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  3. Лига Европы 2024-2025
Стадион: .
Бешикташ
5:1
Конец матча
Лугано
0'
5' Желтая карточка
Валенсуэла Мильтон
1:0
7' Гол
Иммобиле Чиро
28' Желтая карточка
Фернандеш Жедсон
42' Желтая карточка
Киличсой Семих
1:1
59' Гол
Вляди Шкельчим
61' Желтая карточка
Топчу Эмир Хан
2:1
65' Гол
Фернандеш Жедсон
3:1
70' Гол
Силва Рафа
4:1
71' Гол
Иммобиле Чиро
90' Желтая карточка
Бислими Уран
5:1
90' Гол
Учан Салих
90'+5

Ход матча

5'
 
Валенсуэла Мильтон
7'
Иммобиле Чиро
(Масуаку Артур)
1:0
28'
Фернандеш Жедсон
 
42'
Киличсой Семих
 
46'
 
Май Ларс-Лукас
Эль-Вафи Айман
46'
 
Думбия Усман
Махмуд Хадж
59'
1:1
Вляди Шкельчим
(Алиседа Игнасио)
61'
Топчу Эмир Хан
 
65'
Фернандеш Жедсон
(Силва Рафа)
2:1
66'
Мучи Эрнест
Киличсой Семих
 
70'
Силва Рафа
(Рашица Милот)
3:1
71'
 
Боттани Маттиа
Гргич Анто
71'
Иммобиле Чиро
(Фернандеш Жедсон)
4:1
77'
 
Киминьяни Янис
Вляди Шкельчим
77'
 
Бро-Гийяр Закари
Дзанотти Маттиа
77'
Хекимоглу Эрхан
Иммобиле Чиро
 
77'
Н'Дур Шер
Рашица Милот
 
87'
Келес Джан
Силва Рафа
 
87'
Учан Салих
Фернандеш Жедсон
 
90'
 
Бислими Уран
90'
Учан Салих
(Мучи Эрнест)
5:1

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 3
  • 12 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 5
  • 0 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 9
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 44 Владение мячом, % 56
Прогнозы 114
Бешикташ 96.5% (110)
X 3.5% (4)
Лугано 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
34
Гюнок
Мерт
2
Свенссон
Юнас
3
Габриэль
Паулиста
53
Топчу
Эмир
Хан
26
Масуаку
Артур
28
Али
Мохамед
Альмоатасембеллах
83
Фернандеш
Жедсон
7
Рашица
Милот
27
Силва
Рафа
9
Киличсой
Семих
17
Иммобиле
Чиро
1
Саипи
Амир
46
Дзанотти
Маттиа
6
Пападопулос
Антониос
22
Эль-Вафи
Айман
23
Валенсуэла
Мильтон
29
Махмуд
Хадж
8
Гргич
Анто
25
Бислими
Уран
11
Штеффен
Ренато
9
Вляди
Шкельчим
31
Алиседа
Игнасио
Бешикташ
4-2-3-1
Лугано
4-3-3

История личных встреч

Бешикташ
Лугано

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛЕ
3:3
ЛК
0:2
ЛК
2:3

Голы

Всего голов

2
5

Голов в среднем за матч

2
2.5

Среднее время на гол

45
36

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1.5
3

Среднее время на гол

60
30

Всего голов

5
8

Голов в среднем за матч

1.67
2.67

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

54
33

Бомбардиры внутри турнира

Бешикташ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фернандеш Жедсон 3 1.5
Иммобиле Чиро 2 1
Силва Рафа 1 0.5
Али Мохамед Альмоатасембеллах 1 0.5
Масуаку Артур 0 0
Габриэль Паулиста 0 0
Рашица Милот 0 0
Лугано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Штеффен Ренато 2 0.5
Бислими Уран 1 0.25
Дзанотти Маттиа 1 0.25
Вляди Шкельчим 1 0.25
Махмуд Хадж 1 0.25
Алиседа Игнасио 0 0
Маю Хишам 0 0

Карточки

Бешикташ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Али Мохамед Альмоатасембеллах 1 0
Фернандеш Жедсон 1 0
Топчу Эмир Хан 1 0
Н'Дур Шер 1 0
Киличсой Семих 1 0
Лугано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Валенсуэла Мильтон 3 0
Хайдари Альбиан 1 1
Думбия Усман 2 0
Штеффен Ренато 1 0
Бислими Уран 1 0
Махмуд Хадж 1 0

Результаты матчей

Бешикташ
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Лугано
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Бешикташ
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Лугано
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
4
Бешикташ
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Лугано
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
4

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
4
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
50%
2
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
25%
91-120

Пропущено

2
6
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
50%
1
17%
31-45
1
50%
2
33%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
5
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
50%
2
40%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
20%
91-120

Пропущено

2
6
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
50%
1
17%
31-45
1
50%
2
33%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Бешикташ
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Лугано - Бешикташ 3:3 Бешикташ - Антальяспор 4:2 Самсунспор - Бешикташ 0:2 Галатасарай - Бешикташ 0:5
Бешикташ - Сакарьяспор 2:1 Бешикташ - Генчлербирлиги 2:0 Бешикташ - Бандырмаспор 0:0 Гразер - Бешикташ 1:5 Бешикташ - Шахтёр Донецк 0:1 Бешикташ - Умраниеспор 0:0 Касымпаша - Бешикташ 2:1 Бешикташ - Трабзонспор 3:2 Бешикташ - Хатайспор 2:2 Аланьяспор - Бешикташ 1:1 Бешикташ - Анкарагюджю 1:0 Бешикташ - Ризеспор 3:2 Фенербахче - Бешикташ 2:1 Анкарагюджю - Бешикташ 0:0 Бешикташ - Анкарагюджю 2:0 Бешикташ - Самсунспор 1:1
Лугано
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Лугано - Бешикташ 3:3 Брюль II - Лугано 1:7 Лугано - Партизан 2:2 Лугано - Люцерн 2:3
Партизан - Лугано 0:1 Лугано - Серветт 3:1 Фенербахче - Лугано 2:1 Базель - Лугано 1:2 Лугано - Фенербахче 3:4 Лугано - Грасcхоппер 2:1 Интер Милан - Лугано 3:2 Лугано - Парма 3:1 Лугано - Арау 0:1 Лугано - Беллинцона 5:1 Лугано - Стад де Ньон 2:0 Серветт - Лугано 0:0 Лугано - Серветт 0:2 Цюрих - Лугано 2:1 Лугано - Винтертур 4:2 Янг Бойз - Лугано 0:1

Результаты матчей

Бешикташ
Лугано

Точный счет

2:2
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

3:3
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

3:3
1 раз 100%
0:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Бешикташ
Лугано

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Топ бомбардиров
РФШ Рига Икауниекс Янис 6 (1)
Рапид Вена Бургшталлер Гвидо 4 (2)
Эльфсборг Байду Майкл 3 (3)
Брага Саласар Родриго 3 (2)
Маккаби Тель-Авив Перец Дор 3 (1)
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Топ нарушителей
Петрокуб Пушкаш Дан 1 3
Эльфсборг Оума Тимоти 4
Шемрок Роверс Хонохан Джошуа 1 2
Эльфсборг Абдулаи Джалал 1 2
Лугано Валенсуэла Мильтон 3
Весь список
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    Прогнозы 114
    Бешикташ 96.5% (110)
    X 3.5% (4)
    Лугано 0% (0)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Бешикташ 5:1 Лугано

    Исход игры
    Бешикташ
    96.5% (110)
    Ничья
    3.5% (4)
    Лугано
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    70.64% (77)
    Меньше
    29.36% (32)
    Обе команды забьют
    Да
    70.64% (77)
    Нет
    29.36% (32)
    Популярный счёт
    2:1 Бешикташ
    50% (57)
    2:0 Бешикташ
    15.8% (18)
    1:0 Бешикташ
    10.5% (12)
    3:2 Бешикташ
    7.9% (9)
    3:1 Бешикташ
    4.4% (5)
    3:0 Бешикташ
    1.8% (2)
    4:1 Бешикташ
    1.8% (2)
    1:1 Ничья
    1.8% (2)
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