Стадион: Групама Арена.
0:0
Конец матча
0'
22' Желтая карточкаКаролина Юрих
74' Желтая карточкаГраховац Срджан
78' Желтая карточкаКвржич Зоран
90' Желтая карточкаМисиджан Вирджил
90'+5
Ход матча
22'
74'
78'
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 2
-
6 Угловые 1
-
2 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
68 Владение мячом, % 32
Прогноз на матч от Liveresult
90
Дибус
Денеш
27
Сиссе
Ибраим
20
Квржич
Зоран
88
Скоруп
Дино
19
Лукич
Йован
- Основной состав
-
90 Дибус ДенешВратарь
- Защитник
-
27 Сиссе ИбраимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Траоре АдамаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
17 Чивич ЭльдарЗащитник
-
23 Паска ЛорандЗащитник
-
54 Каян НорбертЗащитник
-
64 Тот АлексЗащитник
- Полузащитник
-
80 Маига ХабибПолузащитник
-
10 КадиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Янсен Паскаль
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Квржич ЗоранЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
88 Скоруп ДиноПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Савич СтефанПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Лукич ЙованНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Сушич СавоЗащитник
- Полузащитник
-
11 Хреля ДамирПолузащитник
-
22 Чавич ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Жижович Младен
Бомбардиры внутри турнира
Ференцварош
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Борац Баня-Лука
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Савич Стефан V
|1
|0.33
|Мейхерс Барт
|1
|0.33
|Nikola Sreckovic
|1
|0.33
|Лукич Йован
|0
|0
|Чавич Давид
|0
|0
Карточки
Ференцварош
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мисиджан Вирджил
|1
|0
Борац Баня-Лука
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Квржич Зоран
|2
|0
|Эррера Себастьян
|0
|1
|Граховац Срджан
|1
|0
|Шишковски Дамьян
|1
|0
|Каролина Юрих
|1
|0
|Лукич Йован
|1
|0
|Скоруп Дино
|1
|0
Результаты матчей
Ференцварош
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Борац Баня-Лука
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Ференцварош
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Борац Баня-Лука
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
3
Ференцварош
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Борац Баня-Лука
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
3
Голы по времени матча
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
0
0%
1
33%
91-120
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
0
0%
1
33%
91-120
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ференцварош
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Ференцварош - Уйпешт 1:0 Ференцварош - Мидтьюлланн 1:1 Диошдьёр - Ференцварош 0:2 Мидтьюлланн - Ференцварош 2:0
Ференцварош - Кечкемет 1:0 ТНС - Ференцварош 1:2 Ференцварош - ТНС 5:0 Ференцварош - Вест Хэм 2:2 Ференцварош - Истра 1961 3:1 ЦСКА-1948 - Ференцварош 1:1 Ференцварош - Сепси 4:4 Ференцварош - Нафта 1:0 Ференцварош - Уйпешт 2:0 Пакш - Ференцварош 2:0 Диошдьёр - Ференцварош 2:0 Ференцварош - Дебрецен 5:1 МТК Будапешт - Ференцварош 1:2 Ньиредьхаза - Ференцварош 1:2 Ференцварош - Кишварда 0:0 Залаэгерсег - Ференцварош 2:3
Борац Баня-Лука
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Борац Баня-Лука - Слобода Тузла 2:0 Борац Баня-Лука - Клаксвик 3:1 Клаксвик - Борац Баня-Лука 2:1 Борац Баня-Лука - ПАОК 0:1
ПАОК - Борац Баня-Лука 3:2 Эгнатия - Борац Баня-Лука 2:1 Борац Баня-Лука - Эгнатия 1:0 Борац Баня-Лука - Корвинул Хунедоара 2:0 УТА Арад - Борац Баня-Лука 1:2 Борац Баня-Лука - Целе 2:2 Железничар - Борац Баня-Лука 2:1 Борац Баня-Лука - Зриньски 0:1 Борац Баня-Лука - Игман Коньич 4:3 Тузла Сити - Борац Баня-Лука 2:6 Зриньски - Борац Баня-Лука 1:0 Борац Баня-Лука - ГОШК 3:1 Широки Бриег - Борац Баня-Лука 1:2 Борац Баня-Лука - Посушье 1:0 Сараево - Борац Баня-Лука 1:1 Борац Баня-Лука - Широки Бриег 2:1
Результаты матчей
Ференцварош
Борац Баня-Лука
Точный счет
0:0
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Ференцварош
Борац Баня-Лука
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|РФШ Рига
|Икауниекс Янис
|5 (1)
|Рапид Вена
|Бургшталлер Гвидо
|4 (2)
|Эльфсборг
|Байду Майкл
|3 (3)
|Брага
|Саласар Родриго
|3 (2)
|Маккаби Тель-Авив
|Перец Дор
|3 (1)
|Петрокуб
|Пушкаш Дан
|1 2
|Шемрок Роверс
|Хонохан Джошуа
|1 2
|Эльфсборг
|Бальдюрссон Андри-Фаннар
|3
|Аякс
|Тейлор Кеннет
|3
|Трабзонспор
|Элмалы Эврен Эрен
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ференцварош 0:0 Борац Баня-Лука
Исход игры
Ференцварош
94.4% (101)
Ничья
4.7% (5)
Борац Баня-Лука
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
43.27% (45)
Меньше
56.73% (59)
Обе команды забьют
Да
42.31% (44)
Нет
57.69% (60)
Популярный счёт
2:0 Ференцварош
41.1% (44)
2:1 Ференцварош
29.9% (32)
1:0 Ференцварош
12.1% (13)
3:1 Ференцварош
6.5% (7)
2:2 Ничья
1.9% (2)
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