Стадион: Пепси-Арена - Войска Польского.
0'
14' Желтая карточкаAlbert Dabiqaj
25' Желтая карточкаЕнджейчик Артур
29' Желтая карточкаHasan Gomda
30' Красная карточкаHasan Gomda
41' Желтая карточкаВинагре Рубен
Ход матча
14'
25'
29'
30'
41'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
4 Удары в створ 0
-
2 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 3
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
64 Владение мячом, % 36
13
Вшолек
Павел
26
Овука
Рэдди
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Вшолек ПавелПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
82 Лима ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Кун ПатрикПолузащитник
-
25 Морисита РёяПолузащитник
- Нападающий
-
28 Гуаль МаркНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Goncalo Feio
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Овука РэддиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Туша ВетонНападающий
- Нападающий
-
-
74 Eron Isufi
-
-
-
17 _Ibrahim S.
-
-
36 Ilir Mustafa
-
47 Dienit Isufi
-
Главный тренер: Zekirija Ramadan
История личных встреч
Легия
Дрита
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Бомбардиры внутри турнира
Легия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гуаль Марк
|3
|0.6
|Пекхарт Томаш
|2
|0.4
|Крамер Блаж
|1
|0.2
|Морисита Рёя
|1
|0.2
|Капустка Бартош
|1
|0.2
|Енджейчик Артур
|1
|0.2
|Гонсалвеш Клод
|1
|0.2
|Панков Радован
|1
|0.2
|Лима Лукас II
|1
|0.2
|Нсаме Жан-Пьер
|1
|0.2
|Барсия Серхио
|1
|0.2
|Щепаняк Матеуш
|0
|0
|Винагре Рубен
|0
|0
|Ходына Кацпер
|0
|0
|Капюади Стив
|0
|0
|Wojciech Urbanski
|0
|0
Дрита
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Броха Рон
|1
|0.2
|Albert Dabiqaj
|1
|0.2
|Манай Арб
|1
|0.2
|Туша Ветон
|1
|0.2
|Kastriot Selmani
|1
|0.2
|Красничи Бесник
|1 (1)
|0.2
|Зульфийи Ильяса
|0
|0
Карточки
Легия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Енджейчик Артур
|2
|0
|Капустка Бартош
|1
|0
|Винагре Рубен
|1
|0
|Капюади Стив
|1
|0
|Тобиаш Кацпер
|1
|0
Дрита
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Hasan Gomda
|2
|1
|Albert Dabiqaj
|3
|0
|Красничи Бесник
|1
|1
|Броха Рон
|2
|0
|Бейтулаи Эгзон
|1
|0
|Малеку Фатон
|1
|0
|Манай Арб
|1
|0
|Красники Блерим
|1
|0
|Туша Ветон
|1
|0
|Овука Рэдди
|1
|0
|Ilir Mustafa
|1
|0
Результаты матчей
Легия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Дрита
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
1
0
Легия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Дрита
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
8
4
Легия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Дрита
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
9
4
Голы по времени матча
Забито
6
2
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
1
50%
1-15
1
17%
1
50%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
4
1 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
2
25%
2
50%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
0
0%
2
50%
91-120
Пропущено
2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
14
6
3 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
0
0%
1
17%
1-15
2
14%
1
17%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
5
36%
0
0%
46-60
3
21%
2
33%
61-75
3
21%
0
0%
76-90
0
0%
2
33%
91-120
Пропущено
4
3
4 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
3
75%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Легия
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Легия - Радомяк Радом 4:1 Легия - Брондбю 1:1 Пуща Неполомице - Легия 2:2 Брондбю - Легия 2:3
Легия - Пяст 1:2 Каернарфон Таун - Легия 0:5 Корона Кельце - Легия 0:1 Легия - Каернарфон Таун 6:0 Легия - Заглембе Любин 2:0 Легия - Видзев Лодзь 2:1 Легия - Лехия Гданьск 1:1 Легия - Ягеллония Белосток 2:0 Пафос - Легия 1:0 Легия - Ботошани 6:0 Университатя Крайова - Легия 1:0 Легия - Одра Ополе 2:1 Легия - Заглембе Любин 2:1 Варта Познань - Легия 0:1 Лех - Легия 1:2 Легия - Радомяк Радом 0:3
Дрита
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Дрита - Ауда 3:1 Ауда - Дрита 1:0 Дрита - Брейдаблик 1:0 Брейдаблик - Дрита 1:2
Арда Карджали - Дрита 1:1 Шкендия - Дрита 4:0 Дрита - Малишева 1:1 Гиляни - Дрита 2:1 Дрита - Ферроникели 0:0 Приштина - Дрита 1:2 Дрита - Фуше Косово 3:1 Дукаджини - Дрита 1:1 ФК Балкани - Дрита 2:2 Дрита - Liria2 4:2 КФ Лапи - Дрита 0:1 Малишева - Дрита 1:1 Арау - Дрита 2:2 Дрита - Гиляни 2:2 Ферроникели - Дрита 0:1 Дрита - Приштина 1:0
Результаты матчей
Легия
Дрита
Точный счет
1:1
1 раз 50%
6:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
6
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:5
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
3
1 раз 50%
5
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:5
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
6:0
1 раз 25%
1:0
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
6
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Легия
Дрита
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
31
13
22
22
13
|Ноа Ереван
|Гонсало Грегори
|6 (1)
|АЕК
|Гарсия Леви
|5 (1)
|Спартак Трнава
|Дюриш Михал
|5
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|5
|Хеккен
|Лаюни Амор
|4 (1)
|Морнар
|Джюришич Марко
|1 3
|Хапоэль Беэр-Шева
|Шушеначев Артур
|1 3
|Хапоэль Беэр-Шева
|Тиби Эйтан
|1 2
|Шленск Вроцлав
|Науэль Матиас
|1 2
|Морнар
|Баошич Йован
|1 2
Прогнозы на матч Легия 0:0 Дрита
Исход игры
Легия
97.1% (100)
Ничья
1.9% (2)
Дрита
1% (1)
Тотал 2.5
Больше
32.35% (33)
Меньше
67.65% (69)
Обе команды забьют
Да
23.53% (24)
Нет
76.47% (78)
Популярный счёт
2:0 Легия
56.3% (58)
2:1 Легия
13.6% (14)
1:0 Легия
8.7% (9)
3:0 Легия
8.7% (9)
3:1 Легия
6.8% (7)
4:0 Легия
1.9% (2)
1:1 Ничья
1.9% (2)
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