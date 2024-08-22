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  3. Лига Европы 2024-2025
Стадион: .
Ференцварош
0:0
Конец матча
Борац Баня-Лука
0'
22' Желтая карточка
Каролина Юрих
74' Желтая карточка
Граховац Срджан
78' Желтая карточка
Квржич Зоран
90' Желтая карточка
Мисиджан Вирджил
90'+5

Ход матча

22'
 
Каролина Юрих
60'
Пешич Александар
Варга Барнабас
 
60'
Мисиджан Вирджил
Бен-Ромдане Мохамед Али
 
60'
Маига Хабиб
Абу-Фани Мохаммад
 
62'
 
Чавич Давид
Nikola Sreckovic
69'
Чивич Эльдар
Рамирес Кристиан
 
74'
 
Граховац Срджан
74'
 
Пихлер Алекс
Скоруп Дино
78'
 
Квржич Зоран
78'
 
Хасукич Эсмир
Лукич Йован
78'
 
Хреля Дамир
Кулашин Энвер
82'
Кади
Захариассен Кристоффер
 
90'
Мисиджан Вирджил
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 1
  • 2 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 68 Владение мячом, % 32
Прогнозы 107
Ференцварош 94.4% (101)
X 4.7% (5)
Борац Баня-Лука 0.9% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
90
Дибус
Денеш
25
Макрекис
Себраилс
27
Сиссе
Ибраим
4
Кнустер
Матс
99
Рамирес
Кристиан
15
Абу-Фани
Мохаммад
88
Ромменс
Филипп
16
Захариассен
Кристоффер
7
Бен-Ромдане
Мохамед
Али
19
Варга
Барнабас
20
Траоре
Адама
VII
13
Манойлович
Филип
20
Квржич
Зоран
2
Мейхерс
Барт
24
Каролина
Юрих
93
Вукчевич
Марко
15
Граховац
Срджан
88
Скоруп
Дино
27
Кулашин
Энвер
77
Савич
Стефан
V
7
Nikola
Sreckovic
19
Лукич
Йован
Ференцварош
4-2-1-3
Борац Баня-Лука
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Ференцварош
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Борац Баня-Лука
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Савич Стефан V 1 0.33
Мейхерс Барт 1 0.33
Nikola Sreckovic 1 0.33
Лукич Йован 0 0
Чавич Давид 0 0

Карточки

Ференцварош
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мисиджан Вирджил 1 0
Борац Баня-Лука
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Квржич Зоран 2 0
Эррера Себастьян 0 1
Граховац Срджан 1 0
Шишковски Дамьян 1 0
Каролина Юрих 1 0
Лукич Йован 1 0
Скоруп Дино 1 0

Результаты матчей

Ференцварош
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Борац Баня-Лука
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Ференцварош
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Борац Баня-Лука
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
3
Ференцварош
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Борац Баня-Лука
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
3

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
0
0%
1
33%
91-120

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
0
0%
1
33%
91-120

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ференцварош
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Ференцварош - Уйпешт 1:0 Ференцварош - Мидтьюлланн 1:1 Диошдьёр - Ференцварош 0:2 Мидтьюлланн - Ференцварош 2:0
Ференцварош - Кечкемет 1:0 ТНС - Ференцварош 1:2 Ференцварош - ТНС 5:0 Ференцварош - Вест Хэм 2:2 Ференцварош - Истра 1961 3:1 ЦСКА-1948 - Ференцварош 1:1 Ференцварош - Сепси 4:4 Ференцварош - Нафта 1:0 Ференцварош - Уйпешт 2:0 Пакш - Ференцварош 2:0 Диошдьёр - Ференцварош 2:0 Ференцварош - Дебрецен 5:1 МТК Будапешт - Ференцварош 1:2 Ньиредьхаза - Ференцварош 1:2 Ференцварош - Кишварда 0:0 Залаэгерсег - Ференцварош 2:3
Борац Баня-Лука
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Борац Баня-Лука - Слобода Тузла 2:0 Борац Баня-Лука - Клаксвик 3:1 Клаксвик - Борац Баня-Лука 2:1 Борац Баня-Лука - ПАОК 0:1
ПАОК - Борац Баня-Лука 3:2 Эгнатия - Борац Баня-Лука 2:1 Борац Баня-Лука - Эгнатия 1:0 Борац Баня-Лука - Корвинул Хунедоара 2:0 УТА Арад - Борац Баня-Лука 1:2 Борац Баня-Лука - Целе 2:2 Железничар - Борац Баня-Лука 2:1 Борац Баня-Лука - Зриньски 0:1 Борац Баня-Лука - Игман Коньич 4:3 Тузла Сити - Борац Баня-Лука 2:6 Зриньски - Борац Баня-Лука 1:0 Борац Баня-Лука - ГОШК 3:1 Широки Бриег - Борац Баня-Лука 1:2 Борац Баня-Лука - Посушье 1:0 Сараево - Борац Баня-Лука 1:1 Борац Баня-Лука - Широки Бриег 2:1

Результаты матчей

Ференцварош
Борац Баня-Лука

Точный счет

0:0
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Ференцварош
Борац Баня-Лука

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Топ бомбардиров
РФШ Рига Икауниекс Янис 5 (1)
Рапид Вена Бургшталлер Гвидо 4 (2)
Эльфсборг Байду Майкл 3 (3)
Брага Саласар Родриго 3 (2)
Маккаби Тель-Авив Перец Дор 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Петрокуб Пушкаш Дан 1 2
Шемрок Роверс Хонохан Джошуа 1 2
Эльфсборг Бальдюрссон Андри-Фаннар 3
Аякс Тейлор Кеннет 3
Трабзонспор Элмалы Эврен Эрен 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 22'
      Каролина Юрих получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
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    Прогнозы 107
    Ференцварош 94.4% (101)
    X 4.7% (5)
    Борац Баня-Лука 0.9% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ференцварош 0:0 Борац Баня-Лука

    Исход игры
    Ференцварош
    94.4% (101)
    Ничья
    4.7% (5)
    Борац Баня-Лука
    0.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.27% (45)
    Меньше
    56.73% (59)
    Обе команды забьют
    Да
    42.31% (44)
    Нет
    57.69% (60)
    Популярный счёт
    2:0 Ференцварош
    41.1% (44)
    2:1 Ференцварош
    29.9% (32)
    1:0 Ференцварош
    12.1% (13)
    3:1 Ференцварош
    6.5% (7)
    2:2 Ничья
    1.9% (2)
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