СЧЕТ РАВНЫЙ! Они смогли забить гол на последней минуте! Вот это триллер!

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

91' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

91' Матч возобновлен

90' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

89' Норшеланн контролирует мяч.

89' Хорошую попытку сделал Беньямин Нюгрен . Удар в створ, но вратарь начеку

89' Свенссон Даниэль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

88' Норшеланн пытается что-то создать.

87' Хег Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

87' Удар от ворот произведет Норшеланн

84' Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

84' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Анкерсен Петер - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

81' Свенссон Даниэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

81' Норшеланн пытается что-то создать.

80' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Норшеланн пытается что-то создать.

78' Г О О О О Л - Кэмпбелл Норман забивает с правой ноги!

78' Норшеланн пытается что-то создать.

77' Норшеланн контролирует мяч.

76' Удар от ворот произведет Норшеланн

76' Кэмпбелл Норман из команды Раннерс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

74' Тверсков Йеппе из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

73' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Удар от ворот произведет Раннерс

72' Норшеланн пытается что-то создать.

72' Хансен Андреас III из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

71' Беньямин Нюгрен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Бринк Марк из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

70' Греве Матиас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

70' Свенссон Даниэль из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

69' Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля

69' Матч возобновлен

68' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

66' Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля

66' Бьёркенгрен Йон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Норшеланн пытается что-то создать.

63' Норшеланн пытается что-то создать.

63' Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Норшеланн контролирует мяч.

59' Удар от ворот произведет Норшеланн

58' Tammer Bany Odeh не смог попасть в створ ударом издали

57' Хансен Андреас III из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

57' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Хансен Мадс из команды Норшеланн в офсайде

54' Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Норшеланн пытается что-то создать.

51' Удар от ворот произведет Раннерс

51' Норшеланн пытается что-то создать.

51' Удар от ворот произведет Норшеланн

50' Оооо... вот это был удар! Данхо Флориан должен был забить с этой позиции.

50' Данхо Флориан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

50' Греве Матиас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

49' Норшеланн пытается что-то создать.

48' Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Норшеланн пытается что-то создать.

48' Данхо Флориан пробует нанести удар издали, но Андреас Хансен держит все под контролем

47' Норшеланн контролирует мяч.

47' Норшеланн пытается что-то создать.

46' Хорошую попытку сделал Эгели Синдре Валле . Удар в створ, но вратарь начеку