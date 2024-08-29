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  3. Лига Европы 2024-2025
Стадион: .
Борац Баня-Лука
1:1
Итог после пенальти
2
3
Ференцварош
0'
8' Желтая карточка
Маига Хабиб
41' Желтая карточка
Мисиджан Вирджил
63' Желтая карточка
Бен-Ромдане Мохамед Али
90' Желтая карточка
Эррера Себастьян
90' Желтая карточка
Варга Барнабас
95' Желтая карточка
Хреля Дамир
102' Желтая карточка
Кнустер Матс
1:0
104' Гол
Граховац Срджан
109' Желтая карточка
Манойлович Филип
1:1
111' Пенальти
Варга Барнабас
119' Желтая карточка
Мейхерс Барт
2 3
Эррера Себастьян
1:1
1:1
Ромменс Филипп
Квржич Зоран
2:1
2:2
Бен-Ромдане Мохамед Али
Савич Стефан
3:2
3:3
Абу-Фани Мохаммад
Чавич Давид
3:3
3:4
Кади
Граховац Срджан
3:4

Ход матча

8'
 
Маига Хабиб
41'
 
Мисиджан Вирджил
46'
 
Бен-Ромдане Мохамед Али
Мисиджан Вирджил
46'
 
Захариассен Кристоффер
Маига Хабиб
63'
 
Бен-Ромдане Мохамед Али
64'
Чавич Давид
Nikola Sreckovic
 
70'
 
Кади
Траоре Адама
75'
Хреля Дамир
Кулашин Энвер
 
76'
 
Чивич Эльдар
Рамирес Кристиан
85'
 
Варга Барнабас
Пешич Александар
85'
Пихлер Алекс
Скоруп Дино
 
86'
Квржич Зоран
Вукчевич Марко
 
90'
Эррера Себастьян
 
90'
 
Варга Барнабас
94'
Вукович Давид
Лукич Йован
 
95'
Хреля Дамир
 
102'
 
Кнустер Матс
104'
Граховац Срджан
(Хреля Дамир)
1:0
106'
 
Грубер Жомбор
Сиссе Ибраим
109'
Манойлович Филип
 
111'
1:1
Варга Барнабас
119'
Мейхерс Барт
 
121'
Эррера Себастьян
1:1
121'
1:1
Ромменс Филипп
121'
Квржич Зоран
2:1
121'
2:2
Бен-Ромдане Мохамед Али
121'
Савич Стефан
3:2
121'
3:3
Абу-Фани Мохаммад
121'
Чавич Давид
3:3
121'
3:4
Кади
121'
Граховац Срджан
3:4
Пен
2:3

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 18
  • 4 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 7
  • 0 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 17
  • 4 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 36 Владение мячом, % 64
Прогнозы 112
Борац Баня-Лука 16.1% (18)
X 26.8% (30)
Ференцварош 57.1% (64)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Манойлович
Филип
93
Вукчевич
Марко
2
Мейхерс
Барт
24
Каролина
Юрих
16
Эррера
Себастьян
15
Граховац
Срджан
88
Скоруп
Дино
27
Кулашин
Энвер
77
Савич
Стефан
V
7
Nikola
Sreckovic
19
Лукич
Йован
90
Дибус
Денеш
25
Макрекис
Себраилс
4
Кнустер
Матс
27
Сиссе
Ибраим
99
Рамирес
Кристиан
88
Ромменс
Филипп
80
Маига
Хабиб
20
Траоре
Адама
VII
15
Абу-Фани
Мохаммад
93
Мисиджан
Вирджил
8
Пешич
Александар
Борац Баня-Лука
4-2-3-1
Ференцварош
4-2-3-1

История личных встреч

Борац Баня-Лука
Ференцварош

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЕ
0:0

Голы

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Бомбардиры внутри турнира

Борац Баня-Лука
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Савич Стефан V 1 0.25
Граховац Срджан 1 0.25
Мейхерс Барт 1 0.25
Nikola Sreckovic 1 0.25
Лукич Йован 0 0
Чавич Давид 0 0
Хреля Дамир 0 0
Ференцварош
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Варга Барнабас 1 (1) 0.5

Карточки

Борац Баня-Лука
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эррера Себастьян 1 1
Квржич Зоран 2 0
Граховац Срджан 1 0
Манойлович Филип 1 0
Шишковски Дамьян 1 0
Каролина Юрих 1 0
Мейхерс Барт 1 0
Лукич Йован 1 0
Хреля Дамир 1 0
Скоруп Дино 1 0
Ференцварош
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мисиджан Вирджил 2 0
Кнустер Матс 1 0
Маига Хабиб 1 0
Варга Барнабас 1 0
Бен-Ромдане Мохамед Али 1 0

Результаты матчей

Борац Баня-Лука
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Ференцварош
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

1
0
Борац Баня-Лука
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Ференцварош
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
0
Борац Баня-Лука
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Ференцварош
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

4
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
2
50%
1
100%
91-120

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
50%
1
100%
91-120

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
2
50%
1
100%
91-120

Пропущено

5
1
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
20%
1
100%
91-120

Результаты последних матчей

Борац Баня-Лука
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Ференцварош - Борац Баня-Лука 0:0 Борац Баня-Лука - Слобода Тузла 2:0 Борац Баня-Лука - Клаксвик 3:1 Клаксвик - Борац Баня-Лука 2:1
Борац Баня-Лука - ПАОК 0:1 ПАОК - Борац Баня-Лука 3:2 Эгнатия - Борац Баня-Лука 2:1 Борац Баня-Лука - Эгнатия 1:0 Борац Баня-Лука - Корвинул Хунедоара 2:0 УТА Арад - Борац Баня-Лука 1:2 Борац Баня-Лука - Целе 2:2 Железничар - Борац Баня-Лука 2:1 Борац Баня-Лука - Зриньски 0:1 Борац Баня-Лука - Игман Коньич 4:3 Тузла Сити - Борац Баня-Лука 2:6 Зриньски - Борац Баня-Лука 1:0 Борац Баня-Лука - ГОШК 3:1 Широки Бриег - Борац Баня-Лука 1:2 Борац Баня-Лука - Посушье 1:0 Сараево - Борац Баня-Лука 1:1
Ференцварош
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Ференцварош - Борац Баня-Лука 0:0 Ференцварош - Уйпешт 1:0 Ференцварош - Мидтьюлланн 1:1 Диошдьёр - Ференцварош 0:2
Мидтьюлланн - Ференцварош 2:0 Ференцварош - Кечкемет 1:0 ТНС - Ференцварош 1:2 Ференцварош - ТНС 5:0 Ференцварош - Вест Хэм 2:2 Ференцварош - Истра 1961 3:1 ЦСКА-1948 - Ференцварош 1:1 Ференцварош - Сепси 4:4 Ференцварош - Нафта 1:0 Ференцварош - Уйпешт 2:0 Пакш - Ференцварош 2:0 Диошдьёр - Ференцварош 2:0 Ференцварош - Дебрецен 5:1 МТК Будапешт - Ференцварош 1:2 Ньиредьхаза - Ференцварош 1:2 Ференцварош - Кишварда 0:0

Результаты матчей

Борац Баня-Лука
Ференцварош

Точный счет

1:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Борац Баня-Лука
Ференцварош

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
3
1.5
1
3
2.5

Топ бомбардиров
РФШ Рига Икауниекс Янис 6 (1)
Рапид Вена Бургшталлер Гвидо 4 (2)
Эльфсборг Байду Майкл 3 (3)
Маккаби Тель-Авив Тургеман Дор 3 (3)
Брага Саласар Родриго 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Петрокуб Пушкаш Дан 1 3
Эльфсборг Оума Тимоти 4
Шемрок Роверс Хонохан Джошуа 1 2
Эльфсборг Абдулаи Джалал 1 2
Лугано Валенсуэла Мильтон 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 41'
      Мисиджан Вирджил получил желтую карточку от судьи
    • 8'
      Маига Хабиб получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Banja Luka Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 112
    Борац Баня-Лука 16.1% (18)
    X 26.8% (30)
    Ференцварош 57.1% (64)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Борац Баня-Лука 1:1 Ференцварош

    Исход игры
    Борац Баня-Лука
    16.1% (18)
    Ничья
    26.8% (30)
    Ференцварош
    57.1% (64)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.86% (48)
    Меньше
    55.14% (59)
    Обе команды забьют
    Да
    69.16% (74)
    Нет
    30.84% (33)
    Популярный счёт
    1:2 Ференцварош
    28.6% (32)
    1:1 Ничья
    23.2% (26)
    0:1 Ференцварош
    21.4% (24)
    2:1 Борац Баня-Лука
    9.8% (11)
    1:0 Борац Баня-Лука
    4.5% (5)
    0:2 Ференцварош
    2.7% (3)
    2:2 Ничья
    1.8% (2)
    1:3 Ференцварош
    1.8% (2)
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