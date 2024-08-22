Стадион: Stadion Miejski w Bialymstoku.
1:4
Конец матча
0'
1:0
5' ГолДигес Адриан
1:1
10' ГолАкпом Чуба
1:2
27' ГолГодс Мика
48' Желтая карточкаТейлор Кеннет
55' Желтая карточкаХато Йоррель
1:3
61' ГолАкпом Чуба
1:4
69' ПенальтиАкпом Чуба
69' Желтая карточкаДигес Адриан
1:4
79' Не забитый пенальтиГодс Мика
90'+4
Ход матча
5'
1:0
10'
1:1
27'
1:2
48'
55'
61'
1:3
69'
1:4
69'
79'
1:4
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 10
-
3 Угловые 6
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
40 Владение мячом, % 60
Прогноз на матч от Liveresult
16
Сачек
Михал
17
Дигес
Адриан
20
Виллар
Мики
8
Нене
III
11
Имас
Хесус
22
Пасвер
Ремко
37
Шутало
Йосип
15
Бас
Юри
10
Акпом
Чуба
39
Годс
Мика
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Сачек МихалЗащитник
- Защитник
-
17 Дигес АдрианЗащитник
- Защитник
-
20 Виллар МикиПолузащитник
- Полузащитник
-
8 Нене IIIПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Имас ХесусПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
82 Силва ТомашЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Adrian Siemieniec
- Основной состав
-
22 Пасвер РемкоВратарь
- Защитник
-
37 Шутало ЙосипЗащитник
-
15 Бас ЮриЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Акпом ЧубаНападающий
-
39 Годс МикаНападающий
- Запасные игроки
-
12 Гортер ДжейВратарь
-
40 Рамай ДиантВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
31 Jorthy Mokio
-
36 Dies Janse
-
Главный тренер: Фариоли Франческо
Бомбардиры внутри турнира
Ягеллония Белосток
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дигес Адриан
|1
|1
Аякс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Акпом Чуба
|3 (1)
|0.6
|Бергёйс Стивен
|1
|0.2
|Годс Мика
|1
|0.2
|Хато Йоррель
|1
|0.2
|Ван ден Бомен Бранко
|1
|0.2
|Траоре Бертран
|1
|0.2
|Шутало Йосип
|1
|0.2
|Ренсх Девайн
|0
|0
|Фитц-Джим Киян
|0
|0
Карточки
Ягеллония Белосток
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дигес Адриан
|1
|0
Аякс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тейлор Кеннет
|3
|0
|Акпом Чуба
|2
|0
|Хендерсон Джордан
|1
|0
|Шутало Йосип
|1
|0
|Бас Юри
|1
|0
|Хато Йоррель
|1
|0
Результаты матчей
Ягеллония Белосток
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Аякс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
1
0
Ягеллония Белосток
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Аякс
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Ягеллония Белосток
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Аякс
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
1
1
Голы по времени матча
Забито
1
8
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
1
100%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Пропущено
4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
25%
1
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
1
9
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
1
100%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Пропущено
4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
1
25%
1
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Ягеллония Белосток
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ягеллония Белосток - Краковия 2:4 Будё-Глимт - Ягеллония Белосток 4:1 Ягеллония Белосток - Будё-Глимт 0:1 Ягеллония Белосток - Сталь Мелец 2:0
Ягеллония Белосток - Паневежис 3:1 Радомяк Радом - Ягеллония Белосток 2:3 Паневежис - Ягеллония Белосток 0:4 Ягеллония Белосток - Пуща Неполомице 2:0 Ягеллония Белосток - Кауно Жальгирис 2:0 Легия - Ягеллония Белосток 2:0 Ягеллония Белосток - Медзь Легница 3:1 Сигма Оломоуц - Ягеллония Белосток 1:1 Ягеллония Белосток - Варта Познань 3:0 Пяст - Ягеллония Белосток 1:1 Ягеллония Белосток - Корона Кельце 3:0 Сталь Мелец - Ягеллония Белосток 3:2 Ягеллония Белосток - Погонь Щецин 2:2 Заглембе Любин - Ягеллония Белосток 1:2 Ягеллония Белосток - Краковия 1:3 Легия - Ягеллония Белосток 1:1
Аякс
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
НАК Бреда - Аякс 2:1 Аякс - Панатинаикос 0:1 Аякс - Херенвен 1:0 Панатинаикос - Аякс 0:1
Войводина Нови Сад - Аякс 1:3 Аякс - Войводина Нови Сад 1:0 Аякс - Олимпиакос 1:0 Аякс - Аль-Васль 2:1 Аякс - Рейнджерс 2:1 Аякс - Сент-Трейден 4:0 Аякс - ПЕК Зволле 0:1 Витесс - Аякс 2:2 Аякс - Алмере Сити 3:0 Волендам - Аякс 1:4 Аякс - Эксельсиор 2:2 Аякс - Твенте 2:1 Фейеноорд - Аякс 6:0 Аякс - Гоу Эхед Иглс 1:1 ПЕК Зволле - Аякс 1:3 Спарта Роттердам - Аякс 2:2
Результаты матчей
Ягеллония Белосток
Аякс
Точный счет
1:4
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
1:4
1 раз 100%
0:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Ягеллония Белосток
Аякс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|РФШ Рига
|Икауниекс Янис
|5 (1)
|Рапид Вена
|Бургшталлер Гвидо
|4 (2)
|Эльфсборг
|Байду Майкл
|3 (3)
|Брага
|Саласар Родриго
|3 (2)
|Маккаби Тель-Авив
|Перец Дор
|3 (1)
|Петрокуб
|Пушкаш Дан
|1 2
|Шемрок Роверс
|Хонохан Джошуа
|1 2
|Эльфсборг
|Бальдюрссон Андри-Фаннар
|3
|Аякс
|Тейлор Кеннет
|3
|Трабзонспор
|Элмалы Эврен Эрен
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ягеллония Белосток 1:4 Аякс
Исход игры
Ягеллония Белосток
1.9% (2)
Ничья
7.7% (8)
Аякс
90.4% (94)
Тотал 2.5
Больше
65.35% (66)
Меньше
34.65% (35)
Обе команды забьют
Да
68.32% (69)
Нет
31.68% (32)
Популярный счёт
1:2 Аякс
49% (51)
0:2 Аякс
17.3% (18)
0:1 Аякс
9.6% (10)
1:3 Аякс
6.7% (7)
1:1 Ничья
5.8% (6)
0:3 Аякс
2.9% (3)
2:2 Ничья
1.9% (2)
1:4 Аякс
1.9% (2)
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