Стадион: Таллахт.
0:0
Второй тайм: 48'
Ход матча
34'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 4
-
0 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 2
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
14 Владение мячом, % 86
Прогноз на матч от Liveresult
11
Кавана
Шон
21
Бернс
Дарра
29
Бирн
Джек
19
Хонни
Кастро
10
Мург
Томас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Кавана ШонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Бернс ДарраПолузащитник
-
29 Бирн ДжекНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Стейси ЛиВратарь
-
41 Нунан АлексВратарь
-
3 Хор ШонЗащитник
-
5 Грэйс ЛиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
34 Нунан КонанНападающий
-
10 Бурк ГрэмНападающий
-
32 Диллон КианНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Брэдли Стивен
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Хонни КастроЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мург ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
20 ВиейриньяЗащитник
-
23 Састре ХуанЗащитник
- Защитник
-
55 Луиш РафаэлЗащитник
- Полузащитник
-
11 Тайсон ФредаПолузащитник
-
22 Шваб ШтефанПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Разван Луческу
История личных встреч
Шемрок Роверс
ПАОК
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
3
3
Среднее время на гол
30
30
Всего голов
7
4
Голов в среднем за матч
2.33
1.33
Тотал матчей
3.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
Среднее время на гол
38
67
Бомбардиры внутри турнира
Шемрок Роверс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бурк Грэм
|1
|0.25
|Фарруджиа Нил
|1
|0.25
|Уоттс Дилан
|1 (1)
|0.25
ПАОК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тайсон Фреда
|1
|0.5
|Баба Абдул-Рахман
|1
|0.5
|Константелиас Янис
|1
|0.5
|Живкович Андрия
|0
|0
Карточки
Шемрок Роверс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хонохан Джошуа
|2
|1
|Хор Шон
|2
|0
|Пёльс Леон
|2
|0
|Грин Аарон
|1
|0
|Тауэлл Ричард
|1
|0
|Клири Дэниел
|1
|0
|Уоттс Дилан
|1
|0
|Грэйс Ли
|1
|0
|Фарруджиа Нил
|1
|0
ПАОК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты матчей
Шемрок Роверс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
ПАОК
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
0
Шемрок Роверс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
ПАОК
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
0
3
Шемрок Роверс
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
ПАОК
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
0
3
Голы по времени матча
Забито
3
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
33%
0
0%
91-120
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
100%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
4
3
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
75%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
1
25%
0
0%
91-120
Пропущено
5
1
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
100%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Шемрок Роверс
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Шемрок Роверс - Голуэй Юнайтед 1:1 ПАОК - Шемрок Роверс 4:0 Шемрок Роверс - Целе 3:1 Шемрок Роверс - Дроэда Юнайтед 1:1
Целе - Шемрок Роверс 1:0 Уотерфорд Юнайтед - Шемрок Роверс 1:2 Спарта Прага - Шемрок Роверс 4:2 Шемрок Роверс - Спарта Прага 0:2 Богемианс Дублин - Шемрок Роверс 1:0 Шемрок Роверс - Викингур Рейкьявик 2:1 Викингур Рейкьявик - Шемрок Роверс 0:0 Шемрок Роверс - Дандолк 1:0 Слайго Роверс - Шемрок Роверс 2:0 Сент-Патрикс - Шемрок Роверс 2:1 Дроэда Юнайтед - Шемрок Роверс 0:2 Шемрок Роверс - Шелбурн 0:2 Шемрок Роверс - Дерри Сити 1:0 Дандолк - Шемрок Роверс 1:0 Шемрок Роверс - Сент-Патрикс 2:2 Шемрок Роверс - Уотерфорд Юнайтед 1:3
ПАОК
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
ПАОК - Панетоликос 2:0 ПАОК - Шемрок Роверс 4:0 ПАОК - Пансерраикос 3:2 ПАОК - Мальмё 3:4
Мальмё - ПАОК 2:2 Борац Баня-Лука - ПАОК 0:1 ПАОК - Борац Баня-Лука 3:2 Витесс - ПАОК 2:1 ПАОК - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Генк - ПАОК 3:1 ПАОК - Хиберниан 0:1 ПАОК - АЕК Ларнака 2:1 Арис Салоники - ПАОК 1:2 ПАОК - Панатинаикос 4:1 ПАОК - Олимпиакос 2:0 ПАОК - АЕК 3:2 Ламия - ПАОК 1:1 Олимпиакос - ПАОК 2:1 ПАОК - Брюгге 0:2 Брюгге - ПАОК 1:0
Результаты матчей
Шемрок Роверс
ПАОК
Точный счет
3:1
1 раз 100%
4:0
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
4
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
4
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Шемрок Роверс
ПАОК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
12
|РФШ Рига
|Икауниекс Янис
|6 (1)
|Рапид Вена
|Бургшталлер Гвидо
|4 (2)
|Эльфсборг
|Байду Майкл
|3 (3)
|Брага
|Саласар Родриго
|3 (2)
|Маккаби Тель-Авив
|Перец Дор
|3 (1)
|Петрокуб
|Пушкаш Дан
|1 3
|Эльфсборг
|Оума Тимоти
|4
|Шемрок Роверс
|Хонохан Джошуа
|1 2
|Эльфсборг
|Абдулаи Джалал
|1 2
|Лугано
|Валенсуэла Мильтон
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Шемрок Роверс 0:0 ПАОК
Исход игры
Шемрок Роверс
11.3% (13)
Ничья
14.8% (17)
ПАОК
73.9% (85)
Тотал 2.5
Больше
55.14% (59)
Меньше
44.86% (48)
Обе команды забьют
Да
67.29% (72)
Нет
32.71% (35)
Популярный счёт
1:2 ПАОК
40.9% (47)
0:1 ПАОК
15.7% (18)
1:1 Ничья
13% (15)
0:2 ПАОК
8.7% (10)
2:1 Шемрок Роверс
5.2% (6)
1:0 Шемрок Роверс
3.5% (4)
1:3 ПАОК
2.6% (3)
0:3 ПАОК
1.7% (2)
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