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  3. Лига Европы 2024-2025
Стадион: .
Ягеллония Белосток
1:4
Конец матча
Аякс
0'
1:0
5' Гол
Дигес Адриан
1:1
10' Гол
Акпом Чуба
1:2
27' Гол
Годс Мика
48' Желтая карточка
Тейлор Кеннет
55' Желтая карточка
Хато Йоррель
1:3
61' Гол
Акпом Чуба
1:4
69' Пенальти
Акпом Чуба
69' Желтая карточка
Дигес Адриан
1:4
79' Не забитый пенальти
Годс Мика
90'+4

Ход матча

5'
Дигес Адриан
1:0
10'
1:1
Акпом Чуба
(Бергёйс Стивен)
27'
1:2
Годс Мика
(Ренсх Девайн)
46'
Нгиамба Орельен
Моутинью Жоау
 
48'
 
Тейлор Кеннет
55'
 
Хато Йоррель
61'
1:3
Акпом Чуба
63'
Пюлюлю Афимико
Диаби Мохамед
 
64'
 
Ван ден Бомен Бранко
Тейлор Кеннет
64'
 
Траоре Бертран
Боргес Карлос
69'
1:4
Акпом Чуба
69'
Дигес Адриан
 
70'
Хансен Кристоффер
Виллар Мики
 
70'
Халити Йетмир
Дигес Адриан
 
70'
Романчук Тарас
Нене III
 
72'
 
Бробби Брайан
Акпом Чуба
73'
 
Гааей Антон
Хато Йоррель
79'
1:4
Годс Мика
84'
 
Бергвейн Стевен
Годс Мика

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 10
  • 3 Угловые 6
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 40 Владение мячом, % 60
Прогнозы 104
Ягеллония Белосток 1.9% (2)
X 7.7% (8)
Аякс 90.4% (94)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
50
Slawomir
Abramowicz
16
Сачек
Михал
72
Скшипчак
Матеуш
17
Дигес
Адриан
44
Моутинью
Жоау
20
Виллар
Мики
14
Кубицки
Ярослав
8
Нене
III
21
Чурлинов
Дарко
11
Имас
Хесус
9
Диаби
Мохамед
22
Пасвер
Ремко
2
Ренсх
Девайн
37
Шутало
Йосип
15
Бас
Юри
4
Хато
Йоррель
23
Бергёйс
Стивен
6
Хендерсон
Джордан
8
Тейлор
Кеннет
11
Боргес
Карлос
10
Акпом
Чуба
39
Годс
Мика
Ягеллония Белосток
4-4-1-1
Аякс
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Ягеллония Белосток
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дигес Адриан 1 1
Аякс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Акпом Чуба 3 (1) 0.6
Бергёйс Стивен 1 0.2
Годс Мика 1 0.2
Хато Йоррель 1 0.2
Ван ден Бомен Бранко 1 0.2
Траоре Бертран 1 0.2
Шутало Йосип 1 0.2
Ренсх Девайн 0 0
Фитц-Джим Киян 0 0

Карточки

Ягеллония Белосток
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дигес Адриан 1 0
Аякс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тейлор Кеннет 3 0
Акпом Чуба 2 0
Хендерсон Джордан 1 0
Шутало Йосип 1 0
Бас Юри 1 0
Хато Йоррель 1 0

Результаты матчей

Ягеллония Белосток
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Аякс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

1
0
Ягеллония Белосток
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Аякс
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Ягеллония Белосток
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Аякс
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

1
1

Голы по времени матча

Забито

1
8
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
1
100%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
25%
1
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

1
9
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
1
100%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
1
25%
1
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Ягеллония Белосток
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ягеллония Белосток - Краковия 2:4 Будё-Глимт - Ягеллония Белосток 4:1 Ягеллония Белосток - Будё-Глимт 0:1 Ягеллония Белосток - Сталь Мелец 2:0
Ягеллония Белосток - Паневежис 3:1 Радомяк Радом - Ягеллония Белосток 2:3 Паневежис - Ягеллония Белосток 0:4 Ягеллония Белосток - Пуща Неполомице 2:0 Ягеллония Белосток - Кауно Жальгирис 2:0 Легия - Ягеллония Белосток 2:0 Ягеллония Белосток - Медзь Легница 3:1 Сигма Оломоуц - Ягеллония Белосток 1:1 Ягеллония Белосток - Варта Познань 3:0 Пяст - Ягеллония Белосток 1:1 Ягеллония Белосток - Корона Кельце 3:0 Сталь Мелец - Ягеллония Белосток 3:2 Ягеллония Белосток - Погонь Щецин 2:2 Заглембе Любин - Ягеллония Белосток 1:2 Ягеллония Белосток - Краковия 1:3 Легия - Ягеллония Белосток 1:1
Аякс
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
НАК Бреда - Аякс 2:1 Аякс - Панатинаикос 0:1 Аякс - Херенвен 1:0 Панатинаикос - Аякс 0:1
Войводина Нови Сад - Аякс 1:3 Аякс - Войводина Нови Сад 1:0 Аякс - Олимпиакос 1:0 Аякс - Аль-Васль 2:1 Аякс - Рейнджерс 2:1 Аякс - Сент-Трейден 4:0 Аякс - ПЕК Зволле 0:1 Витесс - Аякс 2:2 Аякс - Алмере Сити 3:0 Волендам - Аякс 1:4 Аякс - Эксельсиор 2:2 Аякс - Твенте 2:1 Фейеноорд - Аякс 6:0 Аякс - Гоу Эхед Иглс 1:1 ПЕК Зволле - Аякс 1:3 Спарта Роттердам - Аякс 2:2

Результаты матчей

Ягеллония Белосток
Аякс

Точный счет

1:4
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

1:4
1 раз 100%
0:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Ягеллония Белосток
Аякс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Топ бомбардиров
РФШ Рига Икауниекс Янис 5 (1)
Рапид Вена Бургшталлер Гвидо 4 (2)
Эльфсборг Байду Майкл 3 (3)
Брага Саласар Родриго 3 (2)
Маккаби Тель-Авив Перец Дор 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Петрокуб Пушкаш Дан 1 2
Шемрок Роверс Хонохан Джошуа 1 2
Эльфсборг Бальдюрссон Андри-Фаннар 3
Аякс Тейлор Кеннет 3
Трабзонспор Элмалы Эврен Эрен 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 48'
      Тейлор Кеннет получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Жоао Моутинью уходит с поля. Нгиамба Орельен выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 27'
      Ренсх Девайн сделал результативную передачу.
    • 27'
      Г О О О О Л - Годс Мика бьет в цель!
    • 10'
      Бергёйс Стивен сделал результативную передачу.
    • 10'
      Г О О О О Л - Акпом Чуба бьет в цель!
    • 5'
      Г О О О О Л - Дигес Адриан бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Miejski w Bialymstoku. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 104
    Ягеллония Белосток 1.9% (2)
    X 7.7% (8)
    Аякс 90.4% (94)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ягеллония Белосток 1:4 Аякс

    Исход игры
    Ягеллония Белосток
    1.9% (2)
    Ничья
    7.7% (8)
    Аякс
    90.4% (94)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.35% (66)
    Меньше
    34.65% (35)
    Обе команды забьют
    Да
    68.32% (69)
    Нет
    31.68% (32)
    Популярный счёт
    1:2 Аякс
    49% (51)
    0:2 Аякс
    17.3% (18)
    0:1 Аякс
    9.6% (10)
    1:3 Аякс
    6.7% (7)
    1:1 Ничья
    5.8% (6)
    0:3 Аякс
    2.9% (3)
    2:2 Ничья
    1.9% (2)
    1:4 Аякс
    1.9% (2)
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