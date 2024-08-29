  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига Европы 2024-2025
Стадион: .
Шемрок Роверс
0:0
Второй тайм: 48'
ПАОК
0'
34' Желтая карточка
Тауэлл Ричард

Ход матча

34'
Тауэлл Ричард
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 4
  • 0 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 14 Владение мячом, % 86
Прогнозы 115
Шемрок Роверс 11.3% (13)
X 14.8% (17)
ПАОК 73.9% (85)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Шемрок Роверс
Ничья
ПАОК
7.30
Реклама, bettery.ru
4.15
Реклама, pari.ru
1.75
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Пёльс
Леон
6
Клири
Дэниел
4
Лопес
Роберто
11
Кавана
Шон
17
Тауэлл
Ричард
27
Салливан
Кори
8
Макинефф
Аарон
16
О'Нил
Гари
III
21
Бернс
Дарра
29
Бирн
Джек
36
Макнолти
Марк
III
42
Котарски
Доминик
19
Хонни
Кастро
16
Кедзёра
Томаш
5
Михаилидис
Яннис
21
Баба
Абдул-Рахман
27
Оздоев
Магомед
2
Камара
Мохамед
III
77
Десподов
Кирилл
10
Мург
Томас
14
Живкович
Андрия
34
Тиссудали
Тарик
Шемрок Роверс
3-4-1-2
ПАОК
4-2-3-1

История личных встреч

Шемрок Роверс
ПАОК

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛЕ
4:0
ЛЕ
1:3
ЛЕ
2:1

Голы

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

3
3

Среднее время на гол

30
30

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

2.33
1.33

Тотал матчей

3.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

38
67

Бомбардиры внутри турнира

Шемрок Роверс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бурк Грэм 1 0.25
Фарруджиа Нил 1 0.25
Уоттс Дилан 1 (1) 0.25
ПАОК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тайсон Фреда 1 0.5
Баба Абдул-Рахман 1 0.5
Константелиас Янис 1 0.5
Живкович Андрия 0 0

Карточки

Шемрок Роверс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хонохан Джошуа 2 1
Хор Шон 2 0
Пёльс Леон 2 0
Грин Аарон 1 0
Тауэлл Ричард 1 0
Клири Дэниел 1 0
Уоттс Дилан 1 0
Грэйс Ли 1 0
Фарруджиа Нил 1 0
ПАОК
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Шемрок Роверс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
ПАОК
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Шемрок Роверс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
ПАОК
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
3
Шемрок Роверс
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
ПАОК
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

0
3

Голы по времени матча

Забито

3
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
33%
0
0%
91-120

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
100%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

4
3
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
75%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
1
25%
0
0%
91-120

Пропущено

5
1
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
100%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Шемрок Роверс
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Шемрок Роверс - Голуэй Юнайтед 1:1 ПАОК - Шемрок Роверс 4:0 Шемрок Роверс - Целе 3:1 Шемрок Роверс - Дроэда Юнайтед 1:1
Целе - Шемрок Роверс 1:0 Уотерфорд Юнайтед - Шемрок Роверс 1:2 Спарта Прага - Шемрок Роверс 4:2 Шемрок Роверс - Спарта Прага 0:2 Богемианс Дублин - Шемрок Роверс 1:0 Шемрок Роверс - Викингур Рейкьявик 2:1 Викингур Рейкьявик - Шемрок Роверс 0:0 Шемрок Роверс - Дандолк 1:0 Слайго Роверс - Шемрок Роверс 2:0 Сент-Патрикс - Шемрок Роверс 2:1 Дроэда Юнайтед - Шемрок Роверс 0:2 Шемрок Роверс - Шелбурн 0:2 Шемрок Роверс - Дерри Сити 1:0 Дандолк - Шемрок Роверс 1:0 Шемрок Роверс - Сент-Патрикс 2:2 Шемрок Роверс - Уотерфорд Юнайтед 1:3
ПАОК
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
ПАОК - Панетоликос 2:0 ПАОК - Шемрок Роверс 4:0 ПАОК - Пансерраикос 3:2 ПАОК - Мальмё 3:4
Мальмё - ПАОК 2:2 Борац Баня-Лука - ПАОК 0:1 ПАОК - Борац Баня-Лука 3:2 Витесс - ПАОК 2:1 ПАОК - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Генк - ПАОК 3:1 ПАОК - Хиберниан 0:1 ПАОК - АЕК Ларнака 2:1 Арис Салоники - ПАОК 1:2 ПАОК - Панатинаикос 4:1 ПАОК - Олимпиакос 2:0 ПАОК - АЕК 3:2 Ламия - ПАОК 1:1 Олимпиакос - ПАОК 2:1 ПАОК - Брюгге 0:2 Брюгге - ПАОК 1:0

Результаты матчей

Шемрок Роверс
ПАОК

Точный счет

3:1
1 раз 100%
4:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
4
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
4
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Шемрок Роверс
ПАОК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
2
2.5

Топ бомбардиров
РФШ Рига Икауниекс Янис 6 (1)
Рапид Вена Бургшталлер Гвидо 4 (2)
Эльфсборг Байду Майкл 3 (3)
Брага Саласар Родриго 3 (2)
Маккаби Тель-Авив Перец Дор 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Петрокуб Пушкаш Дан 1 3
Эльфсборг Оума Тимоти 4
Шемрок Роверс Хонохан Джошуа 1 2
Эльфсборг Абдулаи Джалал 1 2
Лугано Валенсуэла Мильтон 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 47'
    ПАОК активнее начал второй тайм. Десподов с Мургом комбинируют у чужой штрафной площади.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм в Дублине!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! "Шемрок Роверс" (Дублин, Ирландия) - ПАОК (Салоники, Греция) - 0:0.
  • 44'
    ПАОК в центре поля держит мяч. Гости уже готовы уйти на перерыв.
  • 42'
    ПАОК с помощью серии аутов по левому флангу смог выбраться на чужую половину поля.
  • 41'
    Кедзёра справа не отважился на проход вперёд и перевёл мяч налево на Бабу.
  • 40'
    Заброс налево вперёд на ход Живковичу у Михаилидиса получился слишком сильным. Мячс улетел за боковую линию поля.
  • 38'
    Навес Бернса справа к дальней штанге получился слишком сильным. Никто достать мяч не смог.
  • 37'
    ПАОК постепенно начинает применять прессинг на чужой половине поля и это позволяет гостям быстрее возвращать себе мяч.
  • Опасный момент
    36'
    Десподов со штрафного с восемнадцати метров пробил в левый угол. Пёльс в отчаянном броске смог отбить мяч в сторону.
  • Желтая карточка
    35'
    Тауэлл у линии штрафной площади сбил Тиссудали и получил жёлтую карточку.
  • 33'
    Удар Кедзёры справа с двадцати трёх метров соперники заблокировали.
  • 33'
    Удар Кедзёры справа с двадцати трёх метров соперники заблокировали.
  • 32'
    Прострел Десподова слева в центр штрафной площади перехватил Роберто Лопес.
  • Угловой
    30'
    Живкович разыграл угловой удар с партнёрами и справа навесил к дальней штанге слишком сильно. Михаилидису пришлось догонять мяч у углового флага.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 29'
      На подачу Салливана слева из ворот выдвинулся Котарски и забрал мяч в руки. Первое действие голкипера по защите собственных ворот.
    • 28'
      Бирн справа откликнулся на заброс вперёд, но сам ушёл к бровке, откуда острой передачи в центр не стал делать.
    • 26'
      Мург справа с двадцати четырёх метров низом пробил рядом с ближней штангой.
    • 25'
      Заброс Мурга справа в штрафную площадь соперники перехватили.
    • 24'
      Инициатива постепенно переходит к гостям. Они всё больше времени начинают проводить с мячом в центре поля. Обострять и с этой стороны никто не торопится.
    • 22'
      Баба на левом фланге не смог сделать пас вперёд. Михаилидис сыграл на подстраховке и быстро вернул мяч грекам.
    • 21'
      Салливан справа не добрался до мяча после заброса от Тауэлла к воротам.
    • 20'
      Справа заброс на ход Мурга получился слишком сильным, и мяч в руки на выходе забрал Пёльс.
    • 18'
      Котарски в первой половине тайма получает мяч исключительно от партнёров. Хозяева не нанесли ни одного удара по воротам.
    • 17'
      Ирландцы акцент своих атак всё больше смещают влево. Случаются проходы к чужой штрафной площади, но обостряющими передачами эти проходы не завершаются.
    • 16'
      Мургс слева чуть сильно сделал пас в штрафную площадь на ход Тиссудали, и первым у мяча оказался Пёльс.
    • Фол, нарушение
      14'
      Баба на фланге завалил на газон Макинеффа.
    • 13'
      Камара справа с дальней дистанции пробил рядом с ближней штангой.
    • 12'
      Хозяева попробовали несколько длинны забросов вперёд. Каждый раз на перехвате сыграли греческие защитники.
    • Опасный момент
      11'
      Тиссудали слева вывел к воротам Живковича, чей удар в дальний угол Пёльс парировал, распластавшись на газоне.
    • 10'
      "Шемрок Роверс" перехватил мяч и комбинирует у центрального круга. Попытаются ли хозяева отыграть четыре пропущенных в первом матче гола?
    • Угловой
      8'
      После второй подачи Десподова от углового флага мяч выбил на Живковича, который издали пробил точно в Пёльса.
    • Угловой
      7'
      Десподов от углового флага навесил на Камара, которому соперники помешали пробить голвоой по воротам.
    • 6'
      Удар Десподова справа с острого угла отразил Пёльс.
    • 5'
      Макинефф справа сделал аккуратный заброс к дальней штанге, но никто из партнёров на эту передачу не откликнулся.
    • 4'
      Живкович слева отправил вперёд Тиссудали, которому не удалось переиграть оппонента. Тарик упустил мяч за пределы поля.
    • 3'
      Первые минуты хозяева проводят с мячом, но к штрафной площади греческой команды не приближаются.
    • 2'
      "Шемрок Роверс" играет в зелёно-белой форме, ПАОК - в чёрной.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Таллахте"!
    • Второй тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 34'
      Тауэлл Ричард получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tallaght Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Шемрок Роверс 0:0 ПАОК онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Шемрок Роверс 0:0 ПАОК

    Исход игры
    Шемрок Роверс
    11.3% (13)
    Ничья
    14.8% (17)
    ПАОК
    73.9% (85)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.14% (59)
    Меньше
    44.86% (48)
    Обе команды забьют
    Да
    67.29% (72)
    Нет
    32.71% (35)
    Популярный счёт
    1:2 ПАОК
    40.9% (47)
    0:1 ПАОК
    15.7% (18)
    1:1 Ничья
    13% (15)
    0:2 ПАОК
    8.7% (10)
    2:1 Шемрок Роверс
    5.2% (6)
    1:0 Шемрок Роверс
    3.5% (4)
    1:3 ПАОК
    2.6% (3)
    0:3 ПАОК
    1.7% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Шемрок Роверс
    ПАОК
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (28) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный