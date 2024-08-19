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Стадион: .
ПАОК
 
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Шемрок Роверс
Прогнозы 48
ПАОК 95.8% (46)
X 0% (0)
Шемрок Роверс 4.2% (2)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
ПАОК
Ничья
Шемрок Роверс
1.17
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7.96
18.00
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Все Коэффициенты

История личных встреч

ПАОК
Шемрок Роверс

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛЕ
1:3
ЛЕ
2:1

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

2
3

Среднее время на гол

45
30

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1.5
2

Тотал матчей

3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
45

Бомбардиры внутри турнира

ПАОК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шемрок Роверс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бурк Грэм 1 0.5
Фарруджиа Нил 1 0.5
Уоттс Дилан 1 (1) 0.5

Карточки

ПАОК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шемрок Роверс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хор Шон 2 0
Пёльс Леон 2 0
Грин Аарон 1 0
Уоттс Дилан 1 0
Фарруджиа Нил 1 0
Joshua Honohan 1 0

Результаты матчей

ПАОК
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Шемрок Роверс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
ПАОК
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Шемрок Роверс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
3
ПАОК
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Шемрок Роверс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
3

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
33%
91-120

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
33%
91-120

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

ПАОК
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
ПАОК - Пансерраикос 3:2 ПАОК - Мальмё 3:4 Мальмё - ПАОК 2:2 Борац Баня-Лука - ПАОК 0:1
ПАОК - Борац Баня-Лука 3:2 Витесс - ПАОК 2:1 ПАОК - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Генк - ПАОК 3:1 ПАОК - Хиберниан 0:1 ПАОК - АЕК Ларнака 2:1 Арис Салоники - ПАОК 1:2 ПАОК - Панатинаикос 4:1 ПАОК - Олимпиакос 2:0 ПАОК - АЕК 3:2 Ламия - ПАОК 1:1 Олимпиакос - ПАОК 2:1 ПАОК - Брюгге 0:2 Брюгге - ПАОК 1:0 АЕК - ПАОК 2:2 ПАОК - Ламия 3:1
Шемрок Роверс
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Шемрок Роверс - Целе 3:1 Шемрок Роверс - Дроэда Юнайтед 1:1 Целе - Шемрок Роверс 1:0 Уотерфорд Юнайтед - Шемрок Роверс 1:2
Спарта Прага - Шемрок Роверс 4:2 Шемрок Роверс - Спарта Прага 0:2 Богемианс Дублин - Шемрок Роверс 1:0 Шемрок Роверс - Викингур Рейкьявик 2:1 Викингур Рейкьявик - Шемрок Роверс 0:0 Шемрок Роверс - Дандолк 1:0 Слайго Роверс - Шемрок Роверс 2:0 Сент-Патрикс - Шемрок Роверс 2:1 Дроэда Юнайтед - Шемрок Роверс 0:2 Шемрок Роверс - Шелбурн 0:2 Шемрок Роверс - Дерри Сити 1:0 Дандолк - Шемрок Роверс 1:0 Шемрок Роверс - Сент-Патрикс 2:2 Шемрок Роверс - Уотерфорд Юнайтед 1:3 Богемианс Дублин - Шемрок Роверс 1:1 Шемрок Роверс - Дроэда Юнайтед 4:0

Результаты матчей

ПАОК
Шемрок Роверс

Точный счет

3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

ПАОК
Шемрок Роверс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Топ бомбардиров
РФШ Рига Икауниекс Янис 4
Рапид Вена Бургшталлер Гвидо 3 (2)
Эльфсборг Байду Майкл 3 (2)
Панатинаикос Еремеефф Александер 3
Висла Краков Родадо Анхель 3
Весь список

Топ нарушителей
Петрокуб Пушкаш Дан 1 2
Эльфсборг Бальдюрссон Андри-Фаннар 3
Трабзонспор Элмалы Эврен Эрен 3
Эльфсборг Оума Тимоти 3
Шериф Мия Алесио 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча ПАОК - Шемрок Роверс от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 августа 2024, осталось 2 дня 13 часов 1 минуту.



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  • 25 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 48
    ПАОК 95.8% (46)
    X 0% (0)
    Шемрок Роверс 4.2% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    ПАОК
    Ничья
    Шемрок Роверс
    1.17
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    7.96
    18.00
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    Прогнозы на матч ПАОК - Шемрок Роверс

    Исход игры
    ПАОК
    94% (47)
    Ничья
    2% (1)
    Шемрок Роверс
    4% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.81% (22)
    Меньше
    53.19% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    44.68% (21)
    Нет
    55.32% (26)
    Популярный счёт
    2:0 ПАОК
    32% (16)
    2:1 ПАОК
    24% (12)
    1:0 ПАОК
    14% (7)
    3:1 ПАОК
    14% (7)
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