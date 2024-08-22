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  3. Лига Европы 2024-2025
Стадион: .
Лугано
3:3
Конец матча
Бешикташ
0'
0:1
21' Гол
Фернандеш Жедсон
1:1
34' Гол
Бислими Уран
45' Желтая карточка
Н'Дур Шер
47' Желтая карточка
Думбия Усман
1:2
52' Гол
Фернандеш Жедсон
1:3
55' Гол
Али Мохамед Альмоатасембеллах
2:3
56' Гол
Штеффен Ренато
3:3
64' Гол в свои ворота
Габриэль Паулиста
77' Желтая карточка
Валенсуэла Мильтон
84' Желтая карточка
Али Мохамед Альмоатасембеллах
90'+6

Ход матча

21'
0:1
Фернандеш Жедсон
(Габриэль Паулиста)
34'
Бислими Уран
(Дзанотти Маттиа)
1:1
45'
 
Н'Дур Шер
47'
Думбия Усман
 
52'
1:2
Фернандеш Жедсон
(Силва Рафа)
55'
1:3
Али Мохамед Альмоатасембеллах
(Масуаку Артур)
56'
Штеффен Ренато
(Алиседа Игнасио)
2:3
58'
 
Онана Жан
Н'Дур Шер
62'
Пржибылко Каспер
Вляди Шкельчим
 
62'
Гргич Анто
Думбия Усман
 
64'
Габриэль Паулиста
3:3
71'
 
Хекимоглу Эрхан
Иммобиле Чиро
71'
 
Мучи Эрнест
Рашица Милот
71'
Маю Хишам
Алиседа Игнасио
 
77'
Валенсуэла Мильтон
 
84'
 
Али Мохамед Альмоатасембеллах
85'
Душ Сантуш Даниэл
Махмуд Хадж
 
85'
Боттани Маттиа
Бислими Уран
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 6
  • 2 Угловые 6
  • 0 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 53 Владение мячом, % 47
Прогнозы 106
Лугано 12.3% (13)
X 26.4% (28)
Бешикташ 61.3% (65)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Саипи
Амир
46
Дзанотти
Маттиа
6
Пападопулос
Антониос
22
Эль-Вафи
Айман
23
Валенсуэла
Мильтон
25
Бислими
Уран
20
Думбия
Усман
29
Махмуд
Хадж
11
Штеффен
Ренато
9
Вляди
Шкельчим
31
Алиседа
Игнасио
34
Гюнок
Мерт
2
Свенссон
Юнас
3
Габриэль
Паулиста
53
Топчу
Эмир
Хан
26
Масуаку
Артур
28
Али
Мохамед
Альмоатасембеллах
73
Н'Дур
Шер
7
Рашица
Милот
83
Фернандеш
Жедсон
27
Силва
Рафа
17
Иммобиле
Чиро
Лугано
4-3-3
Бешикташ
4-2-3-1

История личных встреч

Лугано
Бешикташ

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
0:2
ЛК
2:3

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

2
5

Голов в среднем за матч

1
2.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
36

Бомбардиры внутри турнира

Лугано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Штеффен Ренато 2 0.67
Бислими Уран 1 0.33
Дзанотти Маттиа 1 0.33
Махмуд Хадж 1 0.33
Маю Хишам 0 0
Алиседа Игнасио 0 0
Бешикташ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фернандеш Жедсон 2 2
Али Мохамед Альмоатасембеллах 1 1
Масуаку Артур 0 0
Силва Рафа 0 0
Габриэль Паулиста 0 0

Карточки

Лугано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хайдари Альбиан 1 1
Думбия Усман 2 0
Валенсуэла Мильтон 2 0
Штеффен Ренато 1 0
Бислими Уран 1 0
Махмуд Хадж 1 0
Бешикташ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Али Мохамед Альмоатасембеллах 1 0
Н'Дур Шер 1 0

Результаты матчей

Лугано
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Бешикташ
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
4
Лугано
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Бешикташ
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Лугано
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Бешикташ
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
4

Голы по времени матча

Забито

4
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
25%
0
0%
91-120

Пропущено

6
2
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
50%
31-45
2
33%
1
50%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
4
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
2
50%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
20%
0
0%
91-120

Пропущено

6
2
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
50%
31-45
2
33%
1
50%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Лугано
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Брюль II - Лугано 1:7 Лугано - Партизан 2:2 Лугано - Люцерн 2:3 Партизан - Лугано 0:1
Лугано - Серветт 3:1 Фенербахче - Лугано 2:1 Базель - Лугано 1:2 Лугано - Фенербахче 3:4 Лугано - Грасcхоппер 2:1 Интер Милан - Лугано 3:2 Лугано - Парма 3:1 Лугано - Арау 0:1 Лугано - Беллинцона 5:1 Лугано - Стад де Ньон 2:0 Серветт - Лугано 0:0 Лугано - Серветт 0:2 Цюрих - Лугано 2:1 Лугано - Винтертур 4:2 Янг Бойз - Лугано 0:1 Лугано - Санкт-Галлен 0:1
Бешикташ
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Бешикташ - Антальяспор 4:2 Самсунспор - Бешикташ 0:2 Галатасарай - Бешикташ 0:5 Бешикташ - Сакарьяспор 2:1
Бешикташ - Генчлербирлиги 2:0 Бешикташ - Бандырмаспор 0:0 Гразер - Бешикташ 1:5 Бешикташ - Шахтёр Донецк 0:1 Бешикташ - Умраниеспор 0:0 Касымпаша - Бешикташ 2:1 Бешикташ - Трабзонспор 3:2 Бешикташ - Хатайспор 2:2 Аланьяспор - Бешикташ 1:1 Бешикташ - Анкарагюджю 1:0 Бешикташ - Ризеспор 3:2 Фенербахче - Бешикташ 2:1 Анкарагюджю - Бешикташ 0:0 Бешикташ - Анкарагюджю 2:0 Бешикташ - Самсунспор 1:1 Бешикташ - Истанбулспор 2:1

Результаты матчей

Лугано
Бешикташ

Точный счет

2:2
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
3:3
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
3:3
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
3
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Лугано
Бешикташ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5

Топ бомбардиров
РФШ Рига Икауниекс Янис 5 (1)
Рапид Вена Бургшталлер Гвидо 4 (2)
Эльфсборг Байду Майкл 3 (3)
Брага Саласар Родриго 3 (2)
Маккаби Тель-Авив Перец Дор 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Петрокуб Пушкаш Дан 1 2
Шемрок Роверс Хонохан Джошуа 1 2
Эльфсборг Бальдюрссон Андри-Фаннар 3
Аякс Тейлор Кеннет 3
Трабзонспор Элмалы Эврен Эрен 3
Весь список
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    Прогнозы 106
    Лугано 12.3% (13)
    X 26.4% (28)
    Бешикташ 61.3% (65)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лугано 3:3 Бешикташ

    Исход игры
    Лугано
    12.3% (13)
    Ничья
    26.4% (28)
    Бешикташ
    61.3% (65)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.33% (68)
    Меньше
    32.67% (33)
    Обе команды забьют
    Да
    87.13% (88)
    Нет
    12.87% (13)
    Популярный счёт
    1:2 Бешикташ
    48.1% (51)
    1:1 Ничья
    19.8% (21)
    2:1 Лугано
    6.6% (7)
    0:1 Бешикташ
    4.7% (5)
    2:2 Ничья
    3.8% (4)
    2:3 Бешикташ
    2.8% (3)
    1:0 Лугано
    2.8% (3)
    0:2 Бешикташ
    1.9% (2)
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