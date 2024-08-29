Второй тайм в Дублине!

ПАОК активнее начал второй тайм. Десподов с Мургом комбинируют у чужой штрафной площади.

Заброс налево вперёд на ход Живковичу у Михаилидиса получился слишком сильным. Мячс улетел за боковую линию поля.

Кедзёра справа не отважился на проход вперёд и перевёл мяч налево на Бабу.

ПАОК с помощью серии аутов по левому флангу смог выбраться на чужую половину поля.

ПАОК в центре поля держит мяч. Гости уже готовы уйти на перерыв.

Живкович разыграл угловой удар с партнёрами и справа навесил к дальней штанге слишком сильно. Михаилидису пришлось догонять мяч у углового флага.

Тауэлл у линии штрафной площади сбил Тиссудали и получил жёлтую карточку.

Десподов со штрафного с восемнадцати метров пробил в левый угол. Пёльс в отчаянном броске смог отбить мяч в сторону.

ПАОК постепенно начинает применять прессинг на чужой половине поля и это позволяет гостям быстрее возвращать себе мяч.

Навес Бернса справа к дальней штанге получился слишком сильным. Никто достать мяч не смог.

29' На подачу Салливана слева из ворот выдвинулся Котарски и забрал мяч в руки. Первое действие голкипера по защите собственных ворот.

28' Бирн справа откликнулся на заброс вперёд, но сам ушёл к бровке, откуда острой передачи в центр не стал делать.

26' Мург справа с двадцати четырёх метров низом пробил рядом с ближней штангой.

25' Заброс Мурга справа в штрафную площадь соперники перехватили.

24' Инициатива постепенно переходит к гостям. Они всё больше времени начинают проводить с мячом в центре поля. Обострять и с этой стороны никто не торопится.

22' Баба на левом фланге не смог сделать пас вперёд. Михаилидис сыграл на подстраховке и быстро вернул мяч грекам.

21' Салливан справа не добрался до мяча после заброса от Тауэлла к воротам.

20' Справа заброс на ход Мурга получился слишком сильным, и мяч в руки на выходе забрал Пёльс.

18' Котарски в первой половине тайма получает мяч исключительно от партнёров. Хозяева не нанесли ни одного удара по воротам.