Стадион: Арена Тун.
0'
0:1
21' ГолФернандеш Жедсон
1:1
34' ГолБислими Уран
45' Желтая карточкаН'Дур Шер
47' Желтая карточкаДумбия Усман
1:2
52' ГолФернандеш Жедсон
1:3
55' ГолАли Мохамед Альмоатасембеллах
2:3
56' ГолШтеффен Ренато
3:3
64' Гол в свои воротаГабриэль Паулиста
77' Желтая карточкаВаленсуэла Мильтон
84' Желтая карточкаАли Мохамед Альмоатасембеллах
90'+6
Ход матча
21'
34'
1:1
45'
47'
52'
1:2
55'
56'
64'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 6
-
2 Угловые 6
-
0 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
53 Владение мячом, % 47
Прогноз на матч от Liveresult
25
Бислими
Уран
20
Думбия
Усман
29
Махмуд
Хадж
34
Гюнок
Мерт
73
Н'Дур
Шер
27
Силва
Рафа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Бислими УранПолузащитник
-
20 Думбия УсманПолузащитник
-
29 Махмуд ХаджПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
99 Мина ДиегоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Маю ХишамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Кроки-Торти Маттиа
- Основной состав
-
34 Гюнок МертВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
73 Н'Дур ШерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Силва РафаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Уйсал НеджипЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Тыкназ ДемирПолузащитник
-
71 Онана ЖанПолузащитник
-
77 Келес ДжанПолузащитник
-
23 Мучи ЭрнестНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ван Бронкхорст Джованни
История личных встреч
Лугано
Бешикташ
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
3
Среднее время на гол
0
30
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
2
5
Голов в среднем за матч
1
2.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
90
36
Бомбардиры внутри турнира
Лугано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Штеффен Ренато
|2
|0.67
|Бислими Уран
|1
|0.33
|Дзанотти Маттиа
|1
|0.33
|Махмуд Хадж
|1
|0.33
|Маю Хишам
|0
|0
|Алиседа Игнасио
|0
|0
Бешикташ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фернандеш Жедсон
|2
|2
|Али Мохамед Альмоатасембеллах
|1
|1
|Масуаку Артур
|0
|0
|Силва Рафа
|0
|0
|Габриэль Паулиста
|0
|0
Карточки
Лугано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хайдари Альбиан
|1
|1
|Думбия Усман
|2
|0
|Валенсуэла Мильтон
|2
|0
|Штеффен Ренато
|1
|0
|Бислими Уран
|1
|0
|Махмуд Хадж
|1
|0
Бешикташ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Али Мохамед Альмоатасембеллах
|1
|0
|Н'Дур Шер
|1
|0
Результаты матчей
Лугано
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Бешикташ
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
4
Лугано
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Бешикташ
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
0
Лугано
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Бешикташ
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
5
4
Голы по времени матча
Забито
4
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
25%
0
0%
91-120
Пропущено
6
2
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
50%
31-45
2
33%
1
50%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
4
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
2
50%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
20%
0
0%
91-120
Пропущено
6
2
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
50%
31-45
2
33%
1
50%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Лугано
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Брюль II - Лугано 1:7 Лугано - Партизан 2:2 Лугано - Люцерн 2:3 Партизан - Лугано 0:1
Лугано - Серветт 3:1 Фенербахче - Лугано 2:1 Базель - Лугано 1:2 Лугано - Фенербахче 3:4 Лугано - Грасcхоппер 2:1 Интер Милан - Лугано 3:2 Лугано - Парма 3:1 Лугано - Арау 0:1 Лугано - Беллинцона 5:1 Лугано - Стад де Ньон 2:0 Серветт - Лугано 0:0 Лугано - Серветт 0:2 Цюрих - Лугано 2:1 Лугано - Винтертур 4:2 Янг Бойз - Лугано 0:1 Лугано - Санкт-Галлен 0:1
Бешикташ
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Бешикташ - Антальяспор 4:2 Самсунспор - Бешикташ 0:2 Галатасарай - Бешикташ 0:5 Бешикташ - Сакарьяспор 2:1
Бешикташ - Генчлербирлиги 2:0 Бешикташ - Бандырмаспор 0:0 Гразер - Бешикташ 1:5 Бешикташ - Шахтёр Донецк 0:1 Бешикташ - Умраниеспор 0:0 Касымпаша - Бешикташ 2:1 Бешикташ - Трабзонспор 3:2 Бешикташ - Хатайспор 2:2 Аланьяспор - Бешикташ 1:1 Бешикташ - Анкарагюджю 1:0 Бешикташ - Ризеспор 3:2 Фенербахче - Бешикташ 2:1 Анкарагюджю - Бешикташ 0:0 Бешикташ - Анкарагюджю 2:0 Бешикташ - Самсунспор 1:1 Бешикташ - Истанбулспор 2:1
Результаты матчей
Лугано
Бешикташ
Точный счет
2:2
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 100%
3:3
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
3:3
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
3
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Лугано
Бешикташ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
|РФШ Рига
|Икауниекс Янис
|5 (1)
|Рапид Вена
|Бургшталлер Гвидо
|4 (2)
|Эльфсборг
|Байду Майкл
|3 (3)
|Брага
|Саласар Родриго
|3 (2)
|Маккаби Тель-Авив
|Перец Дор
|3 (1)
|Петрокуб
|Пушкаш Дан
|1 2
|Шемрок Роверс
|Хонохан Джошуа
|1 2
|Эльфсборг
|Бальдюрссон Андри-Фаннар
|3
|Аякс
|Тейлор Кеннет
|3
|Трабзонспор
|Элмалы Эврен Эрен
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лугано 3:3 Бешикташ
Исход игры
Лугано
12.3% (13)
Ничья
26.4% (28)
Бешикташ
61.3% (65)
Тотал 2.5
Больше
67.33% (68)
Меньше
32.67% (33)
Обе команды забьют
Да
87.13% (88)
Нет
12.87% (13)
Популярный счёт
1:2 Бешикташ
48.1% (51)
1:1 Ничья
19.8% (21)
2:1 Лугано
6.6% (7)
0:1 Бешикташ
4.7% (5)
2:2 Ничья
3.8% (4)
2:3 Бешикташ
2.8% (3)
1:0 Лугано
2.8% (3)
0:2 Бешикташ
1.9% (2)
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