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Стадион: .
Борац Баня-Лука
0:0
Перерыв
Ференцварош
0'
8' Желтая карточка
Маига Хабиб
41' Желтая карточка
Мисиджан Вирджил

Ход матча

8'
 
Маига Хабиб
41'
 
Мисиджан Вирджил

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 6
  • 2 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 36 Владение мячом, % 64
Прогнозы 112
Борац Баня-Лука 16.1% (18)
X 26.8% (30)
Ференцварош 57.1% (64)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Борац Баня-Лука
Ничья
Ференцварош
7.20
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3.80
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2.05
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Манойлович
Филип
93
Вукчевич
Марко
2
Мейхерс
Барт
24
Каролина
Юрих
16
Эррера
Себастьян
15
Граховац
Срджан
88
Скоруп
Дино
27
Кулашин
Энвер
77
Савич
Стефан
V
7
Nikola
Sreckovic
19
Лукич
Йован
90
Дибус
Денеш
25
Макрекис
Себраилс
4
Кнустер
Матс
27
Сиссе
Ибраим
99
Рамирес
Кристиан
88
Ромменс
Филипп
80
Маига
Хабиб
20
Траоре
Адама
VII
15
Абу-Фани
Мохаммад
93
Мисиджан
Вирджил
8
Пешич
Александар
Борац Баня-Лука
4-2-3-1
Ференцварош
4-2-3-1

История личных встреч

Борац Баня-Лука
Ференцварош

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЕ
0:0

Голы

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Бомбардиры внутри турнира

Борац Баня-Лука
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Савич Стефан V 1 0.25
Мейхерс Барт 1 0.25
Nikola Sreckovic 1 0.25
Лукич Йован 0 0
Чавич Давид 0 0
Ференцварош
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Борац Баня-Лука
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Квржич Зоран 2 0
Эррера Себастьян 0 1
Граховац Срджан 1 0
Шишковски Дамьян 1 0
Каролина Юрих 1 0
Лукич Йован 1 0
Скоруп Дино 1 0
Ференцварош
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мисиджан Вирджил 2 0
Маига Хабиб 1 0

Результаты матчей

Борац Баня-Лука
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ференцварош
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Борац Баня-Лука
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Ференцварош
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
0
Борац Баня-Лука
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Ференцварош
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
1
33%
0
0%
91-120

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
1
33%
0
0%
91-120

Пропущено

4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Борац Баня-Лука
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Ференцварош - Борац Баня-Лука 0:0 Борац Баня-Лука - Слобода Тузла 2:0 Борац Баня-Лука - Клаксвик 3:1 Клаксвик - Борац Баня-Лука 2:1
Борац Баня-Лука - ПАОК 0:1 ПАОК - Борац Баня-Лука 3:2 Эгнатия - Борац Баня-Лука 2:1 Борац Баня-Лука - Эгнатия 1:0 Борац Баня-Лука - Корвинул Хунедоара 2:0 УТА Арад - Борац Баня-Лука 1:2 Борац Баня-Лука - Целе 2:2 Железничар - Борац Баня-Лука 2:1 Борац Баня-Лука - Зриньски 0:1 Борац Баня-Лука - Игман Коньич 4:3 Тузла Сити - Борац Баня-Лука 2:6 Зриньски - Борац Баня-Лука 1:0 Борац Баня-Лука - ГОШК 3:1 Широки Бриег - Борац Баня-Лука 1:2 Борац Баня-Лука - Посушье 1:0 Сараево - Борац Баня-Лука 1:1
Ференцварош
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Ференцварош - Борац Баня-Лука 0:0 Ференцварош - Уйпешт 1:0 Ференцварош - Мидтьюлланн 1:1 Диошдьёр - Ференцварош 0:2
Мидтьюлланн - Ференцварош 2:0 Ференцварош - Кечкемет 1:0 ТНС - Ференцварош 1:2 Ференцварош - ТНС 5:0 Ференцварош - Вест Хэм 2:2 Ференцварош - Истра 1961 3:1 ЦСКА-1948 - Ференцварош 1:1 Ференцварош - Сепси 4:4 Ференцварош - Нафта 1:0 Ференцварош - Уйпешт 2:0 Пакш - Ференцварош 2:0 Диошдьёр - Ференцварош 2:0 Ференцварош - Дебрецен 5:1 МТК Будапешт - Ференцварош 1:2 Ньиредьхаза - Ференцварош 1:2 Ференцварош - Кишварда 0:0

Результаты матчей

Борац Баня-Лука
Ференцварош

Точный счет

3:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Борац Баня-Лука
Ференцварош

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
2
2.5

Топ бомбардиров
РФШ Рига Икауниекс Янис 6 (1)
Рапид Вена Бургшталлер Гвидо 4 (2)
Эльфсборг Байду Майкл 3 (3)
Брага Саласар Родриго 3 (2)
Маккаби Тель-Авив Перец Дор 3 (1)
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Топ нарушителей
Петрокуб Пушкаш Дан 1 3
Эльфсборг Оума Тимоти 4
Шемрок Роверс Хонохан Джошуа 1 2
Эльфсборг Абдулаи Джалал 1 2
Лугано Валенсуэла Мильтон 3
Весь список
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  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 41'
    Мисиджан Вирджил получил желтую карточку от судьи
  • 8'
    Маига Хабиб получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Banja Luka Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 28.6% пользователей.
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Прогнозы 112
Борац Баня-Лука 16.1% (18)
X 26.8% (30)
Ференцварош 57.1% (64)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Борац Баня-Лука
Ничья
Ференцварош
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Борац Баня-Лука 0:0 Ференцварош

Исход игры
Борац Баня-Лука
16.1% (18)
Ничья
26.8% (30)
Ференцварош
57.1% (64)
Тотал 2.5
Больше
44.86% (48)
Меньше
55.14% (59)
Обе команды забьют
Да
69.16% (74)
Нет
30.84% (33)
Популярный счёт
1:2 Ференцварош
28.6% (32)
1:1 Ничья
23.2% (26)
0:1 Ференцварош
21.4% (24)
2:1 Борац Баня-Лука
9.8% (11)
1:0 Борац Баня-Лука
4.5% (5)
0:2 Ференцварош
2.7% (3)
2:2 Ничья
1.8% (2)
1:3 Ференцварош
1.8% (2)
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