
|8
|5
|2
|1
|22 - 8
|17
|3.
|8
|5
|1
|2
|16 - 10
|16
|4.
|8
|4
|2
|2
|16 - 10
|14
|5.
|8
|4
|2
|2
|15 - 10
|14
|6.
|0:0
|8
|3
|3
|2
|11 - 10
|12
|7.
|0:0
|8
|3
|3
|2
|13 - 13
|12
|8.
|8
|3
|0
|5
|7 - 18
|9
|9.
|8
|2
|3
|3
|17 - 15
|9
|10.
|8
|1
|2
|5
|5 - 11
|5
|11.
|8
|1
|2
|5
|7 - 16
|5
|12.
|8
|0
|0
|8
|5 - 22
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|9 - 3
|12
|2.
|5
|3
|2
|0
|15 - 5
|11
|3.
|4
|3
|0
|1
|9 - 6
|9
|4.
|0:0
|5
|2
|3
|0
|9 - 5
|9
|5.
|4
|2
|2
|0
|8 - 5
|8
|6.
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|7.
|0:0
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|8.
|4
|2
|0
|2
|4 - 10
|6
|9.
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|10.
|4
|1
|0
|3
|2 - 6
|3
|11.
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|12.
|4
|0
|0
|4
|3 - 12
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|2
|2
|0
|8 - 5
|8
|2.
|4
|2
|1
|1
|10 - 6
|7
|3.
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|4.
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|5.
|4
|2
|0
|2
|7 - 5
|6
|6.
|0:0
|4
|1
|3
|0
|6 - 5
|6
|7.
|5
|1
|2
|2
|11 - 9
|5
|8.
|0:0
|3
|1
|0
|2
|4 - 8
|3
|9.
|4
|1
|0
|3
|3 - 8
|3
|10.
|5
|1
|0
|4
|4 - 11
|3
|11.
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|12.
|4
|0
|0
|4
|2 - 10
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Брондбю
|Квистгарден Матиас
|6 (3)
|Силькеборг
|Адамсен Тонни
|6 (2)
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|6
|Копенгаген
|Оскарссон Орри
|5
|Копенгаген
|Эльюнусси Мохамед
|4 (3)
|Вайле
|Барри Хамза
|3
|Вайле
|Велков Стефан
|3
|Ольборг
|Жассон Андрес
|3
|Люнгбю
|Винтер Каспер
|3
|Ольборг
|Mylian Jimenez
|3