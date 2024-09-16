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  4. Суперлига Дании 2024-2025
Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Тукгаард Михаэль
Норшелланн
1:1
Конец матча
Раннерс
0'
55' Желтая карточка
Tammer Bany Odeh
0:1
78' Гол
Кэмпбелл Норман
82' Желтая карточка
Анкерсен Петер
1:1
90' Гол
Тверсков Йеппе
90'+8

Ход матча

5'
Хансен Мадс
Хансен Киан
 
55'
 
Tammer Bany Odeh
58'
 
Кэмпбелл Норман
Tammer Bany Odeh
59'
 
Одей Стивен
Данхо Флориан
61'
Levy Nene
Хансен Мадс
 
78'
0:1
Кэмпбелл Норман
(Нордли Симен Болькан)
82'
Анкерсен Петер
 
83'
Хогсберг Лукас
Эгели Синдре Валле
 
84'
Сертдемир Зидан
Бринк Марк
 
90'
 
Sabil Hansen
Нордли Симен Болькан
90'
 
Туре Мохамед
Греве Матиас
90'
 
Копплин Бьорн
Дюр Николас
90'
Тверсков Йеппе
(Хогсберг Лукас)
1:1

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 7
  • 7 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 780 Количество передач 390
  • 67 Владение мячом, % 33

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
13
Хансен
Андреас
III
2
Анкерсен
Петер
4
Хансен
Киан
19
Хэй
Лукас
5
Свенссон
Даниэль
16
Бринк
Марк
6
Тверсков
Йеппе
8
Доржелес
Марио
14
Эгели
Синдре
Валле
7
Ингвартсен
Маркус
10
Беньямин
Нюгрен
1
Иззо
Пол
27
Ольсен
Оливер
5
Hugo
Andersson2
3
Хег
Даниэль
44
Дюр
Николас
17
Греве
Матиас
28
Рёмер
Андре
6
Бьёркенгрен
Йон
19
Tammer
Bany
Odeh
26
Данхо
Флориан
9
Нордли
Симен
Болькан
Норшелланн
4-3-3
Раннерс
4-3-3

История личных встреч

Норшелланн
Раннерс

29 матчей

65.5%
34.5%
19 побед 10 ничьих 0 побед

Первый тайм

48.3%
37.9%
13.8%
14 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.6%
44.8%
17 побед 13 ничьих 0 побед

17 матчей

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 10 побед

Первый тайм

47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 13 побед

Второй тайм

47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 8 побед

46 матчей

41.3%
37%
21.7%
19 побед 17 ничьих 10 побед

Первый тайм

30.4%
41.3%
28.3%
14 побед 19 ничьих 13 побед

Второй тайм

37%
45.7%
17.3%
17 побед 21 ничья 8 побед

История матчей

ТМК
2:3
СД
1:1
СД
0:5
СД
3:1
СД
1:1
СД
0:2
СД
3:1
СД
0:0
СД
3:2
СД
2:1
СД
3:4
СД
1:1
СД
1:0
СД
3:0
СД
3:1
СД
1:1
СД
4:1
СД
0:3
СД
3:2
СД
2:1
СД
1:1
СД
2:2
СД
1:0
СД
3:0
СД
2:0
СД
0:3
СД
0:0
СД
0:1
СД
1:1
СД
1:0
СД
0:0
СД
2:2
СД
1:1
СЛ
2:1
К
0:0
К
1:0
СЛ
4:0
СЛ
0:2
СЛ
1:1
СЛ
0:0
СЛ
2:2
СЛ
6:1
СЛ
3:2
СЛ
1:1
СЛ
2:1
СЛ
2:1

Голы

Всего голов

43
30

Голов в среднем за матч

1.87
1.3

Среднее время на гол

48
69

Всего голов

31
24

Голов в среднем за матч

1.35
1.04

Среднее время на гол

66
86

Всего голов

74
54

Голов в среднем за матч

1.61
1.17

Тотал матчей

2.5
41
Больше 89%
Меньше 11%
5
36
Больше 78%
Меньше 22%
10
24
Больше 52%
Меньше 48%
22
15
Больше 33%
Меньше 67%
31
8
Больше 17%
Меньше 83%
38
2
Больше 4%
Меньше 96%
44
2
Больше 4%
Меньше 96%
44

Среднее время на гол

55
76

Бомбардиры внутри турнира

Норшелланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эгели Синдре Валле 3 0.38
Беньямин Нюгрен 3 0.38
Хардер Конрад 2 0.25
Ингвартсен Маркус 2 0.25
Анкерсен Петер 1 0.13
Антман Оливер 1 0.13
Хансен Мадс 1 0.13
Тверсков Йеппе 1 0.13
Вилладсен Оливер 0 0
Хэй Лукас 0 0
Сертдемир Зидан 0 0
Доржелес Марио 0 0
Хогсберг Лукас 0 0
Раннерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нордли Симен Болькан 3 (1) 0.38
Кэмпбелл Норман 3 0.38
Туре Мохамед 1 0.13
Tammer Bany Odeh 1 0.13
Данхо Флориан 1 0.13
Хег Даниэль 1 0.13
Лауэнборг Фредерик 1 0.13
Энггаард Мэдс 1 0.13
Бьёркенгрен Йон 0 0
Дюр Николас 0 0

Карточки

Норшелланн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Анкерсен Петер 2 0
Ингвартсен Маркус 2 0
Хансен Киан 1 0
Тверсков Йеппе 1 0
Антман Оливер 1 0
Хэй Лукас 1 0
Сертдемир Зидан 1 0
Эгели Синдре Валле 1 0
Доржелес Марио 1 0
Хогсберг Лукас 1 0
Раннерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Данхо Флориан 0 1
Даммерс Вессель 1 0
Лауэнборг Фредерик 1 0
Бьёркенгрен Йон 1 0
Одей Стивен 1 0
Ольсен Оливер 1 0
Кэмпбелл Норман 1 0
Tammer Bany Odeh 1 0
Sabil Hansen 1 0
Laurits Raun Pedersen 1 0

Результаты матчей

Норшелланн
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Раннерс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

4
4
Норшелланн
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Раннерс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

7
4

Упущенные победы

1
4
Норшелланн
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Раннерс
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

9
6

Упущенные победы

5
8

Голы по времени матча

Забито

10
7
8 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 4
3
30%
1
14%
1-15
4
40%
0
0%
16-30
1
10%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
20%
3
43%
76-90

Пропущено

6
6
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
17%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
33%
3
50%
76-90

Забито

5
5
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
2
40%
16-30
1
20%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
5
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
29%
1
20%
31-45
2
29%
2
40%
46-60
2
29%
1
20%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

15
12
12 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 6
0 Не забивали 1
5
33%
1
8%
1-15
5
33%
2
17%
16-30
2
13%
3
25%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
1
7%
1
8%
61-75
2
13%
3
25%
76-90

Пропущено

13
11
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 7
1
8%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
4
31%
2
18%
31-45
3
23%
2
18%
46-60
2
15%
3
27%
61-75
3
23%
3
27%
76-90

Результаты последних матчей

Норшелланн
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
АГФ Орхус - Норшелланн 4:2 Норшелланн - Копенгаген 3:2 Силькеборг - Норшелланн 4:1 Норшелланн - Люнгбю 1:1
Вайле - Норшелланн 0:1 Норшелланн - Мидтьюлланн 2:2 Норшелланн - Ольборг 3:0 АЗ Алкмаар - Норшелланн 6:1 Раннерс - Норшелланн 2:3 Копенгаген - Норшелланн 1:1 Норшелланн - Мидтьюлланн 3:3 Брондбю - Норшелланн 1:0 Норшелланн - Силькеборг 4:1 АГФ Орхус - Норшелланн 1:3 Норшелланн - Брондбю 1:1 Норшелланн - АГФ Орхус 7:2 Силькеборг - Норшелланн 0:1 АГФ Орхус - Норшелланн 1:0 Норшелланн - Копенгаген 2:1 Мидтьюлланн - Норшелланн 2:3
Раннерс
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Б-1913 - Раннерс 0:10 Раннерс - Ольборг 1:0 Брондбю - Раннерс 2:2 Раннерс - Сённерйюск 1:2
Раннерс - Силькеборг 0:2 Копенгаген - Раннерс 1:1 Раннерс - Виборг 3:1 Вайле - Раннерс 2:3 Ганза - Раннерс 1:3 Раннерс - Арка Гдыня 2:1 Виборг - Раннерс 3:1 Раннерс - Норшелланн 2:3 Копенгаген - Раннерс 2:1 Раннерс - Вайле 1:0 Оденсе - Раннерс 2:0 Раннерс - Виборг 1:0 Раннерс - Видовре 2:2 Люнгбю - Раннерс 2:1 Виборг - Раннерс 0:0 Раннерс - Оденсе 2:2

Результаты матчей

Норшелланн
Раннерс

Точный счет

1:1
2 раза 40%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
1:1
2 раза 50%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
1
4 раза 50%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Норшелланн
Раннерс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
1
3
2
3
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
1.5
Больше Меньше
3
5
2
6
2.5
2
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 8 6 2 0 17 - 8 20
2.
АГФ Орхус
 8 5 2 1 22 - 8 17
3.
Силькеборг
 8 5 1 2 16 - 10 16
4.
Брондбю
 8 4 2 2 16 - 10 14
5.
Копенгаген
 8 4 2 2 15 - 10 14
6.
Раннерс
 8 3 3 2 12 - 11 12
7.
Норшелланн
 8 3 3 2 14 - 14 12
8.
Ольборг
 8 3 0 5 7 - 18 9
9.
Виборг
 8 2 3 3 17 - 15 9
10.
Люнгбю
 8 1 2 5 5 - 11 5
11.
Сённерйюск
 8 1 2 5 7 - 16 5
12.
Вайле
 8 0 0 8 5 - 22 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 4 4 0 0 9 - 3 12
2.
АГФ Орхус
 5 3 2 0 15 - 5 11
3.
Силькеборг
 4 3 0 1 9 - 6 9
4.
Норшелланн
 5 2 3 0 10 - 6 9
5.
Копенгаген
 4 2 2 0 8 - 5 8
6.
Брондбю
 4 2 1 1 6 - 4 7
7.
Раннерс
 4 2 0 2 5 - 5 6
8.
Ольборг
 4 2 0 2 4 - 10 6
9.
Виборг
 3 1 1 1 6 - 6 4
10.
Люнгбю
 4 1 0 3 2 - 6 3
11.
Сённерйюск
 3 0 2 1 3 - 5 2
12.
Вайле
 4 0 0 4 3 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 4 2 2 0 8 - 5 8
2.
Брондбю
 4 2 1 1 10 - 6 7
3.
Силькеборг
 4 2 1 1 7 - 4 7
4.
АГФ Орхус
 3 2 0 1 7 - 3 6
5.
Копенгаген
 4 2 0 2 7 - 5 6
6.
Раннерс
 4 1 3 0 7 - 6 6
7.
Виборг
 5 1 2 2 11 - 9 5
8.
Норшелланн
 3 1 0 2 4 - 8 3
9.
Ольборг
 4 1 0 3 3 - 8 3
10.
Сённерйюск
 5 1 0 4 4 - 11 3
11.
Люнгбю
 4 0 2 2 3 - 5 2
12.
Вайле
 4 0 0 4 2 - 10 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Брондбю Квистгарден Матиас 6 (3)
Силькеборг Адамсен Тонни 6 (2)
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 6
Копенгаген Оскарссон Орри 5
Копенгаген Эльюнусси Мохамед 4 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Барри Хамза 3
Вайле Велков Стефан 3
Ольборг Жассон Андрес 3
Люнгбю Винтер Каспер 3
Ольборг Mylian Jimenez 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Контроль мяча: Норшеланн: 67%, Раннерс: 33%.
  • 97'
    Игрок из команды Раннерс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
  • 97'
    СЧЕТ РАВНЫЙ! Они смогли забить гол на последней минуте! Вот это триллер!
  • 96'
    Свенссон Даниэль сделал ключевой пас для гола!
  • 96'
    Хогсберг Лукас сделал результативную передачу.
  • 96'
    ГОООООЛ - Тверсков Йеппе Норшеланн забивает ударом головой
  • 96'
    Хогсберг Лукас из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 96'
    Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 96'
    Ольсен Оливер из команды Раннерс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 95'
    Контроль мяча: Норшеланн: 66%, Раннерс: 34%.
  • 95'
    Норшеланн контролирует мяч.
  • 95'
    Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 95'
    Тактическая замена. Дюр Николас уходит с поля и его заменяет Копплин Бьорн
  • 94'
    Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника
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    • 94'
      Иззо Пол из команды Раннерс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 93'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 93'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 92'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 92'
      Матч возобновлен
    • 92'
      Тактическая замена. Греве Матиас уходит с поля и его заменяет Туре Мохамед
    • 92'
      Тактическая замена. Нордли Симен Болькан уходит с поля и его заменяет Sabil Hansen
    • 91'
      Кэмпбелл Норман выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 91'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 91'
      Раннерс контролирует мяч.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 48'
      Контроль мяча: Норшеланн: 68%, Раннерс: 32%.
    • 48'
      Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 47'
      Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 47'
      Хег Даниэль из команды Раннерс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 46'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
    • 45'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 45'
      Ингвартсен Маркус ослабляет давление, выбив мяч.
    • 45'
      Раннерс контролирует мяч.
    • 45'
      Контроль мяча: Норшеланн: 69%, Раннерс: 31%.
    • 45'
      Иззо Пол взял и забрал мяч на выходе
    • 45'
      Свенссон Даниэль из команды Норшеланн подал угловой слева.
    • 44'
      Беньямин Нюгрен пробует нанести удар издали, но Paul Izzo держит все под контролем
    • 43'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 43'
      Раннерс пытается что-то создать.
    • 43'
      Иззо Пол из команды Раннерс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 42'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 42'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 41'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 40'
      Контроль мяча: Норшеланн: 68%, Раннерс: 32%.
    • 40'
      Удар от ворот произведет Раннерс
    • 40'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 39'
      Данхо Флориан из команды Раннерс получает хорошую возможность пробить, но делает передачу одноклубнику, Андреас Хансен все предвидел и спас команду!
    • 39'
      Раннерс начинает контратаку
    • 38'
      Хьюго Андерссон ослабляет давление, выбив мяч.
    • 38'
      Хорошую попытку сделал Ингвартсен Маркус. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 38'
      Свенссон Даниэль из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 38'
      Свенссон Даниэль из команды Норшеланн подал угловой слева.
    • 37'
      Хьюго Андерссон успешно блокирует удар.
    • 37'
      Беньямин Нюгрен нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 37'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 37'
      Раннерс пытается что-то создать.
    • 36'
      Удар от ворот произведет Раннерс
    • 36'
      Ингвартсен Маркус из команды Норшеланн не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
    • 36'
      Анкерсен Петер из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 35'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 35'
      Контроль мяча: Норшеланн: 66%, Раннерс: 34%.
    • 35'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 34'
      Анкерсен Петер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 33'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 33'
      Раннерс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 33'
      Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 32'
      Тверсков Йеппе ослабляет давление, выбив мяч.
    • 31'
      Греве Матиас ослабляет давление, выбив мяч.
    • 31'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 31'
      Нордли Симен Болькан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 31'
      Раннерс пытается что-то создать.
    • 30'
      Контроль мяча: Норшеланн: 68%, Раннерс: 32%.
    • 30'
      Хег Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 30'
      Хьюго Андерссон успешно блокирует удар.
    • 30'
      Беньямин Нюгрен нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 29'
      Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
    • 29'
      Раннерс начинает контратаку
    • 29'
      Иззо Пол из команды Раннерс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 29'
      Свенссон Даниэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 28'
      Рёмер Андре ослабляет давление, выбив мяч.
    • 28'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 27'
      Свенссон Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 27'
      Раннерс контролирует мяч.
    • 26'
      Эгели Синдре Валле пробует нанести удар издали, но Paul Izzo держит все под контролем
    • 26'
      Хег Даниэль успешно блокирует удар.
    • 26'
      Эгели Синдре Валле нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 26'
      Беньямин Нюгрен создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 25'
      Контроль мяча: Норшеланн: 66%, Раннерс: 34%.
    • 25'
      Дюр Николас ослабляет давление, выбив мяч.
    • 25'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 24'
      Доржелес Марио пробует нанести удар издали, но Paul Izzo держит все под контролем
    • 24'
      Свенссон Даниэль из команды Норшеланн разыграл угловой с правого угла.
    • 23'
      Дюр Николас успешно блокирует удар.
    • 23'
      Анкерсен Петер нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 23'
      Хег Даниэль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 22'
      Бьёркенгрен Йон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 22'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 21'
      Судья свистит. Ольсен Оливер атаковал сзади соперника. Это Бринк Марк заработал своей команде штрафной
    • 21'
      Тверсков Йеппе из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 21'
      Греве Матиас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 20'
      Тверсков Йеппе из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 20'
      Контроль мяча: Норшеланн: 69%, Раннерс: 31%.
    • 20'
      Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 19'
      Раннерс контролирует мяч.
    • 18'
      Назначен штрафной. Пострадал Нордли Симен Болькан, его свалил Доржелес Марио.
    • 18'
      Хьюго Андерссон из команды Раннерс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 18'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 17'
      Данхо Флориан не смог попасть в створ ударом издали
    • 17'
      Греве Матиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 16'
      Иззо Пол из команды Раннерс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 16'
      Анкерсен Петер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 16'
      Бьёркенгрен Йон успешно блокирует удар.
    • 16'
      Хансен Мадс нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 16'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 16'
      Хэй Лукас из команды Норшеланн заходит слишком далеко, он валит Данхо Флориан.
    • 15'
      Контроль мяча: Норшеланн: 76%, Раннерс: 24%.
    • 15'
      Рёмер Андре выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 14'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 14'
      Раннерс начинает контратаку
    • 14'
      Судья сигнализирует, что Эгели Синдре Валле из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Tammer Bany Odeh
    • 13'
      Иззо Пол из команды Раннерс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 13'
      Свенссон Даниэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 13'
      Ольсен Оливер из команды Раннерс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 13'
      Ольсен Оливер из команды Раннерс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 12'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 12'
      Иззо Пол ослабляет давление, выбив мяч.
    • 12'
      Рёмер Андре ослабляет давление, выбив мяч.
    • 11'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 11'
      Иззо Пол из команды Раннерс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 10'
      Контроль мяча: Норшеланн: 65%, Раннерс: 35%.
    • 10'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 10'
      Tammer Bany Odeh не смог попасть в створ ударом издали
    • 10'
      Раннерс пытается что-то создать.
    • 9'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 8'
      Раннерс контролирует мяч.
    • 8'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 8'
      Данхо Флориан нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
    • 8'
      Раннерс пытается что-то создать.
    • 8'
      Раннерс начинает контратаку
    • 8'
      Рёмер Андре выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 7'
      Хорошую попытку сделал Эгели Синдре Валле. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 7'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 6'
      Судья сигнализирует, что Хансен Мадс из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Tammer Bany Odeh
    • 6'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 6'
      Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 5'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 5'
      Контроль мяча: Норшеланн: 50%, Раннерс: 50%.
    • 5'
      Хансен Киан получил травму и заменен. Хансен Мадс выходит на поле.
    • 4'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 4'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 3'
      Дюр Николас ослабляет давление, выбив мяч.
    • 3'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 3'
      Хансен Киан возвращается на поле.
    • 3'
      Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 3'
      Матч возобновлен
    • 2'
      Ох, нехорошо это выглядит. Хансен Киан получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 2'
      Хансен Киан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 2'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 1'
      Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 1'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      Норшеланн начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Right To Dream Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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