Стадион: Тумба.
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История личных встреч
ПАОК
Шемрок Роверс
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
2
3
Среднее время на гол
45
30
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
1.5
2
Тотал матчей
3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
60
45
Бомбардиры внутри турнира
ПАОК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Шемрок Роверс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бурк Грэм
|1
|0.5
|Фарруджиа Нил
|1
|0.5
|Уоттс Дилан
|1 (1)
|0.5
Карточки
ПАОК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Шемрок Роверс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хор Шон
|2
|0
|Пёльс Леон
|2
|0
|Грин Аарон
|1
|0
|Уоттс Дилан
|1
|0
|Фарруджиа Нил
|1
|0
|Joshua Honohan
|1
|0
Результаты матчей
ПАОК
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Шемрок Роверс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
ПАОК
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Шемрок Роверс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
3
ПАОК
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Шемрок Роверс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
3
Голы по времени матча
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
33%
91-120
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
33%
91-120
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
ПАОК
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
ПАОК - Пансерраикос 3:2 ПАОК - Мальмё 3:4 Мальмё - ПАОК 2:2 Борац Баня-Лука - ПАОК 0:1
ПАОК - Борац Баня-Лука 3:2 Витесс - ПАОК 2:1 ПАОК - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Генк - ПАОК 3:1 ПАОК - Хиберниан 0:1 ПАОК - АЕК Ларнака 2:1 Арис Салоники - ПАОК 1:2 ПАОК - Панатинаикос 4:1 ПАОК - Олимпиакос 2:0 ПАОК - АЕК 3:2 Ламия - ПАОК 1:1 Олимпиакос - ПАОК 2:1 ПАОК - Брюгге 0:2 Брюгге - ПАОК 1:0 АЕК - ПАОК 2:2 ПАОК - Ламия 3:1
Шемрок Роверс
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Шемрок Роверс - Целе 3:1 Шемрок Роверс - Дроэда Юнайтед 1:1 Целе - Шемрок Роверс 1:0 Уотерфорд Юнайтед - Шемрок Роверс 1:2
Спарта Прага - Шемрок Роверс 4:2 Шемрок Роверс - Спарта Прага 0:2 Богемианс Дублин - Шемрок Роверс 1:0 Шемрок Роверс - Викингур Рейкьявик 2:1 Викингур Рейкьявик - Шемрок Роверс 0:0 Шемрок Роверс - Дандолк 1:0 Слайго Роверс - Шемрок Роверс 2:0 Сент-Патрикс - Шемрок Роверс 2:1 Дроэда Юнайтед - Шемрок Роверс 0:2 Шемрок Роверс - Шелбурн 0:2 Шемрок Роверс - Дерри Сити 1:0 Дандолк - Шемрок Роверс 1:0 Шемрок Роверс - Сент-Патрикс 2:2 Шемрок Роверс - Уотерфорд Юнайтед 1:3 Богемианс Дублин - Шемрок Роверс 1:1 Шемрок Роверс - Дроэда Юнайтед 4:0
Результаты матчей
ПАОК
Шемрок Роверс
Точный счет
3:1
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
ПАОК
Шемрок Роверс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|РФШ Рига
|Икауниекс Янис
|4
|Рапид Вена
|Бургшталлер Гвидо
|3 (2)
|Эльфсборг
|Байду Майкл
|3 (2)
|Панатинаикос
|Еремеефф Александер
|3
|Висла Краков
|Родадо Анхель
|3
|Петрокуб
|Пушкаш Дан
|1 2
|Эльфсборг
|Бальдюрссон Андри-Фаннар
|3
|Трабзонспор
|Элмалы Эврен Эрен
|3
|Эльфсборг
|Оума Тимоти
|3
|Шериф
|Мия Алесио
|3
Прогнозы на матч ПАОК - Шемрок Роверс
Исход игры
ПАОК
94% (47)
Ничья
2% (1)
Шемрок Роверс
4% (2)
Тотал 2.5
Больше
46.81% (22)
Меньше
53.19% (25)
Обе команды забьют
Да
44.68% (21)
Нет
55.32% (26)
Популярный счёт
2:0 ПАОК
32% (16)
2:1 ПАОК
24% (12)
1:0 ПАОК
14% (7)
3:1 ПАОК
14% (7)
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