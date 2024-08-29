Стадион: Тупрас.
0'
5' Желтая карточкаВаленсуэла Мильтон
1:0
7' ГолИммобиле Чиро
28' Желтая карточкаФернандеш Жедсон
42' Желтая карточкаКиличсой Семих
1:1
59' ГолВляди Шкельчим
61' Желтая карточкаТопчу Эмир Хан
2:1
65' ГолФернандеш Жедсон
3:1
70' ГолСилва Рафа
4:1
71' ГолИммобиле Чиро
90' Желтая карточкаБислими Уран
5:1
90' ГолУчан Салих
90'+5
Ход матча
7'
1:0
28'
42'
59'
61'
65'
2:1
70'
3:1
71'
87'
90'
90'
5:1
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 3
-
12 Удары в створ 4
-
4 Угловые 5
-
0 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 9
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
44 Владение мячом, % 56
Прогноз на матч от Liveresult
34
Гюнок
Мерт
27
Силва
Рафа
29
Махмуд
Хадж
25
Бислими
Уран
- Основной состав
-
34 Гюнок МертВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Силва РафаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Тыкназ ДемирПолузащитник
-
73 Н'Дур ШерПолузащитник
-
77 Келес ДжанПолузащитник
-
23 Мучи ЭрнестНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ван Бронкхорст Джованни
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Махмуд ХаджПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Бислими УранПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
99 Мина ДиегоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Думбия УсманПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Кроки-Торти Маттиа
История личных встреч
Бешикташ
Лугано
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
5
Голов в среднем за матч
2
2.5
Среднее время на гол
45
36
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1.5
3
Среднее время на гол
60
30
Всего голов
5
8
Голов в среднем за матч
1.67
2.67
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
54
33
Бомбардиры внутри турнира
Бешикташ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фернандеш Жедсон
|3
|1.5
|Иммобиле Чиро
|2
|1
|Силва Рафа
|1
|0.5
|Али Мохамед Альмоатасембеллах
|1
|0.5
|Масуаку Артур
|0
|0
|Габриэль Паулиста
|0
|0
|Рашица Милот
|0
|0
Лугано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Штеффен Ренато
|2
|0.5
|Бислими Уран
|1
|0.25
|Дзанотти Маттиа
|1
|0.25
|Вляди Шкельчим
|1
|0.25
|Махмуд Хадж
|1
|0.25
|Алиседа Игнасио
|0
|0
|Маю Хишам
|0
|0
Карточки
Бешикташ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Али Мохамед Альмоатасембеллах
|1
|0
|Фернандеш Жедсон
|1
|0
|Топчу Эмир Хан
|1
|0
|Н'Дур Шер
|1
|0
|Киличсой Семих
|1
|0
Лугано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Валенсуэла Мильтон
|3
|0
|Хайдари Альбиан
|1
|1
|Думбия Усман
|2
|0
|Штеффен Ренато
|1
|0
|Бислими Уран
|1
|0
|Махмуд Хадж
|1
|0
Результаты матчей
Бешикташ
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Лугано
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Бешикташ
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Лугано
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
4
Бешикташ
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Лугано
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
4
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
4
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
50%
2
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
25%
91-120
Пропущено
2
6
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
50%
1
17%
31-45
1
50%
2
33%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
5
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
50%
2
40%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
20%
91-120
Пропущено
2
6
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
50%
1
17%
31-45
1
50%
2
33%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Бешикташ
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Лугано - Бешикташ 3:3 Бешикташ - Антальяспор 4:2 Самсунспор - Бешикташ 0:2 Галатасарай - Бешикташ 0:5
Бешикташ - Сакарьяспор 2:1 Бешикташ - Генчлербирлиги 2:0 Бешикташ - Бандырмаспор 0:0 Гразер - Бешикташ 1:5 Бешикташ - Шахтёр Донецк 0:1 Бешикташ - Умраниеспор 0:0 Касымпаша - Бешикташ 2:1 Бешикташ - Трабзонспор 3:2 Бешикташ - Хатайспор 2:2 Аланьяспор - Бешикташ 1:1 Бешикташ - Анкарагюджю 1:0 Бешикташ - Ризеспор 3:2 Фенербахче - Бешикташ 2:1 Анкарагюджю - Бешикташ 0:0 Бешикташ - Анкарагюджю 2:0 Бешикташ - Самсунспор 1:1
Лугано
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Лугано - Бешикташ 3:3 Брюль II - Лугано 1:7 Лугано - Партизан 2:2 Лугано - Люцерн 2:3
Партизан - Лугано 0:1 Лугано - Серветт 3:1 Фенербахче - Лугано 2:1 Базель - Лугано 1:2 Лугано - Фенербахче 3:4 Лугано - Грасcхоппер 2:1 Интер Милан - Лугано 3:2 Лугано - Парма 3:1 Лугано - Арау 0:1 Лугано - Беллинцона 5:1 Лугано - Стад де Ньон 2:0 Серветт - Лугано 0:0 Лугано - Серветт 0:2 Цюрих - Лугано 2:1 Лугано - Винтертур 4:2 Янг Бойз - Лугано 0:1
Результаты матчей
Бешикташ
Лугано
Точный счет
2:2
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
3:3
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
3:3
1 раз 100%
0:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Бешикташ
Лугано
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|РФШ Рига
|Икауниекс Янис
|6 (1)
|Рапид Вена
|Бургшталлер Гвидо
|4 (2)
|Эльфсборг
|Байду Майкл
|3 (3)
|Брага
|Саласар Родриго
|3 (2)
|Маккаби Тель-Авив
|Перец Дор
|3 (1)
|Петрокуб
|Пушкаш Дан
|1 3
|Эльфсборг
|Оума Тимоти
|4
|Шемрок Роверс
|Хонохан Джошуа
|1 2
|Эльфсборг
|Абдулаи Джалал
|1 2
|Лугано
|Валенсуэла Мильтон
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Бешикташ 5:1 Лугано
Исход игры
Бешикташ
96.5% (110)
Ничья
3.5% (4)
Лугано
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
70.64% (77)
Меньше
29.36% (32)
Обе команды забьют
Да
70.64% (77)
Нет
29.36% (32)
Популярный счёт
2:1 Бешикташ
50% (57)
2:0 Бешикташ
15.8% (18)
1:0 Бешикташ
10.5% (12)
3:2 Бешикташ
7.9% (9)
3:1 Бешикташ
4.4% (5)
3:0 Бешикташ
1.8% (2)
4:1 Бешикташ
1.8% (2)
1:1 Ничья
1.8% (2)
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