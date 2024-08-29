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  3. Лига Европы 2024-2025
Стадион: .
Аякс
3:0
Конец матча
Ягеллония Белосток
0'
30' Желтая карточка
Романчук Тарас
32' Желтая карточка
Хендерсон Джордан
1:0
43' Гол
Фитц-Джим Киян
2:0
64' Гол
Тейлор Кеннет
3:0
71' Гол
Бробби Брайан
90'+4

Ход матча

30'
 
Романчук Тарас
32'
Хендерсон Джордан
 
43'
Фитц-Джим Киян
(Бергвейн Стевен)
1:0
59'
 
Кубицки Ярослав
Нене III
59'
 
Диаби Мохамед
Имас Хесус
64'
Тейлор Кеннет
(Хендерсон Джордан)
2:0
67'
 
Oskar Pietuszewski
Чурлинов Дарко
71'
Бробби Брайан
(Тейлор Кеннет)
3:0
74'
Jorthy Mokio
Фитц-Джим Киян
 
74'
Гааей Антон
Ренсх Девайн
 
81'
Акпом Чуба
Бробби Брайан
 
81'
Ругани Даниэле
Тейлор Кеннет
 
87'
 
Нгиамба Орельен
Моутинью Жоау

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 3
  • 10 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 16 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 67 Владение мячом, % 33
Прогнозы 114
Аякс 98.2% (112)
X 0% (0)
Ягеллония Белосток 1.8% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Пасвер
Ремко
2
Ренсх
Девайн
37
Шутало
Йосип
15
Бас
Юри
4
Хато
Йоррель
28
Фитц-Джим
Киян
6
Хендерсон
Джордан
8
Тейлор
Кеннет
20
Траоре
Бертран
9
Бробби
Брайан
7
Бергвейн
Стевен
1
Стриек
Максимилиан
16
Сачек
Михал
3
Стойинович
Душан
72
Скшипчак
Матеуш
44
Моутинью
Жоау
21
Чурлинов
Дарко
6
Романчук
Тарас
8
Нене
III
99
Хансен
Кристоффер
11
Имас
Хесус
10
Пюлюлю
Афимико
Аякс
4-3-3
Ягеллония Белосток
4-4-2

История личных встреч

Аякс
Ягеллония Белосток

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛЕ
1:4

Голы

Всего голов

0
4

Голов в среднем за матч

0
4

Среднее время на гол

0
22

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

1
4

Среднее время на гол

90
22

Бомбардиры внутри турнира

Аякс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Акпом Чуба 3 (1) 0.5
Бергёйс Стивен 1 0.17
Тейлор Кеннет 1 0.17
Фитц-Джим Киян 1 0.17
Годс Мика 1 0.17
Хато Йоррель 1 0.17
Ван ден Бомен Бранко 1 0.17
Траоре Бертран 1 0.17
Бробби Брайан 1 0.17
Шутало Йосип 1 0.17
Хендерсон Джордан 0 0
Бергвейн Стевен 0 0
Ренсх Девайн 0 0
Ягеллония Белосток
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дигес Адриан 1 0.5

Карточки

Аякс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тейлор Кеннет 3 0
Хендерсон Джордан 2 0
Акпом Чуба 2 0
Шутало Йосип 1 0
Бас Юри 1 0
Хато Йоррель 1 0
Ягеллония Белосток
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Романчук Тарас 1 0
Дигес Адриан 1 0

Результаты матчей

Аякс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Ягеллония Белосток
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Аякс
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Ягеллония Белосток
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

8
0
Аякс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Ягеллония Белосток
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

8
0

Голы по времени матча

Забито

4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

8
1
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
1
13%
1
100%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
50%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

12
1
4 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
8%
1
100%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
4
33%
0
0%
61-75
3
25%
0
0%
76-90

Пропущено

3
7
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
33%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
4
57%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Аякс
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Ягеллония Белосток - Аякс 1:4 НАК Бреда - Аякс 2:1 Аякс - Панатинаикос 0:1 Аякс - Херенвен 1:0
Панатинаикос - Аякс 0:1 Войводина Нови Сад - Аякс 1:3 Аякс - Войводина Нови Сад 1:0 Аякс - Олимпиакос 1:0 Аякс - Аль-Васль 2:1 Аякс - Рейнджерс 2:1 Аякс - Сент-Трейден 4:0 Аякс - ПЕК Зволле 0:1 Витесс - Аякс 2:2 Аякс - Алмере Сити 3:0 Волендам - Аякс 1:4 Аякс - Эксельсиор 2:2 Аякс - Твенте 2:1 Фейеноорд - Аякс 6:0 Аякс - Гоу Эхед Иглс 1:1 ПЕК Зволле - Аякс 1:3
Ягеллония Белосток
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
ГКС Катовице - Ягеллония Белосток 3:1 Ягеллония Белосток - Аякс 1:4 Ягеллония Белосток - Краковия 2:4 Будё-Глимт - Ягеллония Белосток 4:1
Ягеллония Белосток - Будё-Глимт 0:1 Ягеллония Белосток - Сталь Мелец 2:0 Ягеллония Белосток - Паневежис 3:1 Радомяк Радом - Ягеллония Белосток 2:3 Паневежис - Ягеллония Белосток 0:4 Ягеллония Белосток - Пуща Неполомице 2:0 Ягеллония Белосток - Кауно Жальгирис 2:0 Легия - Ягеллония Белосток 2:0 Ягеллония Белосток - Медзь Легница 3:1 Сигма Оломоуц - Ягеллония Белосток 1:1 Ягеллония Белосток - Варта Познань 3:0 Пяст - Ягеллония Белосток 1:1 Ягеллония Белосток - Корона Кельце 3:0 Сталь Мелец - Ягеллония Белосток 3:2 Ягеллония Белосток - Погонь Щецин 2:2 Заглембе Любин - Ягеллония Белосток 1:2

Результаты матчей

Аякс
Ягеллония Белосток

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
1:4
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:4
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

3
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Аякс
Ягеллония Белосток

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1
2.5
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
1
1
3
3
1.5
3
3
2.5
1
5
3.5

Топ бомбардиров
РФШ Рига Икауниекс Янис 6 (1)
Рапид Вена Бургшталлер Гвидо 4 (2)
Эльфсборг Байду Майкл 3 (3)
Брага Саласар Родриго 3 (2)
Маккаби Тель-Авив Перец Дор 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Петрокуб Пушкаш Дан 1 3
Эльфсборг Оума Тимоти 4
Шемрок Роверс Хонохан Джошуа 1 2
Эльфсборг Абдулаи Джалал 1 2
Лугано Валенсуэла Мильтон 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    Прогнозы 114
    Аякс 98.2% (112)
    X 0% (0)
    Ягеллония Белосток 1.8% (2)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Аякс 3:0 Ягеллония Белосток

    Исход игры
    Аякс
    98.2% (112)
    Ничья
    0% (0)
    Ягеллония Белосток
    1.8% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.21% (58)
    Меньше
    46.79% (51)
    Обе команды забьют
    Да
    31.19% (34)
    Нет
    68.81% (75)
    Популярный счёт
    2:0 Аякс
    40.4% (46)
    3:0 Аякс
    15.8% (18)
    3:1 Аякс
    14% (16)
    2:1 Аякс
    10.5% (12)
    4:0 Аякс
    4.4% (5)
    4:1 Аякс
    3.5% (4)
    1:0 Аякс
    3.5% (4)
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