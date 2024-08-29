Стадион: Йохан Кройф Арена.
3:0
Конец матча
0'
30' Желтая карточкаРоманчук Тарас
32' Желтая карточкаХендерсон Джордан
1:0
43' ГолФитц-Джим Киян
2:0
64' ГолТейлор Кеннет
3:0
71' ГолБробби Брайан
90'+4
Ход матча
30'
43'
64'
71'
3:0
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 3
-
10 Удары в створ 0
-
4 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
16 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
67 Владение мячом, % 33
Прогноз на матч от Liveresult
22
Пасвер
Ремко
37
Шутало
Йосип
15
Бас
Юри
16
Сачек
Михал
8
Нене
III
11
Имас
Хесус
- Основной состав
-
22 Пасвер РемкоВратарь
- Защитник
-
37 Шутало ЙосипЗащитник
-
15 Бас ЮриЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Гортер ДжейВратарь
-
40 Рамай ДиантВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Акпом ЧубаНападающий
- Нападающий
-
39 Годс МикаНападающий
- Нападающий
-
31 Jorthy Mokio
-
36 Dies Janse
-
Главный тренер: Фариоли Франческо
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Сачек МихалЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 Нене IIIПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Имас ХесусНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
17 Дигес АдрианЗащитник
- Защитник
-
82 Силва ТомашЗащитник
- Полузащитник
-
20 Виллар МикиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Adrian Siemieniec
История личных встреч
Аякс
Ягеллония Белосток
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
4
Голов в среднем за матч
0
4
Среднее время на гол
0
22
Всего голов
1
4
Голов в среднем за матч
1
4
Среднее время на гол
90
22
Бомбардиры внутри турнира
Аякс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Акпом Чуба
|3 (1)
|0.5
|Бергёйс Стивен
|1
|0.17
|Тейлор Кеннет
|1
|0.17
|Фитц-Джим Киян
|1
|0.17
|Годс Мика
|1
|0.17
|Хато Йоррель
|1
|0.17
|Ван ден Бомен Бранко
|1
|0.17
|Траоре Бертран
|1
|0.17
|Бробби Брайан
|1
|0.17
|Шутало Йосип
|1
|0.17
|Хендерсон Джордан
|0
|0
|Бергвейн Стевен
|0
|0
|Ренсх Девайн
|0
|0
Ягеллония Белосток
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дигес Адриан
|1
|0.5
Карточки
Аякс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тейлор Кеннет
|3
|0
|Хендерсон Джордан
|2
|0
|Акпом Чуба
|2
|0
|Шутало Йосип
|1
|0
|Бас Юри
|1
|0
|Хато Йоррель
|1
|0
Ягеллония Белосток
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Романчук Тарас
|1
|0
|Дигес Адриан
|1
|0
Результаты матчей
Аякс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Ягеллония Белосток
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Аякс
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Ягеллония Белосток
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
8
0
Аякс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Ягеллония Белосток
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
8
0
Голы по времени матча
Забито
4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
8
1
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
1
13%
1
100%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Пропущено
2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
50%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
12
1
4 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
8%
1
100%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
4
33%
0
0%
61-75
3
25%
0
0%
76-90
Пропущено
3
7
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
33%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
4
57%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Аякс
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Ягеллония Белосток - Аякс 1:4 НАК Бреда - Аякс 2:1 Аякс - Панатинаикос 0:1 Аякс - Херенвен 1:0
Панатинаикос - Аякс 0:1 Войводина Нови Сад - Аякс 1:3 Аякс - Войводина Нови Сад 1:0 Аякс - Олимпиакос 1:0 Аякс - Аль-Васль 2:1 Аякс - Рейнджерс 2:1 Аякс - Сент-Трейден 4:0 Аякс - ПЕК Зволле 0:1 Витесс - Аякс 2:2 Аякс - Алмере Сити 3:0 Волендам - Аякс 1:4 Аякс - Эксельсиор 2:2 Аякс - Твенте 2:1 Фейеноорд - Аякс 6:0 Аякс - Гоу Эхед Иглс 1:1 ПЕК Зволле - Аякс 1:3
Ягеллония Белосток
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
ГКС Катовице - Ягеллония Белосток 3:1 Ягеллония Белосток - Аякс 1:4 Ягеллония Белосток - Краковия 2:4 Будё-Глимт - Ягеллония Белосток 4:1
Ягеллония Белосток - Будё-Глимт 0:1 Ягеллония Белосток - Сталь Мелец 2:0 Ягеллония Белосток - Паневежис 3:1 Радомяк Радом - Ягеллония Белосток 2:3 Паневежис - Ягеллония Белосток 0:4 Ягеллония Белосток - Пуща Неполомице 2:0 Ягеллония Белосток - Кауно Жальгирис 2:0 Легия - Ягеллония Белосток 2:0 Ягеллония Белосток - Медзь Легница 3:1 Сигма Оломоуц - Ягеллония Белосток 1:1 Ягеллония Белосток - Варта Познань 3:0 Пяст - Ягеллония Белосток 1:1 Ягеллония Белосток - Корона Кельце 3:0 Сталь Мелец - Ягеллония Белосток 3:2 Ягеллония Белосток - Погонь Щецин 2:2 Заглембе Любин - Ягеллония Белосток 1:2
Результаты матчей
Аякс
Ягеллония Белосток
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
1:4
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:4
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
3
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Аякс
Ягеллония Белосток
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
11
33
33
15
|РФШ Рига
|Икауниекс Янис
|6 (1)
|Рапид Вена
|Бургшталлер Гвидо
|4 (2)
|Эльфсборг
|Байду Майкл
|3 (3)
|Брага
|Саласар Родриго
|3 (2)
|Маккаби Тель-Авив
|Перец Дор
|3 (1)
|Петрокуб
|Пушкаш Дан
|1 3
|Эльфсборг
|Оума Тимоти
|4
|Шемрок Роверс
|Хонохан Джошуа
|1 2
|Эльфсборг
|Абдулаи Джалал
|1 2
|Лугано
|Валенсуэла Мильтон
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Аякс 3:0 Ягеллония Белосток
Исход игры
Аякс
98.2% (112)
Ничья
0% (0)
Ягеллония Белосток
1.8% (2)
Тотал 2.5
Больше
53.21% (58)
Меньше
46.79% (51)
Обе команды забьют
Да
31.19% (34)
Нет
68.81% (75)
Популярный счёт
2:0 Аякс
40.4% (46)
3:0 Аякс
15.8% (18)
3:1 Аякс
14% (16)
2:1 Аякс
10.5% (12)
4:0 Аякс
4.4% (5)
4:1 Аякс
3.5% (4)
1:0 Аякс
3.5% (4)
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