Стадион: Banja Luka Stadium.
1:1
Итог после пенальти
2
3
0'
8' Желтая карточкаМаига Хабиб
41' Желтая карточкаМисиджан Вирджил
63' Желтая карточкаБен-Ромдане Мохамед Али
90' Желтая карточкаЭррера Себастьян
90' Желтая карточкаВарга Барнабас
95' Желтая карточкаХреля Дамир
102' Желтая карточкаКнустер Матс
1:0
104' ГолГраховац Срджан
109' Желтая карточкаМанойлович Филип
1:1
111' ПенальтиВарга Барнабас
119' Желтая карточкаМейхерс Барт
2 3
1:1
1:1
2:1
3:2
3:3
3:4
3:4
Ход матча
8'
41'
70'
90'
90'
95'
102'
104'
1:0
109'
111'
1:1
119'
121'
1:1
121'
1:1
121'
2:1
121'
121'
3:2
121'
121'
3:3
121'
3:4
121'
3:4
Пен
2:3
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 18
-
4 Удары в створ 2
-
4 Угловые 7
-
0 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 17
-
4 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
36 Владение мячом, % 64
Прогноз на матч от Liveresult
88
Скоруп
Дино
19
Лукич
Йован
90
Дибус
Денеш
27
Сиссе
Ибраим
80
Маига
Хабиб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
88 Скоруп ДиноПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Савич СтефанПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Лукич ЙованНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Квржич ЗоранЗащитник
-
31 Сушич СавоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Хреля ДамирПолузащитник
-
22 Чавич ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Жижович Младен
- Основной состав
-
90 Дибус ДенешВратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Сиссе ИбраимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
80 Маига ХабибПолузащитник
-
20 Траоре АдамаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Чивич ЭльдарЗащитник
-
21 Ботка ЭндреЗащитник
-
23 Паска ЛорандЗащитник
-
54 Каян НорбертЗащитник
-
64 Тот АлексЗащитник
-
10 КадиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Янсен Паскаль
История личных встреч
Борац Баня-Лука
Ференцварош
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Бомбардиры внутри турнира
Борац Баня-Лука
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Савич Стефан V
|1
|0.25
|Граховац Срджан
|1
|0.25
|Мейхерс Барт
|1
|0.25
|Nikola Sreckovic
|1
|0.25
|Лукич Йован
|0
|0
|Чавич Давид
|0
|0
|Хреля Дамир
|0
|0
Ференцварош
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Варга Барнабас
|1 (1)
|0.5
Карточки
Борац Баня-Лука
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эррера Себастьян
|1
|1
|Квржич Зоран
|2
|0
|Граховац Срджан
|1
|0
|Манойлович Филип
|1
|0
|Шишковски Дамьян
|1
|0
|Каролина Юрих
|1
|0
|Мейхерс Барт
|1
|0
|Лукич Йован
|1
|0
|Хреля Дамир
|1
|0
|Скоруп Дино
|1
|0
Ференцварош
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мисиджан Вирджил
|2
|0
|Кнустер Матс
|1
|0
|Маига Хабиб
|1
|0
|Варга Барнабас
|1
|0
|Бен-Ромдане Мохамед Али
|1
|0
Результаты матчей
Борац Баня-Лука
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Ференцварош
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
1
0
Борац Баня-Лука
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Ференцварош
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
0
Борац Баня-Лука
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Ференцварош
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
1
0
Голы по времени матча
Забито
4
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
2
50%
1
100%
91-120
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
50%
1
100%
91-120
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
2
50%
1
100%
91-120
Пропущено
5
1
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
20%
1
100%
91-120
Результаты последних матчей
Борац Баня-Лука
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Ференцварош - Борац Баня-Лука 0:0 Борац Баня-Лука - Слобода Тузла 2:0 Борац Баня-Лука - Клаксвик 3:1 Клаксвик - Борац Баня-Лука 2:1
Борац Баня-Лука - ПАОК 0:1 ПАОК - Борац Баня-Лука 3:2 Эгнатия - Борац Баня-Лука 2:1 Борац Баня-Лука - Эгнатия 1:0 Борац Баня-Лука - Корвинул Хунедоара 2:0 УТА Арад - Борац Баня-Лука 1:2 Борац Баня-Лука - Целе 2:2 Железничар - Борац Баня-Лука 2:1 Борац Баня-Лука - Зриньски 0:1 Борац Баня-Лука - Игман Коньич 4:3 Тузла Сити - Борац Баня-Лука 2:6 Зриньски - Борац Баня-Лука 1:0 Борац Баня-Лука - ГОШК 3:1 Широки Бриег - Борац Баня-Лука 1:2 Борац Баня-Лука - Посушье 1:0 Сараево - Борац Баня-Лука 1:1
Ференцварош
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Ференцварош - Борац Баня-Лука 0:0 Ференцварош - Уйпешт 1:0 Ференцварош - Мидтьюлланн 1:1 Диошдьёр - Ференцварош 0:2
Мидтьюлланн - Ференцварош 2:0 Ференцварош - Кечкемет 1:0 ТНС - Ференцварош 1:2 Ференцварош - ТНС 5:0 Ференцварош - Вест Хэм 2:2 Ференцварош - Истра 1961 3:1 ЦСКА-1948 - Ференцварош 1:1 Ференцварош - Сепси 4:4 Ференцварош - Нафта 1:0 Ференцварош - Уйпешт 2:0 Пакш - Ференцварош 2:0 Диошдьёр - Ференцварош 2:0 Ференцварош - Дебрецен 5:1 МТК Будапешт - Ференцварош 1:2 Ньиредьхаза - Ференцварош 1:2 Ференцварош - Кишварда 0:0
Результаты матчей
Борац Баня-Лука
Ференцварош
Точный счет
1:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Борац Баня-Лука
Ференцварош
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
11
13
13
|РФШ Рига
|Икауниекс Янис
|6 (1)
|Рапид Вена
|Бургшталлер Гвидо
|4 (2)
|Эльфсборг
|Байду Майкл
|3 (3)
|Маккаби Тель-Авив
|Тургеман Дор
|3 (3)
|Брага
|Саласар Родриго
|3 (2)
|Петрокуб
|Пушкаш Дан
|1 3
|Эльфсборг
|Оума Тимоти
|4
|Шемрок Роверс
|Хонохан Джошуа
|1 2
|Эльфсборг
|Абдулаи Джалал
|1 2
|Лугано
|Валенсуэла Мильтон
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Борац Баня-Лука 1:1 Ференцварош
Исход игры
Борац Баня-Лука
16.1% (18)
Ничья
26.8% (30)
Ференцварош
57.1% (64)
Тотал 2.5
Больше
44.86% (48)
Меньше
55.14% (59)
Обе команды забьют
Да
69.16% (74)
Нет
30.84% (33)
Популярный счёт
1:2 Ференцварош
28.6% (32)
1:1 Ничья
23.2% (26)
0:1 Ференцварош
21.4% (24)
2:1 Борац Баня-Лука
9.8% (11)
1:0 Борац Баня-Лука
4.5% (5)
0:2 Ференцварош
2.7% (3)
2:2 Ничья
1.8% (2)
1:3 Ференцварош
1.8% (2)
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